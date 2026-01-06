Новини
Украинското момче, което се изправи срещу руската окупация
Украинското момче, което се изправи срещу руската окупация

6 Януари, 2026

Игор е само на 16, когато непосредствено след началото на руската инвазия застава начело на младежка група за съпротива

Украинското момче, което се изправи срещу руската окупация - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle

Те горят руски знамена, разпространяват листовки срещу окупаторите, предават информация за местоположението на вражеските войски: малко след началото на руската инвазия в Украйна младежи от Запорожието се организират в група за оказване на съпротива. Техен лидер е Игор, който тогава е само на 16 години.

Игор и неговите "Пугачи"

"Бях в 9-и клас, когато започна войната. През първите няколко седмици родителите ми бяха много ентусиазирани, подкрепяха твърдо Украйна . Но после нещо се промени у тях - започнаха да гледат и слушат руските новини. Постоянно се карахме, защото аз разбирах какво се случва. Осъзнах, че руснаците са тук, можех да ги видя, можех да видя врага - и трябваше да действам", разказва младежът.

Игор организира група младежи в родния си град - осем момчета на възраст между 14 и 18 години. Наричат се "Пугачи", в превод "Совите", които са символът на украинското военно разузнаване. През пролетта на 2022 г. те свалят руски знамена от полицейски участъци и други обществени сгради, горят ги и качват в интернет видеоклипове от акциите си.

"Едно видео стана вирално, показаха го даже по телевизията. Направихме и листовки, като сами изработихме дизайна и текста. Посланието беше: "Не сте добре дошли тук, вървете си у дома!". Предавахме и местоположението на руските части", разказва Игор пред ДВ.

След няколко седмици обаче той е предаден от местни колаборационисти на руснаците, които затварят Игор и останалите момчета от неговата група в местното полицейско управление на окупационните сили. След два месеца разпити Игор е обвинен в тероризъм.

"По време на разпитите ме биеха периодично. Бях с белезници, с торба на главата, не разбирах какво се случва. Измъчваха ме с ток. Спираха само когато губех съзнание."

Днес Игор е на 19 години. Живее в Киев, където учи строителство. Твърдо решен е да си изгради тук бъдеще.

От приятели, които са успели да избягат от окупираните територии на Украйна, Игор научил какви са начините за бягство. Наложило се да изчака, докато навърши пълнолетие и получи руски паспорт. След това заминал за Русия уж за да учи, но при първа възможност се промъкнал обратно през границата и стигнал до свободна украинска територия.

"Видях табелата с надпис "Украйна", първото знаме, първия наш войник и веднага се почувствах облекчен. Най-накрая у дома", спомня си Игор.

"Искам да се избавя от този страх"

Днес 19-годишният младеж учи строителна специалност, намерил си е жилище и работа в столицата Киев.

"Искам да забравя какво означава да се страхуваш да ходиш по улицата, да се страхуваш да говориш украински, да се страхуваш от полицията. Искам да се избавя от този страх, с който съм живял три години и половина, ден след ден. Това беше най-хубавият момент за мен. Все още не мога да свикна."

Игор вижда бъдещето си именно в Киев. Мечтае да има собствено семейство. И нито за миг не съжалява за това, че е бил част от съпротивата срещу руската окупация. "Това е буквално битка за нашето съществуване и нашата свобода", казва той.

Автор: Виктория Жидик


Украйна
  • 1 Аква

    51 13 Отговор
    Рекламна статия за хитлерюгенд.

    Коментиран от #44, #97

    08:35 06.01.2026

  • 3 пфу

    43 13 Отговор
    отново вкисналото дойче зеле

    08:36 06.01.2026

  • 4 Мадуро

    37 13 Отговор
    Да вземе и се изправи срещу американската агресия, ама дали там ще го търпят да си развява потурите.

    08:36 06.01.2026

  • 7 Васка тромпета

    18 8 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ела герою мой, да те освободя няколко пъти. Държиш ли, или да се не спихнеш?

    Коментиран от #69

    08:39 06.01.2026

  • 12 Софиянец

    29 5 Отговор
    Ша са разплача 🥴

    08:41 06.01.2026

  • 14 А защо

    29 7 Отговор
    не е на фронта тоз бандеровец като толкоз мрази руснаци?

    08:42 06.01.2026

  • 17 Минувач

    23 5 Отговор
    Потресени сме от статията ! Тя връща мечтите ни ! Сълзите напират … Спомените за Зов и Шура са тук … Днес се събудих и помислих че сме 1966 година … но уви …

    08:42 06.01.2026

  • 19 Механик

    16 6 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Аз съм навит. Вече 4 пъти ти давам адрес (точен), да дойдеш и да ме пребиеш ( а сега и да ме запишеш), но ти се не идваш! Що така?
    п.п.
    Както се пее в песента :
    "...яз те тебе чекам,
    мори дома да ми дойдеш,
    а ти не довагяш, душо,
    сърце мое...."

    Коментиран от #27, #28

    08:43 06.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Недойче Невеле

    21 2 Отговор
    Превъртяхте играта....

    08:45 06.01.2026

  • 25 Възраждане

    19 4 Отговор
    И какво, и през ВСВ е имало хитлерюгенд. Нищо ново при неонацистите

    08:46 06.01.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    не съм обърнал внимание..къв ти беше адреса?

    08:47 06.01.2026

  • 28 Геро

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Нема да устискаш на напъна.

    Коментиран от #92

    08:47 06.01.2026

  • 30 ами

    15 0 Отговор
    слава на игор ама като си толкова надъхан отивай на фронта

    08:48 06.01.2026

  • 31 Изкукуригал

    19 3 Отговор
    Хем борец срещу руснаците ама се крие като студент като е толкова надъхан да отива на фронта . Дойче веле и техните истински новини

    08:48 06.01.2026

  • 35 Дойче теле

    16 2 Отговор
    Те знамената ги горят от 2014 година но вие го изрязахте това! Що не си спомните за руснаците в Донбас живеещи в мазета в продължение на месеци, малки деца не излизали да видят слънце! Може да го намерите от нашето БТВ репортаж на Рада Домусчиева!

    Коментиран от #46

    08:49 06.01.2026

  • 37 Трол

    12 0 Отговор
    Още две години и Игор вече ще е в редиците на воините-защитници от окупацията.

    08:49 06.01.2026

  • 39 Оле

    14 2 Отговор
    Промит мозък. Родителите му са съжалили, че са говорили против руснаците пред него.

    08:49 06.01.2026

  • 40 Тома

    14 2 Отговор
    А нещо да каже за златните клозети на зеле това момче че да се почувства по челик

    Коментиран от #58

    08:49 06.01.2026

  • 44 Лука

    1 14 Отговор

    До коментар #1 от "Аква":

    Нещо сте се оши ба ли,фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава

    Коментиран от #82

    08:50 06.01.2026

  • 45 Летописец

    14 1 Отговор
    Американците преди десетина години бяха заявили , че ще промият мозъците на "украинците" . Тогава не ми се вярваше , но ето че младежта в Украйна е лумпенизирана ! При големите тези щатско-турски промивания на мозък явно не действат ! 🤔 Да се замислим за България , дето ни облъчват по 24 часа с американски новини и турско сериали ❗

    Коментиран от #47

    08:50 06.01.2026

  • 47 А защо

    1 12 Отговор

    До коментар #45 от "Летописец":

    Руснаците се управляват от такъв простаk?

    Коментиран от #75

    08:51 06.01.2026

  • 55 Изкукуригал

    11 0 Отговор
    Интересно уж го биели и изтезавали обвинили го в тероризъм но го пуснали да учи в Русия и тия списващи не се научиха как да предадат новината за да е по достоверна

    08:53 06.01.2026

  • 58 Лука

    0 9 Отговор

    До коментар #40 от "Тома":

    Чул не дочул разбрал недоразбрал но следва рашистки наративи !

    08:53 06.01.2026

  • 59 Интерв

    9 0 Отговор
    Младежта най-лесно се манипулира. Това момче е оръдие на западната и националистицната пропага.ганда То не знае ли, че отказът безопасността на Русия, е причината за войната, както Западът правеше последните 34 години. Нужена е сигурност на РФ, тоест буфер. Но Западът и Нато причинява войната и извършва провокиране, насъскване на укрите и финансиране на войната в Украйна.
    Щеше ли да се воюва, ако Зеленски беше се изказал против:
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна преди 24.02.2022
    Предлагане достъп на английски военни 24.02.2022

    08:54 06.01.2026

  • 62 DW дежурните Лъжци и маниполатори!!

    10 0 Отговор
    Не се Чете! ФЕЙКОВЕ И МАНИПОЛАЦИИ!

    08:55 06.01.2026

  • 63 Умирам от смях

    9 2 Отговор
    Статия от рубриката: Неща които никога не са се случили

    Коментиран от #71

    08:55 06.01.2026

  • 68 Браво на младежа

    6 3 Отговор
    Тези младежи са като във Властелина на пръстените в двете кули, когато дават на младежи мечове да помагат срещу нападението на орките....

    Коментиран от #87

    08:56 06.01.2026

  • 69 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Васка тромпета":

    Давай го на ръчно.Свикнал си.

    08:56 06.01.2026

  • 70 Ивелин Михайлов

    9 1 Отговор
    Гейче веле кога ще слушаме за венецуелското момче, което се изправи срещу американската окупация

    08:57 06.01.2026

  • 71 Къде умираш?

    1 6 Отговор

    До коментар #63 от "Умирам от смях":

    В сивата бащина панелка, на прокъсаното диване.Там точно нищо не се случва

    08:58 06.01.2026

  • 72 Пловдив

    7 0 Отговор
    Тимур,и, неговата команда.Трагедия.Жалка работа.. Гьобелс,ряпа да яде

    08:58 06.01.2026

  • 75 Летописец

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "А защо":

    Аз смятам Медведев за по-подходящ , поне в конкретната ситуация , отколкото мекия Путин . Но едва ли милиони в Русия , пък и по света грешат , като са по-положително настроени към Путин . В предния коментар съм пропуснал , че срокът който си поставяха атлантиците за зомбиране на украинците беше 2024 година .

    08:59 06.01.2026

  • 76 Не знам дали такъв случай

    5 0 Отговор
    съществува! Но DW с вещо перо са обърнали нещата с хастара наопъки, в увлекателната си новела! Украинския език не е забранен в Русия! А и с украински паспорт на 18 годишен е можел да отиде в РФ от воината! Пък и тоя "Игор" защо не е на фронта да се ожени там?

    /Автор: Виктория Жидик/

    08:59 06.01.2026

  • 78 Факти

    0 5 Отговор
    Украинците ги мачкат от 13-ти век - първо монголите, после поляците, а след това москалите, известни днес като руснаци. 8 века те не са се предали и не са изчезнали. Единствено им смениха името от руси на украинци, което не е толкова важно. Важното е, че езикът и традициите им са живи. Ние българите имаме много сходна съдба с тях. И нас много са ни мачкали, но още сме тук. Взеха много от територията ни, но оцеляхме.

    09:00 06.01.2026

  • 82 Не се карайте

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Лука":

    Фащизмът е западна идеология от 20 век, намерила почва в западния свят, особенно в Италия и Германия, довела до 60 милиона жертви.

    Коментиран от #98

    09:00 06.01.2026

  • 87 Всъщност

    5 0 Отговор

    До коментар #68 от "Браво на младежа":

    Мисля че оръжията бяха раздадени безконтролно още при Порошенко . После недораслите мутри от Десен сектор и Азов отказаха да ги върнат на властта в Киев .

    09:02 06.01.2026

  • 92 Респект

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Геро":

    Ти си герой , като това в статията . Що напъни си поел ...

    09:04 06.01.2026

  • 94 горски

    5 0 Отговор
    Соц носталгия....Игор е време да се запише доброволец,да загине геройски,да получи 2000 бургера и да свети като червена,пардон жълта звезда със син оттенък, во веки веков.

    09:05 06.01.2026

  • 95 Лука

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "Здрасти":

    Пак ли "народен съд" ? Под това име няма нищо народно нито е съд ,просто отмъщение !

    09:05 06.01.2026

  • 96 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    По цензурираните коментари ,може да си видите жалкия рейтинг ,и колко ви вярваме ,бок@@@@

    09:06 06.01.2026

  • 97 Малииии

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Аква":

    Май само ако не си дупИдавец като вас си нацист. Жалки страхливи същества.

    09:07 06.01.2026

  • 98 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Не се карайте":

    За да се оредели коя държава е фашистка има критерии,русия сега отговаря на почти всички

    09:09 06.01.2026

  • 99 Коста

    0 0 Отговор
    Този е Типичен промит мозък....

    09:11 06.01.2026

