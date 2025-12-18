Новини
Кремъл подготвя контакти с Вашингтон за промените в американския план за Украйна

Кремъл подготвя контакти с Вашингтон за промените в американския план за Украйна

18 Декември, 2025 18:38

Песков заяви, че Москва следи влиянието на Киев върху ключови преговорни точки и критикува разполагането на чуждестранни сили

Кремъл подготвя контакти с Вашингтон за промените в американския план за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи, че след разговори в Берлин с участието на Украйна, САЩ и европейски съюзници, Кремъл се подготвя за контакти с Вашингтон, за да прецени до каква степен американският план за уреждане на конфликта в Украйна е претърпял промени, предава Би Би Си, цитирана от News.bg.

„Беше работено по набор от ключови точки, договорени по време на контактите в Аляска и след последвалите часове преговори. Ще проследим какво се е променило в този пакет и как влиянието на Зеленски и украинската страна го е формирало“, заяви Песков в интервю за радио „Маяк“.

„За да разберем степента на промените, в момента подготвяме съответните контакти с Америка“, добави той.

Според „Ню Йорк Таймс“ Вашингтон е готов да предостави на Киев правно обвързващи гаранции за сигурност, които включват строга система за възпиране на Русия в случай на прекратяване на огъня и евентуално възобновяване на агресията от Москва.

Планът предвижда и разполагането на европейски военен контингент на украинска територия под егидата на ЕС, както и подкрепа за изграждането и екипирането на украинска армия с около 800 000 военнослужещи.

Москва остро критикува идеята за чуждестранни военни на украинска територия и настоява за намаляване на числеността на украинската армия в мирно време.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кабакрадев

    13 4 Отговор
    Важното е,че парите за купуване на изборите са осигурени.......милионите за наводнените Карловски села са за ГЕПИ и Де...лян.............селата не са възстановени,но римските избиратели на Ши..ши са доволни.

    18:42 18.12.2025

  • 2 Шопо

    14 7 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #4, #5

    18:47 18.12.2025

  • 3 Архимандрисандрит Бибиян

    2 6 Отговор
    Ромсiа ще страда при всички положения! Но тя е стерва и само може да спечели од страданията си.

    18:47 18.12.2025

  • 4 Варна 3

    5 14 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Скоро ще искате и България да я направите на Русия. СССР ограбила България много отдавна. Ако СССР не е нахлул в България, дотогава щяхме да имаме модерна икономика, нямало да има много бедност, нито пък слаба армия ако войната не е започнала още в миналите години преди 2022.

    Украинците са освободили България, а не руснаците.

    Коментиран от #10

    18:49 18.12.2025

  • 5 Разберете това

    3 15 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Ако Украйна падне, следващата може и да е България. В градовете с много жертви на БГ население. Мястото ви е в Русия.

    Коментиран от #12

    18:51 18.12.2025

  • 6 Бандеракючек

    3 7 Отговор
    Кремъл беши непреклонен, неконтактен, и непокис, а сига нещо се размърдаха, и търсят контакти с техния закрилник Тръндю! Отвсякъде валят лоши новини, които могат да згoмнясат крехката, но важна СВО на която путин е заложил живота си! Зеленски вече има карти, а путин е с намаляващи шансове, и е нервен!

    18:54 18.12.2025

  • 7 Аман от тоя Кремъл, бомба да

    4 5 Отговор
    го удари! Да видят хубаво ли е! Аман ей, аман, лошо било туй московлука!

    18:55 18.12.2025

  • 8 !!!?

    4 4 Отговор
    Всичко върви по план...!!!?

    19:02 18.12.2025

  • 9 Русуфил хардлайнер

    4 2 Отговор
    Песoглавеца критикува плановете за разполагането на чуждестранни войски в Украйна! Имам питане! Севернокорейците украинци ли са? А руснаците украинци ли са, или чуждестранен бaшибозук? И защо се бъркат какво ще има на украинска територия! Те да си гледат тундрата!

    Коментиран от #11

    19:05 18.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шопо

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Разберете това":

    Пътя към Берлин минава през Полша.
    Русия не се интересува от България, но не мога да кажа същото за Турция.

    Коментиран от #17, #19

    19:10 18.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Евгени

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соросотъпкач":

    Една тесла ти стига.Резко!

    19:26 18.12.2025

  • 16 Майтап

    3 0 Отговор
    Из под Кремъл ще се чува от от бункерите-Йес,йес,йес...

    19:30 18.12.2025

  • 17 СВО=ПРОВАЛ

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Точка.

    19:30 18.12.2025

  • 18 Моча в калта

    3 1 Отговор
    Американците и този път ще спасяват блатарите.
    Само,че дали ще им пращат пак,храна, дрехи, пилешки бутчета...Как мислят двете кухоглави копейки?а?

    19:34 18.12.2025

  • 19 Оня с парчето

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    Минавам през теб.

    19:42 18.12.2025

  • 20 Когато се ритат атове

    2 1 Отговор
    Толкова са жалки европейските "лидери" които обсъждат репарации с губещата страна и се перят все едно има войски. РФ и САЩ си говорят по темата въпреки тях и от време на време посритват Зеленко, руснаците на фронта, американците в тила.

    19:51 18.12.2025

  • 21 Става ад в Европа

    0 0 Отговор
    Терористи в Базел,Пернишки бандити убиват чрез пробити полиции на Швейцария и Германия!Полицаите са неадекватни!

    20:13 18.12.2025

