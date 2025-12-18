Москва отхвърля комисията за искове към Русия за щетите в Украйна

Руското външно министерство обяви, че създадената от няколко европейски държави Международна комисия за искове, свързани с войната в Украйна, не поражда никакви правни последици за Русия. Според Москва инициативата представлява опит за разпространение на пропагандни послания срещу страната, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
По-рано тази седмица европейски държави учредиха комисията с цел да осигурят механизъм, чрез който Украйна да бъде компенсирана за щети на стойност стотици милиарди долари, причинени от руски удари и предполагаеми военни престъпления.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова подчерта, че решенията на подобна структура няма да бъдат признати от Руската федерация. Тя допълни, че редица държави са отказали да се включат в комисията, което според Москва поставя под съмнение нейната легитимност.
Междувременно Световната банка изчислява, че средствата, необходими за възстановяването на Украйна през следващите десет години, възлизат на около 524 милиарда долара, или 447 милиарда евро. Тази сума е приблизително три пъти по-голяма от брутния вътрешен продукт на страната за 2024 г. Оценката обаче обхваща щетите до декември 2024 г. и не включва разрушенията от настоящата година, когато руските атаки се засилиха, насочвайки се към енергийни системи, транспортна мрежа и гражданска инфраструктура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
16:28 18.12.2025
2 честен ционист
Коментиран от #12
16:28 18.12.2025
3 Атина Палада
Коментиран от #34, #43
16:29 18.12.2025
4 Атина Палада
16:30 18.12.2025
5 руски терористи
16:31 18.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сатана Z
16:31 18.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Факт
16:32 18.12.2025
10 Къв е па тоя
16:32 18.12.2025
11 Тинята просийска
16:32 18.12.2025
12 Копейкотрошач
До коментар #2 от "честен ционист":Вратленцето ти колко ще издържи?
Коментиран от #14, #26
16:33 18.12.2025
13 Голям и мазен за НАТО,ЕС и САЩ и украйна
16:35 18.12.2025
14 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #12 от "Копейкотрошач":Главата ти издържа ли парче метал с 300 джаула енергия ,а?
Коментиран от #17
16:35 18.12.2025
15 Хасковски каунь
Една стинка няма да дам
Коментиран от #19, #23
16:36 18.12.2025
16 спасител от Слънчака
Овчарлъка е убава работа.Ше има лебец за двамата.Яз остарех,ама още ме бива кат навремето,
Коментиран от #20
16:37 18.12.2025
17 Копеи не философствай!
До коментар #14 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Плаща се!Немски заплати.Марш!!!
16:37 18.12.2025
18 Хи хи хи . Голям майтап !
16:37 18.12.2025
19 Атина Палада
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Колега-от кога клошарите плащат данък???
16:38 18.12.2025
20 Ами баш!
До коментар #16 от "спасител от Слънчака":Таз сякаш току-що е излязла от руски свинарник с ботушите.
16:38 18.12.2025
21 Ехааааааа
16:40 18.12.2025
22 Сатана Z
великият комбинатор Остап Бендер ,който в такъв случай е казал:
"С парите трябва да се разделите спокойно,без викове"
16:40 18.12.2025
23 селянин
До коментар #15 от "Хасковски каунь":Ако дойде Путлер ше ти земе и стотинката и еврото.Виж как закопа Расия.
Коментиран от #27
16:41 18.12.2025
24 Владо
16:41 18.12.2025
25 Преди руснаците бяха крепостни.
Коментиран от #28, #31
16:42 18.12.2025
26 Куротрошач
До коментар #12 от "Копейкотрошач":А твоето дупенце колко ще издържи?
Коментиран от #62
16:42 18.12.2025
27 Обикновен човек
До коментар #23 от "селянин":Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.
Коментиран от #30
16:43 18.12.2025
28 Българите обичат да говорят за ронството
До коментар #25 от "Преди руснаците бяха крепостни.":То е заложено в гените им.
16:43 18.12.2025
29 Ми то ......
16:44 18.12.2025
30 По лошо е
До коментар #27 от "Обикновен човек":Родил си се българин,поне по паспорт щото тук обикалят много цигани
16:44 18.12.2025
31 Неразбрал
До коментар #25 от "Преди руснаците бяха крепостни.":Някой да ми обясни тоя коментар за Българите ли е ????
16:45 18.12.2025
32 Както винаги
Коментиран от #36
16:46 18.12.2025
33 Горски
16:48 18.12.2025
34 Ха ХаХа
До коментар #3 от "Атина Палада":Ке плащат На Най...
16:48 18.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Учуден
А може ли Русия, Северна Корея и Иран да си направят "Международна комисия за искове, свързани с войната в Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Сърбия и ивицата" - могат да изчислят какви разрушения са предизвикали там от "демократичния запад" и колко милиарда трябва да плащат.
Някое козяче ще ми каже ли или в канчето на господарите им е забранено да гледат.
16:51 18.12.2025
38 Курд Околянов
Коментиран от #51
16:52 18.12.2025
39 !!!?
16:53 18.12.2025
40 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
До коментар #35 от "Наркомана съм !":Ще го лапате по - голям , ако отхвърлите мирното споразумение което ви се предлага и ще пляскате с ръце !!!
16:53 18.12.2025
41 Уса
Коментиран от #58
16:53 18.12.2025
42 Братя Българи
16:51 18.12.2025
Коментиран от #45, #46, #48, #49
16:55 18.12.2025
43 дончичо
До коментар #3 от "Атина Палада":Ти татушка немаш, за братушка лалаш
16:55 18.12.2025
44 Руснакът е мръсно противно животно
Коментиран от #47
16:55 18.12.2025
45 Вальо
До коментар #42 от "Братя Българи":Я кажи къде си?
16:56 18.12.2025
46 Курд Околянов
До коментар #42 от "Братя Българи":Абе ние не станахме част от Русия по времето на Съветския съюз, та сега ли !?
Коментиран от #50
16:56 18.12.2025
47 Антитрол
До коментар #44 от "Руснакът е мръсно противно животно":"Зстова се трепе"
Ами що си скрит зад компютъра а не си във ВСУ.
Коментиран от #56
16:57 18.12.2025
48 Последния Софиянец
До коментар #42 от "Братя Българи":Нема ора.Снощи за лева бяхме 34 човека.
Коментиран от #52, #54
16:59 18.12.2025
49 Споко ! 🤔
До коментар #42 от "Братя Българи":По-скоро вече си част от Турция - с протурски управляващи , с милион на ден , дето плащаш на турските държавни тръби , с турските филми , които гледаш , и с антируската война на Турция и англосаксонците , за която плащаш .
17:00 18.12.2025
50 Помнещ
До коментар #46 от "Курд Околянов":"та сега ли !?"
Е за сметка на това пък станахме краварска колония и то точно тези които искаха да ни направят 16-та република сега ни направиха колония - получи им се.
17:00 18.12.2025
51 Софиянецо
До коментар #38 от "Курд Околянов":Ако някоя банка ми открадне парите отивам да я паля. И руснаците така.
17:00 18.12.2025
52 Поредния сифиянец
До коментар #48 от "Последния Софиянец":Видеата от пълните площади друго показват .
17:01 18.12.2025
53 майна
17:02 18.12.2025
54 Жълтопаветник
До коментар #48 от "Последния Софиянец":"Снощи за лева бяхме 34 човека"
А ние за еврото никакви ни нямаше - той само Шиши като нареди ходим.
17:02 18.12.2025
55 !!!?
Коментиран от #60
17:02 18.12.2025
56 Тук съм заради такива като теб.
До коментар #47 от "Антитрол":Сети ли се що?
Коментиран от #59, #61
17:03 18.12.2025
57 Ветеран от Прайда 🌈
17:04 18.12.2025
58 Бай Араб
До коментар #41 от "Уса":Ти самият къде си ? В клин ли си ,в ръкав ли си ,на запад ли си в Русия ли ли ,къде си ти ? Не можа никъде да се реализираш ,какво намесваш младите,себе си виж.
Коментиран от #63
17:04 18.12.2025
59 оня с кола
До коментар #56 от "Тук съм заради такива като теб.":Душа под наем носиш,🐀,даже и сап зад врата ти е в повече .
17:05 18.12.2025
60 Брокера
До коментар #55 от "!!!?":"но забравил че портофела му е в Брюксел"
Пък Брюксел забравил че има имоти в Русия - няма лошо да видим кой ще спечели повече - портфейл срещу имоти.
17:06 18.12.2025
61 Антитрол
До коментар #56 от "Тук съм заради такива като теб.":"Сети ли се що?"
За едни центове
17:07 18.12.2025
62 Бай Араб
До коментар #26 от "Куротрошач":Хвани се за палците и ще прецениш правилно .
17:07 18.12.2025
63 Кер Естетто
До коментар #58 от "Бай Араб":Не съм расист и ксенофоб,и теб мога да те реализирам ,само пожелай.Приготви си десет €врака и кутийка с овча лой,че аз само свинска маз имам .
17:08 18.12.2025
64 Ортодокс
Освен неяснотите по смъртта му ,от офиса му са изчезнали много хард дискове ,както и документи на хартия .
За момента е ясно ,че става дума за насилствена смърт .
17:09 18.12.2025