Камарата на представителите на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща военни действия срещу Венецуела

18 Декември, 2025 06:15, обновена 18 Декември, 2025 06:24 940 9

В нощта на 18 декември три американски самолета се появиха в небето край бреговете на латиноамериканската страна

Камарата на представителите на САЩ отхвърли резолюция, забраняваща военни действия срещу Венецуела - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Камарата на представителите на САЩ не успя да приеме резолюция, забраняваща военни действия срещу Венецуела или на нейна територия без одобрението на Конгреса, съобщава Ройтерс.

Две идентични резолюции бяха подложени на гласуване. Първата беше внесена от Грегъри Мийкс, водещият демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите. Тази резолюция призовава за изтегляне на американските сили от бойни операции срещу „всяка определена от президента терористична организация в Западното полукълбо“, освен ако не е разрешено от Конгреса. Камарата на представителите гласува с 216 гласа „против“ и 210 гласа „за“.

Втората резолюция, 211 „за“ и 213 „против“, също изисква от президента на САЩ да изтегли американските войски от бойни операции във Венецуела. Тя беше внесена от Джим Макговърн, водещият демократ в Комисията по правилата на Камарата на представителите.

В началото на ноември Сенатът на САЩ също отхвърли резолюция, която би лишила президента Доналд Тръмп от правомощията да използва военна сила срещу Венецуела без одобрението на Конгреса. Републиканците блокираха инициативата на демократите с 51 гласа „за“ и 49 „против“.

В нощта на 18 декември, на фона на нарастващото напрежение, три американски самолета се появиха в небето край бреговете на Венецуела.

Венецуела поиска от Съвета за сигурност на ООН да свика извънредно заседание, за да обсъди „продължаващата агресия на САЩ“. Инициативата възникна на фона на засиленото военно присъствие на САЩ в Карибите. До ноември Вашингтон разположи няколко разрушителя и десантни кораби там, увеличавайки контингента до 16 000 души персонал. През декември в региона пристигна ударна група от самолетоносачи, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford.

По-рано Тръмп обяви пълна блокада на петролните танкери, обект на санкции на САЩ и пътуващи към или от Венецуела. Венецуелските власти характеризираха действията на САЩ като действия на чуждестранна терористична организация.

Каракас остро осъди действията на САЩ, наричайки ги акт на международно пиратство и подчертавайки, че политиката на Вашингтон има за цел да установи контрол върху природните ресурси на страната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 Дядо Дончо съм

    6 2 Отговор
    Лудият с картечницата съм, стрелям със затворени очи. Всички сте терористи!!

    06:26 18.12.2025

  • 2 Нищо изненадващо

    13 6 Отговор
    Почти сигурно ,Дончо ще действа като Путлер срещу Украйна.

    Коментиран от #8

    06:27 18.12.2025

  • 3 побърканяк

    11 3 Отговор
    Хехе какво стана с наркотрафика не знаех, че петрола е наркотик.

    Коментиран от #5

    06:30 18.12.2025

  • 4 Иван

    3 2 Отговор
    Имам чувството че духът на Мешията е в тази снимка.

    06:31 18.12.2025

  • 5 Коста

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Петро-доларите са наркотик

    06:32 18.12.2025

  • 6 Естествено

    8 3 Отговор
    Сащ са терористична държава, която иска да открадне венецуелския петрол.

    06:33 18.12.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    "Миротворците" с мерак да ограбят поредната държава.

    07:17 18.12.2025

  • 8 Ха-ха-ха

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Нищо изненадващо":

    Нищо подобно. Руснаците не желаеха нищо повече от неутрална Украйна и да зачита правата на рускоговорящите там. И със сигурност Тръмп няма да действа толкова меко както Путин в Украйна.

    Коментиран от #9

    07:20 18.12.2025

  • 9 Врели некипели

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха-ха":

    На бабите по пазарите ги разправяй.

    07:28 18.12.2025