ISW: Москва едва ли ще приеме мирно споразумение без пълен контрол над Украйна
  Тема: Украйна

ISW: Москва едва ли ще приеме мирно споразумение без пълен контрол над Украйна

16 Декември, 2025 07:26 796 43

  • украйна-
  • москва-
  • мирно споразумение-
  • русия

Неясни гаранции за сигурността на Украйна обсъдени на преговори в Берлин

ISW: Москва едва ли ще приеме мирно споразумение без пълен контрол над Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американски, украински и европейски представители са постигнали съгласие по въпроса за неопределени гаранции за сигурността на Украйна в рамките на мирните преговори, проведени на 15 декември в Берлин. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На срещата са присъствали украинският президент Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на американския президент Джаред Къшнър. Разговорите са били насочени към продължаване на усилията за евентуално мирно споразумение, което да сложи край на войната, започната от Русия срещу Украйна.

По информация на двама американски представители, цитирани от New York Times на 15 декември, САЩ, Украйна и европейските им партньори са се обединили около идея за бъдещи гаранции за сигурност на Украйна, описани като „подобни на тези на НАТО“. Според същите източници основната част от разговорите на 14 и 15 декември е била посветена именно на темата за сигурността, без да се разкриват конкретни детайли.

Кремъл обаче многократно е заявявал, че няма да приеме мирно споразумение, което включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна, както и разпоредби, защитаващи нейната териториална цялост. Москва на практика е отхвърлила и американското предложение за мир от 28 точки, в което са заложени подобни гаранции.

На 15 декември президентът Зеленски подчерта, че преговорите по териториалните въпроси продължават. Американските официални представители, цитирани от New York Times, отбелязват, че евентуалните решения по тези въпроси най-вероятно ще трябва да бъдат взети в директен диалог между Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Путин последователно отказва да се срещне със Зеленски, включително в периода преди пълномащабното нахлуване в Украйна и по време на няколко последващи кръга мирни преговори. В миналото Русия вече е настоявала за териториални отстъпки, които Украйна смята за неприемливи, сред които и т.нар. „крепостен пояс“ – ключова укрепена отбранителна линия в Донецка област, играеща централна роля в украинската отбрана от 2014 г. насам.

Според ISW евентуалното отстъпване на тази линия би дало на Русия стратегическо предимство и по-добри позиции за бъдещи военни действия срещу югозападните и централните райони на Украйна. Институтът продължава да оценява, че Москва ще използва както политически, така и военни инструменти, за да постигне обявената си цел – завземане на цяла Украйна. Поради това е малко вероятно Русия да приеме мирно споразумение или гаранции за сигурност, които не ѝ осигуряват пълен контрол над страната в средносрочен и дългосрочен план.

Междувременно украинските военноморски сили са извършили първата в историята си атака с безпилотно подводно превозно средство срещу руска подводница в нощта на 14 срещу 15 декември.

На сушата украинските сили продължават контраофанзивните действия в посока Купянск, като дори руски ултранационалистически военни блогъри признават тежкото положение на руските части в района. В същото време руските сили нанасят удари по украинските логистични маршрути в Одеска област с различни въздушни боеприпаси, включително планиращи бомби. Това допълнително подчертава острата необходимост на Украйна от добре обезпечена и многослойна противовъздушна отбрана.

Руските атаки изглежда са насочени и към постигане на заявената от Кремъл цел – разрушаване на енергийната инфраструктура на Украйна чрез разделяне на електропреносната мрежа на страната. За да се противопостави на тези удари, Украйна се нуждае от западни системи за противовъздушна отбрана, както и от подкрепа за разработване на ефективни средства за прехващане на дронове.

По данни на ISW украинските сили наскоро са постигнали напредък в западната част на Запорожка област, докато руските войски са отбелязали тактически успехи в района Костянтиновка–Дружковка.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фейк нюз

    13 1 Отговор
    За кой ли път

    Коментиран от #11

    07:28 16.12.2025

  • 2 Граф Сен Жермен

    20 29 Отговор
    Москва и не трябва да приема мирно споразумение без пълен контрол над Украйна! Не са я водили тази война, за да я загубят с химикалката!

    07:29 16.12.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 24 Отговор
    ISW: Москва едва ли ще приеме мирно споразумение без пълен контрол над Украйна.

    Добрютру !!

    За кой ли път евродебилите ще бъдат наритани от Мецан.

    07:29 16.12.2025

  • 4 Путин нема избор

    2 9 Отговор
    Или са бие или....чао

    07:30 16.12.2025

  • 5 мисирката

    16 1 Отговор
    би ли обяснила какво значи "неопределени гаранции" защото на дипломатически език това значи едно голямо нищо

    Коментиран от #21

    07:31 16.12.2025

  • 6 ПСИХО ПОРПАГАНДА

    10 1 Отговор
    Постигнали съгласие на неопределени гаранции ???? Смеех.

    07:35 16.12.2025

  • 7 Фен

    6 1 Отговор
    Ами ако продължават де настоявате, и това ще стане. За сега, следващата оферта, явно ще бъде - Украйна без черноморието.

    07:36 16.12.2025

  • 8 ФЕЙК

    8 1 Отговор
    Чудо! За пръв път ИСВ да е прав в предположенията си!

    07:38 16.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Докато натовско оръжие

    3 5 Отговор
    Избива руснаци, мир в Украйна нема да има...

    07:40 16.12.2025

  • 11 Прогноза

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк нюз":

    С тези темпове Раша няма шансове за успех в близките 130 години.

    07:40 16.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Къв контрол бре

    10 5 Отговор
    Вече четири години Путин са мъчи с Украйна.....дали след 40 години пак ша а на същите позиции

    07:43 16.12.2025

  • 16 Истината

    4 5 Отговор
    Днеска ще превземате ли пак Купянск ?

    07:43 16.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 МАХНАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ

    4 0 Отговор
    Окраинското знаме от фейса?

    07:45 16.12.2025

  • 19 Пешко

    2 5 Отговор
    Нема нужда да спира войната! След пет години руснаците може и да превземат следващото градче- те не бързат за никъде! А и без това живота им не струва нищо и никой не се кахъри за руските жертви!

    07:45 16.12.2025

  • 20 Гюнай разшерителят

    3 3 Отговор
    Търся про руски халки за млатене
    Руски халки за млатене
    Срещо заплащане

    07:45 16.12.2025

  • 21 БГР

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "мисирката":

    Ами точно това са получили - празни приказки.

    През 30те години на миналият век Полша са получили гаранции от Великобритания и Франция че ако Германия ги нападне то те ще се включат във войната. На 1.09.1939 Германия напада Полша а онези ни лук яли ни лук мирисали. Толкова струват западните гаранции.

    07:46 16.12.2025

  • 22 УДРИ С ЛОПАТАТА

    5 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски. УДРИ, УДРИ, УДРИ докато осъзнаят реалността.

    07:46 16.12.2025

  • 23 мдаааа дааа... и те така те

    5 1 Отговор
    Мир ще има само когато Зелю развее бeлия бsйpяк и коленичи пред Путин с молба за мир....
    Докато заедно с менторите си шиkалkавят и се въртят като върбови заглавки с мислите си хем да са паднали, хем техните условия да стават нема да стане!!!

    Коментиран от #28

    07:46 16.12.2025

  • 24 Рамбо, първа кръв

    3 6 Отговор
    Малък Виетнам 20 години се бореше успешно с Америка и победи !!! Украйна ще направи същото с разпадаща се Русия 👍

    Коментиран от #35

    07:47 16.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Голем смех

    0 0 Отговор
    Неопределени гаранции....кво ли е това животно ????

    07:48 16.12.2025

  • 27 Хахаха

    0 1 Отговор
    Хахахха, тея до сега 4 години война нямат една правилна статия, такива трябва да ги закриват, казваха че руснаците няма да оцелеят след санкции, че нямат оръжия и хора, че няма да превземат земя, абе тея са пълни.....

    Коментиран от #37

    07:48 16.12.2025

  • 28 Я пъ тоа

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "мдаааа дааа... и те така те":

    Докато зеленски избива безогледно руснаци с Натовско оръжие, мир в Украйна нема да има.

    Коментиран от #36

    07:49 16.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Антон

    2 0 Отговор
    То мирното споразумение на Украйна е да им се върнат вече отдавна загубените 4 региона на изток. Руският ботуш каквото завземе не връща. Украинското споразумение е изготвено от Зеленски с цел да си спаси главата в самата Украйна,но не отговаря на реалностите в момента. Победителят винаги диктува условията ,не победеният, той няма думата , други решават вместо него.

    Коментиран от #34

    07:50 16.12.2025

  • 32 Голем смех

    1 1 Отговор
    Контрол над Украйна.....Путин с пет села не мой са упрай вече четири години, искал Украйна....

    Коментиран от #42

    07:51 16.12.2025

  • 33 От коги се вее знамето на мира

    2 2 Отговор
    РЕШЕНИЕТО ЗА УCРАЙНА
    Ето ви едно разумно предложение от само 2 точки, което ще сложи край на войната за 1 час, не за 24, както обещаваше Алф:
    чл. 1. Украйна се съгласява на незабавна и безyсл0вна kапитyлация.
    чл. 2. НАТО се съгласява никога повече да не си вре н0са по границите на Русия.
    Справедливият мир и условията ще определя победителя Путин.

    Коментиран от #39

    07:52 16.12.2025

  • 34 То и СССР

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Антон":

    Не връщаше, пък изгуби 30% от територията си.

    07:53 16.12.2025

  • 35 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Рамбо, първа кръв":

    Къде обаче я видя разпадаща се Русия след като Украйна,а не тя, е загубила 20% от територията си. Ако войната беше в Русия и 20% от руските територии са завзети, ок, бихме ти повярвали ,ама пишеш пълни г.упости очевидно.

    07:53 16.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Коношенков, генерал от запаса

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хахаха":

    "...казваха че руснаците няма да оцелеят след санкции, че нямат оръжия и хора, че няма да превземат земя..."

    Казваха Киев два дня и все.
    2023г Русия контролираше 25% от Украйна, сега след Четири Года контролира 19.5%, без Байконур, Черно море и Сирия. Такие дела 😁👍

    07:54 16.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Я пъ тоа

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "От коги се вее знамето на мира":

    Къв победител е Путин бре....бият го като маче у дерек в Украйна....а вече го бомбят и в ...РУСИЯ.

    Коментиран от #41

    07:54 16.12.2025

  • 40 Блатар на антифриз

    1 1 Отговор
    Наш късак ботокс ни сказа,че може да вземем цяла Украйна някъде към 2177 год,ако китайци не ни опрашат.....😂😂😂😂😂😂

    07:55 16.12.2025

  • 41 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Я пъ тоа":

    Ххххахаха, Еми друго се вижда в действителност, мобилизирани доброволци разбиха армията на Украйна, избиха 2 млн и взеха 100000 км от Украйна, оставиха Нато без оръжия и техника, а украинците какво направиха, върнаха ли си някое село след 4 години война.. Ааа Еми неее

    07:56 16.12.2025

  • 42 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Голем смех":

    Едва ли са 4 села точно. Четири области са в ръцете на Русия и тези области с територията на една България. Украйна е най-голямата европейска държава и според едни източници е загубила 11% от територията си, според други - около 20% . Става въпрос за сериозна площ ,която е загубена,не са 4 села.

    07:58 16.12.2025

  • 43 факуса

    0 0 Отговор
    хи хи преливане от пусто в празно,зеленото смърделче щъка по света само да е далеч от осрайна щот може да не осъмне там,четете бисмарк на тез седенки атлантици ама с разбиране,ако не разбирате има професори да ви го обяснат,ако и те не могат поканете бай хасан и баба пена от улицата нема начин да не го разберете

    07:59 16.12.2025

