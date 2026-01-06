Новини
Сирийските власти отрекоха да е имало стрелба срещу президента в двореца му в Дамаск
  Тема: Сирия

6 Януари, 2026 08:03 720 2

  • сирия-
  • ахмед аш шараа-
  • дамаск-
  • стрелба

В социалните мрежи се разпространяват информации за стрелба, която е станала в президентския палат

Сирийските власти отрекоха да е имало стрелба срещу президента в двореца му в Дамаск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирийските власти отрекоха президентът на Сирия Ахмед аш Шараа да е бил „обект на инцидент със сигурността“, докато два източника заявиха пред Франс прес, че на 30 декември в президентския дворец в Дамаск е имало престрелка, предаде БТА.

От миналата седмица в социалните мрежи се разпространяват информации за стрелба, която е станала в президентския палат.

След като президентът не се беше появявал публично в продължение на няколко дни, вчера вечерта беше публикувано видео, на което се вижда как той пазарува в магазин в Дамаск с новите сирийски банкноти, влезли в обращение на 1 януари.

„Някои платформи разпространиха напълно неоснователна информация, според която инцидент със сигурността е бил насочен срещу сирийския президент, както и срещу редица водещи личности“, заяви говорителят на министерството на вътрешните работи в „Екс“. „Категорично потвърждаваме, че тези твърдения са напълно неверни“, добави той.

Според дипломат от държава, подкрепяща новата ислямистка власт в Сирия, който е пожелал анонимност, на 30 декември вечерта в двореца е имало престрелка.

Директорът на сирийския Център за наблюдение на човешките права Рами Абдел Рахман каза, че „престрелка с продължителност около дванадесет минути е имало в двореца“ на 30 декември вечерта, при която е имало „ранени“. По думите на ръководителя на тази неправителствена организация, базирана във Великобритания, но разполагаща с широка мрежа от източници в Сирия, инцидентът е бил резултат от „вътрешен спор“ между лица, намиращи се в двореца и не е бил насочен срещу президента Шарех.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

