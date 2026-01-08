Новини
Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран
Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран

8 Януари, 2026 16:25 1 421 75

Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор, каза украинският президент

Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че документът за двустранни гаранции за сигурност между Киев и Вашингтон е "по същество готов" да бъде финализиран с американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинският лидер посочи в публикация в социалната мрежа "Екс", че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени "сложи въпроси" в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната в Украйна.

Пратеници на САЩ и Украйна, както и представители на т.нар. Коалиция на желаещите, се срещнаха във френската столица, за да изгладят оставащите разногласия около работната рамка за мир и след това да я представят на Москва. САЩ за първи път подкрепиха идеята за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, отбелязва Ройтерс.

По-рано Зеленски обяви, че е постигнато съгласие по 90% от работната рамка. Все още не са решени някои трудни въпроси като контрола върху Запорожката АЕЦ и искането на Москва към Киев да се откаже от стратегически важни територии, които руската армия не можа да завладее след близо четири години сражения.

Под ръководството на Тръмп Вашингтон промени позицията си от категоричен поддръжник на Киев към посредник, който се обръща и към двете страни, коментира Ройтерс. САЩ ще се опитат да накарат Москва да подпише споразумението, за което преговарят с Украйна.

"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", написа днес Зеленски в "Екс".

Той призова за засилване на натиска срещу Москва след вчерашните руски ракетни атаки срещу енергийна инфраструктура. Украинският президент подчерта, че още на този етап трябва да се даде отговор, с който да се демонстрира надеждността на бъдещите гаранции за сигурност.

Зеленски добави, че преговарящите екипи са коментирали и документи, уреждащи следвоенното икономическо възстановяване и развитие на Украйна. Световната банка миналата година изчисли, че това ще струва около 524 млрд. долара. Правителството на Тръмп се стреми да осигури икономически ползи и привилегирован достъп на САЩ в Украйна след войната.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 25 гласа.
  • 1 Макарон

    44 3 Отговор
    Гаранция -Франция!хи хи хи

    Коментиран от #14, #31

    16:26 08.01.2026

  • 2 Карго 200

    9 41 Отговор
    🇺🇸🇷🇺
    🗣️ Доналд Тръмп: „Русия трябва да бъде много внимателна, ние не сме Украйна.“

    Коментиран от #9

    16:26 08.01.2026

  • 3 123456

    35 1 Отговор
    менюто май май е бистра супа ....

    Коментиран от #67

    16:27 08.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    54 3 Отговор
    10 английски офицери са загинали днес в Одеса.

    Коментиран от #65, #69

    16:27 08.01.2026

  • 5 Сатана Z

    42 4 Отговор
    Документ за сигурност срещу Орешник няма никаква стойност.
    Четете Ото фон Бисмарк,който е казал,че Русия винаги се връща за своето.

    Коментиран от #6, #51, #60, #64

    16:28 08.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленски

    48 0 Отговор
    няма как да финализиран документ който не е съгласуван с Путин! Време е да се махнеш или да те махнат! С убиец на милиони невинни хора документи не се подписват!

    16:30 08.01.2026

  • 8 Абе Нешка жива ли е?

    2 20 Отговор
    За Нешка Робева иде реч.

    16:32 08.01.2026

  • 9 Европеец

    35 5 Отговор

    До коментар #2 от "Карго 200":

    Гаранции за Украйна без да се съгласувани с Русия не струват нищо..... по твоя коментар пък си мисля, че има американците (световният терорист) трябва да бъдат много внимателни 😆😆😆😆😆

    Коментиран от #13, #17, #29, #61

    16:32 08.01.2026

  • 10 песимистично

    29 1 Отговор
    Когато московията си има цели, които още не е постигнала , очевидно не иска мир преди да ги постигне, т.е порво анексия, второ после ще говорят за мир при условия за украйна без армия (ще воюват до последния украински войник). Така изглеждат условията за мирни преговори.

    Коментиран от #41

    16:33 08.01.2026

  • 11 Курд Околянов

    23 4 Отговор
    Императора Путин и непрезидента Зеленски - един от двамата е излишен.

    16:34 08.01.2026

  • 12 Омазана до ушите ватенка

    5 27 Отговор
    Много смех когато прочета,-пРосия предупреди..Дрипльовци.

    Коментиран от #15, #75

    16:35 08.01.2026

  • 13 Българин

    6 25 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Затова Десен сектор и Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.

    Коментиран от #18, #30, #74

    16:37 08.01.2026

  • 14 Европеец

    32 2 Отговор

    До коментар #1 от "Макарон":

    Прочетох статията и мога да кажа, че зеленият просяк милионер и неговите покровители си губят времето като се занимават с глупости..... Гаранция за сигурност може да даде само Русия..... Русия е единствената държава, която е способна и би ли имала желание да защити Украйна, но не тая Украйна на фашистката хунта....

    16:37 08.01.2026

  • 15 Шопо

    25 1 Отговор

    До коментар #12 от "Омазана до ушите ватенка":

    Много че те е смех, кога те скрие гъбъта.

    16:37 08.01.2026

  • 16 Чудя се тези

    29 1 Отговор
    дали могат да мислят изобщо? Едно от условията за тази война беше точно това: никакви натовски войски в укра, никакви техни оръжия, военни или разузнавателни бази на нато, никакви биолаборатории на Саш/нато в укроландия...
    И тези тука съвсем сериозно се събрали и искат точно това, укроландия да стане военна база на нато? И било "условия за мир" и "сигурност на укра"?
    Еми тогава войната ще продължи, докато няма да има повече укра.

    Коментиран от #36

    16:38 08.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Не можа да разбере

    18 2 Отговор
    че курабията с която го залъгват от времето на майдана е горчива а не сладка.

    16:45 08.01.2026

  • 20 гост

    13 1 Отговор
    Клоуне - скоро ще си на дървото!Не мога да разбера какви са тези надежди!

    Коментиран от #23

    16:47 08.01.2026

  • 21 Аааа нема такива работи кооей

    2 8 Отговор

    До коментар #18 от "Европеец":

    Фантазираш си нещо.

    16:47 08.01.2026

  • 22 Зеленото човече

    10 1 Отговор
    Курабиите станаха доста твърди!

    16:50 08.01.2026

  • 23 Да де

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "гост":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
    Къде ви е МОЧАТА?
    Къде ви е лева?

    16:51 08.01.2026

  • 24 Питам

    3 7 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    16:53 08.01.2026

  • 25 си дзън

    3 6 Отговор
    Абе кога руснаците ще финализират превземането на Купянск и Покровск.
    Нали ги бяха превзели преди три месеца.

    Коментиран от #32

    16:54 08.01.2026

  • 26 Володимир Зеленски, президент

    4 12 Отговор
    Браво на Зеленски, за Четири Года от "палячо" се превърна в световен лидер - одобрява, свиква съвещания, разпорежда, унищожава танкери 👍
    На другия полюс е дъртия неуметник, отритнат, изолиран, приказващ празни приказки, доживяващ последните си мигове заедно с потъваща Русия.
    И докато дори хипнотизирания ирански народ се събуди и вдигна на крак, ру3ките узкоглази овце търпеливо мълчат и отиват на заколение.

    16:56 08.01.2026

  • 27 Нещастници

    8 4 Отговор
    е и???? Русия знае ли, че е готов? ще оадна от смях, лицемерито на запада не спира дори когато публиката отдавна е насочиша палеца надолу! документите са всякакви ,като зад ниците, има ги всякакви

    Коментиран от #44

    16:56 08.01.2026

  • 28 ТОЙ ЗЕЛЬО НАРКОКЛОУНЧЕТО

    9 4 Отговор
    Щял да дава точки по едни планове които той одобрил. А бре аланкоуло. Теб кой те бръсне за слива. Оди си у бункера после се качи у самолета и бегай на круиз у де си щеш пари имаш бол.

    16:56 08.01.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    "....гаранции за Украйна без да се съгласувани с Русия не струват нищо..."

    Кой я пита Русия и какво може да направи Русия ?
    Същото като в Сирия, Венецуела и Атлантика !!! Ще мучи нещо нечленоразделно по медиите и никой не я бръсне ни за слива, ни за панда. Свърши тя Рассийката, конец.

    17:00 08.01.2026

  • 30 гост

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Покровск си замина.Купянск е наред.Всичко ще приключи като паднат главите още на около 200 000 нацита.Клоуна ще го играе номера с въжето.

    17:02 08.01.2026

  • 31 Документът..

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Макарон":

    .. е готов да бъде финализиран.
    А финализираният документ ще трябва да бъде проверен за готовност.

    17:05 08.01.2026

  • 32 Кавалерист

    4 8 Отговор

    До коментар #25 от "си дзън":

    Руснаците атакуват Покровск на вълни с коне, магарета и чат-пат с бъгита.Украинците ги ликвидират с дроновете предимно.После следващата вълна и т.н.
    А в Купянск който руснак се предаде оживя.Останалите-наториха земята.

    17:07 08.01.2026

  • 33 Ами ДА...!

    7 0 Отговор
    Като ги гледам на снимката,с тия празни чинии,много ясно,че набързо са разписали и беж към съществената част -...лапачката...😉!

    17:08 08.01.2026

  • 34 ДългоИме

    5 1 Отговор
    Ей, мира няма Зелчо (луд за вързване мита няма!) - видите ли документът за "гаранции" бил готов, ха-ха, ха! Готов, на "кукуво лято". Докато бай Тръмпи не "положи" да-то, другото е "приспивна песен" от хора на еврократуните и "желаещите"!

    17:10 08.01.2026

  • 35 Механик

    8 1 Отговор
    Сметките без кръчмар са специалност на Зели и Мераклиите.
    Всекидневното писане на статии по горната тема по никакъв начин не променят факта, че Мераклиите нямат пари, а Зели няма пари, ама няма и хора.

    Коментиран от #48

    17:10 08.01.2026

  • 36 Доналд Тръмп, Президентът

    3 10 Отговор

    До коментар #16 от "Чудя се тези":

    "...едно от условията е...."

    Условия поставят и определят С.А.Щ !!!
    Русия само слушка инак замина при танкерите, а Путин при Мадуро. Рязко и внезапно се оказа че Русийката е големия Никой, страна сравнима с Камерун, Габон и Гваделупа.

    17:12 08.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Горски

    8 4 Отговор
    Ама че глупаво изказване,а какво ще каже Русия,нали с нея ще се сключва мир не със САЩ? И този смята че перуката ще му помогне! Ще прати смешниците да хванат Путин и Кадиров и войната ще спре. Нещо като Мадуро. И мечтите и сънищата му свършват до тук, всичко розово избледнява. Русия даде много жертви заради този измамник и неговите кукловоди, просто да се моли войната да не мине във втора фаза че ще пее друга песен като го прекарат в Москва. Повече не искам да слушам какво мисли този човек.Четири години на сцената стигат. Където има събиране на лидери на ЕС , по каквито и да са вътрешни въпроси - и той там с торби за пълнене и споразумения за подписване. Европа е до гуша затънала заради Украйна , която не е още член на съюза. И всички удобно забравят защо и западните държави, и Украйна и САЩ вкупом накараха Русия да нападне. Тук невинни няма и всеки трябва да си плати за гяволъците.

    Коментиран от #47

    17:17 08.01.2026

  • 40 на снимка лапачи на кьор софра на гърба

    6 3 Отговор
    на наивните обедняващи ес данъкоплатци

    за да напълнят гушата на зелка и бункер

    17:18 08.01.2026

  • 41 Мишел

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "песимистично":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #43, #71

    17:19 08.01.2026

  • 42 любопитен

    5 2 Отговор
    Кога ще влизат натюфците в Покрайнината? Да взимам пуканките и пред телевизора!

    Коментиран от #52

    17:21 08.01.2026

  • 43 Ухльоф

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Какво е казал Анщайн за Вселената и глупостта?

    Коментиран от #53

    17:23 08.01.2026

  • 44 Нещастния Пусин

    6 6 Отговор

    До коментар #27 от "Нещастници":

    Жалко, че Русия вече никой не я бръсне за слива. Превърна се в беден и отритнат васал на Северна Корея и Китай.

    Коментиран от #50

    17:23 08.01.2026

  • 45 Горски

    5 4 Отговор
    Документа създаден между Киев, ЕВропа и Америка бил почти готов? А Русия къде е в това уравнение след като ще ги обвързва тях с всичките останали участници? А!? Ясно. Като Тръмп установи връзка с Путин чак тогава за първи път руската страна ще се запознае с Документа и всички ще таят надежда руснаците тогава ей така на мигът да се съгласят с написаното!?!? Мда, чудно какво може да се обърка? И този смята че перуката ще му помогне! Ще прати смешниците да хванат Путин и Кадиров и войната ще спре. Нещо като Мадуро. И мечтите и сънищата му свършват до тук, всичко розово избледнява. Русия даде много жертви заради този измамник и неговите кукловоди, просто да се моли войната да не мине във втора фаза че ще пее друга песен като го прекарат в Москва. Кой извършва терористични актове - терористична Украйна. Кой нападна Донбас?? Украйна. 8 години трепеха хората на Донбас преди руснаците да се намесят. А като нахлуха в Курск какво беше?? Мирен акт?? Там някой да ги беше викал? Зеления наркоман така и не разбра, че украинските терористи са агресорите.

    Коментиран от #70

    17:24 08.01.2026

  • 46 Величко

    5 3 Отговор
    Дааа ... , и въпросния документ ще струва колкото парче употребявана тоалетна хартия !

    17:24 08.01.2026

  • 47 Кво щяла да каже русия 😂😂?!

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "Горски":

    Бега бе с тая пародия на държава😁Видяхме ги 4 години кво може.Може НИЩО.😁

    17:24 08.01.2026

  • 48 А где

    4 4 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #59

    17:25 08.01.2026

  • 49 Тия и другите неещастници

    4 3 Отговор
    пак си правят криви сметки без кръчмаря! Гаранции във Франиции с дуухане на руски борш.

    17:26 08.01.2026

  • 50 Това е безспорен

    3 4 Отговор

    До коментар #44 от "Нещастния Пусин":

    Факт.

    17:26 08.01.2026

  • 51 Голям смях и измама има с тези Орешници

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    "Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя."

    😆

    17:27 08.01.2026

  • 52 Миролюб Войнов, анализатор

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "любопитен":

    "...Да взимам пуканките..."

    Пуканките ги рупаме в белите държави, наблюдавайки от диваните чутовните мечешки мъки и телодвижения.
    500 000 меченца веч ги няма. Явно не им е до пуканки.

    17:28 08.01.2026

  • 53 Г ти ше щ

    3 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ухльоф":

    Айнщайн е казал срещнеш ли копейка трепИ! За доброто на България!

    17:30 08.01.2026

  • 54 Доълнение

    5 1 Отговор
    От Украинските бежанци ще се формира едномилионна армия. Сега къде да бягат горките. Май ще излезе вярно казаното: Война до последния украинец.
    Западът воюва с украинци.

    17:32 08.01.2026

  • 55 павела митова

    5 1 Отговор
    вие си ги пишете,пишете,кой ви обръща внимание хохохо

    17:32 08.01.2026

  • 56 Смех

    5 1 Отговор
    Кви документи? Кви 5 лева? В света действат само силови решения, а Зеленски и съюзниците му са само желаещи , а не силни.

    17:33 08.01.2026

  • 57 Филип

    2 5 Отговор
    ПутПутин ще се бие до предпоследният руснак.

    17:36 08.01.2026

  • 58 Пънчо

    5 1 Отговор
    Какво се напъвате.
    Само лъжи.
    Стига вече не ви ли стана ясно всичко.
    Прецакана е Европата.
    Колкото по се напъва толкова по дълбоко ще и се набие.

    17:38 08.01.2026

  • 59 МОЧАТА

    2 6 Отговор

    До коментар #48 от "А где":

    го бутнаха, направиха го на чакъл и го използваха за асфалтиране на крайните улички...сега щели да гътват и АЛЬОШАТА.. ха-ха-ха

    17:38 08.01.2026

  • 60 Механик

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #66

    17:39 08.01.2026

  • 61 Сульооо

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Никой няма да съгласува гаранции с агресор-терорист! В твоето село не ги ли обсъждате тези теми??!?

    Коментиран от #63, #72

    17:40 08.01.2026

  • 62 И аз съм готов,да...

    5 1 Отговор
    ...финализирам гаранциите за сигурност на свалката,с комшийката,ама...за сега удрям на камък...😮‍💨🙄😟!

    17:43 08.01.2026

  • 63 Това е безспорен

    1 4 Отговор

    До коментар #61 от "Сульооо":

    Факт.

    17:43 08.01.2026

  • 64 Ами да

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    Документ за сигурност срещу катъри,магарета и коне е невалиден!

    17:43 08.01.2026

  • 65 А бе

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Кога ще посетиш доктора,побързай да не е късно,

    17:44 08.01.2026

  • 66 Артилерист

    1 3 Отговор

    До коментар #60 от "Механик":

    И на мен Козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!

    17:45 08.01.2026

  • 67 Пънчо

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "123456":

    Не май.
    Направо си е супа ама много бистра.

    17:45 08.01.2026

  • 68 Тръм удари Венецуела итанкер под рууски

    3 1 Отговор
    но Русия разруши амеркански завод за масла в Днепропетровск. Разликата е, че Тръмп наруши международното право за свободно плаване в неутрални води, а Руси действа срещу воюващ срещу неь противник.
    НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ СЕ ИЗОСТРЯ. Засега ударите са под пояса.

    17:45 08.01.2026

  • 69 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Загиналите дали са знаяли,че са англичани-офицери?

    17:46 08.01.2026

  • 70 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 4 Отговор

    До коментар #45 от "Горски":

    Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #73

    17:48 08.01.2026

  • 71 Ехааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Мишел":

    Колко ли поколения катъри,магарета и коне трябва рашките да развъдят до победата?

    17:49 08.01.2026

  • 72 пульооо

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Сульооо":

    ще си съгласуват вечеринките и банкетите, които правят всяка седмица, а урсуляците ще им ръкопляскате..

    17:50 08.01.2026

  • 73 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Днсека по график си ти.

    17:51 08.01.2026

  • 74 ЕН БИ СИ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    По данни на шведския кореспондент Стивенсон, край Покровск руските войски са унищожили до крак 127 души от Азов

    17:52 08.01.2026

  • 75 Нов

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Омазана до ушите ватенка":

    Просия на просяка имаш в предвид .

    17:53 08.01.2026

