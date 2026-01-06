Украинското момче, което се изправи срещу руската окупация

Те горят руски знамена, разпространяват листовки срещу окупаторите, предават информация за местоположението на вражеските войски: малко след началото на руската инвазия в Украйна младежи от Запорожието се организират в група за оказване на съпротива. Техен лидер е Игор, който тогава е само на 16 години.

Игор и неговите "Пугачи"

"Бях в 9-и клас, когато започна войната. През първите няколко седмици родителите ми бяха много ентусиазирани, подкрепяха твърдо Украйна . Но после нещо се промени у тях - започнаха да гледат и слушат руските новини. Постоянно се карахме, защото аз разбирах какво се случва. Осъзнах, че руснаците са тук, можех да ги видя, можех да видя врага - и трябваше да действам", разказва младежът.

Игор организира група младежи в родния си град - осем момчета на възраст между 14 и 18 години. Наричат се "Пугачи", в превод "Совите", които са символът на украинското военно разузнаване. През пролетта на 2022 г. те свалят руски знамена от полицейски участъци и други обществени сгради, горят ги и качват в интернет видеоклипове от акциите си.

"Едно видео стана вирално, показаха го даже по телевизията. Направихме и листовки, като сами изработихме дизайна и текста. Посланието беше: "Не сте добре дошли тук, вървете си у дома!". Предавахме и местоположението на руските части", разказва Игор пред ДВ.

След няколко седмици обаче той е предаден от местни колаборационисти на руснаците, които затварят Игор и останалите момчета от неговата група в местното полицейско управление на окупационните сили. След два месеца разпити Игор е обвинен в тероризъм.

"По време на разпитите ме биеха периодично. Бях с белезници, с торба на главата, не разбирах какво се случва. Измъчваха ме с ток. Спираха само когато губех съзнание."

Днес Игор е на 19 години. Живее в Киев, където учи строителство. Твърдо решен е да си изгради тук бъдеще.

От приятели, които са успели да избягат от окупираните територии на Украйна, Игор научил какви са начините за бягство. Наложило се да изчака, докато навърши пълнолетие и получи руски паспорт. След това заминал за Русия уж за да учи, но при първа възможност се промъкнал обратно през границата и стигнал до свободна украинска територия.

"Видях табелата с надпис "Украйна", първото знаме, първия наш войник и веднага се почувствах облекчен. Най-накрая у дома", спомня си Игор.

"Искам да се избавя от този страх"

Днес 19-годишният младеж учи строителна специалност, намерил си е жилище и работа в столицата Киев.

"Искам да забравя какво означава да се страхуваш да ходиш по улицата, да се страхуваш да говориш украински, да се страхуваш от полицията. Искам да се избавя от този страх, с който съм живял три години и половина, ден след ден. Това беше най-хубавият момент за мен. Все още не мога да свикна."

Игор вижда бъдещето си именно в Киев. Мечтае да има собствено семейство. И нито за миг не съжалява за това, че е бил част от съпротивата срещу руската окупация. "Това е буквално битка за нашето съществуване и нашата свобода", казва той.

Автор: Виктория Жидик