Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Учени потвърждават: Шоколадът подобрява мозъчната активност

Учени потвърждават: Шоколадът подобрява мозъчната активност

7 Януари, 2026 17:31 684 7

  • какао-
  • шоколад-
  • мозъчна дейност-
  • мозъчна активност

Добра новина за любителите на сладки изкушения

Учени потвърждават: Шоколадът подобрява мозъчната активност - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Добри новини за почитателите на шоколада идват от научните среди. Ново изследване на екип от Университет Л’Акуила показва, че какаото и продуктите на негова основа могат да имат осезаем благоприятен ефект върху когнитивните функции, особено при редовна и умерена консумация.

Фокусът на проучването пада върху флаванолите – биоактивни съединения, естествено съдържащи се в какаовите зърна. Те отдавна са обект на научен интерес заради доказаните си антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, както и заради положителното им влияние върху сърдечно-съдовото здраве. Данни от предходни изследвания сочат, че какаовите флаваноли могат да допринесат за подобряване на липидния профил, по-добър контрол на кръвната захар и понижен риск от исхемична болест на сърцето.

Какаото е и естествен източник на теобромин – съединение със стимулиращ ефект, сходен, но по-мек от този на кофеина. Освен че повлиява благоприятно настроението и концентрацията, теоброминът се свързва и с противовъзпалителни механизми, които могат да имат значение за превенцията на хронични заболявания, включително диабет тип 2 и някои форми на рак.

В настоящото изследване, ръководено от Валентина Сочи, учените анализират както краткосрочните, така и дългосрочните ефекти от приема на какаови флаваноли върху различни аспекти на мозъчната дейност. Оценявани са изпълнителните функции, вниманието, работната и дългосрочната памет, както и скоростта на обработка на информацията.

Резултатите показват, че редовната консумация на какао е свързана с подобрена обща когнитивна функция, по-добра концентрация и по-бързи реакции при обработка на информация. Отчетено е и положително влияние върху работната памет – ключов компонент за ежедневни умствени задачи и вземане на решения.

Особен интерес за медицинската общност представлява наблюдението, че какаовите флаваноли могат да смекчат временни когнитивни нарушения, предизвикани от недоспиване, дори при иначе здрави възрастни. Това допълва нарастващия брой данни, според които какаото може да играе роля в забавянето на когнитивния упадък при хора с повишен риск от невродегенеративни заболявания.

Изследователите подчертават, че ползите се проявяват при умерен прием. Препоръчителната дневна „доза“ е между 30 и 60 грама какао или тъмен шоколад с високо съдържание на какао. По-високата консумация крие риск от прекомерен калориен прием, който може да обезсмисли част от здравните ефекти.

Проучването е публикувано в научното списание Frontiers in Nutrition и се вписва в по-широкия контекст на съвременните изследвания, които разглеждат храненето като ключов фактор за поддържане на мозъчното здраве през целия живот.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събке

    3 2 Отговор
    по снимката ти личи че редовно прекаляваш с шоколад но мозъчната ти дейно пак никаква я няма

    17:34 07.01.2026

  • 2 си дзън

    4 1 Отговор
    Значи затова руснаците не ядат шоколад, а наблягат на водката и самогона

    17:35 07.01.2026

  • 3 главната джамия и центъра ((((

    1 1 Отговор
    Да а аз си обичам така една работа

    17:44 07.01.2026

  • 4 главната джамия и центъра ((((

    1 1 Отговор
    И аз си обичам ма неква схема има :D:D но си обичам бебобнките жезъла ли кфо беше :D:D

    17:47 07.01.2026

  • 5 главната джамия и центъра ((((

    1 1 Отговор
    И бебон знаешшш за ларгото тва онова торфи карамели саймани холивуди

    17:50 07.01.2026

  • 6 главната джамия и центъра ((((

    2 1 Отговор
    Торти шадравани виадукти аквадукти

    17:50 07.01.2026

  • 7 А колко

    3 0 Отговор
    ...шоколад има в днешните шоколади....тия дето стават ги направиха лукс по цени

    17:58 07.01.2026