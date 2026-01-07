Гроздан Караджов: Важно е кой ще е следващият министър на транспорта, за да продължат реформите

Почти всичко, което започнахме от 16 януари 2025 г. в министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и е в процес на реализация е много важно. Затова е важно кой ще седне в стола на министъра и цялото правителство. При нас са важни реформите да продължат, заяви в интервю за БНР министър Гроздан Караджов.
"Когато преди година се говореше за ПВУ, се говореше за средства, които ние няма да получим. Не беше започната реформата за железопътните превози и бяха под риск. Сега инвестицията, която ще получим в жп сектора, е два пъти повече средства. Подписахме договор за 60 нови влака и всички са под въпросителната дали ще се състои реформата. Конкурсът за жп пътническа услуга е приключен и се надявам да ми стигне времето да подпиша договора с частния превозвач", коментира транспортният министър в оставка.
И уточни, че се въвежда и един билет и се добавят телеметрични средства, за да се вижда, кой превозвач колко пътници превозва.
"Отворихме вратата за два нови моста на Дунав - при Силистра и Никопол, превърнахме свързаността да не е проблем на България, а да стане европейска политика и това стана със споразумение. Другото е за коридор 8 - подписахме договор с Николовски за тунела между двете държави, това трябва да бъде продължено, да мине на ратификация през НС и да се събере комитетът, който ще отговаря за проекта. Дигитализирахме обучението за шофьорите", с удовлетворение разказа транспортният министър за свършената работа под неговото управление на МТС.
Гроздан Караджов призна, че е горд и благодари на служителите на "Български пощи", защото трети ден те се справят със задачата си да обменят лева в евро и "го направиха безпроблемно и бързо":
"До момента няма нито един сериозен сигнал. Има едно недоразумение, което искам да разсея – ние, пощите, обменяме само на места, където няма банкови клонови. И списъкът с пощенски клонове го има на страницата на Български пощи."
Той обеща и следващите 6 месеца да има засилено полицейско присъствие около пощенските клонове, за да не пострадат възрастни и самотни хора в села и малки градчета от грабежи и проследяване от измамници.
"За 2 дни само в пощите вече са обменени над 10 млн. лв. Единственият проблем, който забелязах, че на места се изчерпаха еврото и служителите вдигат заявките, за да могат хората и да си сменят собствените средства.
Не бива да крием, че има редица засечки по този процес, но реагираме. Днес в павликенско село хората останали без пенсии, защото пощенският служител се пенсионирал. Реагирахме и утре ще има човек да изплати пенсиите и ще се осигурят допълнително средства , за да си сменят хората, ако искат", коментира Гроздан Караджов. Той каза, че е отстранен като проблем взимането на такса от 15 лв. в банка при обмяна на левове в евро. "Това е недопустимо, реагирахме веднага", заяви той.
"Към момента няма сериозен проблем, и да кажа, че медиите се оказаха най, най-важния партньор, за да се поправят дребни и не дребни грешки, от вас научаваме и веднага реагираме", похвали се министърът.
Той коментира вдигната цена на Годишния технически преглед:
"На 130 лв. вдигнаха цената някои от центровете, защото не бяха на светло. Всички наши дейности доведоха до осветляване и се наложи да си плащат данъци и вдигна цената с 35%. Това е част от връщането на икономиката в релсите. Всеки сервиз сам решава за цените и МТС не можем да определяме цените на ГТП. Има контрол и той се осъществява от КЗП, но за да не се прилагат нетърговски практики. Когато става въпрос за цена, всеки сам избира сервис по джоба си, това е единственият регулатор."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #5
17:46 07.01.2026
2 Оставка бе.
17:47 07.01.2026
3 Ганчо
17:48 07.01.2026
4 Последния Софиянец
След 2 седмици ще съм с американски паспорт !!!
Коментиран от #6, #30
17:48 07.01.2026
5 Знам
До коментар #1 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Притеснява се за комисионната.
17:50 07.01.2026
6 Ех търтей
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Най-много с една верига на врата и да те включат в подводния флот.
Коментиран от #10
17:54 07.01.2026
7 Анонимен
17:58 07.01.2026
8 Анонимен
17:59 07.01.2026
9 По важното
18:00 07.01.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Ех търтей":Имам един свободен билет за самолета.
С уважение те каня да дойдеш !
Коментиран от #28
18:01 07.01.2026
11 Срам!
18:02 07.01.2026
12 Я у лево
Коментиран от #25
18:03 07.01.2026
13 Пу!
да не е бай Гроздан, Костово-Славуцин!
18:03 07.01.2026
14 Още чакам да закрият ДАЙ
Коментиран от #16
18:03 07.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 И Роби Луйлям чака
До коментар #14 от "Още чакам да закрият ДАЙ":Ха ха ха
18:06 07.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Танасов
18:09 07.01.2026
19 Добри Колев
18:09 07.01.2026
20 Да ти го туря аз Грозданчо Караджов
Коментиран от #34
18:09 07.01.2026
21 Омразно Правителство
А заемите сто милиарда лева от 2021 до 2028 за заплати на бюджетници, трябва да бъдат опростени.
18:10 07.01.2026
22 Абе мисирчо
18:10 07.01.2026
23 Хоглов
18:11 07.01.2026
24 Гост
18:13 07.01.2026
25 Я у десно !
До коментар #12 от "Я у лево":Ползвам "Софийска вода". Много коректни. Нямам проблеми !
18:16 07.01.2026
26 Гатьо Гатев
18:16 07.01.2026
27 Стамат
18:17 07.01.2026
28 Ех търтей
До коментар #10 от "Последния Софиянец":На нищо друго не можеш да ме поканиш освен на едно сран ИЬЕ в "заведението" си, в което си наематели.
18:25 07.01.2026
29 хасан двата у..
18:26 07.01.2026
30 ББПП
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Е и?
Коментиран от #37
18:28 07.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И кой пък си ти точно Грозданчо
18:35 07.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 влака "стрела"
До коментар #20 от "Да ти го туря аз Грозданчо Караджов":На 29.12. 2025 .. ама точно с 57 минути закъснение и пак добре ....
18:38 07.01.2026
35 Н Ганчев
18:40 07.01.2026
36 Точно тоя
18:48 07.01.2026
37 Последния Софиянец
До коментар #30 от "ББПП":Как "е, и" ?
Отказах се от Путин и от комунизма !
Осъзнах се, за разлика от другарите ми, дето си носят значката петолъчка от вътрешната страна на реверите
18:50 07.01.2026