Арх. Богдана Панайотова след оставката: Загубих битката с всички. Никой не иска да има правила

"Поисканата ми оставка преди два месеца беше несериозна, в период, когато бях в болничен. Вчера ми беше петият работен ден след всички болнични". Това заяви пред БНТ бившият главен архитект на София Богдана Панайотова, която вчера подаде оставка, цитирана от novini.bg.
„Убедих се, че всички мои причини за кандидатурата ми за главен архитект се изчерпаха. Няма я политическата воля на кмета да защитава онази моя визия, която исках да направя в администрацията, да създам нов ред на работа, нови правила, реална администрация без поводи за корупционни схеми“, обяви тя.
Подчерта, че е имала много идеи, създадени работни групи, доклади от нейна страна.
„Загубих битката с всички. За съжаление, тази битка, която мислех, че е възможна и бях убедена в нея, е била срещу всички. Никой не иска да има правила. Всеки говори популистки неща, но те не са реални“, допълни арх. Панайотова.
До коментар #2 от "Трол":Не е Панайотова, а кметчето, което очевадно не знае на кой свят е и вече втора година не може да си избере екип.
До коментар #2 от "Трол":Кажи откъде са твоите изводи? Как може главният архитект да създаде криза с отпадъците? Те нейн ресор ли са били? Ако е дс, значи системата там е сбъркана
