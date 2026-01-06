Новини
Любопитно »
СНИМКА на Краси Радков изуми феновете на комика, свалил е 30 кг

СНИМКА на Краси Радков изуми феновете на комика, свалил е 30 кг

6 Януари, 2026 08:20 1 349 13

  • краси радков-
  • отслабнал-
  • хотел-
  • марково-
  • сервитьорка

На кадъра комикът е в отлична форма, усмихнат и видимо по-фин

СНИМКА на Краси Радков изуми феновете на комика, свалил е 30 кг - 1
Кадър: NOVA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Комикът Краси Радков изненада феновете си с коренно променен външен вид и буквално разпали социалните мрежи. Актьорът изглежда значително по-слаб, а по неофициална информация е свалил близо 30 килограма - трансформация, която накара мнозина да се взират в кадъра по няколко пъти, за да се уверят, че това наистина е той.

Снимката, която предизвика бурята от коментари, не е публикувана от самия Радков, а се появи в профила на сервитьорка от хотел в село Марково.

На кадъра комикът е в отлична форма, усмихнат и видимо по-фин - толкова, че част от феновете откровено признаха, че трудно го разпознават. В коментарите се появиха както притеснени, така и откровено забавни мнения, при това в типичния северозападен стил.

СНИМКА на Краси Радков изуми феновете на комика, свалил е 30 кг
Снимка: Интернет

Най-цитираното определение за новата визия на Радков беше култовото: „изсаанал на падарска дреа“ – реплика, която моментално започна да се споделя и да се превръща в мем.

Шегите обаче вървят ръка за ръка с одобрението. Много хора поздравяват Радков за дисциплината и промяната.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Напротив,

    21 0 Отговор
    Изглежда състарен и болен ...

    Коментиран от #11

    08:22 06.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тоа

    8 0 Отговор
    Па вече ептем на нищо не прилича! Сплатени кожляци са останали само от него. Съсипаха се с тоя Оземпик!

    08:29 06.01.2026

  • 5 НАБЛЮДАТЕЛ

    7 0 Отговор
    Заприлича на Слави. С какъв се събереш ........

    08:30 06.01.2026

  • 6 да се подреди

    6 0 Отговор
    до геро и чая за наградата на Освиенцим

    08:42 06.01.2026

  • 7 Какво

    3 1 Отговор
    го хвалят. То за страхуване. Като я видиш тая снимка, първото дето ти идва:
    Ми той..... пътник. Пази боже, дано се пооправи поне, човека.

    08:51 06.01.2026

  • 8 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    За мен Краси се състари,както и Геро...Може би години наред сме свикнали да ги гледаме пухкави,но сега някак си изглеждат неестествено,макар че много по здравословно..

    08:51 06.01.2026

  • 9 Тома

    2 0 Отговор
    Хубаво е да му опънат кожата за да дойде пъпа му на челото и вратовръката на шията

    08:53 06.01.2026

  • 10 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    И ТОЗИ НЯМА ДА ГО БЪДЕ МНОГО!

    09:01 06.01.2026

  • 11 Стенли

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Напротив,":

    Ами те всички така изглеждат и Драго чая и Геро също изглеждат сякаш са били пуснати от концлагер

    09:02 06.01.2026

  • 12 Ту-туу

    1 0 Отговор
    Тоя май вече взел-дал .Свалил 30 кг и качил 10 години.

    09:06 06.01.2026

  • 13 кат жоро илиев

    0 0 Отговор
    в черно . той е на слави събратин . в би ти ви и сега в 7/8 си живеят заедно и се подсмихват . но беше много надебелел . 124 кг, а 1,70 м . не може да намери партньор . много забогате . про укринец е .

    09:09 06.01.2026