Варшава отвърна на Русия: Полската независимост не е дар от Ленин

Варшава отвърна на Русия: Полската независимост не е дар от Ленин

17 Декември, 2025 04:19, обновена 17 Декември, 2025 03:33 604 6

  • полша-
  • русия-
  • ленин-
  • захарова

На 15 декември Мария Захарова заяви, че "ако не беше Ленин, нямаше да има Полша никъде наблизо“

Варшава отвърна на Русия: Полската независимост не е дар от Ленин - 1
Снимка: Правителство на Полша
Фокус Фокус

Полското външно министерство отговори на изявлението на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, че комунистическият лидер Владимир Ленин е "архитектът“ на полската независимост. Говорителят на полското външно министерство Мачей Вевиер отговори на коментарите на Москва в социалната платформа X.

Той заяви, че смята за показателно, че руското външно министерство, което се стреми да защити унгарския премиер Виктор Орбан, отново прибягва до фалшифициране на историята.

"Ако Полша дължеше независимостта си на Ленин, полско-съветската война от 1920 г. би трябвало да бъде руска хуманитарна операция или, според тази логика, "специална военна операция“ – пише Вевиер.

Говорителят на полското външно министерство добави, че в реалния свят именно Полша е спряла болшевишката експанзия.

"Полската независимост не е била дар от Ленин, както и съветското присъствие в Централна Европа не е било "освобождение“. "Този ​​урок от историята показва свободния избор на Полша: нашето място в НАТО“, обобщи той.

На 15 декември Захарова, коментирайки публичните спорове на Орбан с полския външен министър Радослав Сикорски, написа в социалните мрежи: "Сикорски забрави, че ако не беше Ленин, нямаше да има Полша никъде наблизо.“

Тя добави, че "болшевиките дадоха на поляците точно това, което обещаха – независима държава“.

"Така че Ленин в много отношения е архитектът на независима полска държава. А съвременна Полша би могла да се нарече и "Полша на името на Владимир Илич Ленин“. Варшава определено не бива да забравя това“, заяви руският дипломат.

Наскоро полският външен министър Радослав Сикорски и унгарският му колега Петер Сиярто проведоха публичен спор.

Той беше предизвикан от публикация на унгарския премиер Виктор Орбан, в която той критикува плановете на ЕС за конфискация на замразени руски активи.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Точно

    6 3 Отговор
    Ленин-не. Червената армия ви пусна от Аушвиц.

    03:37 17.12.2025

  • 2 Йес

    3 3 Отговор
    В една от 10-те най съдбоносни битки в човешката история маршал Пилсудски нанесе решително поражение на Червените орди на Висла 1920г и спаси Западната цивилизация от болшивиките.Дълбок поклон пред храбрия полски народ!

    04:06 17.12.2025

  • 3 Българин

    2 0 Отговор
    Тоя бунак не знае ли, че победата на Червената армия във Варшава през 1920-та година дарява свободата на пановете!

    04:06 17.12.2025

  • 4 Истината

    2 2 Отговор
    Марчело не е на ти с историята. Полша съществува от 1025 г. Киевска Рус съществува от 882, а московското блато започва да съществува чак 1547 г.

    04:14 17.12.2025

  • 5 Уфф

    3 2 Отговор
    Ако не беше Съветската армия, тази полска хиена нямаше да се изказва сега! 400 хиляди съветски войници загиват за освобождението на Полша ! Неблагодарници жалки!

    04:28 17.12.2025

  • 6 Замислен

    1 1 Отговор
    Кремълската хунта изпитва патологичен фетишизъм към Съветския съюз. Това е една от причините за агресията срещу Украйна, чиято независимост и стремление към Запада предизвикват нервни конвулсии и шок в Кремъл.

    04:37 17.12.2025

