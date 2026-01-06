Новини
Арх. Богдана Панайотова след оставката: Загубих битката с всички. Никой не иска да има правила

Арх. Богдана Панайотова след оставката: Загубих битката с всички. Никой не иска да има правила

6 Януари, 2026 08:24 1 019 18

„Убедих се, че всички мои причини за кандидатурата ми за главен архитект се изчерпаха. Няма я политическата воля на кмета да защитава онази моя визия, която исках да направя в администрацията, да създам нов ред на работа, нови правила, реална администрация без поводи за корупционни схеми“, обяви бившият вече главен архитект на София

Арх. Богдана Панайотова след оставката: Загубих битката с всички. Никой не иска да има правила - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Поисканата ми оставка преди два месеца беше несериозна, в период, когато бях в болничен. Вчера ми беше петият работен ден след всички болнични". Това заяви пред БНТ бившият главен архитект на София Богдана Панайотова, която вчера подаде оставка, цитирана от novini.bg.

„Убедих се, че всички мои причини за кандидатурата ми за главен архитект се изчерпаха. Няма я политическата воля на кмета да защитава онази моя визия, която исках да направя в администрацията, да създам нов ред на работа, нови правила, реална администрация без поводи за корупционни схеми“, обяви тя.

Подчерта, че е имала много идеи, създадени работни групи, доклади от нейна страна.

„Загубих битката с всички. За съжаление, тази битка, която мислех, че е възможна и бях убедена в нея, е била срещу всички. Никой не иска да има правила. Всеки говори популистки неща, но те не са реални“, допълни арх. Панайотова.


Оценка 4.3 от 16 гласа.
Оценка 4.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    7 14 Отговор
    Г-жа Панайотова създаде криза с отпадъците в цяла София и сега се измъква, за да избяга от отговорност.

    Коментиран от #8, #11

    08:28 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Бая се е облажила

    7 5 Отговор
    с това свръхзастрояване!

    08:35 06.01.2026

  • 5 Не пазарувайте в малките магазини

    6 3 Отговор
    Даваш евро те искат да ти връщат лева!
    Да фалират ганьовците!

    08:37 06.01.2026

  • 6 пешо

    5 5 Отговор
    тая не спря да реве

    08:38 06.01.2026

  • 7 Хе!

    6 5 Отговор
    Първата победа на Терзиев! Богдана вече е в Ново начало депутат!

    08:39 06.01.2026

  • 8 Моарейн

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Не е Панайотова, а кметчето, което очевадно не знае на кой свят е и вече втора година не може да си избере екип.

    08:41 06.01.2026

  • 9 Оооо , да

    9 5 Отговор
    Само тя света вода ненапита , всички други лоши . С на нея ѝ никнат ангелски крила .

    08:44 06.01.2026

  • 10 Суетна

    6 4 Отговор
    алчна баба , даже си покрила сбръчканата шия с шалче .

    08:47 06.01.2026

  • 11 Не е така!

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Кажи откъде са твоите изводи? Как може главният архитект да създаде криза с отпадъците? Те нейн ресор ли са били? Ако е дс, значи системата там е сбъркана

    Коментиран от #13

    08:47 06.01.2026

  • 12 Продължаваме Промяната

    3 6 Отговор
    Корумпирана герберастка. Правила има и те са в полза на растежа и просперитета. Без строителството няма пари, а без пари кметът Терзиев е с вързани ръце

    08:48 06.01.2026

  • 13 Не е така!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не е така!":

    Ако е "да". Моя грешка

    08:48 06.01.2026

  • 14 Хе!

    1 1 Отговор
    Господе, какви очи!!! Или е с лещи, или на упоителни същества! А може би е плакала поради уволнението! Едва ли!!? От субстанциите ще да е....!?

    08:51 06.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Коста

    1 0 Отговор
    Трудно е да се бориш със статуквото.... Администраторите в администрацията НЕ чакат на едната заплата. Пълно е с некадърници и то корумпирани... Тази госпожа не е за това време на лизачи и използвачи

    09:07 06.01.2026

  • 18 факти

    0 0 Отговор
    Мисля ,че малко знам за правилата при строителство ,но не знам кой дава разрешения да се строи буквално до тротоарите и на по малко от 2,5метра от улица...Пример някакъв 6етажен блок надвеусен над улица кирил Дрангов до метростанция надежда....А ,такива има стотици!

    09:08 06.01.2026

