Полицията извади сълзотворен газ срещу протестиращи пред Европейския парламент

В Брюксел полицията използва сълзотворен газ срещу фермери, протестиращи срещу споразумението с Меркосур пред Европейския парламент, съобщи порталът 7sur7.

„Напрежението между правоохранителните органи и фермерите ескалира. Полицията използва сълзотворен газ на площад Люксембург. Протестиращите хвърлят различни предмети и картофи“, се казва в доклада.

Според медийни съобщения, служители на ЕП са използвали воден маркуч, за да държат протестиращите далеч от сградата на парламента.

В четвъртък хиляди земеделски производители пристигнаха в Брюксел, за да участват в митинг срещу споразумението за свободна търговия с Меркосур.

В същото време белгийската столица е домакин на среща на върха на ЕС, на която е планирано да се разгледа въпросът за използването на замразени руски активи за заем за Украйна. Събитието започна по-късно от планираното, тъй като председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща се срещнаха предварително с асоциация на фермери.

Подобни протести се провеждат в Общността през последната година. Местните фермери се опасяват, че Европа ще бъде залята с евтини продукти, които са преминали през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.

Меркосур е Южноамериканският общ пазар, обхващащ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Това представлява 250 милиона души и повече от 75 процента от общия БВП на континента.

Фермерите също така се притесняват, че предстоящото споразумение ще намали допълнително продажбите за европейските селскостопански производители поради „нелоялна конкуренция“ с техните латиноамерикански колеги.