СНИМКА на Краси Радков изуми феновете на комика, свалил е 30 кг

Комикът Краси Радков изненада феновете си с коренно променен външен вид и буквално разпали социалните мрежи. Актьорът изглежда значително по-слаб, а по неофициална информация е свалил близо 30 килограма - трансформация, която накара мнозина да се взират в кадъра по няколко пъти, за да се уверят, че това наистина е той.

Снимката, която предизвика бурята от коментари, не е публикувана от самия Радков, а се появи в профила на сервитьорка от хотел в село Марково.

На кадъра комикът е в отлична форма, усмихнат и видимо по-фин - толкова, че част от феновете откровено признаха, че трудно го разпознават. В коментарите се появиха както притеснени, така и откровено забавни мнения, при това в типичния северозападен стил.

Снимка: Интернет

Най-цитираното определение за новата визия на Радков беше култовото: „изсаанал на падарска дреа“ – реплика, която моментално започна да се споделя и да се превръща в мем.

Шегите обаче вървят ръка за ръка с одобрението. Много хора поздравяват Радков за дисциплината и промяната.