Москва отхвърля комисията за искове към Русия за щетите в Украйна

Руското външно министерство обяви, че създадената от няколко европейски държави Международна комисия за искове, свързани с войната в Украйна, не поражда никакви правни последици за Русия. Според Москва инициативата представлява опит за разпространение на пропагандни послания срещу страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По-рано тази седмица европейски държави учредиха комисията с цел да осигурят механизъм, чрез който Украйна да бъде компенсирана за щети на стойност стотици милиарди долари, причинени от руски удари и предполагаеми военни престъпления.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че решенията на подобна структура няма да бъдат признати от Руската федерация. Тя допълни, че редица държави са отказали да се включат в комисията, което според Москва поставя под съмнение нейната легитимност.

Междувременно Световната банка изчислява, че средствата, необходими за възстановяването на Украйна през следващите десет години, възлизат на около 524 милиарда долара, или 447 милиарда евро. Тази сума е приблизително три пъти по-голяма от брутния вътрешен продукт на страната за 2024 г. Оценката обаче обхваща щетите до декември 2024 г. и не включва разрушенията от настоящата година, когато руските атаки се засилиха, насочвайки се към енергийни системи, транспортна мрежа и гражданска инфраструктура.