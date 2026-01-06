Как Chevron се стреми да добива повече петрол от Казахстан

След като похарчи близо 50 млрд. USD за разширяване на нефтеното находище Тенгиз, американският петролен гигант и неговите партньори се сблъскват с още по-голяма несигурност.

Тенгиз е разположен на Западен Казахстан. Там се намира едно от най-плодородните нефтени находища в света, в което се произвежда петрол вече 30 години. По този начин помага за развитието на най-голямата икономика в Централна Азия - тази на Казахстан.

Именно на това находище се дължат голяма част от приходите на Chevron - американския петролен гигант, притежава 50% от компанията, управляваща Тенгиз, известна като Тенгизшевройл или ТКО.

Участието на Chevron и Exxon Mobil в ТКО и други проекти в Казахстан също така осигурява на страната, която споделя 4750-километрова граница с Русия, важна връзка със САЩ, пише в свои аналитичен материал The New York Times.

В наши дни тези взаимоотношения са подложени на изпитание, точно когато Chevron и неговите партньори завършиха разширяването на Тенгиз на стойност 48 млрд. USD.

Наскоро Украйна атакува основния маршрут за износ на петрол от Казахстан през Русия - 940-километров тръбопровод, който включва потоци от находището Тенгиз, като част от усилията за ограничаване на приходите на Москва от енергетика. Chevron и правителството на Казахстан също започват трудни преговори за удължаване на споразумението си за нефтеното находище, което изтича през 2033 г.

Тези разговори са важни за Chevron, която е градила взаимоотношения в Казахстан в продължение на десетилетия и чийто свободен паричен поток от Тенгиз вероятно ще бъде около 4 млрд. USD за 2025 г.

Преговорите се провеждат и в момент, когато американския петролен гигант играе ключова роля във Венецуела. Там компанията е най-големият частен производител на петрол.

След ареста на Николас Мадуро, президентът Тръмп заяви, че САЩ ще „управляват“ страната и ще си възвърнат американските петролни интереси там. Chevron, която извършва операции във Венецуела от 1923 г., заяви, че се опитва да гарантира безопасността на своите служители и операции.

Споразумението за Тенгиз с Chevron може да е още по-важно за Казахстан, не на последно място, защото Тенгиз играе важна роля от началото на 90-те години на миналия век, като помага на страната да изгради икономическа основа. Казахстан става независим през 1991 г. с разпадането на Съветския съюз.

Обикновено добивът от петролните находища намалява с времето, но Тенгиз далеч не е изчерпан. „Където имате големи нефтени находища, те обикновено стават още по-големи“, каза Клей Неф, президент на Chevron за проучване и производство.

Според TCO находището съдържа 25 милиарда барела петрол. Корольов, съседно находище, което би се считало за много голямо почти навсякъде другаде в света, съдържа още 1,6 милиарда барела.

През 2016 г. размерът на находището спомогна Chevron и неговите партньори да бъдат убедени да се впуснат в един от най-големите нефтени проекти досега, като се пробият нови кладенци и се добавят гигантски компресори и друго оборудване за допълнително увеличаване на добива.

Десетилетие по-късно, на цена от приблизително 48 млрд. USD - около 11 млрд. USD над първоначалните прогнози - съоръженията изглежда работеха гладко.

Андрю О'Конър, мениджър по производствените операции в Тенгиз, обясни, че находището е произвеждало под потенциала си в миналото, защото преработвателните му съоръжения са били недостатъчни. „Бяхме ограничени в мощностите си“, каза той в интервю в Тенгиз. „Сега увеличихме капацитета на заводите“.

Тенгиз е сред 10-те най-големи находища в света по производство на нефт, според енергийната консултантска фирма Wood Mackenzie.

Възникнал е като риф в тропическо море преди повече от 300 милиона години. По това време районът, който сега е Западен Казахстан, е бил „вълшебно място“, казва Джеймс Бишоп, учен по Земята от Chevron. По-късно петролът е мигрирал в скалите и е бил задържан от слоеве сол от изпаряващите се морета.

Районът, известен на геолозите като Прикаспийския басейн, е породил и други гиганти, включително един, наречен Кашаган, който в крайна сметка би могъл да произвежда дори повече петрол от Тенгиз. „Имаме големи съседи“, казва Алексей Висоцки, мениджър по управление на резервоарите в TCO.

Въпреки благословията на тези ресурси, петролната индустрия на Казахстан е изправена пред предизвикателства. Казахстан е без излаз на море. Износът от Тенгиз и други находища, включително известен суров петрол от Русия, преминава през тръбопровод, който обикаля северния край на Каспийско море и стига до руското пристанище Новоросийск на Черно море.

Chevron, съсобственик на тръбопровода, и други компании са успели да поддържат потока на суровия петрол по време на войната в Украйна. Но Украйна използва дронове, за да атакува този маршрут, както и друга руска енергийна инфраструктура, и в края на ноември успя да изведе от строя едно от трите съоръжения за товарене на танкери в черноморското пристанище, което доведе до намаляване на производството в Тенгиз с около 30%.

Миналата година по-високите нива на производство от Тенгиз също създадоха напрежение между Казахстан и неговите партньори в петролния картел ОПЕК+. Казахстан обаче не желае да ограничи производството на международни инвеститори като Chevron или на по-малки местни производители. „Казахстан няма лесни възможности“ за спазване на ОПЕК+, каза Крейг Сондърс, старши анализатор в Wood Mackenzie.

Преговорите за удължаване на споразумението, касаещо Тенгиз, вероятно ще имат по-трайно въздействие от тези спорове. Като индикация за това колко важни са тези разговори и за двете страни, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев се срещна три пъти с главния изпълнителен директор на Chevron Майк Вирт през 2025 г.

„Навлизаме в това, което бих определил като добро начало на преговорите“, каза г-н Вирт пред финансови анализатори през октомври.

Токаев е опитен дипломат. Той дойде на власт през 2019 г. след оставката на дългогодишния лидер на страната Нурсултан Назарбаев, който привлече международните петролни компании. Сега той има трудната задача да угоди на онези от своите избиратели, които искат по-добра сделка, без да нарушава приходите, генерирани от проектите.

Тенгиз играе огромна роля в казахстанската икономика, като представлява почти 10% от брутния вътрешен продукт на страната, според S&P Global Commodity Insights, изследователска фирма. TCO е най-големият производител на петрол в Казахстан, като представлява над 40% от производството на страната през първата половина на 2025 г., а също така е и най-големият данъкоплатец.

„Производителността на значителен сегмент от икономиката на Казахстан е заложена на карта“, пише Матю Дж. Сейджърс, ръководител на Eurasian Energy в S&P Global Commodity Insights.

Някои експерти в индустрията казват, че би било трудно да се заменят управленските и техническите умения, които Chevron внася в Тенгиз, който се счита за взискателен район поради високото налягане и наличието на големи количества токсичен сероводород, примесен с други фактори.