Кремъл подготвя контакти с Вашингтон за промените в американския план за Украйна

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи, че след разговори в Берлин с участието на Украйна, САЩ и европейски съюзници, Кремъл се подготвя за контакти с Вашингтон, за да прецени до каква степен американският план за уреждане на конфликта в Украйна е претърпял промени, предава Би Би Си, цитирана от News.bg.
„Беше работено по набор от ключови точки, договорени по време на контактите в Аляска и след последвалите часове преговори. Ще проследим какво се е променило в този пакет и как влиянието на Зеленски и украинската страна го е формирало“, заяви Песков в интервю за радио „Маяк“.
„За да разберем степента на промените, в момента подготвяме съответните контакти с Америка“, добави той.
Според „Ню Йорк Таймс“ Вашингтон е готов да предостави на Киев правно обвързващи гаранции за сигурност, които включват строга система за възпиране на Русия в случай на прекратяване на огъня и евентуално възобновяване на агресията от Москва.
Планът предвижда и разполагането на европейски военен контингент на украинска територия под егидата на ЕС, както и подкрепа за изграждането и екипирането на украинска армия с около 800 000 военнослужещи.
Москва остро критикува идеята за чуждестранни военни на украинска територия и настоява за намаляване на числеността на украинската армия в мирно време.
