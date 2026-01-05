Пикантен режим! Европейската комисия разследва чатбота на Илон Мъск

Европейската комисия разглежда оплаквания, че чатбота Grok на Илон Мъск се използва за генериране и разпространение на сексуално експлицитни снимки на деца. Това предаде AFP.

Говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение подчерта, че Grok предлага "пикантен режим", показващ откровено сексуално съдържание. По думите му част от въпросните изображения са на деца. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е ужасяващо, подчерта той. Според него подобно нещо няма място в Европа.

Оплаквания за злоупотреби започнали да постъпват в социалната мрежа X, където е достъпен Grok, след като в края на декември беше пуснат бутон "редактиране на изображение" за инструмента за генеративен изкуствен интелект. Производителят на Grok xAI, управляван от Илон Мъск, заяви по-рано този месец, че се бори да отстрани недостатъците в своя инструмент с изкуствен интелект.

Прокуратурата в Париж също разшири разследването срещу X, за да включи нови обвинения, че Grok е бил използван за генериране и разпространение на детска порнография. През декември 2025 г. Брюксел наложи на платформата глоба от 120 милиона евро за нарушаване на правилата на ЕС за цифрово съдържание относно прозрачността в рекламата и за методите ѝ за гарантиране, че потребителите са проверени и са реални хора.

X е обект на разследване съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС в рамките на разследване, започнало през декември 2023 г. Комисията, която действа като дигитален надзорник на ЕС, също така е поискала информация от X относно коментари, направени около Холокоста. Томас Рение отбеляза, че X е отговорил на искането на комисията за информация.

"Мисля, че X е много добре запознат с това, че сме много сериозни по отношение на прилагането на Закона за доставяне на дроги, те ще си спомнят глобата, която получиха от нас през декември. Затова насърчаваме всички компании да спазват правилата, защото комисията е сериозна по отношение на прилагането им", добави той.