Новини
Свят »
Израел »
Израел сключи историческа газова сделка с Египет

Израел сключи историческа газова сделка с Египет

17 Декември, 2025 22:40 745 5

  • египет-
  • израел-
  • газова сделка

Договорът предвижда доставки на стойност до 35 милиарда долара от находището "Левиатан"

Израел сключи историческа газова сделка с Египет - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел даде официално одобрение за мащабна сделка за доставка на природен газ за Египет, съобщи премиерът Бенямин Нетаняху, като я определи като най-голямата в историята на страната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Споразумението за износ бе подписано през август и предвижда доставки на газ от находището "Левиатан" за Египет на стойност до 35 милиарда долара.

"Днес одобрих най-голямата газова сделка в историята на Израел - за 112 милиарда шекела (34,67 млрд. долара). Сделката включва американската компания Chevron и израелски партньори и ще осигури газ за Египет", заяви Нетаняху в телевизионно обръщение.

Премиерът добави, че въпреки забавянето на сделката поради някои нерешени въпроси, тя ще допринесе за стабилността в региона. Освен това, тя се очаква да облекчи енергийната криза в Египет, който е похарчил милиарди долари за внос на втечнен природен газ, след като собствените му доставки вече не могат да покрият търсенето.

Производството на газ в Египет започна да спада през 2022 г., което принуди страната да се откаже от амбициите си да се превърне в регионален енергиен център. В последно време Кайро все повече разчита на Израел за компенсиране на недостига, посочва Ройтерс.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Хитлер им даваше газ без пари.Циклон В

    22:53 17.12.2025

  • 2 Споразумението за износ бе подписано

    5 0 Отговор
    през август но някой журналета бавно мислят. Особенно пък тея мисирки некадърни в БТА

    22:56 17.12.2025

  • 3 Сиси в Египет

    4 1 Отговор
    е едно нищожество което впрочем и чрез военен преврат подкрепян пак от САЩ дойде на власт и наложи брутална диктатура избила десетки хиляди. Свали избрано със избори демократично правителство и ги изби . Естествено че е ама "голям демократ" и за боклуците в ЕК. То човек да се чуди верно, как има ли някой гнусен режим по света, все от атлантиците е подкрепян. А това за газа е старо и много гнусно в случая да финансираш ти нацисткият режим избил братята и сестрите ти ...брутално гнусно но така е решил диктатора

    23:06 17.12.2025

  • 4 На кой

    0 0 Отговор
    Израел е дал официално одобрение ? хахахаха.... ама едни писачи-разбирачи се навъдиха олее майко

    23:09 17.12.2025

  • 5 си дзън

    1 1 Отговор
    Само не знам с какво ще плаща Египет.

    23:28 17.12.2025