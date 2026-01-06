Украинското момче, което се изправи срещу руската окупация

Те горят руски знамена, разпространяват листовки срещу окупаторите, предават информация за местоположението на вражеските войски: малко след началото на руската инвазия в Украйна младежи от Запорожието се организират в група за оказване на съпротива. Техен лидер е Игор, който тогава е само на 16 години.
Игор и неговите "Пугачи"
"Бях в 9-и клас, когато започна войната. През първите няколко седмици родителите ми бяха много ентусиазирани, подкрепяха твърдо Украйна . Но после нещо се промени у тях - започнаха да гледат и слушат руските новини. Постоянно се карахме, защото аз разбирах какво се случва. Осъзнах, че руснаците са тук, можех да ги видя, можех да видя врага - и трябваше да действам", разказва младежът.
Игор организира група младежи в родния си град - осем момчета на възраст между 14 и 18 години. Наричат се "Пугачи", в превод "Совите", които са символът на украинското военно разузнаване. През пролетта на 2022 г. те свалят руски знамена от полицейски участъци и други обществени сгради, горят ги и качват в интернет видеоклипове от акциите си.
"Едно видео стана вирално, показаха го даже по телевизията. Направихме и листовки, като сами изработихме дизайна и текста. Посланието беше: "Не сте добре дошли тук, вървете си у дома!". Предавахме и местоположението на руските части", разказва Игор пред ДВ.
След няколко седмици обаче той е предаден от местни колаборационисти на руснаците, които затварят Игор и останалите момчета от неговата група в местното полицейско управление на окупационните сили. След два месеца разпити Игор е обвинен в тероризъм.
"По време на разпитите ме биеха периодично. Бях с белезници, с торба на главата, не разбирах какво се случва. Измъчваха ме с ток. Спираха само когато губех съзнание."
Днес Игор е на 19 години. Живее в Киев, където учи строителство. Твърдо решен е да си изгради тук бъдеще.
От приятели, които са успели да избягат от окупираните територии на Украйна, Игор научил какви са начините за бягство. Наложило се да изчака, докато навърши пълнолетие и получи руски паспорт. След това заминал за Русия уж за да учи, но при първа възможност се промъкнал обратно през границата и стигнал до свободна украинска територия.
"Видях табелата с надпис "Украйна", първото знаме, първия наш войник и веднага се почувствах облекчен. Най-накрая у дома", спомня си Игор.
"Искам да се избавя от този страх"
Днес 19-годишният младеж учи строителна специалност, намерил си е жилище и работа в столицата Киев.
"Искам да забравя какво означава да се страхуваш да ходиш по улицата, да се страхуваш да говориш украински, да се страхуваш от полицията. Искам да се избавя от този страх, с който съм живял три години и половина, ден след ден. Това беше най-хубавият момент за мен. Все още не мога да свикна."
Игор вижда бъдещето си именно в Киев. Мечтае да има собствено семейство. И нито за миг не съжалява за това, че е бил част от съпротивата срещу руската окупация. "Това е буквално битка за нашето съществуване и нашата свобода", казва той.
Автор: Виктория Жидик
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Аква
Коментиран от #44, #97
08:35 06.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пфу
08:36 06.01.2026
4 Мадуро
08:36 06.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Васка тромпета
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ела герою мой, да те освободя няколко пъти. Държиш ли, или да се не спихнеш?
Коментиран от #69
08:39 06.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софиянец
08:41 06.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А защо
08:42 06.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Минувач
08:42 06.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Механик
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Аз съм навит. Вече 4 пъти ти давам адрес (точен), да дойдеш и да ме пребиеш ( а сега и да ме запишеш), но ти се не идваш! Що така?
п.п.
Както се пее в песента :
"...яз те тебе чекам,
мори дома да ми дойдеш,
а ти не довагяш, душо,
сърце мое...."
Коментиран от #27, #28
08:43 06.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Недойче Невеле
08:45 06.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Възраждане
08:46 06.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #19 от "Механик":не съм обърнал внимание..къв ти беше адреса?
08:47 06.01.2026
28 Геро
До коментар #19 от "Механик":Нема да устискаш на напъна.
Коментиран от #92
08:47 06.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ами
08:48 06.01.2026
31 Изкукуригал
08:48 06.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дойче теле
Коментиран от #46
08:49 06.01.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Трол
08:49 06.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Оле
08:49 06.01.2026
40 Тома
Коментиран от #58
08:49 06.01.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Лука
До коментар #1 от "Аква":Нещо сте се оши ба ли,фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава
Коментиран от #82
08:50 06.01.2026
45 Летописец
Коментиран от #47
08:50 06.01.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 А защо
До коментар #45 от "Летописец":Руснаците се управляват от такъв простаk?
Коментиран от #75
08:51 06.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Изкукуригал
08:53 06.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Лука
До коментар #40 от "Тома":Чул не дочул разбрал недоразбрал но следва рашистки наративи !
08:53 06.01.2026
59 Интерв
Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022
08:54 06.01.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!
08:55 06.01.2026
63 Умирам от смях
Коментиран от #71
08:55 06.01.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Браво на младежа
Коментиран от #87
08:56 06.01.2026
69 Ха ха
До коментар #7 от "Васка тромпета":Давай го на ръчно.Свикнал си.
08:56 06.01.2026
70 Ивелин Михайлов
08:57 06.01.2026
71 Къде умираш?
До коментар #63 от "Умирам от смях":В сивата бащина панелка, на прокъсаното диване.Там точно нищо не се случва
08:58 06.01.2026
72 Пловдив
08:58 06.01.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Летописец
До коментар #47 от "А защо":Аз смятам Медведев за по-подходящ , поне в конкретната ситуация , отколкото мекия Путин . Но едва ли милиони в Русия , пък и по света грешат , като са по-положително настроени към Путин . В предния коментар съм пропуснал , че срокът който си поставяха атлантиците за зомбиране на украинците беше 2024 година .
08:59 06.01.2026
76 Не знам дали такъв случай
/Автор: Виктория Жидик/
08:59 06.01.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Факти
09:00 06.01.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Не се карайте
До коментар #44 от "Лука":Фащизмът е западна идеология от 20 век, намерила почва в западния свят, особенно в Италия и Германия, довела до 60 милиона жертви.
Коментиран от #98
09:00 06.01.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Всъщност
До коментар #68 от "Браво на младежа":Мисля че оръжията бяха раздадени безконтролно още при Порошенко . После недораслите мутри от Десен сектор и Азов отказаха да ги върнат на властта в Киев .
09:02 06.01.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Респект
До коментар #28 от "Геро":Ти си герой , като това в статията . Що напъни си поел ...
09:04 06.01.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 горски
09:05 06.01.2026
95 Лука
До коментар #53 от "Здрасти":Пак ли "народен съд" ? Под това име няма нищо народно нито е съд ,просто отмъщение !
09:05 06.01.2026
96 Kaлпазанин
09:06 06.01.2026
97 Малииии
До коментар #1 от "Аква":Май само ако не си дупИдавец като вас си нацист. Жалки страхливи същества.
09:07 06.01.2026
98 Лука
До коментар #82 от "Не се карайте":За да се оредели коя държава е фашистка има критерии,русия сега отговаря на почти всички
09:09 06.01.2026
99 Коста
09:11 06.01.2026