Зеленски заяви, че документът за гаранциите за сигурност е готов да бъде финализиран

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че документът за двустранни гаранции за сигурност между Киев и Вашингтон е "по същество готов" да бъде финализиран с американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинският лидер посочи в публикация в социалната мрежа "Екс", че на вчерашните срещи между представителите на двете страни в Париж са били обсъдени "сложи въпроси" в рамките на всеобхватните дискусии за спиране на войната в Украйна.

Пратеници на САЩ и Украйна, както и представители на т.нар. Коалиция на желаещите, се срещнаха във френската столица, за да изгладят оставащите разногласия около работната рамка за мир и след това да я представят на Москва. САЩ за първи път подкрепиха идеята за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, отбелязва Ройтерс.

По-рано Зеленски обяви, че е постигнато съгласие по 90% от работната рамка. Все още не са решени някои трудни въпроси като контрола върху Запорожката АЕЦ и искането на Москва към Киев да се откаже от стратегически важни територии, които руската армия не можа да завладее след близо четири години сражения.

Под ръководството на Тръмп Вашингтон промени позицията си от категоричен поддръжник на Киев към посредник, който се обръща и към двете страни, коментира Ройтерс. САЩ ще се опитат да накарат Москва да подпише споразумението, за което преговарят с Украйна.

"Разбираме, че американската страна ще влезе в контакт с Русия и очакваме отговор дали агресорът наистина е готов да сложи край на войната", написа днес Зеленски в "Екс".

Той призова за засилване на натиска срещу Москва след вчерашните руски ракетни атаки срещу енергийна инфраструктура. Украинският президент подчерта, че още на този етап трябва да се даде отговор, с който да се демонстрира надеждността на бъдещите гаранции за сигурност.

Зеленски добави, че преговарящите екипи са коментирали и документи, уреждащи следвоенното икономическо възстановяване и развитие на Украйна. Световната банка миналата година изчисли, че това ще струва около 524 млрд. долара. Правителството на Тръмп се стреми да осигури икономически ползи и привилегирован достъп на САЩ в Украйна след войната.