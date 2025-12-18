Новини
Москва отхвърля комисията за искове към Русия за щетите в Украйна

Москва отхвърля комисията за искове към Русия за щетите в Украйна

18 Декември, 2025 16:27 1 031 64

Според Руското външно министерство инициативата няма правна стойност и служи за антируска пропаганда

Москва отхвърля комисията за искове към Русия за щетите в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство обяви, че създадената от няколко европейски държави Международна комисия за искове, свързани с войната в Украйна, не поражда никакви правни последици за Русия. Според Москва инициативата представлява опит за разпространение на пропагандни послания срещу страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По-рано тази седмица европейски държави учредиха комисията с цел да осигурят механизъм, чрез който Украйна да бъде компенсирана за щети на стойност стотици милиарди долари, причинени от руски удари и предполагаеми военни престъпления.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че решенията на подобна структура няма да бъдат признати от Руската федерация. Тя допълни, че редица държави са отказали да се включат в комисията, което според Москва поставя под съмнение нейната легитимност.

Междувременно Световната банка изчислява, че средствата, необходими за възстановяването на Украйна през следващите десет години, възлизат на около 524 милиарда долара, или 447 милиарда евро. Тази сума е приблизително три пъти по-голяма от брутния вътрешен продукт на страната за 2024 г. Оценката обаче обхваща щетите до декември 2024 г. и не включва разрушенията от настоящата година, когато руските атаки се засилиха, насочвайки се към енергийни системи, транспортна мрежа и гражданска инфраструктура.


  • 1 Сатана Z

    16 9 Отговор
    България също трябва да предяви иск към Турция за да платят 500 годишен наем на територията

    16:28 18.12.2025

  • 2 честен ционист

    27 23 Отговор
    Русия вложи в разчистването. Във възстановяването - ЕС ще трябвва да плати.

    Коментиран от #12

    16:28 18.12.2025

  • 3 Атина Палада

    15 43 Отговор
    Братушките още 100 години ще плащат заради глупостите на царя си.....

    Коментиран от #34, #43

    16:29 18.12.2025

  • 4 Атина Палада

    14 38 Отговор
    Цялата върхушка в Русия ще бъде изметена

    16:30 18.12.2025

  • 5 руски терористи

    12 20 Отговор
    мара водката

    16:31 18.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    23 7 Отговор
    От исторически опит е известно,че Германия го отнася винаги и след това плаща за каквото трябва.Сега обаче и БГто е в кюпа и ще вади пари в следващите 100 години за възстановяването на присъединена Украйна към Руската федерация.

    16:31 18.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Факт

    7 4 Отговор
    Както винаги всеотдайна, ангажирана и недостъпна!

    16:32 18.12.2025

  • 10 Къв е па тоя

    7 11 Отговор
    бУклУк?

    16:32 18.12.2025

  • 11 Тинята просийска

    6 21 Отговор
    Кой пита някакви блатни алкохолици за каквото и да било,те вече са изритани при париите и ги смятат за мусор на всякъде???!!! 😎

    16:32 18.12.2025

  • 12 Копейкотрошач

    9 13 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Вратленцето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #14, #26

    16:33 18.12.2025

  • 13 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна

    19 8 Отговор
    Няма украйна, няма проблем. ЕСсср трябва свещи да палят Путин да ликвидира тоя тумор украйната като независимо образувание. Така няма да ни харчат парите за глупости.

    16:35 18.12.2025

  • 14 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкотрошач":

    Главата ти издържа ли парче метал с 300 джаула енергия ,а?

    Коментиран от #17

    16:35 18.12.2025

  • 15 Хасковски каунь

    9 6 Отговор
    Изчислявам колко се полага на работарска глава българска за Украйна , и сумата ще си я прихвана от данъка.
    Една стинка няма да дам

    Коментиран от #19, #23

    16:36 18.12.2025

  • 16 спасител от Слънчака

    9 9 Отговор
    Маре,Маре руска девачко бегай от разкапващата се Расия и идвай при мене в кошарето в Родопето.
    Овчарлъка е убава работа.Ше има лебец за двамата.Яз остарех,ама още ме бива кат навремето,

    Коментиран от #20

    16:37 18.12.2025

  • 17 Копеи не философствай!

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Плаща се!Немски заплати.Марш!!!

    16:37 18.12.2025

  • 18 Хи хи хи . Голям майтап !

    11 8 Отговор
    Европейските войнолюбци , не са само войнолюбци , но и клоуни !!!!!!! Разсмиват цял свят явно надрусаняка им е преподавал уроци !!!!!!!!

    16:37 18.12.2025

  • 19 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Колега-от кога клошарите плащат данък???

    16:38 18.12.2025

  • 20 Ами баш!

    7 10 Отговор

    До коментар #16 от "спасител от Слънчака":

    Таз сякаш току-що е излязла от руски свинарник с ботушите.

    16:38 18.12.2025

  • 21 Ехааааааа

    12 3 Отговор
    Колко глупав можеш да бъдеш , че да обявиш такова нещо като комисия за искове към Русия ?? Тия са полудели освен и да са и глупаци .........ПОБЕДИТЕЛИТЕ НЕ ГИ СЪДЯТ !!!!

    16:40 18.12.2025

  • 22 Сатана Z

    4 6 Отговор
    За Европейския райх Захарова е цитирала
    великият комбинатор Остап Бендер ,който в такъв случай е казал:

    "С парите трябва да се разделите спокойно,без викове"

    16:40 18.12.2025

  • 23 селянин

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Хасковски каунь":

    Ако дойде Путлер ше ти земе и стотинката и еврото.Виж как закопа Расия.

    Коментиран от #27

    16:41 18.12.2025

  • 24 Владо

    3 2 Отговор
    Никой няма да те пита.

    16:41 18.12.2025

  • 25 Преди руснаците бяха крепостни.

    5 8 Отговор
    Сега са роби.

    Коментиран от #28, #31

    16:42 18.12.2025

  • 26 Куротрошач

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкотрошач":

    А твоето дупенце колко ще издържи?

    Коментиран от #62

    16:42 18.12.2025

  • 27 Обикновен човек

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "селянин":

    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #30

    16:43 18.12.2025

  • 28 Българите обичат да говорят за ронството

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    То е заложено в гените им.

    16:43 18.12.2025

  • 29 Ми то ......

    7 2 Отговор
    Крадците от запад удариха на камък със присвояването на Руските активи , но луд умора няма ! Айде сега пък създават друга простотия .......комисия която пък иска пари от Русия ......ама Русия не е глупава като тях !

    16:44 18.12.2025

  • 30 По лошо е

    5 1 Отговор

    До коментар #27 от "Обикновен човек":

    Родил си се българин,поне по паспорт щото тук обикалят много цигани

    16:44 18.12.2025

  • 31 Неразбрал

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Преди руснаците бяха крепостни.":

    Някой да ми обясни тоя коментар за Българите ли е ????

    16:45 18.12.2025

  • 32 Както винаги

    2 7 Отговор
    Руснаците отговарят без някой да ги пита.

    Коментиран от #36

    16:46 18.12.2025

  • 33 Горски

    7 1 Отговор
    За поредн път Другарката Урсула потвърждава, колко необразована и глупава е дрънкайки, че репарации се плащат от победителя. Ура другари за недоразумението, което ръководи ЕСССР! Европа управлявана от Урсулиците се намира в състояние на цивилизационен, икономически и финансов упадък, и се нуждае от промяна. По-вероятно е ЕС да се разпадне, а Лайен и компания да бягат на друг континент, отколкото Русия да не победи и да плаща на вече несъществуваща страна. Русия ще си вземе областите, които вече са към рф, а другите области на Украйна сами ще искат да се признават за да избягат от дълговете на Зеленски, гражданска война едва ли ще има, хора не останаха.

    16:48 18.12.2025

  • 34 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Ке плащат На Най...

    16:48 18.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Учуден

    6 1 Отговор
    "създадената от няколко европейски държави Международна комисия за искове, свързани с войната в Украйна"

    А може ли Русия, Северна Корея и Иран да си направят "Международна комисия за искове, свързани с войната в Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Сърбия и ивицата" - могат да изчислят какви разрушения са предизвикали там от "демократичния запад" и колко милиарда трябва да плащат.

    Някое козяче ще ми каже ли или в канчето на господарите им е забранено да гледат.

    16:51 18.12.2025

  • 38 Курд Околянов

    5 1 Отговор
    Отхвърлят комисии, но не значи, че няма да хвърлат ракети по Европа, ако им откраднат парите.

    Коментиран от #51

    16:52 18.12.2025

  • 39 !!!?

    5 3 Отговор
    Путлер - Проклятието на руснаците !!!?

    16:53 18.12.2025

  • 40 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Наркомана съм !":

    Ще го лапате по - голям , ако отхвърлите мирното споразумение което ви се предлага и ще пляскате с ръце !!!

    16:53 18.12.2025

  • 41 Уса

    2 2 Отговор
    Утрепете тая паплач дива еврогеиска че ни съсипаха живота.Жал ми е за младите ни в клин ни в ръкав ни на запад нито в България

    Коментиран от #58

    16:53 18.12.2025

  • 42 Братя Българи

    1 8 Отговор
    Първите руски офицери от ФСБ вече са в България да октъснат България от Европа и дружно всички българи да станем част от Русия.Излизайте братя българи ,братушките са сред нас !!!!!! НЕ на еврото ,ДА на БРИКС.Да живее Путин .
    16:51 18.12.2025

    Коментиран от #45, #46, #48, #49

    16:55 18.12.2025

  • 43 дончичо

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Ти татушка немаш, за братушка лалаш

    16:55 18.12.2025

  • 44 Руснакът е мръсно противно животно

    3 3 Отговор
    Краде перални, тоалетни чинии и деца.Зстова се трепе.

    Коментиран от #47

    16:55 18.12.2025

  • 45 Вальо

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Братя Българи":

    Я кажи къде си?

    16:56 18.12.2025

  • 46 Курд Околянов

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Братя Българи":

    Абе ние не станахме част от Русия по времето на Съветския съюз, та сега ли !?

    Коментиран от #50

    16:56 18.12.2025

  • 47 Антитрол

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Руснакът е мръсно противно животно":

    "Зстова се трепе"

    Ами що си скрит зад компютъра а не си във ВСУ.

    Коментиран от #56

    16:57 18.12.2025

  • 48 Последния Софиянец

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Братя Българи":

    Нема ора.Снощи за лева бяхме 34 човека.

    Коментиран от #52, #54

    16:59 18.12.2025

  • 49 Споко ! 🤔

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Братя Българи":

    По-скоро вече си част от Турция - с протурски управляващи , с милион на ден , дето плащаш на турските държавни тръби , с турските филми , които гледаш , и с антируската война на Турция и англосаксонците , за която плащаш .

    17:00 18.12.2025

  • 50 Помнещ

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Курд Околянов":

    "та сега ли !?"

    Е за сметка на това пък станахме краварска колония и то точно тези които искаха да ни направят 16-та република сега ни направиха колония - получи им се.

    17:00 18.12.2025

  • 51 Софиянецо

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Курд Околянов":

    Ако някоя банка ми открадне парите отивам да я паля. И руснаците така.

    17:00 18.12.2025

  • 52 Поредния сифиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Последния Софиянец":

    Видеата от пълните площади друго показват .

    17:01 18.12.2025

  • 53 майна

    2 1 Отговор
    Маша наша също е отхвърлена завинаги .Стара чанта , мачкан лак .

    17:02 18.12.2025

  • 54 Жълтопаветник

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Последния Софиянец":

    "Снощи за лева бяхме 34 човека"

    А ние за еврото никакви ни нямаше - той само Шиши като нареди ходим.

    17:02 18.12.2025

  • 55 !!!?

    4 1 Отговор
    Пладнешкия крадец Путлер окупирал украинска територия, но забравил че портофела му е в Брюксел...и сега вика кой ми с.а в гащите !!!?

    Коментиран от #60

    17:02 18.12.2025

  • 56 Тук съм заради такива като теб.

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Антитрол":

    Сети ли се що?

    Коментиран от #59, #61

    17:03 18.12.2025

  • 57 Ветеран от Прайда 🌈

    1 0 Отговор
    Комисията получава един среден жирнъй руски палец 🖕.

    17:04 18.12.2025

  • 58 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Уса":

    Ти самият къде си ? В клин ли си ,в ръкав ли си ,на запад ли си в Русия ли ли ,къде си ти ? Не можа никъде да се реализираш ,какво намесваш младите,себе си виж.

    Коментиран от #63

    17:04 18.12.2025

  • 59 оня с кола

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тук съм заради такива като теб.":

    Душа под наем носиш,🐀,даже и сап зад врата ти е в повече .

    17:05 18.12.2025

  • 60 Брокера

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "!!!?":

    "но забравил че портофела му е в Брюксел"

    Пък Брюксел забравил че има имоти в Русия - няма лошо да видим кой ще спечели повече - портфейл срещу имоти.

    17:06 18.12.2025

  • 61 Антитрол

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тук съм заради такива като теб.":

    "Сети ли се що?"

    За едни центове

    17:07 18.12.2025

  • 62 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Куротрошач":

    Хвани се за палците и ще прецениш правилно .

    17:07 18.12.2025

  • 63 Кер Естетто

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Бай Араб":

    Не съм расист и ксенофоб,и теб мога да те реализирам ,само пожелай.Приготви си десет €врака и кутийка с овча лой,че аз само свинска маз имам .

    17:08 18.12.2025

  • 64 Ортодокс

    0 0 Отговор
    Представителят на сръбската държавна отбранителна компания "Югоимпорт-СДПР" Радомир Куртич е издъхнал внезапно в Москва при при неясни обстоятелства, съобщиха сръбски медии.
    Освен неяснотите по смъртта му ,от офиса му са изчезнали много хард дискове ,както и документи на хартия .
    За момента е ясно ,че става дума за насилствена смърт .

    17:09 18.12.2025

