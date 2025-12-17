Израел сключи историческа газова сделка с Египет

Израел даде официално одобрение за мащабна сделка за доставка на природен газ за Египет, съобщи премиерът Бенямин Нетаняху, като я определи като най-голямата в историята на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението за износ бе подписано през август и предвижда доставки на газ от находището "Левиатан" за Египет на стойност до 35 милиарда долара.

"Днес одобрих най-голямата газова сделка в историята на Израел - за 112 милиарда шекела (34,67 млрд. долара). Сделката включва американската компания Chevron и израелски партньори и ще осигури газ за Египет", заяви Нетаняху в телевизионно обръщение.

Премиерът добави, че въпреки забавянето на сделката поради някои нерешени въпроси, тя ще допринесе за стабилността в региона. Освен това, тя се очаква да облекчи енергийната криза в Египет, който е похарчил милиарди долари за внос на втечнен природен газ, след като собствените му доставки вече не могат да покрият търсенето.

Производството на газ в Египет започна да спада през 2022 г., което принуди страната да се откаже от амбициите си да се превърне в регионален енергиен център. В последно време Кайро все повече разчита на Израел за компенсиране на недостига, посочва Ройтерс.