Новини
Свят »
Ватикан »
Папа Лъв XIV призова кардиналите да избягват вътрешните разделения в църквата
  Тема: Aleteia.org

Папа Лъв XIV призова кардиналите да избягват вътрешните разделения в църквата

8 Януари, 2026 16:49 433 2

  • aleteia-
  • папа лъв xiv-
  • ватиканът-
  • кардинали-
  • църква

Папа Лъв XIV се срещна с кардинали от цял свят, събрали се на двудневна извънредна консистория във Ватикана

Папа Лъв XIV призова кардиналите да избягват вътрешните разделения в църквата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Aleteia.org Aleteia.org

Папа Лъв XIV призова кардиналите да избягват вътрешните разделения в църквата, за да има единство, а не разделение, предаде Aleteia.org.

Папа Лъв XIV се срещна и днес с кардинали от цял свят, събрали се на двудневна извънредна консистория във Ватикана, предаде Ройтерс. Той призова висшите духовници да избягват вътрешните разделения в църквата и да се съсредоточат върху привличането на нови вярващи, съобщи БТА.

Понтификът изрази намерение да продължи реформите на покойния папа Франциск, който се сблъскваше с опозиция от консервативни кардинали и се стремеше да направи католическата църква по-приобщаваща, включително чрез отваряне на деверите ѝ към хомосексуалните католици и обсъждане на възможността за ръкополагане на жени.

В началото на консисторията вчера папа Лъв XIV е заявил на кардиналите, че църквата може да расте само ако успее да привлече хората с посланието за Божията любов към всички.

От Ватиканa съобщиха, че 177 от общо 245 кардинали по света присъстват на срещата. Кардиналите са били помолени да се въздържат от публични коментари за дискусиите, за да се насърчи откровен и свободен обмен на мнения.


Ватикан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Величко

    2 1 Отговор
    Оффф ... , защо ли Лъвчето не остави черковните дела във божиите ръце ? ! Нали нищо не става без знанието и съгласието на Бога ! ?

    17:03 08.01.2026