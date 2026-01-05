Новини
Свят »
Белгия »
Пикантен режим! Европейската комисия разследва чатбота на Илон Мъск

Пикантен режим! Европейската комисия разследва чатбота на Илон Мъск

5 Януари, 2026 15:32 1 645 28

  • илон мъск-
  • чатбот-
  • старлинк-
  • европейска комисия

Оплаквания за злоупотреби започнали да постъпват в социалната мрежа X, където е достъпен Grok, след като в края на декември беше пуснат бутон "редактиране на изображение" за инструмента за генеративен изкуствен интелект

Пикантен режим! Европейската комисия разследва чатбота на Илон Мъск - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейската комисия разглежда оплаквания, че чатбота Grok на Илон Мъск се използва за генериране и разпространение на сексуално експлицитни снимки на деца. Това предаде AFP.

Говорителят на ЕС по цифровите въпроси Томас Рение подчерта, че Grok предлага "пикантен режим", показващ откровено сексуално съдържание. По думите му част от въпросните изображения са на деца. Това не е пикантно. Това е незаконно. Това е ужасяващо, подчерта той. Според него подобно нещо няма място в Европа.

Оплаквания за злоупотреби започнали да постъпват в социалната мрежа X, където е достъпен Grok, след като в края на декември беше пуснат бутон "редактиране на изображение" за инструмента за генеративен изкуствен интелект. Производителят на Grok xAI, управляван от Илон Мъск, заяви по-рано този месец, че се бори да отстрани недостатъците в своя инструмент с изкуствен интелект.

Прокуратурата в Париж също разшири разследването срещу X, за да включи нови обвинения, че Grok е бил използван за генериране и разпространение на детска порнография. През декември 2025 г. Брюксел наложи на платформата глоба от 120 милиона евро за нарушаване на правилата на ЕС за цифрово съдържание относно прозрачността в рекламата и за методите ѝ за гарантиране, че потребителите са проверени и са реални хора.

X е обект на разследване съгласно Закона за цифровите услуги на ЕС в рамките на разследване, започнало през декември 2023 г. Комисията, която действа като дигитален надзорник на ЕС, също така е поискала информация от X относно коментари, направени около Холокоста. Томас Рение отбеляза, че X е отговорил на искането на комисията за информация.

"Мисля, че X е много добре запознат с това, че сме много сериозни по отношение на прилагането на Закона за доставяне на дроги, те ще си спомнят глобата, която получиха от нас през декември. Затова насърчаваме всички компании да спазват правилата, защото комисията е сериозна по отношение на прилагането им", добави той.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де

    20 2 Отговор
    Демократична ЕК разследва демократично личен чат
    Нещо против ли имате?

    15:34 05.01.2026

  • 2 Да де

    13 1 Отговор
    Тръмп наруши Правилата
    Виновен ли е?
    Чии Правила и за кого не важаха?
    Я , се съвземете!

    15:36 05.01.2026

  • 3 хехе

    13 2 Отговор
    Ужас урсу ла и к а я на ка лъ п.

    15:36 05.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 1 Отговор
    Тя да вземе да се погрижи за безобразията на Зукърбърг! Тоя престъпник брутално погазва една камара закони, с които евроолигофренията се хвали - ама на тях не им пука а се заяждат с Тръмп щото той за разлика от еврейчето не им мълчи...

    15:39 05.01.2026

  • 5 Чатбота

    8 4 Отговор
    Педофил е моят татко, педофил ще съм и аз
    Че само да пораснат, некскам ги тогаз
    На Тесла ще ги возя, от предната страна
    И яко ще ми връткат...ааа...на- на, на -на, на - на

    15:39 05.01.2026

  • 6 Коста

    14 2 Отговор
    Че те в Белгия имат педофилски партии.... Нищо незаконно няма там

    15:39 05.01.2026

  • 7 Всичко

    13 1 Отговор
    друго оправили , че до там стигнали !

    15:40 05.01.2026

  • 8 Механик

    14 2 Отговор
    От кога в Европа се възмущават от педофилията?
    Че тя в скандинавските страни, дори е задължителна,. бе!

    15:40 05.01.2026

  • 9 Там пише

    12 2 Отговор
    Да яхва метлата вещицата и да се ОМИТА, щото ще бъде арестувана

    15:41 05.01.2026

  • 10 Да де

    11 2 Отговор
    Трудно ще е за американските служби да намерят достатъчно голям хеликоптер за тези..
    Трябва по друг начин да обезопасят територията

    15:44 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фен

    9 2 Отговор
    Дрън дрън. Просто в Х може да се намери информация, която е недостъпна чрез традиционните европейски медии. И това вбесява урсулите.

    15:47 05.01.2026

  • 15 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    6 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #21

    15:49 05.01.2026

  • 16 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    5 3 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #22

    15:49 05.01.2026

  • 17 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    3 3 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:49 05.01.2026

  • 18 Чатбота

    4 0 Отговор
    На илонмаск е повреден и облъчва с уранови частици!

    15:49 05.01.2026

  • 19 каяка лас

    2 4 Отговор
    с кака урси ще размажем тия самозабравили се тръмпочи и слугите им! да живее ессср!!!

    15:51 05.01.2026

  • 20 Факт

    2 0 Отговор
    Има ли информация за потребителите на това приложение?

    15:51 05.01.2026

  • 21 Хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Троле,троле не се беше появявал скоро.

    Коментиран от #24

    15:53 05.01.2026

  • 22 Хаха

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Троле, можеш ли да си го вкараш отзад.

    15:54 05.01.2026

  • 23 Хм...

    6 1 Отговор
    Е нали стармър като прокурор укрива и защитава пакистанците дето се качват на пет годишни момиченца у малобританско? Сега последно, това законно ли е или как?
    Изобщо нали това беше изконна евроатлантическа ценност, либералите да лазят малолетни?

    16:08 05.01.2026

  • 24 с два пръста чело от село

    4 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    откъде ви намерих такива мало умни елфчета

    Коментиран от #25, #26

    16:14 05.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Отвори

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "с два пръста чело от село":

    Устенцата.

    Коментиран от #28

    16:23 05.01.2026

  • 27 Тагарев

    3 0 Отговор
    А ако Мъск не смята ЕК за легитимна?
    А, Калас?

    16:25 05.01.2026

  • 28 Разтвори широко

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Отвори":

    Бузките.

    16:27 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания