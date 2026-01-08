Новини
България »
Столични квартали останаха без парно

Столични квартали останаха без парно

8 Януари, 2026 17:10 1 039 18

  • авария-
  • квартали-
  • парно

Голяма авария спря парното и топлата вода в столичния квартал „Люлин“ 3, 4, 5 и 6, както и в части от „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост“ 1 и 2 и „Изток“, става ясно от справка на сайта на „Топлофикация София“.

Столични квартали останаха без парно - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Голяма авария спря парното и топлата вода в столичния квартал „Люлин“ 3, 4, 5 и 6, както и в части от „Дианабад“, „Лозенец“, „Младост“ 1 и 2 и „Изток“, става ясно от справка на сайта на „Топлофикация София“.

Очакваното възстановяване на аварията в районите на „Люлин“ 3,4,5 и 6 е на 8 януари 2026, към 23:45.

Аварията в кв. „Младост“ 1 е при бл. 1, 2А, 7, 8, 9, 11, ул. "Йерусалим" № 8, 12. Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 20:00. При „Младост“ 2 е между: ул. "Свети Киприян", бул. "Александър Малинов", бул. "Андрей Ляпчев" и бул. "Андрей Сахаров", където очаквано възстановяване ще е на 9 януари 2026, 16:00.

В „Лозенец“ проблемът в участъка между: бул. "Арсеналски", ул. "Бяла", ул. "Д. Хаджикоцев". Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 14:00. Отново в квартала има друга авария на бул."Христо Смирненски" 60, 62, 64, бул."Свети Наум" 45, 45а, 49, за която очаквано възстановяване е на 9 януари 2026, 20:00.

В „Дианабад“ аварията е при бл. 32, 33, 33А,61, ул. "Крум Кюлявков" № 25, бул. "Г. М. Димитров" № 58. Очаквано възстановяване на 10 януари 2026, 20:00.

В район „Изток“ спирането на топлоподаването е на ул.А.П.Чехов, бл.58-А, бл.60, бл.62, ул.Тинтява №12, ул.Тодор Стоянов №28. Очаквано възстановяване на 9 януари 2026, 20:00.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    12 0 Отговор
    Евтиното парно - без парно. Кражби от парното - без парно.

    17:11 08.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    ПЕТ САНТИМЕТРА СНЯГ И ВСИЧКО Е МАЗАЛО!

    Коментиран от #5, #16

    17:12 08.01.2026

  • 3 побърканяк

    12 1 Отговор
    Стига бе кажи речи половин София е без парно, но сметките за хората ще са все едно са били в сауна.

    Коментиран от #6

    17:15 08.01.2026

  • 4 Интересно

    5 2 Отговор
    В Пацурково нямат парно от векове, но никой не пише статии за това.

    17:15 08.01.2026

  • 5 Интересно

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Стабилност, сигурност, просперитет....... докато не падне първият сняг и не блокира държавата.

    Коментиран от #7

    17:16 08.01.2026

  • 6 Интересно

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "побърканяк":

    Ползваш парно и плащаш 100 лв за радиатори и 50 лв за отдадено от тръби.
    Не ползваш парно и плащаш 0 лв за радиатори и 120 лв отдадено от тръби.
    Тяхното не се губи. Само ти стоиш на студено.

    17:18 08.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    МНОГО ПРАВ! А ДА СЕ НАПРАВИ ОДИТ ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕТО....МИЛИОНИ УСВОЕНИ ВСЕ ЕДНО Е ВАЛЯЛО ОТ СЕПТЕМВРИ ДО МАЙ!

    17:19 08.01.2026

  • 8 Скоро

    4 0 Отговор
    парното може да остане без квартали. Мислете.

    17:22 08.01.2026

  • 9 само за наивници

    7 0 Отговор
    Ремонта ще да е голям..май трябва да вдигнем цените.

    17:27 08.01.2026

  • 10 Ний ша Ва упрайм

    4 2 Отговор
    си купат бойлери и климатици ний тука на село немаме проблем има и дръва. Да го д.....

    17:35 08.01.2026

  • 11 радиатор

    7 0 Отговор
    Половин София е на студено,села са без ток и то без война! Но няма медийни публикации!

    Коментиран от #14

    17:37 08.01.2026

  • 12 Ужасен ужаст!

    5 2 Отговор
    Зачудих се как съм оцелял 50 години без парно?

    17:38 08.01.2026

  • 13 оня с коня

    2 1 Отговор
    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    17:39 08.01.2026

  • 14 абе ей селянин от софия

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "радиатор":

    кои го вълнува тая смърдяща софия?

    17:40 08.01.2026

  • 15 Пламен

    0 1 Отговор
    КАТО НЯМА ПАРНО - ДА СЕ ТОПЛЯТ С БОКЛУКА .

    Коментиран от #17

    17:44 08.01.2026

  • 16 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    А КОГАТО ДОЙДЕ ОНЯ...С ДААИСЕ И ЕДИН СМ.

    17:46 08.01.2026

  • 17 В КАКЪВ СМИСЪЛ...

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    Да горим пеньюарите...

    17:48 08.01.2026

  • 18 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И в Киев няма парно.

    17:49 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове