Полското външно министерство отговори на изявлението на говорителя на руското външно министерство Мария Захарова, че комунистическият лидер Владимир Ленин е "архитектът“ на полската независимост. Говорителят на полското външно министерство Мачей Вевиер отговори на коментарите на Москва в социалната платформа X.

Той заяви, че смята за показателно, че руското външно министерство, което се стреми да защити унгарския премиер Виктор Орбан, отново прибягва до фалшифициране на историята.

"Ако Полша дължеше независимостта си на Ленин, полско-съветската война от 1920 г. би трябвало да бъде руска хуманитарна операция или, според тази логика, "специална военна операция“ – пише Вевиер.

Говорителят на полското външно министерство добави, че в реалния свят именно Полша е спряла болшевишката експанзия.

"Полската независимост не е била дар от Ленин, както и съветското присъствие в Централна Европа не е било "освобождение“. "Този ​​урок от историята показва свободния избор на Полша: нашето място в НАТО“, обобщи той.

На 15 декември Захарова, коментирайки публичните спорове на Орбан с полския външен министър Радослав Сикорски, написа в социалните мрежи: "Сикорски забрави, че ако не беше Ленин, нямаше да има Полша никъде наблизо.“

Тя добави, че "болшевиките дадоха на поляците точно това, което обещаха – независима държава“.

"Така че Ленин в много отношения е архитектът на независима полска държава. А съвременна Полша би могла да се нарече и "Полша на името на Владимир Илич Ленин“. Варшава определено не бива да забравя това“, заяви руският дипломат.

Наскоро полският външен министър Радослав Сикорски и унгарският му колега Петер Сиярто проведоха публичен спор.

Той беше предизвикан от публикация на унгарския премиер Виктор Орбан, в която той критикува плановете на ЕС за конфискация на замразени руски активи.