Полицията извади сълзотворен газ срещу протестиращи пред Европейския парламент

В Брюксел полицията използва сълзотворен газ срещу фермери, протестиращи срещу споразумението с Меркосур пред Европейския парламент, съобщи порталът 7sur7.
„Напрежението между правоохранителните органи и фермерите ескалира. Полицията използва сълзотворен газ на площад Люксембург. Протестиращите хвърлят различни предмети и картофи“, се казва в доклада.
Според медийни съобщения, служители на ЕП са използвали воден маркуч, за да държат протестиращите далеч от сградата на парламента.
В четвъртък хиляди земеделски производители пристигнаха в Брюксел, за да участват в митинг срещу споразумението за свободна търговия с Меркосур.
В същото време белгийската столица е домакин на среща на върха на ЕС, на която е планирано да се разгледа въпросът за използването на замразени руски активи за заем за Украйна. Събитието започна по-късно от планираното, тъй като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща се срещнаха предварително с асоциация на фермери.
Подобни протести се провеждат в Общността през последната година. Местните фермери се опасяват, че Европа ще бъде залята с евтини продукти, които са преминали през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.
Меркосур е Южноамериканският общ пазар, обхващащ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Това представлява 250 милиона души и повече от 75 процента от общия БВП на континента.
Фермерите също така се притесняват, че предстоящото споразумение ще намали допълнително продажбите за европейските селскостопански производители поради „нелоялна конкуренция“ с техните латиноамерикански колеги.
Субудете се !! Нашите деца и техните деца ще бъдат роби на некадърниците от ЕУ комисията начело с тази под$купна баба!!
До коментар #14 от "Браво и в София да го видя":Снощи гонихме депутатите по Московска чак до Александър Невски с камъни.Виж видео на Росен Миленов.
Фашизма се завръща в Европата на бързи обороти - всички "демократи" услужливо забравиха правата на човека като това включва и правото на протест. И Хитлер в началото е използвал такива методи за "разпръскване на демонстрации". Иначе според нашите козячета в Русия било "диктатура".
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Заслужават. Само така. Кофите на атлантенцата иначе не увират
Кога на "умнокрасивите" и не знам си коя буква поколение ще им стане ясно че тези умишлено затриват Европа - но за това се иска не красота ами да има някой между ушите ти.
Между другото протести има по цяла Европа но нашите политкоректни медии не смеят да го споменат.
До коментар #1 от "Дас Хаген":Това е още от сутринта в България не излъчват ли ?По bfmtv direct онлайн като напишеш може да гледаш ако го няма на кабелната .И от Франция са там с трактори хората вече говорят за гражданско неподчинение. Нещо ужасно е човек да гледа полицията как посяга на тези хора които работи от сутрин до вечер.Гледах и арестувани преди малко кога се прибрах. Дори си помислих че няма се отрази Украйна и парите за Зеленски са по важни .После хората които са за Украйна се сърдят че вече не искаме и да чуем за тях.В Европа също има проблеми ,българските фермери защо не хванат самолета и заедно с другите на протест,гърците ?
До коментар #31 от "Соваж бейби":И германски трактори тръгнаха днеск
Европейски Съюз да се саморазпусне.
И колкото по-скоро, толкова по-добре.
До коментар #31 от "Соваж бейби":"Нещо ужасно е човек да гледа полицията как посяга на тези хора които работи от сутрин до вечер"
Не виждаш ли и че нашите козячета ги няма никакви да коментират тук защото ще им се развали пропагандата каква "диктатура" е в Русия и каква "велика демокрация" е фашисткия ЕС. Помня какъв вой беше срещу правителството на Грузия че използвали сълзотворен газ "срещу мирни демонстранти" - пък сега ни вопъл ни стон.
До коментар #7 от "цензура":Сега тва в Брюксел не им е важно. За кво да го отразяват медиите. Гърция с видеоматериали да не би да я отразиха? Или в Италия в момента какво се случва? Или пък многохилядните протести в Германия срещу задължителната военна служба и милитаризацията ... или как в Австралия забраниха от вчера пропалестинските протести? нали за това е тая БТА ? Основно цензура да налага и селективно с глупости българите да занимава. Ама ква гнус са тея в БТА, ква сган.....
До коментар #33 от "Много нагла сган обаче ей":Единствените що годе нормални управници са Орбан и Фицо и сега и Бабиш в Чехия всичко друго е леш включително и нашият убавец джелязко между другото той точно като какъв се изказва и представлява България 🤔
До коментар #36 от "Поправка":Дано намерят начин и пари всички фермери от Европа се събере там ,после и ние останалите хора вече положението е повече от сериозно .А с най голямо нахалство се чапли по медия и телевизия Зеленски и тук е така ,помощите на мигрантите също не спират ,даже пари за подаръци за децата на мигрантите са отпуснати повечето от които не са християни и не празнува Коледа. А за нашите деца нищо 1 евро не съм получила да 3 години пращаха мижъви пари задължителните и само август месец за учебни помагала получавам по 450 евро .
После не ми се сърдете и наричате расист някой хора ,не съм расист но се усещам мигрант в нашия континент а пришълците получава пари от нашите данъци това ме яд.
До коментар #42 от "Факти":Умнико центаджийски, вашите продадоха нивите и те донесоха тук мозък да ръсиш! Скоро няма да можеш да си купиш нищо с центчетата обаче, защото няма да има нищо по магазините, поради същата причина!
До коментар #35 от "Атина Палада":Майдан в Брюксел а, мокри сънища, взор вперен в планетата на илюзиите🤣, потресаващи послания и излияния тази вечер🤣, дори могат да трогнат и каменно сърце как бг копейките и русофилите подкрепят и милеят за фермерите, но това е само един щрих... Меркосур, и нищо повече.
До коментар #45 от "Верно ли":Няма да има нищо по магазините като по комунизма (руското робство) ли? Е ти няма ли да си щастлив? Нали за тия времена мечтаеш?
До коментар #49 от "😁.........":Все се чудя туй момиче що е в Атина в ЕС, а не в Челябинск.
До коментар #49 от "😁.........":У л.ево. к.ухен.дер.....
