Учени потвърждават: Шоколадът подобрява мозъчната активност

Добри новини за почитателите на шоколада идват от научните среди. Ново изследване на екип от Университет Л’Акуила показва, че какаото и продуктите на негова основа могат да имат осезаем благоприятен ефект върху когнитивните функции, особено при редовна и умерена консумация.

Фокусът на проучването пада върху флаванолите – биоактивни съединения, естествено съдържащи се в какаовите зърна. Те отдавна са обект на научен интерес заради доказаните си антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, както и заради положителното им влияние върху сърдечно-съдовото здраве. Данни от предходни изследвания сочат, че какаовите флаваноли могат да допринесат за подобряване на липидния профил, по-добър контрол на кръвната захар и понижен риск от исхемична болест на сърцето.

Какаото е и естествен източник на теобромин – съединение със стимулиращ ефект, сходен, но по-мек от този на кофеина. Освен че повлиява благоприятно настроението и концентрацията, теоброминът се свързва и с противовъзпалителни механизми, които могат да имат значение за превенцията на хронични заболявания, включително диабет тип 2 и някои форми на рак.

В настоящото изследване, ръководено от Валентина Сочи, учените анализират както краткосрочните, така и дългосрочните ефекти от приема на какаови флаваноли върху различни аспекти на мозъчната дейност. Оценявани са изпълнителните функции, вниманието, работната и дългосрочната памет, както и скоростта на обработка на информацията.

Резултатите показват, че редовната консумация на какао е свързана с подобрена обща когнитивна функция, по-добра концентрация и по-бързи реакции при обработка на информация. Отчетено е и положително влияние върху работната памет – ключов компонент за ежедневни умствени задачи и вземане на решения.

Особен интерес за медицинската общност представлява наблюдението, че какаовите флаваноли могат да смекчат временни когнитивни нарушения, предизвикани от недоспиване, дори при иначе здрави възрастни. Това допълва нарастващия брой данни, според които какаото може да играе роля в забавянето на когнитивния упадък при хора с повишен риск от невродегенеративни заболявания.

Изследователите подчертават, че ползите се проявяват при умерен прием. Препоръчителната дневна „доза“ е между 30 и 60 грама какао или тъмен шоколад с високо съдържание на какао. По-високата консумация крие риск от прекомерен калориен прием, който може да обезсмисли част от здравните ефекти.

Проучването е публикувано в научното списание Frontiers in Nutrition и се вписва в по-широкия контекст на съвременните изследвания, които разглеждат храненето като ключов фактор за поддържане на мозъчното здраве през целия живот.