Полицията извади сълзотворен газ срещу протестиращи пред Европейския парламент

18 Декември, 2025 18:56 1 925 53

В Брюксел полицията използва сълзотворен газ срещу фермери, протестиращи срещу споразумението с Меркосур пред Европейския парламент

Полицията извади сълзотворен газ срещу протестиращи пред Европейския парламент - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В Брюксел полицията използва сълзотворен газ срещу фермери, протестиращи срещу споразумението с Меркосур пред Европейския парламент, съобщи порталът 7sur7.

„Напрежението между правоохранителните органи и фермерите ескалира. Полицията използва сълзотворен газ на площад Люксембург. Протестиращите хвърлят различни предмети и картофи“, се казва в доклада.

Според медийни съобщения, служители на ЕП са използвали воден маркуч, за да държат протестиращите далеч от сградата на парламента.

В четвъртък хиляди земеделски производители пристигнаха в Брюксел, за да участват в митинг срещу споразумението за свободна търговия с Меркосур.

В същото време белгийската столица е домакин на среща на върха на ЕС, на която е планирано да се разгледа въпросът за използването на замразени руски активи за заем за Украйна. Събитието започна по-късно от планираното, тъй като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща се срещнаха предварително с асоциация на фермери.

Подобни протести се провеждат в Общността през последната година. Местните фермери се опасяват, че Европа ще бъде залята с евтини продукти, които са преминали през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.

Меркосур е Южноамериканският общ пазар, обхващащ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Това представлява 250 милиона души и повече от 75 процента от общия БВП на континента.

Фермерите също така се притесняват, че предстоящото споразумение ще намали допълнително продажбите за европейските селскостопански производители поради „нелоялна конкуренция“ с техните латиноамерикански колеги.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дас Хаген

    30 2 Отговор
    Е писахте бе! Като го от коментирах в друга статия!

    Коментиран от #31

    18:58 18.12.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    37 0 Отговор
    Жлътите звезДи обгазяват евроДобитъка.

    18:58 18.12.2025

  • 3 честен ционист

    8 39 Отговор
    Едно правителство в оставка лесно може да изевади водното оръдие и да пусне малко газ на Ген-Зито.

    18:59 18.12.2025

  • 4 Хахаха

    57 1 Отговор
    Майдан в Брюксел. С техните камъни по техните глави.

    19:00 18.12.2025

  • 5 Изметете всички

    65 1 Отговор
    евроБоклуци! Успех!

    19:01 18.12.2025

  • 6 Урсула 1984

    41 2 Отговор
    Ама те ми носят цветя!

    19:02 18.12.2025

  • 7 цензура

    61 2 Отговор
    имаше 5 секунден репортаж по телевизията... трябва да сме политкоректни с корупционерите в Брюксел

    Коментиран от #39

    19:03 18.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    39 2 Отговор
    Гледам как трактори мачкат полицията.Красота!

    19:04 18.12.2025

  • 9 БРЮКСЕЛ МРАЗИ ДЕМОКРАЦИЯТА

    48 0 Отговор
    Защо така?

    19:05 18.12.2025

  • 10 ейджи

    32 1 Отговор
    Русия да даде на фермерите ,,солнцепек,,

    19:06 18.12.2025

  • 11 Атина Палада

    39 0 Отговор
    Майдана е БрУсел започна :)))

    19:07 18.12.2025

  • 12 Всичко което е

    33 0 Отговор
    Във вреда на хората е тяхна цел ?!?!!!!!!

    19:08 18.12.2025

  • 13 Колко ли ...

    36 0 Отговор
    ...гушнаха некадърниците начело с Урсула Вещицата ?
    Субудете се !! Нашите деца и техните деца ще бъдат роби на некадърниците от ЕУ комисията начело с тази под$купна баба!!

    19:13 18.12.2025

  • 14 Браво и в София да го видя

    29 0 Отговор
    Протестиращите да хвърлят различни предмети и картофи“,.......и да са точни !

    Коментиран от #16

    19:17 18.12.2025

  • 15 Ехх

    14 1 Отговор
    Сега ще тряба да викат полицаите в парламента да дават обяснения, да им се карат, да ги наказват, уволняват, и т.н. !

    19:20 18.12.2025

  • 16 Последния Софиянец

    16 0 Отговор

    До коментар #14 от "Браво и в София да го видя":

    Снощи гонихме депутатите по Московска чак до Александър Невски с камъни.Виж видео на Росен Миленов.

    Коментиран от #25

    19:20 18.12.2025

  • 17 Стенли

    21 0 Отговор
    Тъй тъй важното е да се откраднат едни милярди и да се поделят между зеления фасул и неговата шайка и шайката "демократи" в Брюксел а пък нас хората кучета ни яли

    19:21 18.12.2025

  • 18 Отново сме свидетели на манипулация

    28 0 Отговор
    Срещу „нелоялна конкуренция“ но не само от "латиноамерикански колеги" а и от УКРАЙНА !....от УКРАЙНА ! Нима писача не може плакатите да си преведе? А?

    19:22 18.12.2025

  • 19 джензи фльорц

    8 3 Отговор
    кoйт нe cкaчa тoт мacкaль!

    19:22 18.12.2025

  • 20 ?????

    16 0 Отговор
    Демократичненко.
    От лелките.

    19:22 18.12.2025

  • 21 Мъжът на Урсулата

    16 0 Отговор
    Демокрация е това не е шега работа. Газ, бой и ...... вие си знаете. Ама без сръбска музика.

    19:24 18.12.2025

  • 22 Европеец

    26 0 Отговор
    "полицията използва сълзотворен газ срещу фермери, протестиращи срещу споразумението"

    Фашизма се завръща в Европата на бързи обороти - всички "демократи" услужливо забравиха правата на човека като това включва и правото на протест. И Хитлер в началото е използвал такива методи за "разпръскване на демонстрации". Иначе според нашите козячета в Русия било "диктатура".

    19:25 18.12.2025

  • 23 Атина Палада

    22 0 Отговор
    Къде е к.ухата со рос.ня да ни обади,че Путин ги е пратил:))))) и че са путинисти...

    19:27 18.12.2025

  • 24 Прасета,

    15 0 Отговор
    А кой ще изяде гмо соята? А?

    19:27 18.12.2025

  • 25 Точно това

    13 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Заслужават. Само така. Кофите на атлантенцата иначе не увират

    19:30 18.12.2025

  • 26 Зъбките

    9 0 Отговор
    Да им избият с картофи и камъни

    19:31 18.12.2025

  • 27 Възмутен

    18 0 Отговор
    Това са урсулиците които ни управляват - за европейските фермери хиляда изисквания и регулации колко криви да са краставиците ама ако са от някъде другаде (и най-вече ако ги внасят те) може и на геврек да са.

    Кога на "умнокрасивите" и не знам си коя буква поколение ще им стане ясно че тези умишлено затриват Европа - но за това се иска не красота ами да има някой между ушите ти.

    Между другото протести има по цяла Европа но нашите политкоректни медии не смеят да го споменат.

    19:33 18.12.2025

  • 28 А оная оФФФца Мелони като я спекоха

    15 0 Отговор
    Почна да пелтечи как много подкрепяла протестиращите ....

    19:33 18.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 И нашите евродепутати са за линчччч

    13 1 Отговор
    До един!

    19:36 18.12.2025

  • 31 Соваж бейби

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дас Хаген":

    Това е още от сутринта в България не излъчват ли ?По bfmtv direct онлайн като напишеш може да гледаш ако го няма на кабелната .И от Франция са там с трактори хората вече говорят за гражданско неподчинение. Нещо ужасно е човек да гледа полицията как посяга на тези хора които работи от сутрин до вечер.Гледах и арестувани преди малко кога се прибрах. Дори си помислих че няма се отрази Украйна и парите за Зеленски са по важни .После хората които са за Украйна се сърдят че вече не искаме и да чуем за тях.В Европа също има проблеми ,българските фермери защо не хванат самолета и заедно с другите на протест,гърците ?

    Коментиран от #36, #38

    19:37 18.12.2025

  • 32 Мдаа

    16 0 Отговор
    Вoни на диктатура, та се не трае!

    19:37 18.12.2025

  • 33 Много нагла сган обаче ей

    18 0 Отговор
    "В Брюксел полицията използва сълзотворен газ срещу фермери.." ......но иначе врясъци и тръшкане имаше за Сърбия и Грузия нали? ...

    Коментиран от #40

    19:38 18.12.2025

  • 34 Българин

    18 0 Отговор
    Цяла Европа се тресе от стачки и недоволство пък те ще разглеждали "въпросът за използването на замразени руски активи за заем за Украйна" - фермерите са се вдигнали че няма пари и ще фалират а те се чудят колко да налеят на киевската хунта за златни тоалетни.

    19:38 18.12.2025

  • 35 Атина Палада

    14 0 Отговор
    Майдана в БрУсел...

    Коментиран от #49

    19:41 18.12.2025

  • 36 Поправка

    14 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соваж бейби":

    И германски трактори тръгнаха днеск

    Коментиран от #43

    19:42 18.12.2025

  • 37 Ами

    14 0 Отговор
    Май е време това недоразумение наречено
    Европейски Съюз да се саморазпусне.
    И колкото по-скоро, толкова по-добре.

    19:43 18.12.2025

  • 38 Помнещ

    15 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соваж бейби":

    "Нещо ужасно е човек да гледа полицията как посяга на тези хора които работи от сутрин до вечер"

    Не виждаш ли и че нашите козячета ги няма никакви да коментират тук защото ще им се развали пропагандата каква "диктатура" е в Русия и каква "велика демокрация" е фашисткия ЕС. Помня какъв вой беше срещу правителството на Грузия че използвали сълзотворен газ "срещу мирни демонстранти" - пък сега ни вопъл ни стон.

    19:44 18.12.2025

  • 39 Политическите затворници в Иран бе

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "цензура":

    Сега тва в Брюксел не им е важно. За кво да го отразяват медиите. Гърция с видеоматериали да не би да я отразиха? Или в Италия в момента какво се случва? Или пък многохилядните протести в Германия срещу задължителната военна служба и милитаризацията ... или как в Австралия забраниха от вчера пропалестинските протести? нали за това е тая БТА ? Основно цензура да налага и селективно с глупости българите да занимава. Ама ква гнус са тея в БТА, ква сган.....

    19:46 18.12.2025

  • 40 Стенли

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Много нагла сган обаче ей":

    Единствените що годе нормални управници са Орбан и Фицо и сега и Бабиш в Чехия всичко друго е леш включително и нашият убавец джелязко между другото той точно като какъв се изказва и представлява България 🤔

    19:47 18.12.2025

  • 41 Абе сега ....

    8 0 Отговор
    Важното е, че дЖилезку монетки е подарил на Мърсулата. Тва е ТОП новината според БТА

    19:51 18.12.2025

  • 42 Факти

    2 9 Отговор
    Копейките реват, че храната е скъпа, а когато Урсула сключи споразумение да им свали цените, плюят по нея, че била фашистка, щото пръска наглите фермери, които искат да са милионери. Не е лесно да си постоянно развдоена копейка.

    Коментиран от #45

    19:52 18.12.2025

  • 43 Соваж бейби

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Поправка":

    Дано намерят начин и пари всички фермери от Европа се събере там ,после и ние останалите хора вече положението е повече от сериозно .А с най голямо нахалство се чапли по медия и телевизия Зеленски и тук е така ,помощите на мигрантите също не спират ,даже пари за подаръци за децата на мигрантите са отпуснати повечето от които не са християни и не празнува Коледа. А за нашите деца нищо 1 евро не съм получила да 3 години пращаха мижъви пари задължителните и само август месец за учебни помагала получавам по 450 евро .
    После не ми се сърдете и наричате расист някой хора ,не съм расист но се усещам мигрант в нашия континент а пришълците получава пари от нашите данъци това ме яд.

    19:55 18.12.2025

  • 44 Верно ли

    6 0 Отговор
    Много умно - използвали сълзотворен газ срещу тия, дето ги хранят....

    19:58 18.12.2025

  • 45 Верно ли

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Факти":

    Умнико центаджийски, вашите продадоха нивите и те донесоха тук мозък да ръсиш! Скоро няма да можеш да си купиш нищо с центчетата обаче, защото няма да има нищо по магазините, поради същата причина!

    Коментиран от #51

    20:01 18.12.2025

  • 46 А бе

    4 0 Отговор
    европа гори. Гледайте в тубата. Вижда им се краят на урсулианците.

    20:02 18.12.2025

  • 47 УдоМача

    4 0 Отговор
    ЕС е пътник!!!

    20:02 18.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 😁.........

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Майдан в Брюксел а, мокри сънища, взор вперен в планетата на илюзиите🤣, потресаващи послания и излияния тази вечер🤣, дори могат да трогнат и каменно сърце как бг копейките и русофилите подкрепят и милеят за фермерите, но това е само един щрих... Меркосур, и нищо повече.

    Коментиран от #52, #53

    20:09 18.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Верно ли":

    Няма да има нищо по магазините като по комунизма (руското робство) ли? Е ти няма ли да си щастлив? Нали за тия времена мечтаеш?

    20:09 18.12.2025

  • 52 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "😁.........":

    Все се чудя туй момиче що е в Атина в ЕС, а не в Челябинск.

    20:11 18.12.2025

  • 53 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "😁.........":

    У л.ево. к.ухен.дер.....

    20:12 18.12.2025

