Газовата сделка с Израел ще повиши енергийната сигурност на Египет

Мащабно споразумение между Египет и Израел за доставка на природен газ на стойност 35 милиарда долара се очаква да ограничи вноса на втечнен природен газ (LNG) от страна на Кайро от началото на 2026 г., като осигури по-достъпен тръбен газ. Това пише вестник „Ал Ахрам“, според който сделката ще засили енергийната сигурност на Египет и ще подпомогне амбициите му да се утвърди като регионален енергиен хъб, предава БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви ратифицирането на споразумението, подписано още през август, след забавяне, породено от „някои нерешени въпроси“. Той определи договора като най-голямата газова сделка в историята на Израел.

Египет продължава да изпитва хроничен недостиг на природен газ при дневно потребление от около 6,2 млрд. кубически фута и собствен добив в размер на приблизително 5 млрд. кубически фута. Това принуждава страната да разчита на внос на LNG, особено през летните месеци, когато търсенето достига своя пик, отбелязва „Ал Ахрам“.

Промишлените отрасли, включително производството на торове и нефтохимикали, формират между 25% и 40% от общото потребление на газ. Наскоро доставките за тези предприятия са били увеличени с около 10% на фона на разширяващата се индустриална активност.

Спадът в местния добив, който през април е достигнал 3,485 млрд. кубически фута на ден, е довел до рязко нарастване на вноса на втечнен газ – до 1,75 млрд. кубически метра през второто тримесечие на 2025 г., след като преди това той е бил почти нулев.

Капацитетът на Египет за регазификация се е увеличил до 2,25 млрд. кубически фута на ден през юли 2025 г. благодарение на въвеждането в експлоатация на плаващи инсталации. Недостигът на синьо гориво обаче остава сериозен финансов товар, като цената му достига 13,5 долара за милион британски топлинни единици и оказва натиск върху държавния бюджет.

По официални данни в момента израелският газ осигурява между 10% и 12% от дневните доставки за Египет. Новото споразумение предвижда увеличаване на обемите от 4,5 на 6,5 млрд. кубически фута на ден през 2026 г., а след разширяването на находището „Левиатан“ целта е доставките да достигнат 12 млрд. кубически фута на ден до 2029 г.

Израел започна износа на природен газ за Египет още в началото на 2020 г. от находищата „Левиатан“ и „Тамар“ по 15-годишно споразумение с частната египетска компания „Долфинус“. През 2021 г. двете държави подписаха меморандум за разбирателство, а през юни 2022 г. - и тристранен меморандум с Европейския съюз за увеличаване на износа на газ към Европа, включително чрез египетските терминали за втечняване „Едко“ и „Дамиета“ на средиземноморското крайбрежие.

След спада в собственото производство Египет отново се появи на международните пазари като нетен вносител на газ, след като през лятото на 2023 г. страната преживя енергийна криза и въведе режим на електроснабдяването.