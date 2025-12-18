Камарата на представителите на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща военни действия срещу Венецуела

Камарата на представителите на САЩ не успя да приеме резолюция, забраняваща военни действия срещу Венецуела или на нейна територия без одобрението на Конгреса, съобщава Ройтерс.

Две идентични резолюции бяха подложени на гласуване. Първата беше внесена от Грегъри Мийкс, водещият демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите. Тази резолюция призовава за изтегляне на американските сили от бойни операции срещу „всяка определена от президента терористична организация в Западното полукълбо“, освен ако не е разрешено от Конгреса. Камарата на представителите гласува с 216 гласа „против“ и 210 гласа „за“.

Втората резолюция, 211 „за“ и 213 „против“, също изисква от президента на САЩ да изтегли американските войски от бойни операции във Венецуела. Тя беше внесена от Джим Макговърн, водещият демократ в Комисията по правилата на Камарата на представителите.

В началото на ноември Сенатът на САЩ също отхвърли резолюция, която би лишила президента Доналд Тръмп от правомощията да използва военна сила срещу Венецуела без одобрението на Конгреса. Републиканците блокираха инициативата на демократите с 51 гласа „за“ и 49 „против“.

В нощта на 18 декември, на фона на нарастващото напрежение, три американски самолета се появиха в небето край бреговете на Венецуела.

Венецуела поиска от Съвета за сигурност на ООН да свика извънредно заседание, за да обсъди „продължаващата агресия на САЩ“. Инициативата възникна на фона на засиленото военно присъствие на САЩ в Карибите. До ноември Вашингтон разположи няколко разрушителя и десантни кораби там, увеличавайки контингента до 16 000 души персонал. През декември в региона пристигна ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford.

По-рано Тръмп обяви пълна блокада на петролните танкери, обект на санкции на САЩ и пътуващи към или от Венецуела. Венецуелските власти характеризираха действията на САЩ като действия на чуждестранна терористична организация.

Каракас остро осъди действията на САЩ, наричайки ги акт на международно пиратство и подчертавайки, че политиката на Вашингтон има за цел да установи контрол върху природните ресурси на страната.