Пикантен режим! Европейската комисия разследва чатбота на Илон Мъск

Европейската комисия разглежда оплаквания, че чатбота Grok на Илон Мъск се използва за генериране и разпространение на сексуално експлицитни снимки на деца. Това предаде AFP.
Говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение подчерта, че Grok предлага "пикантен режим", показващ откровено сексуално съдържание. По думите му част от въпросните изображения са на деца. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е ужасяващо, подчерта той. Според него подобно нещо няма място в Европа.
Оплаквания за злоупотреби започнали да постъпват в социалната мрежа X, където е достъпен Grok, след като в края на декември беше пуснат бутон "редактиране на изображение" за инструмента за генеративен изкуствен интелект. Производителят на Grok xAI, управляван от Илон Мъск, заяви по-рано този месец, че се бори да отстрани недостатъците в своя инструмент с изкуствен интелект.
Прокуратурата в Париж също разшири разследването срещу X, за да включи нови обвинения, че Grok е бил използван за генериране и разпространение на детска порнография. През декември 2025 г. Брюксел наложи на платформата глоба от 120 милиона евро за нарушаване на правилата на ЕС за цифрово съдържание относно прозрачността в рекламата и за методите ѝ за гарантиране, че потребителите са проверени и са реални хора.
X е обект на разследване съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС в рамките на разследване, започнало през декември 2023 г. Комисията, която действа като дигитален надзорник на ЕС, също така е поискала информация от X относно коментари, направени около Холокоста. Томас Рение отбеляза, че X е отговорил на искането на комисията за информация.
"Мисля, че X е много добре запознат с това, че сме много сериозни по отношение на прилагането на Закона за доставяне на дроги, те ще си спомнят глобата, която получиха от нас през декември. Затова насърчаваме всички компании да спазват правилата, защото комисията е сериозна по отношение на прилагането им", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да де
Нещо против ли имате?
15:34 05.01.2026
2 Да де
Виновен ли е?
Чии Правила и за кого не важаха?
Я , се съвземете!
15:36 05.01.2026
3 хехе
15:36 05.01.2026
4 ДрайвингПлежър
15:39 05.01.2026
5 Чатбота
Че само да пораснат, некскам ги тогаз
На Тесла ще ги возя, от предната страна
И яко ще ми връткат...ааа...на- на, на -на, на - на
15:39 05.01.2026
6 Коста
15:39 05.01.2026
7 Всичко
15:40 05.01.2026
8 Механик
Че тя в скандинавските страни, дори е задължителна,. бе!
15:40 05.01.2026
9 Там пише
15:41 05.01.2026
10 Да де
Трябва по друг начин да обезопасят територията
15:44 05.01.2026
14 Фен
15:47 05.01.2026
15 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #21
15:49 05.01.2026
16 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #22
15:49 05.01.2026
17 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
15:49 05.01.2026
18 Чатбота
15:49 05.01.2026
19 каяка лас
15:51 05.01.2026
20 Факт
15:51 05.01.2026
21 Хаха
До коментар #15 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Троле,троле не се беше появявал скоро.
Коментиран от #24
15:53 05.01.2026
22 Хаха
До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Троле, можеш ли да си го вкараш отзад.
15:54 05.01.2026
23 Хм...
Изобщо нали това беше изконна евроатлантическа ценност, либералите да лазят малолетни?
16:08 05.01.2026
24 с два пръста чело от село
До коментар #21 от "Хаха":откъде ви намерих такива мало умни елфчета
Коментиран от #25, #26
16:14 05.01.2026
26 Отвори
До коментар #24 от "с два пръста чело от село":Устенцата.
Коментиран от #28
16:23 05.01.2026
27 Тагарев
А, Калас?
16:25 05.01.2026
28 Разтвори широко
До коментар #26 от "Отвори":Бузките.
16:27 05.01.2026