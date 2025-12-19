Володимир Зеленски във Варшава: Ако Украйна бъде победена, Москва ще се заеме незабавно с Полша

В случай на поражение на Украйна, Русия ще се заеме "незабавно" със съседна Полша, заяви украинският президент Володимир Зеленски във Варшава на обща пресконференция със своя полски колега Карол Навроцки, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Зеленски добави, че неговата страна може да предостави на Полша съвети за защитата срещу дронове и за гарантирането на по-добра сигурност в Балтийския регион, отбелязва Ройтерс. Освен това украинският президент покани полския си колега да посети Киев, а полския бизнес - да участва във възстановяването на Украйна, пише Укринформ.
Зеленски изрази надежда, че днешното посещение ще доведе до нова и още по-съществена глава в полско-украинските отношения. Това са отношения "не просто на съседи, а на два европейски стълба, без които просто няма да има свобода в нашата част на Европа, защото няма да има сигурност", подчерта украинският президент.
Независимостта на Полша и Украйна е основата, която позволява на всички страни в тази част на Европа да живеят свободно, без върховенство на Москва, добави той.
"Русия иска раздор, иска да разруши и разбие такъв силен съюз - съюзът на два народа, на много поколения украинци и поляци. Ние няма да им позволим да направят това", подчерта Зеленски.
Посещението на Зеленски във Варшава е лоша новина за Русия, защото то показва единството между страните по стратегически значимите въпроси, заяви от своя страна полският президент Карол Навроцки.
"Полша, Украйна, страните от региона, страни с демократични ценности, са единни и това никога не е било под съмнение", подчерта той на пресконференцията.
Решението на ЕС да предостави на Украйна заем на стойност 90 милиарда евро е сигнал за Русия, че няма смисъл да продължава войната си с Киев, защото украинската страна има финансова подкрепа, заяви още Зеленски, цитиран от Ройтерс. Той отново заяви, че решението, постигнато в Брюксел, тази нощ, е победа за Украйна.
Киев е изправен пред бюджетен дефицит от 45 милиарда долара за следващата година и планира да използва европейските средства в подкрепа на отбраната си, както и за социални и хуманитарни разходи.
По-рано днес Зеленски се срещна с Навроцки. Това е третото посещение на украинския президент в Полша за тази година. Предишните посещения бяха през януари.
Навроцки заяви днес, че Полша може да изпрати изтребители МиГ-29 на Украйна в замяна на системи за борба с дронове. Варшава се стреми към реципрочно партньорство и се надява, че въпросът може да бъде решен, подчерта той на съвместната си пресконференция със Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #13, #45, #59
16:18 19.12.2025
2 Пепи Волгата
Коментиран от #67
16:19 19.12.2025
3 Зевс
Коментиран от #17
16:20 19.12.2025
4 гадател ли е тоя набозанииия?
за просяческите му способности вече видяхме, обрули цяла европа без да се усетим
16:20 19.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Остана ... КАТО БЪДЕ ПОБЕДЕНА....🤔❗
Коментиран от #8
16:20 19.12.2025
6 удрииии императоре по тия бандеери
16:20 19.12.2025
7 Ясно
16:21 19.12.2025
8 Красимир
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Малко остана.
16:21 19.12.2025
9 изпращал пари всеки месец на зеления
гледам във киев много мъже се разхождат по улиците! защо не са на фронта?
16:21 19.12.2025
10 УжасТ
16:22 19.12.2025
11 Гост
16:22 19.12.2025
12 Атина Палада
16:22 19.12.2025
13 Рашка Феодалия
До коментар #1 от "честен ционист":Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ
Коментиран от #18
16:23 19.12.2025
14 Г200
Коментиран от #51
16:23 19.12.2025
15 ФЕЙК
16:24 19.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Тъпанарски просяк
До коментар #3 от "Зевс":Без срам и без достойнство
Циркаджия весретен
16:25 19.12.2025
18 честен ционист
До коментар #13 от "Рашка Феодалия":Руccкий мир от Гибралтар до Джуно и от Форт-Росс до Кейптаун.
16:26 19.12.2025
19 ПУТИН ИМА ОПАСНОСТ ДА ПОДПУКА ПОЛША
16:26 19.12.2025
20 Тоя наркомандос
16:26 19.12.2025
21 На урсула лайнера
16:27 19.12.2025
22 Сатана Z
16:30 19.12.2025
23 Староков
16:30 19.12.2025
24 българина
16:31 19.12.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Галирала
16:32 19.12.2025
27 гръмовержецът
Коментиран от #28
16:32 19.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Джамбaза
Или нещо такова.
16:35 19.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Един
16:36 19.12.2025
32 Запада и НАТО ще оставят Украйна буфер
Колкото повече толкова повече жертви и ранени
16:38 19.12.2025
33 гост
От 2013 г. Аверянов е командир на военно поделение 29155 на руското разузнаване (ГРУ), лично командвал от години редица саботажни, военни и хибридни операции в Африка, Азия и Близкия изток. Генералът, който е удостоен със званието "Герой на Русия", е отговорен за убийства, експлозии, шпионаж в страни от ЕС, саботаж и други престъпни дейности.
Коментиран от #42
16:38 19.12.2025
34 Един
До коментар #25 от "Здравейте":Този език, който се говори в Рашистан, първо се е говорил в днешните украински земи.
16:39 19.12.2025
35 Повелителя
16:39 19.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Kaлпазанин
16:41 19.12.2025
38 Дас Хаген
16:43 19.12.2025
39 То си му личи какъв е
Коментиран от #41
16:43 19.12.2025
40 Уса
16:46 19.12.2025
41 купидон
До коментар #39 от "То си му личи какъв е":Нагъл трагикомик , дето разплака толкова хора .....
16:46 19.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ЖМХБН
16:48 19.12.2025
44 Тоя
16:49 19.12.2025
45 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Относно заглавието бих казал: разбира се ,че Украйна ще бъде победена..... Разбира се, че Полша или други евро държави няма да бъдат нападнати, освен ако извършат някоя глупост срещу Русия..... Балтийските тигри понеже Много лаят да са особено внимателни.... А поменатите тигри и пановете, да не се подвеждат по акъла на кръвосмесителите от Лондон да заплашват Калининградска област или руското корабоплаване в Балтийско море, защото ще стане страшно....
Коментиран от #50
16:50 19.12.2025
46 Каунь
16:50 19.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Боа
лъжи.
Клоун от "квартал 95"шантажира и провокира,-но не забравя за собствения си джоб.
На фона на обикновенни украинци Този успява да Урале.И собствения му народ не го вълнува.
16:51 19.12.2025
49 ХА ХА ХА
16:52 19.12.2025
50 честен ционист
До коментар #45 от "Европеец":А какво става ако Германия нападне 16 дни след като Русия окупира половин Полша.
Коментиран от #70
16:53 19.12.2025
51 Г200
До коментар #14 от "Г200":Гледаме гледаме .Гробищата от космоса в Украйна са по големи от градовете им.Има място
16:53 19.12.2025
52 Хи хи хи
16:56 19.12.2025
53 АЗ , АКО СЪМ НА ПУТИН ,
16:56 19.12.2025
54 Дон Дони
16:57 19.12.2025
55 Путин
16:58 19.12.2025
56 факуса
16:58 19.12.2025
57 Не бе клоун
16:59 19.12.2025
58 Горски
17:02 19.12.2025
59 Търновец
До коментар #1 от "честен ционист":А твоя ред идва ли? А ти не си Ционист - Палестинците са Ционисти и 80% са Семити. Левант не ви е майчина земя.
17:03 19.12.2025
60 НАСЯКЪДЕ ДЕТО ИМА ФАШИСТИ , ПУТИН ДА
ВКЛЮЧАЯ И БЪЛГАРИЯ !
17:06 19.12.2025
61 Кривоверен алкаш
17:07 19.12.2025
62 дядото
17:08 19.12.2025
63 Титак
17:12 19.12.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Анонимен
17:14 19.12.2025
66 МАЛЕ ТОЗИ НЕЩАСТНИК
17:14 19.12.2025
67 Класика
До коментар #2 от "Пепи Волгата":Поляците имат други приоритети. Те ще купуват руски газ през американски фирми.
17:14 19.12.2025
68 "Раферендум"
Коментиран от #74
17:17 19.12.2025
69 Анонимен
17:18 19.12.2025
70 Европеец
До коментар #50 от "честен ционист":Ти се шегуваш..... Германия и армия особено след като недоразумението фашистко помощник гинеколожката беше министър на отбраната на Германия...... Само не разбрах от коментара ти, защо Русия (държавата с най-голяма територия) да "окупира половината Полша".....
17:19 19.12.2025
71 си пън
До коментар #47 от "Пепи Волгата":а ти водиш класацията с волгата
17:20 19.12.2025
72 Тома
17:21 19.12.2025
73 Бягай към Израел
А ако ИЗГОНЯТ егай към Израелвреите от цяла Европа , ще ще СПРАТ кражбите, които вършат тия евреи из Европа...
Оня крадец евреин- Карл Маркс е измислил Комунизма и после тръгва да искат да вземат властта и да правят - "" Диктатура на Евреи"".. Това беше Комунизма...
Евреите, ПЪРВО приказват за РАВЕНСТВО, ( тъй като не са ги считали за нищо, като цигнаите), а ПОСЛЕ искат направо да вземат властта и да ЗАВЗЕМАТ държавата..
Коментиран от #75
17:22 19.12.2025
74 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #68 от ""Раферендум"":Другари русофили!
Не мога да разбера, защо все още се мъчите в тази европейска България.
Путин ви покани в Русия! Издаде множество укази за да облекчи приемането ви в родината на сърцето и душата ви.
Обещава ви високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.
Лесно и бързо получаване на гражданство. Защита от джендъри и всякакви западни сатанински течения..
Какво чакате още? Насладете се на руския мир.
Или може би не сте искрени в любовта си и признателността си към майка Росия.
Очаквам не само коментари, а с реални действия да засвидетелствате признателността и обичта си към Русия .
Стига вече с вашето лицемерно поведение.
Ако не вие, поне децата и внуците си пратете, защото както вие самите твърдите Русия ви е е "освободила" и имате кръвен дан да плащате.
Веднага изпращам необходимите документи и запазвам час в руското посолство.
17:23 19.12.2025
75 Питанка
До коментар #73 от "Бягай към Израел":А жуже да го гонят ли ?
Мария Шаломова. Майка на Владимир Путин (шаломов).
17:27 19.12.2025
76 778
17:41 19.12.2025