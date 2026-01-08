Столични квартали останаха без парно

Голяма авария спря парното и топлата вода в столичния квартал „Люлин“ 3, 4, 5 и 6, както и в части от „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост“ 1 и 2 и „Изток“, става ясно от справка на сайта на „Топлофикация София“.
Очакваното възстановяване на аварията в районите на „Люлин“ 3,4,5 и 6 е на 8 януари 2026, към 23:45.
Аварията в кв. „Младост“ 1 е при бл. 1, 2А, 7, 8, 9, 11, ул. "Йерусалим" № 8, 12. Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 20:00. При „Младост“ 2 е между: ул. "Свети Киприян", бул. "Александър Малинов", бул. "Андрей Ляпчев" и бул. "Андрей Сахаров", където очаквано възстановяване ще е на 9 януари 2026, 16:00.
В „Лозенец“ проблемът в участъка между: бул. "Арсеналски", ул. "Бяла", ул. "Д. Хаджикоцев". Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 14:00. Отново в квартала има друга авария на бул."Христо Смирненски" 60, 62, 64, бул."Свети Наум" 45, 45а, 49, за която очаквано възстановяване е на 9 януари 2026, 20:00.
В „Дианабад“ аварията е при бл. 32, 33, 33А,61, ул. "Крум Кюлявков" № 25, бул. "Г. М. Димитров" № 58. Очаквано възстановяване на 10 януари 2026, 20:00.
В район „Изток“ спирането на топлоподаването е на ул.А.П.Чехов, бл.58-А, бл.60, бл.62, ул.Тинтява №12, ул.Тодор Стоянов №28. Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 20:00.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
17:11 08.01.2026
2 Боруна Лом
Коментиран от #5, #16
17:12 08.01.2026
3 побърканяк
Коментиран от #6
17:15 08.01.2026
4 Интересно
17:15 08.01.2026
5 Интересно
До коментар #2 от "Боруна Лом":Стабилност, сигурност, просперитет....... докато не падне първият сняг и не блокира държавата.
Коментиран от #7
17:16 08.01.2026
6 Интересно
До коментар #3 от "побърканяк":Ползваш парно и плащаш 100 лв за радиатори и 50 лв за отдадено от тръби.
Не ползваш парно и плащаш 0 лв за радиатори и 120 лв отдадено от тръби.
Тяхното не се губи. Само ти стоиш на студено.
17:18 08.01.2026
7 Боруна Лом
До коментар #5 от "Интересно":МНОГО ПРАВ! А ДА СЕ НАПРАВИ ОДИТ ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО....МИЛИОНИ УСВОЕНИ ВСЕ ЕДНО Е ВАЛЯЛО ОТ СЕПТЕМВРИ ДО МАЙ!
17:19 08.01.2026
8 Скоро
17:22 08.01.2026
9 само за наивници
17:27 08.01.2026
10 Ний ша Ва упрайм
17:35 08.01.2026
11 радиатор
Коментиран от #14
17:37 08.01.2026
12 Ужасен ужаст!
17:38 08.01.2026
13 оня с коня
17:39 08.01.2026
14 абе ей селянин от софия
До коментар #11 от "радиатор":кои го вълнува тая смърдяща софия?
17:40 08.01.2026
15 Пламен
Коментиран от #17
17:44 08.01.2026
16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА
До коментар #2 от "Боруна Лом":А КОГАТО ДОЙДЕ ОНЯ...С ДААИСЕ И ЕДИН СМ.
17:46 08.01.2026
17 В КАКЪВ СМИСЪЛ...
До коментар #15 от "Пламен":Да горим пеньюарите...
17:48 08.01.2026
18 Сатана Z
17:49 08.01.2026