Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че документът за двустранни гаранции за сигурност между Киев и Вашингтон е "по същество готов" да бъде финализиран с американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украинският лидер посочи в публикация в социалната мрежа "Екс", че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени "сложи въпроси" в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната в Украйна.
Пратеници на САЩ и Украйна, както и представители на т.нар. Коалиция на желаещите, се срещнаха във френската столица, за да изгладят оставащите разногласия около работната рамка за мир и след това да я представят на Москва. САЩ за първи път подкрепиха идеята за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, отбелязва Ройтерс.
По-рано Зеленски обяви, че е постигнато съгласие по 90% от работната рамка. Все още не са решени някои трудни въпроси като контрола върху Запорожката АЕЦ и искането на Москва към Киев да се откаже от стратегически важни територии, които руската армия не можа да завладее след близо четири години сражения.
Под ръководството на Тръмп Вашингтон промени позицията си от категоричен поддръжник на Киев към посредник, който се обръща и към двете страни, коментира Ройтерс. САЩ ще се опитат да накарат Москва да подпише споразумението, за което преговарят с Украйна.
"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", написа днес Зеленски в "Екс".
Той призова за засилване на натиска срещу Москва след вчерашните руски ракетни атаки срещу енергийна инфраструктура. Украинският президент подчерта, че още на този етап трябва да се даде отговор, с който да се демонстрира надеждността на бъдещите гаранции за сигурност.
Зеленски добави, че преговарящите екипи са коментирали и документи, уреждащи следвоенното икономическо възстановяване и развитие на Украйна. Световната банка миналата година изчисли, че това ще струва около 524 млрд. долара. Правителството на Тръмп се стреми да осигури икономически ползи и привилегирован достъп на САЩ в Украйна след войната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Макарон
Коментиран от #14, #31
16:26 08.01.2026
2 Карго 200
🗣️ Доналд Тръмп: „Русия трябва да бъде много внимателна, ние не сме Украйна.“
Коментиран от #9
16:26 08.01.2026
3 123456
Коментиран от #67
16:27 08.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #65, #69
16:27 08.01.2026
5 Сатана Z
Четете Ото фон Бисмарк,който е казал,че Русия винаги се връща за своето.
Коментиран от #6, #51, #60, #64
16:28 08.01.2026
7 Зеленски
16:30 08.01.2026
8 Абе Нешка жива ли е?
16:32 08.01.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Карго 200":Гаранции за Украйна без да се съгласувани с Русия не струват нищо..... по твоя коментар пък си мисля, че има американците (световният терорист) трябва да бъдат много внимателни 😆😆😆😆😆
Коментиран от #13, #17, #29, #61
16:32 08.01.2026
10 песимистично
Коментиран от #41
16:33 08.01.2026
11 Курд Околянов
16:34 08.01.2026
12 Омазана до ушите ватенка
Коментиран от #15, #75
16:35 08.01.2026
13 Българин
До коментар #9 от "Европеец":Затова Десен сектор и Азов режат руски тикви в Покровск и Купянск.
Коментиран от #18, #30, #74
16:37 08.01.2026
14 Европеец
До коментар #1 от "Макарон":Прочетох статията и мога да кажа, че зеленият просяк милионер и неговите покровители си губят времето като се занимават с глупости..... Гаранция за сигурност може да даде само Русия..... Русия е единствената държава, която е способна и би ли имала желание да защити Украйна, но не тая Украйна на фашистката хунта....
16:37 08.01.2026
15 Шопо
До коментар #12 от "Омазана до ушите ватенка":Много че те е смех, кога те скрие гъбъта.
16:37 08.01.2026
16 Чудя се тези
И тези тука съвсем сериозно се събрали и искат точно това, укроландия да стане военна база на нато? И било "условия за мир" и "сигурност на укра"?
Еми тогава войната ще продължи, докато няма да има повече укра.
Коментиран от #36
16:38 08.01.2026
19 Не можа да разбере
16:45 08.01.2026
20 гост
Коментиран от #23
16:47 08.01.2026
21 Аааа нема такива работи кооей
До коментар #18 от "Европеец":Фантазираш си нещо.
16:47 08.01.2026
22 Зеленото човече
16:50 08.01.2026
23 Да де
До коментар #20 от "гост":Ти и другите трима кретена тук това го пишете 4 години.
Къде ви е МОЧАТА?
Къде ви е лева?
16:51 08.01.2026
24 Питам
16:53 08.01.2026
25 си дзън
Нали ги бяха превзели преди три месеца.
Коментиран от #32
16:54 08.01.2026
26 Володимир Зеленски, президент
На другия полюс е дъртия неуметник, отритнат, изолиран, приказващ празни приказки, доживяващ последните си мигове заедно с потъваща Русия.
И докато дори хипнотизирания ирански народ се събуди и вдигна на крак, ру3ките узкоглази овце търпеливо мълчат и отиват на заколение.
16:56 08.01.2026
27 Нещастници
Коментиран от #44
16:56 08.01.2026
28 ТОЙ ЗЕЛЬО НАРКОКЛОУНЧЕТО
16:56 08.01.2026
29 Владимир Путин, президент
До коментар #9 от "Европеец":"....гаранции за Украйна без да се съгласувани с Русия не струват нищо..."
Кой я пита Русия и какво може да направи Русия ?
Същото като в Сирия, Венецуела и Атлантика !!! Ще мучи нещо нечленоразделно по медиите и никой не я бръсне ни за слива, ни за панда. Свърши тя Рассийката, конец.
17:00 08.01.2026
30 гост
До коментар #13 от "Българин":Покровск си замина.Купянск е наред.Всичко ще приключи като паднат главите още на около 200 000 нацита.Клоуна ще го играе номера с въжето.
17:02 08.01.2026
31 Документът..
До коментар #1 от "Макарон":.. е готов да бъде финализиран.
А финализираният документ ще трябва да бъде проверен за готовност.
17:05 08.01.2026
32 Кавалерист
До коментар #25 от "си дзън":Руснаците атакуват Покровск на вълни с коне, магарета и чат-пат с бъгита.Украинците ги ликвидират с дроновете предимно.После следващата вълна и т.н.
А в Купянск който руснак се предаде оживя.Останалите-наториха земята.
17:07 08.01.2026
33 Ами ДА...!
17:08 08.01.2026
34 ДългоИме
17:10 08.01.2026
35 Механик
Всекидневното писане на статии по горната тема по никакъв начин не променят факта, че Мераклиите нямат пари, а Зели няма пари, ама няма и хора.
Коментиран от #48
17:10 08.01.2026
36 Доналд Тръмп, Президентът
До коментар #16 от "Чудя се тези":"...едно от условията е...."
Условия поставят и определят С.А.Щ !!!
Русия само слушка инак замина при танкерите, а Путин при Мадуро. Рязко и внезапно се оказа че Русийката е големия Никой, страна сравнима с Камерун, Габон и Гваделупа.
17:12 08.01.2026
39 Горски
Коментиран от #47
17:17 08.01.2026
40 на снимка лапачи на кьор софра на гърба
за да напълнят гушата на зелка и бункер
17:18 08.01.2026
41 Мишел
До коментар #10 от "песимистично":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "
Коментиран от #43, #71
17:19 08.01.2026
42 любопитен
Коментиран от #52
17:21 08.01.2026
43 Ухльоф
До коментар #41 от "Мишел":Какво е казал Анщайн за Вселената и глупостта?
Коментиран от #53
17:23 08.01.2026
44 Нещастния Пусин
До коментар #27 от "Нещастници":Жалко, че Русия вече никой не я бръсне за слива. Превърна се в беден и отритнат васал на Северна Корея и Китай.
Коментиран от #50
17:23 08.01.2026
45 Горски
Коментиран от #70
17:24 08.01.2026
46 Величко
17:24 08.01.2026
47 Кво щяла да каже русия 😂😂?!
До коментар #39 от "Горски":Бега бе с тая пародия на държава😁Видяхме ги 4 години кво може.Може НИЩО.😁
17:24 08.01.2026
48 А где
До коментар #35 от "Механик":МОЧАТА?
Коментиран от #59
17:25 08.01.2026
49 Тия и другите неещастници
17:26 08.01.2026
50 Това е безспорен
До коментар #44 от "Нещастния Пусин":Факт.
17:26 08.01.2026
51 Голям смях и измама има с тези Орешници
До коментар #5 от "Сатана Z":"Отломките на ракета „Орешник“ разкриха огромна лъжа на Путин. Президентът Путин твърдеше, че ракетата е ново чудо на руската техника. След военна експертиза на първата паднала в ракета „Орешник“ се установи, че не е нищо повече от версия на стария модел балистичната ракета със среден обсег РС-26 „Рубеж“. Изглежда „Орешник“ се използва с цел обичайната пропаганда, но реално няма нищо общо с това, за което се представя."
😆
17:27 08.01.2026
52 Миролюб Войнов, анализатор
До коментар #42 от "любопитен":"...Да взимам пуканките..."
Пуканките ги рупаме в белите държави, наблюдавайки от диваните чутовните мечешки мъки и телодвижения.
500 000 меченца веч ги няма. Явно не им е до пуканки.
17:28 08.01.2026
53 Г ти ше щ
До коментар #43 от "Ухльоф":Айнщайн е казал срещнеш ли копейка трепИ! За доброто на България!
17:30 08.01.2026
54 Доълнение
Западът воюва с украинци.
17:32 08.01.2026
55 павела митова
17:32 08.01.2026
56 Смех
17:33 08.01.2026
57 Филип
17:36 08.01.2026
58 Пънчо
Само лъжи.
Стига вече не ви ли стана ясно всичко.
Прецакана е Европата.
Колкото по се напъва толкова по дълбоко ще и се набие.
17:38 08.01.2026
59 МОЧАТА
До коментар #48 от "А где":го бутнаха, направиха го на чакъл и го използваха за асфалтиране на крайните улички...сега щели да гътват и АЛЬОШАТА.. ха-ха-ха
17:38 08.01.2026
60 Механик
До коментар #5 от "Сатана Z":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #66
17:39 08.01.2026
61 Сульооо
До коментар #9 от "Европеец":Никой няма да съгласува гаранции с агресор-терорист! В твоето село не ги ли обсъждате тези теми??!?
Коментиран от #63, #72
17:40 08.01.2026
62 И аз съм готов,да...
17:43 08.01.2026
63 Това е безспорен
До коментар #61 от "Сульооо":Факт.
17:43 08.01.2026
64 Ами да
До коментар #5 от "Сатана Z":Документ за сигурност срещу катъри,магарета и коне е невалиден!
17:43 08.01.2026
65 А бе
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Кога ще посетиш доктора,побързай да не е късно,
17:44 08.01.2026
66 Артилерист
До коментар #60 от "Механик":И на мен Козлодуйският ми наду главата,че от руснак войник не става.И е прав!
17:45 08.01.2026
67 Пънчо
До коментар #3 от "123456":Не май.
Направо си е супа ама много бистра.
17:45 08.01.2026
68 Тръм удари Венецуела итанкер под рууски
НАПРЕЖЕНИЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ СЕ ИЗОСТРЯ. Засега ударите са под пояса.
17:45 08.01.2026
69 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Загиналите дали са знаяли,че са англичани-офицери?
17:46 08.01.2026
70 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #45 от "Горски":Клепар,днес кой се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #73
17:48 08.01.2026
71 Ехааааа
До коментар #41 от "Мишел":Колко ли поколения катъри,магарета и коне трябва рашките да развъдят до победата?
17:49 08.01.2026
72 пульооо
До коментар #61 от "Сульооо":ще си съгласуват вечеринките и банкетите, които правят всяка седмица, а урсуляците ще им ръкопляскате..
17:50 08.01.2026
73 Горски
До коментар #70 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Днсека по график си ти.
17:51 08.01.2026
74 ЕН БИ СИ
До коментар #13 от "Българин":По данни на шведския кореспондент Стивенсон, край Покровск руските войски са унищожили до крак 127 души от Азов
17:52 08.01.2026
75 Нов
До коментар #12 от "Омазана до ушите ватенка":Просия на просяка имаш в предвид .
17:53 08.01.2026