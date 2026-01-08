Папа Лъв XIV призова кардиналите да избягват вътрешните разделения в църквата, за да има единство, а не разделение, предаде Aleteia.org.

Папа Лъв XIV се срещна и днес с кардинали от цял свят, събрали се на двудневна извънредна консистория във Ватикана, предаде Ройтерс. Той призова висшите духовници да избягват вътрешните разделения в църквата и да се съсредоточат върху привличането на нови вярващи, съобщи БТА.

Понтификът изрази намерение да продължи реформите на покойния папа Франциск, който се сблъскваше с опозиция от консервативни кардинали и се стремеше да направи католическата църква по-приобщаваща, включително чрез отваряне на деверите ѝ към хомосексуалните католици и обсъждане на възможността за ръкополагане на жени.

В началото на консисторията вчера папа Лъв XIV е заявил на кардиналите, че църквата може да расте само ако успее да привлече хората с посланието за Божията любов към всички.

От Ватиканa съобщиха, че 177 от общо 245 кардинали по света присъстват на срещата. Кардиналите са били помолени да се въздържат от публични коментари за дискусиите, за да се насърчи откровен и свободен обмен на мнения.