ISW: Москва едва ли ще приеме мирно споразумение без пълен контрол над Украйна.

Американски, украински и европейски представители са постигнали съгласие по въпроса за неопределени гаранции за сигурността на Украйна в рамките на мирните преговори, проведени на 15 декември в Берлин. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

На срещата са присъствали украинският президент Володимир Зеленски, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф и бившият старши съветник на американския президент Джаред Къшнър. Разговорите са били насочени към продължаване на усилията за евентуално мирно споразумение, което да сложи край на войната, започната от Русия срещу Украйна.

По информация на двама американски представители, цитирани от New York Times на 15 декември, САЩ, Украйна и европейските им партньори са се обединили около идея за бъдещи гаранции за сигурност на Украйна, описани като „подобни на тези на НАТО“. Според същите източници основната част от разговорите на 14 и 15 декември е била посветена именно на темата за сигурността, без да се разкриват конкретни детайли.

Кремъл обаче многократно е заявявал, че няма да приеме мирно споразумение, което включва надеждни гаранции за сигурността на Украйна, както и разпоредби, защитаващи нейната териториална цялост. Москва на практика е отхвърлила и американското предложение за мир от 28 точки, в което са заложени подобни гаранции.

На 15 декември президентът Зеленски подчерта, че преговорите по териториалните въпроси продължават. Американските официални представители, цитирани от New York Times, отбелязват, че евентуалните решения по тези въпроси най-вероятно ще трябва да бъдат взети в директен диалог между Зеленски и руския президент Владимир Путин.

Путин последователно отказва да се срещне със Зеленски, включително в периода преди пълномащабното нахлуване в Украйна и по време на няколко последващи кръга мирни преговори. В миналото Русия вече е настоявала за териториални отстъпки, които Украйна смята за неприемливи, сред които и т.нар. „крепостен пояс“ – ключова укрепена отбранителна линия в Донецка област, играеща централна роля в украинската отбрана от 2014 г. насам.

Според ISW евентуалното отстъпване на тази линия би дало на Русия стратегическо предимство и по-добри позиции за бъдещи военни действия срещу югозападните и централните райони на Украйна. Институтът продължава да оценява, че Москва ще използва както политически, така и военни инструменти, за да постигне обявената си цел – завземане на цяла Украйна. Поради това е малко вероятно Русия да приеме мирно споразумение или гаранции за сигурност, които не ѝ осигуряват пълен контрол над страната в средносрочен и дългосрочен план.

Междувременно украинските военноморски сили са извършили първата в историята си атака с безпилотно подводно превозно средство срещу руска подводница в нощта на 14 срещу 15 декември.

На сушата украинските сили продължават контраофанзивните действия в посока Купянск, като дори руски ултранационалистически военни блогъри признават тежкото положение на руските части в района. В същото време руските сили нанасят удари по украинските логистични маршрути в Одеска област с различни въздушни боеприпаси, включително планиращи бомби. Това допълнително подчертава острата необходимост на Украйна от добре обезпечена и многослойна противовъздушна отбрана.

Руските атаки изглежда са насочени и към постигане на заявената от Кремъл цел – разрушаване на енергийната инфраструктура на Украйна чрез разделяне на електропреносната мрежа на страната. За да се противопостави на тези удари, Украйна се нуждае от западни системи за противовъздушна отбрана, както и от подкрепа за разработване на ефективни средства за прехващане на дронове.

По данни на ISW украинските сили наскоро са постигнали напредък в западната част на Запорожка област, докато руските войски са отбелязали тактически успехи в района Костянтиновка–Дружковка.