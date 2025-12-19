Новини
Володимир Зеленски във Варшава: Ако Украйна бъде победена, Москва ще се заеме незабавно с Полша

19 Декември, 2025 16:17

Киев е изправен пред бюджетен дефицит от 45 милиарда долара за следващата година и планира да използва европейските средства в подкрепа на отбраната си, както и за социални и хуманитарни разходи

Володимир Зеленски във Варшава: Ако Украйна бъде победена, Москва ще се заеме незабавно с Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В случай на поражение на Украйна, Русия ще се заеме "незабавно" със съседна Полша, заяви украинският президент Володимир Зеленски във Варшава на обща пресконференция със своя полски колега Карол Навроцки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Зеленски добави, че неговата страна може да предостави на Полша съвети за защитата срещу дронове и за гарантирането на по-добра сигурност в Балтийския регион, отбелязва Ройтерс. Освен това украинският президент покани полския си колега да посети Киев, а полския бизнес - да участва във възстановяването на Украйна, пише Укринформ.

Още новини от Украйна

Зеленски изрази надежда, че днешното посещение ще доведе до нова и още по-съществена глава в полско-украинските отношения. Това са отношения "не просто на съседи, а на два европейски стълба, без които просто няма да има свобода в нашата част на Европа, защото няма да има сигурност", подчерта украинският президент.

Независимостта на Полша и Украйна е основата, която позволява на всички страни в тази част на Европа да живеят свободно, без върховенство на Москва, добави той.

"Русия иска раздор, иска да разруши и разбие такъв силен съюз - съюзът на два народа, на много поколения украинци и поляци. Ние няма да им позволим да направят това", подчерта Зеленски.

Посещението на Зеленски във Варшава е лоша новина за Русия, защото то показва единството между страните по стратегически значимите въпроси, заяви от своя страна полският президент Карол Навроцки.

"Полша, Украйна, страните от региона, страни с демократични ценности, са единни и това никога не е било под съмнение", подчерта той на пресконференцията.

Решението на ЕС да предостави на Украйна заем на стойност 90 милиарда евро е сигнал за Русия, че няма смисъл да продължава войната си с Киев, защото украинската страна има финансова подкрепа, заяви още Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той отново заяви, че решението, постигнато в Брюксел, тази нощ, е победа за Украйна.

Киев е изправен пред бюджетен дефицит от 45 милиарда долара за следващата година и планира да използва европейските средства в подкрепа на отбраната си, както и за социални и хуманитарни разходи.

По-рано днес Зеленски се срещна с Навроцки. Това е третото посещение на украинския президент в Полша за тази година. Предишните посещения бяха през януари.

Навроцки заяви днес, че Полша може да изпрати изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на системи за борба с дронове. Варшава се стреми към реципрочно партньорство и се надява, че въпросът може да бъде решен, подчерта той на съвместната си пресконференция със Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    49 16 Отговор
    След укропа иде ред на ляха, влаха, и Ганя.

    Коментиран от #13, #45, #59

    16:18 19.12.2025

  • 2 Пепи Волгата

    9 51 Отговор
    Жалки и нещастни тролове, какво правите тук. Аз съм си добре с еврото.

    Коментиран от #67

    16:19 19.12.2025

  • 3 Зевс

    91 6 Отговор
    Голям е лъжец комика, между другото всяване на страх е наказуемо по нашата Конституция.

    Коментиран от #17

    16:20 19.12.2025

  • 4 гадател ли е тоя набозанииия?

    76 7 Отговор
    абе тоя клоун верно ли има гадателски сподобностти?

    за просяческите му способности вече видяхме, обрули цяла европа без да се усетим

    16:20 19.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    72 5 Отговор
    Ама нали НЕ МОЖЕШЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА, после НЕ ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕНА, а сега вече АКО БЪДЕ ПОБЕДЕНА🤔❗

    Остана ... КАТО БЪДЕ ПОБЕДЕНА....🤔❗

    Коментиран от #8

    16:20 19.12.2025

  • 6 удрииии императоре по тия бандеери

    58 4 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    16:20 19.12.2025

  • 7 Ясно

    58 4 Отговор
    Тоя тотално е изплискал легена.

    16:21 19.12.2025

  • 8 Красимир

    38 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Малко остана.

    16:21 19.12.2025

  • 9 изпращал пари всеки месец на зеления

    46 4 Отговор
    как е има ли още месо за фронта?

    гледам във киев много мъже се разхождат по улиците! защо не са на фронта?

    16:21 19.12.2025

  • 10 УжасТ

    44 5 Отговор
    "Победителят зелен"пак се е насмъркал:))

    16:22 19.12.2025

  • 11 Гост

    46 4 Отговор
    Накрая пановете ще го изгонят. Бандерата прекалява със заплахите. Дай сега да пламне световна война щото не иска да се предаде и му трепят народа

    16:22 19.12.2025

  • 12 Атина Палада

    9 49 Отговор
    Русия трябва да бъде освободена от диктатора и шайката му

    16:22 19.12.2025

  • 13 Рашка Феодалия

    6 43 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    Коментиран от #18

    16:23 19.12.2025

  • 14 Г200

    4 33 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #51

    16:23 19.12.2025

  • 15 ФЕЙК

    42 3 Отговор
    Зеленски е като пчеличка - всеки ден от цвят на цвят събира милиардчета за харчлък ат които дялка и за "началниците", но не смее да се прибере в Киев защото не се знае знае ли се!

    16:24 19.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Тъпанарски просяк

    29 3 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    Без срам и без достойнство
    Циркаджия весретен

    16:25 19.12.2025

  • 18 честен ционист

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "Рашка Феодалия":

    Руccкий мир от Гибралтар до Джуно и от Форт-Росс до Кейптаун.

    16:26 19.12.2025

  • 19 ПУТИН ИМА ОПАСНОСТ ДА ПОДПУКА ПОЛША

    10 7 Отговор
    ОЩЕ СЕГА И НАИСТИНА ДА И ВИДИ СМЕТКАТА ЗА 3 ДЕНА ! НЕ ПОВЕЧЕ , ЩОТО Е СТУДЕНО ВСЕ ПАК!

    16:26 19.12.2025

  • 20 Тоя наркомандос

    37 2 Отговор
    Съвсем изтрещя! Стига сте ни занимавали с халюцинациите му!

    16:26 19.12.2025

  • 21 На урсула лайнера

    28 2 Отговор
    Наркоманите говорят несвързано , типично е

    16:27 19.12.2025

  • 22 Сатана Z

    20 3 Отговор
    В Полша се укриват работят из фермите срещу храна и спане много избягали от доброволната" мобилизация укри,а в публичните домове се трудят над 20 000 украински стерви,които подбиват цените на месните проститутки.Срещу 20€ всеки Лях олабва жилата и отива да си пие водката.За кво да спира потока от свежа плът срещу обещания ?

    16:30 19.12.2025

  • 23 Староков

    23 1 Отговор
    Зелената еуглена станала остролог?

    16:30 19.12.2025

  • 24 българина

    23 3 Отговор
    след като сащ смачка либия, Ирак, югославия, виетнам, сега венецуела, хващам бас, че при тях винаги има следващ!!! и цял свят го знае това!!!!! за Русия всички знат, че си пази нейното и нейните хора, убивахте руснаци??? поляците руснаци не убиват засега, не са глупави като вас нещастник такъв

    16:31 19.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Галирала

    10 3 Отговор
    Бензино се 5абция с ракети.защо ви е страх от нея.дебили тъпи.жял свят умира от смях Ка ти о ви гледа идиотите,жалки бездарници

    16:32 19.12.2025

  • 27 гръмовержецът

    22 3 Отговор
    ,,Ако Украйна бъде победена,, ..................Зеленият гном пак фантазира ! Ка си представя изобщо , че може да бъде победител тоя клоун нямам си на представа .

    Коментиран от #28

    16:32 19.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Джамбaза

    19 3 Отговор
    Зеленски е голям плашиполшарник!
    Или нещо такова.

    16:35 19.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Един

    3 17 Отговор
    Те не че не искат да вземат Полша, но не смеят, щото там работата става дебела.

    16:36 19.12.2025

  • 32 Запада и НАТО ще оставят Украйна буфер

    12 2 Отговор
    Да се бие с Русия демек братоубийствена война
    Колкото повече толкова повече жертви и ранени

    16:38 19.12.2025

  • 33 гост

    3 22 Отговор
    Буданов ликвидира шефа на ГРУ, стоящ зад взрива на самолета на Пригожин и отравянето на Скрипал? Все повече информации излизат от сутринта и до момента, че при удара на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) срещу танкер от руския сенчест флот в Средиземно море, е бил убит не кой да е, а един от висшите кадри на руското военно разузнаване - генерал-майор Андрей Аверянов, при това вероятно с няколко от неговите заместници. Според излизащите дотук информации, които все още очакват официално потвърждение, Аверянов се е намирал на борда на танкера QENDIL, част от руския сенчест флот.

    От 2013 г. Аверянов е командир на военно поделение 29155 на руското разузнаване (ГРУ), лично командвал от години редица саботажни, военни и хибридни операции в Африка, Азия и Близкия изток. Генералът, който е удостоен със званието "Герой на Русия", е отговорен за убийства, експлозии, шпионаж в страни от ЕС, саботаж и други престъпни дейности.

    Коментиран от #42

    16:38 19.12.2025

  • 34 Един

    2 14 Отговор

    До коментар #25 от "Здравейте":

    Този език, който се говори в Рашистан, първо се е говорил в днешните украински земи.

    16:39 19.12.2025

  • 35 Повелителя

    11 2 Отговор
    На златните европейски кенефи е в стихията си.юного е умен,повтаря едно и също

    16:39 19.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Kaлпазанин

    16 2 Отговор
    А ти ако не беше евреин ,укрия щеше да си е цяла ,и нямаше да има война и невинни жертви измежду роднини ,а ти не си и от тях

    16:41 19.12.2025

  • 38 Дас Хаген

    13 2 Отговор
    Русия никога няма да задейства член 5 така че престанете да плашите! Явно парите за теб са по важни от народа, само дрогиран може да си поръча златно биде! Просията ти скоро ще приключи!

    16:43 19.12.2025

  • 39 То си му личи какъв е

    11 2 Отговор
    малък, дребен злобен, нахален и евреин.

    Коментиран от #41

    16:43 19.12.2025

  • 40 Уса

    11 2 Отговор
    Има много желаещи Русия да опуа Полша,че и по на запад и те не са русофили а просто мразят поляци

    16:46 19.12.2025

  • 41 купидон

    12 2 Отговор

    До коментар #39 от "То си му личи какъв е":

    Нагъл трагикомик , дето разплака толкова хора .....

    16:46 19.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ЖМХБН

    7 2 Отговор
    ГЛУПОСТИ

    16:48 19.12.2025

  • 44 Тоя

    8 2 Отговор
    Зелю голяма фекалия ще дойде!

    16:49 19.12.2025

  • 45 Европеец

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Относно заглавието бих казал: разбира се ,че Украйна ще бъде победена..... Разбира се, че Полша или други евро държави няма да бъдат нападнати, освен ако извършат някоя глупост срещу Русия..... Балтийските тигри понеже Много лаят да са особено внимателни.... А поменатите тигри и пановете, да не се подвеждат по акъла на кръвосмесителите от Лондон да заплашват Калининградска област или руското корабоплаване в Балтийско море, защото ще стане страшно....

    Коментиран от #50

    16:50 19.12.2025

  • 46 Каунь

    9 2 Отговор
    Въййй, УрсулаТа пак яко е стегнала полският елит да кудкудякат в един хор с зеления папугай ама много скоро ще му напомнят пак за Волинското клане...

    16:50 19.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Боа

    9 2 Отговор
    Зе ходи из света само да прави интригите и раздава
    лъжи.
    Клоун от "квартал 95"шантажира и провокира,-но не забравя за собствения си джоб.
    На фона на обикновенни украинци Този успява да Урале.И собствения му народ не го вълнува.

    16:51 19.12.2025

  • 49 ХА ХА ХА

    8 2 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! МЪРСЪКА КЛОУН ХОДИ САМО ДА МЪРСИ , ПЛЮЕ И ПЛАШИ ДРУГИТЕ , ЗА ДА МУ ДАДАТ ОЩЕ МИЛИАРДИ ОТ КОИТО ДА СЕ ОТКРАДНЕ ОЩЕ ПОВЕЧЕ И ДА ИМА ЗА ОЛЕНА ( ЖЕНА МУ) ! ТО НАИСТИНА ПОЛЯЦИТЕ ПРАВЯТ ЗА БОЙ И ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧАТ , АКО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОДСКАЧАТ !

    16:52 19.12.2025

  • 50 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    А какво става ако Германия нападне 16 дни след като Русия окупира половин Полша.

    Коментиран от #70

    16:53 19.12.2025

  • 51 Г200

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Г200":

    Гледаме гледаме .Гробищата от космоса в Украйна са по големи от градовете им.Има място

    16:53 19.12.2025

  • 52 Хи хи хи

    3 1 Отговор
    Надрусаняка много е объркан и уплашен ......слугата на народа се изслушва и краде със аверите си от милиардите и продават оръжията които получават на други страни ......въртят далавери ...но и урсулите са замесени във това ......затова все искат да дават милиарди ....милиони на укрофашистите !!!!!!

    16:56 19.12.2025

  • 53 АЗ , АКО СЪМ НА ПУТИН ,

    5 1 Отговор
    ОТДАВНА ДА СЪМ Я ОПРАСКАЛ ПОЛША ! ЧЕСНО ВИ КАЗУВАМ !

    16:56 19.12.2025

  • 54 Дон Дони

    4 1 Отговор
    Тези страхливци не посмяха да пипнат замразените руско активи но ни натресоха борч! А този ако си мисли че с 90 милиарда е изплашил Путин се лъже, до сега само САЩ ти са наляли над 400 милиарда и нищо! Заедно с Кая Калас си делнаха по 40 милиарда! Тези 90 ще ги похарчат за златна тоалетна хария!

    16:57 19.12.2025

  • 55 Путин

    2 2 Отговор
    Този полски дерибей грам не ми харесва, ще трябва да звънна на бат Дончо да назначи избори много скоро и да изтегли всички войски да видим как друга песен ще запеят

    16:58 19.12.2025

  • 56 факуса

    1 1 Отговор
    наркоясновидеца да вземе да пусне тото вместо да краде от европейските граждани

    16:58 19.12.2025

  • 57 Не бе клоун

    2 1 Отговор
    Русия ако иска ще забие Руското знаме на другия край на европа .....на перинеиския полуостров !

    16:59 19.12.2025

  • 58 Горски

    5 1 Отговор
    Тези 90 млрд от юджета на ЕС ще изгорят като едното нищо, а после, след 2027-ма откъде нови милиарди за Зе? Ами нашия Желязков, с какво право поема ангажимент за този заем? Кой му е дал право да заробва България с нов дълг при положение, че не можем да си изплатим текущите задължения и един бюджет не могат да вържат? Продажници! Е, затова са протестите, защото избрани с малцинство от избирателите партии си правят каквото си искат с парите на хората. Украйна е един мъртвец на когото му правят изкуствено дишане. Освен още повече да умре друго няма какво да се случи. Погледнете им бюджета,погледнете им кредитния рейтинг, заемите. ЕС дава заем. Кой плаща лихвите? Украйна пари няма никога да върне нито пък Русия ще дава някакви пари на някого. Репарации?

    17:02 19.12.2025

  • 59 Търновец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    А твоя ред идва ли? А ти не си Ционист - Палестинците са Ционисти и 80% са Семити. Левант не ви е майчина земя.

    17:03 19.12.2025

  • 60 НАСЯКЪДЕ ДЕТО ИМА ФАШИСТИ , ПУТИН ДА

    2 1 Отговор
    НЕ ЧАКА ПОКАНА , МИ ДА ГИ ДЕНАЦИФИЦИРА НЕМЕДЛЕННО ,
    ВКЛЮЧАЯ И БЪЛГАРИЯ !

    17:06 19.12.2025

  • 61 Кривоверен алкаш

    3 2 Отговор
    А стига насосване че взе да идва в повече..Путин може да е алчен,но не е глупав.Нато не е лъжица за неговата уста....разбираемо е че Зеленски иска повече подкрепа,но и тя има край...

    17:07 19.12.2025

  • 62 дядото

    6 2 Отговор
    защо се връзвате на увредения наркоман и току ни го навирате в очите.за да има милиарди и за кражби трябва да скимти,а ние като сме глупаци му вярваме,че му и даваме от залъка си.

    17:08 19.12.2025

  • 63 Титак

    5 1 Отговор
    Ама разбира се, че после е Полша...след това Германия......затова дайте още пари.

    17:12 19.12.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Анонимен

    3 1 Отговор
    Украйна вече е победена. Няма ако.

    17:14 19.12.2025

  • 66 МАЛЕ ТОЗИ НЕЩАСТНИК

    2 1 Отговор
    Какви ги говори. Плаши манипулира проси и краде като плъх. За тези си думи трябва да бъде осъден най малко порицан. РАЗБЕРЕТЕ НИЩО ТАКОВА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ. ОКРАИНА БЕШЕ ГОДИНИ СТОЛЕТИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ ВСИЧКО Е БИЛО РУСИЯ И ПОСЛЕ СССР. ТЕ ТАМ СА СИ ВСИЧКИ ДРУЖКИ. ПОЛША НИКОГА НЕ БИЛА РУСКА НЕ Е ОКОПИРАНА ОТ РУСИЯ. А ОТ НА ФНЛАЙЙЕН СЪНАРОДНИК. И ОТ РУСИЯ Е ОСВОБОДЕНА.

    17:14 19.12.2025

  • 67 Класика

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пепи Волгата":

    Поляците имат други приоритети. Те ще купуват руски газ през американски фирми.

    17:14 19.12.2025

  • 68 "Раферендум"

    3 1 Отговор
    Само тази дума нека да припомним ! И днес Путин на въпроси с часове отговаря човека, а в Брюксел бият земеделци и ги тровят с газ .... къде е демокрацията и къде е свободата на словото ви питам ? В Русия или в ЕС ?

    Коментиран от #74

    17:17 19.12.2025

  • 69 Анонимен

    2 1 Отговор
    Няма ли някой от правителството в оставка да излезе и да каже колко още и с колко заеми ще помагаме на Украйна.

    17:18 19.12.2025

  • 70 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "честен ционист":

    Ти се шегуваш..... Германия и армия особено след като недоразумението фашистко помощник гинеколожката беше министър на отбраната на Германия...... Само не разбрах от коментара ти, защо Русия (държавата с най-голяма територия) да "окупира половината Полша".....

    17:19 19.12.2025

  • 71 си пън

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Пепи Волгата":

    а ти водиш класацията с волгата

    17:20 19.12.2025

  • 72 Тома

    0 1 Отговор
    Бати брендо каза че зеле като се нашмърка започват да му се превиждат много работи

    17:21 19.12.2025

  • 73 Бягай към Израел

    0 1 Отговор
    АКо евреина- Зеленски бъде ИЗГОНЕН обратно към Израел, ще СПРАТ кражбите, които вършат тия евреи в Русия, откакто Комунистическата партия на евреите през 1917 г е взела властта..
    А ако ИЗГОНЯТ егай към Израелвреите от цяла Европа , ще ще СПРАТ кражбите, които вършат тия евреи из Европа...
    Оня крадец евреин- Карл Маркс е измислил Комунизма и после тръгва да искат да вземат властта и да правят - "" Диктатура на Евреи"".. Това беше Комунизма...
    Евреите, ПЪРВО приказват за РАВЕНСТВО, ( тъй като не са ги считали за нищо, като цигнаите), а ПОСЛЕ искат направо да вземат властта и да ЗАВЗЕМАТ държавата..

    Коментиран от #75

    17:22 19.12.2025

  • 74 Tётя Мyтpaфановна

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от ""Раферендум"":

    Другари русофили!
    Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
    Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
    Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
    Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
    Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
    Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
    Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
    Стига вече с вашето лицемерно поведение.
    Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.

    Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.

    17:23 19.12.2025

  • 75 Питанка

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Бягай към Израел":

    А жуже да го гонят ли ?
    Мария Шаломова. Майка на Владимир Путин (шаломов).

    17:27 19.12.2025

  • 76 778

    1 0 Отговор
    Пълни глупости! Полша е в НАТО и ЕС.

    17:41 19.12.2025

