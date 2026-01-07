Новини
Гроздан Караджов: Важно е кой ще е следващият министър на транспорта, за да продължат реформите

7 Януари, 2026 17:37 658 37

Гроздан Караджов призна, че е горд и благодари на служителите на "Български пощи", защото трети ден те се справят със задачата си да обменят лева в евро и "го направиха безпроблемно и бързо"

Гроздан Караджов: Важно е кой ще е следващият министър на транспорта, за да продължат реформите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Почти всичко, което започнахме от 16 януари 2025 г. в министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и е в процес на реализация е много важно. Затова е важно кой ще седне в стола на министъра и цялото правителство. При нас са важни реформите да продължат, заяви в интервю за БНР министър Гроздан Караджов.

"Когато преди година се говореше за ПВУ, се говореше за средства, които ние няма да получим. Не беше започната реформата за железопътните превози и бяха под риск. Сега инвестицията, която ще получим в жп сектора, е два пъти повече средства. Подписахме договор за 60 нови влака и всички са под въпросителната дали ще се състои реформата. Конкурсът за жп пътническа услуга е приключен и се надявам да ми стигне времето да подпиша договора с частния превозвач", коментира транспортният министър в оставка.

И уточни, че се въвежда и един билет и се добавят телеметрични средства, за да се вижда, кой превозвач колко пътници превозва.

"Отворихме вратата за два нови моста на Дунав - при Силистра и Никопол, превърнахме свързаността да не е проблем на България, а да стане европейска политика и това стана със споразумение. Другото е за коридор 8 - подписахме договор с Николовски за тунела между двете държави, това трябва да бъде продължено, да мине на ратификация през НС и да се събере комитетът, който ще отговаря за проекта. Дигитализирахме обучението за шофьорите", с удовлетворение разказа транспортният министър за свършената работа под неговото управление на МТС.

Гроздан Караджов призна, че е горд и благодари на служителите на "Български пощи", защото трети ден те се справят със задачата си да обменят лева в евро и "го направиха безпроблемно и бързо":

"До момента няма нито един сериозен сигнал. Има едно недоразумение, което искам да разсея – ние, пощите, обменяме само на места, където няма банкови клонови. И списъкът с пощенски клонове го има на страницата на Български пощи."

Той обеща и следващите 6 месеца да има засилено полицейско присъствие около пощенските клонове, за да не пострадат възрастни и самотни хора в села и малки градчета от грабежи и проследяване от измамници.

"За 2 дни само в пощите вече са обменени над 10 млн. лв. Единственият проблем, който забелязах, че на места се изчерпаха еврото и служителите вдигат заявките, за да могат хората и да си сменят собствените средства.

Не бива да крием, че има редица засечки по този процес, но реагираме. Днес в павликенско село хората останали без пенсии, защото пощенският служител се пенсионирал. Реагирахме и утре ще има човек да изплати пенсиите и ще се осигурят допълнително средства , за да си сменят хората, ако искат", коментира Гроздан Караджов. Той каза, че е отстранен като проблем взимането на такса от 15 лв. в банка при обмяна на левове в евро. "Това е недопустимо, реагирахме веднага", заяви той.

"Към момента няма сериозен проблем, и да кажа, че медиите се оказаха най, най-важния партньор, за да се поправят дребни и не дребни грешки, от вас научаваме и веднага реагираме", похвали се министърът.

Той коментира вдигната цена на Годишния технически преглед:

"На 130 лв. вдигнаха цената някои от центровете, защото не бяха на светло. Всички наши дейности доведоха до осветляване и се наложи да си плащат данъци и вдигна цената с 35%. Това е част от връщането на икономиката в релсите. Всеки сервиз сам решава за цените и МТС не можем да определяме цените на ГТП. Има контрол и той се осъществява от КЗП, но за да не се прилагат нетърговски практики. Когато става въпрос за цена, всеки сам избира сервис по джоба си, това е единственият регулатор."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    20 0 Отговор
    Най-важното е да не си ти!

    Коментиран от #5

    17:46 07.01.2026

  • 2 Оставка бе.

    23 0 Отговор
    Ако народа ви искаше ..реформите.. щеше да ви остави на власт. И никаква власт повече.

    17:47 07.01.2026

  • 3 Ганчо

    7 2 Отговор
    Тук двата боклука на сайта, циониста и софиянеца, трябва компетентно да кажат какво ще следва от реформите на новия министър на транспорта.

    17:48 07.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Заминавам за Гренландия.!
    След 2 седмици ще съм с американски паспорт !!!

    Коментиран от #6, #30

    17:48 07.01.2026

  • 5 Знам

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Притеснява се за комисионната.

    17:50 07.01.2026

  • 6 Ех търтей

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Най-много с една верига на врата и да те включат в подводния флот.

    Коментиран от #10

    17:54 07.01.2026

  • 7 Анонимен

    13 0 Отговор
    Какво си започнал че да продължат

    17:58 07.01.2026

  • 8 Анонимен

    14 0 Отговор
    Тъпанар

    17:59 07.01.2026

  • 9 По важното

    17 0 Отговор
    е ,че не си ти! Крадлива чалгарска подЛога!8596

    18:00 07.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ех търтей":

    Имам един свободен билет за самолета.
    С уважение те каня да дойдеш !

    Коментиран от #28

    18:01 07.01.2026

  • 11 Срам!

    13 0 Отговор
    С македонския космонавт какво става, с македонския космонавт? Вие, чалгите обещахте, ей на и министерството на транспорта ви дадоха само и само да фръкне македонеца и пак нищо!

    18:02 07.01.2026

  • 12 Я у лево

    11 0 Отговор
    Я у лево,бе на гъл к пелдак! Щял да приключи с подписване на договор с частен превозвач.Ти си за ЦСЗ директно.Ще внесе локомотиви и вагони,и след това ще ги " подари" на частник,с концесия.Платени с пари от бюджета - тоест: от нашите данъци.На Острова,преди да дойде М.Тачър на власт,пак такива прод а ж ни к пел даци,отдават цялата ЖП мрежа на концесия, включително постройките на гарите.В резултат,билетите за пътниците литват нагоре още първата година с 45%, а към края ( до идването на Тачър) билета поскъпва почти с 65%. Но идва Тачър,и с един ритник ги изхвърля,като им прекрати концесиите.ЖП е със национално,стратегическо и социално значение бе,нагъл ти квен ик.Частника ще си прави с цените на билетите,каквото му хрумне.Както го правят Ерепета,софийска вода.

    Коментиран от #25

    18:03 07.01.2026

  • 13 Пу!

    6 0 Отговор
    И най-важното е
    да не е бай Гроздан, Костово-Славуцин!

    18:03 07.01.2026

  • 14 Още чакам да закрият ДАЙ

    4 0 Отговор
    Но май ще има да си чакам да съкратите тези държавни капачи

    Коментиран от #16

    18:03 07.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 И Роби Луйлям чака

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Още чакам да закрият ДАЙ":

    Ха ха ха

    18:06 07.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Танасов

    8 0 Отговор
    Какво реформира бе клоун???освен опита ти да се отървеш от бдж и да обслужиш тастен интерес. Нито бдж нито бг пощи. Нищо не си реформирал.

    18:09 07.01.2026

  • 19 Добри Колев

    8 0 Отговор
    За какви реформи говориш бе бастун? Знаеш ли какво е реформа в областта на транспорта? Първо, спрете да крадете. Направете процедурите по търговете да са толкова прозрачни, че да дойдат изпълнители от Италия, Германия, Испания, Китай...и да участват в честно състезание. Ето това е реформа. А иначе вие сте тъпи пърчета.

    18:09 07.01.2026

  • 20 Да ти го туря аз Грозданчо Караджов

    7 0 Отговор
    И на влака "стрела" и на цялата ви пасмина малоумна ей.... Изчезни че само агресия предизвикваш

    Коментиран от #34

    18:09 07.01.2026

  • 21 Омразно Правителство

    3 1 Отговор
    неизбирано от народът. Всичките му Решения на местно и национално ниво са незаконни, вклч. отменени гаврата с Конституцията и унищожаването на лев, валутен борд и Кеш..
    А заемите сто милиарда лева от 2021 до 2028 за заплати на бюджетници, трябва да бъдат опростени.

    18:10 07.01.2026

  • 22 Абе мисирчо

    8 0 Отговор
    Ще продължат "реформите". Паткан смешен. Ти там кво стана дето гумите на камионите по базите в цялата страна лично щеше да проверяваш а? А с паркинзите на Дунав мост и Свиленград ? Смешко да изчезваш че аман от мисирки като теб ...

    18:10 07.01.2026

  • 23 Хоглов

    7 0 Отговор
    Жалък некадърник. На славе чалгаро кафевия памперс

    18:11 07.01.2026

  • 24 Гост

    4 0 Отговор
    На тебе и на алексиев-от президенството ще секни благинката от елинския релсаджия

    18:13 07.01.2026

  • 25 Я у десно !

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Я у лево":

    Ползвам "Софийска вода". Много коректни. Нямам проблеми !

    18:16 07.01.2026

  • 26 Гатьо Гатев

    6 0 Отговор
    По бързо изчезвай в чалгарския курник,ИНФАНТИЛ.,.....качи се влака София -Русе и се обеси в тоалетната..от срам за некадърност.......

    18:16 07.01.2026

  • 27 Стамат

    4 0 Отговор
    Цялото правителство говори за "реформи , реформи и пак реформи". Но досега никой не е обяснил какви са същностите и целите на провежданите "реформи". От цялата приказка излиза , че "реформите" и бюджета се правят с цел да се краде повече и по-качествено, като мазната опашка ще обере Народът. Гледам асфалтирани пътища се преасфалтират, нови мантинели се подменят отново. Никой не гледа за нуждите на малките населени места и селищните образования, където всичко е на дупки , а някои пътища и мостове са прекъснати.Сигурно за това говори министъра в оставка.

    18:17 07.01.2026

  • 28 Ех търтей

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    На нищо друго не можеш да ме поканиш освен на едно сран ИЬЕ в "заведението" си, в което си наематели.

    18:25 07.01.2026

  • 29 хасан двата у..

    1 0 Отговор
    това голо охлювче нежно ше го сложим в партер и ше му плъзнем къртачо между тлъстите филии докато го разпъшкам от кеф

    18:26 07.01.2026

  • 30 ББПП

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Е и?

    Коментиран от #37

    18:28 07.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И кой пък си ти точно Грозданчо

    2 1 Отговор
    Че да казваш кое е: "Важно е" ? Може да кажеш : За мен е важно, мисля че е важно, но да кардинализираш твои съждения е леко шизофренично. А и не вярвам някой да го интересува точно ти какво мислиш. Достатъчно глупости се наслушахме и от теб, а впрочем изглеждаше нормален...

    18:35 07.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 влака "стрела"

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да ти го туря аз Грозданчо Караджов":

    На 29.12. 2025 .. ама точно с 57 минути закъснение и пак добре ....

    18:38 07.01.2026

  • 35 Н Ганчев

    0 0 Отговор
    Нищо не правят освен мижавите пенсии в евро. След пенсиите щели да дават в селата на ден до 1500 евро , а на човек максимум обмяна до 1000 лв. Т.е. на трима и край за деня. Що за идиотизъм разделящ отново хората на близки до пощаджийката и кмета и останалите. Това няма да има край , а парите след 31.01 за магазин и където и да е другаде само в Евро. Гладни ли ще държите децата ? На работа ли да ходим или по градове и околни села да търсим смяна на пари ? Глупаци алчни и жалки си бяхте и такива си оставате гербаджии от НН . Лъжци и до последно и тоя лъже и маже. Няма обществен транспорт ,няма банкомат ,няма аптека в селото от над 20 години и жителите са около 1700 . Дъбравино ,Аврен Варненско с кмет до сега от Герб и настоящ от ДПС НН . Феодали долни.

    18:40 07.01.2026

  • 36 Точно тоя

    0 0 Отговор
    В момента каква агресия и ненавист предизвиква ако знае . И охраната му няма да помогне ако се появи в някое село. Лично ще го окъпя въпреки топлото време в Камчия . Да ма прости господ ,но озверявам заради нареждането му за колко пари да отпускат на ден в селските пощи ,на които единствено разчитахме. Друга бира са магазинерите които изобщо една стотинка от старите не са сменили да не си направят труда да отидат до банка . Иначе цените им като на Албена курорта . да не се минат ненаядените. Половината магазини незаконни и как да ги накараш . Единствения законен в селото на центъра и той си прави каквото иска. Каквото и да платиш - той неговите личните пари си сменя човека. Тъпа селска неволя . Проклети да сте долна държаво.

    18:48 07.01.2026

  • 37 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "ББПП":

    Как "е, и" ?
    Отказах се от Путин и от комунизма !
    Осъзнах се, за разлика от другарите ми, дето си носят значката петолъчка от вътрешната страна на реверите

    18:50 07.01.2026

