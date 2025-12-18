Демократите публикуваха нови снимки от архива на Джефри Епстийн

Демократите в Конгреса на САЩ разпространиха около 70 нови снимки от архива на покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн. Публикацията бе направена в четвъртък, ден преди Министерството на правосъдието да бъде задължено по закон да оповести некласифицирани материали от собственото си разследване срещу него, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Сред новоразкритите изображения има детайлни кадри на откъси от романа „Лолита“ на Владимир Набоков, изписани с черно мастило върху тялото на жена - по гърдите, стъпалата, врата и гърба. Включени са също фалшиви лични документи на жени от Русия, Мароко, Италия, Чехия, Южна Африка, Украйна и Литва, както и екранни снимки на текстови съобщения, в които се говори за изпращане на момичета на лице, обозначено само с буквата „j“, срещу заплащане от по 1000 долара на човек.

Общо 68 от публикуваните снимки са част от архив от около 95 000 изображения, предоставени на Комисията по надзор на Камарата на представителите от наследството на Епстийн. Само седмица по-рано демократите оповестиха още 19 снимки. На част от кадрите се виждат настоящият президент Доналд Тръмп, който вече омаловажи скандала, както и други известни личности, сред които Бил Гейтс, Ноам Чомски и бившият съветник на Тръмп Стив Банън.

От Комитета по надзор заявиха, че подборът на изображенията цели да даде на обществото по-ясна представа за мрежата от контакти на Епстийн и за „изключително обезпокоителния характер“ на неговите дейности. Демократите уточниха, че разполагат с още хиляди снимки, които предстои да бъдат прегледани.

„Демократите от Комитета по надзор ще продължат да публикуват снимки и документи от архива на Епстийн, за да осигурят прозрачност за американския народ“, заяви конгресменът от Калифорния Робърт Гарсия, водещ демократ в комисията. По думите му наближаващият краен срок по Закона за прозрачност на досиетата на Епстийн повдига допълнителни въпроси за това каква информация все още се намира в Министерството на правосъдието. Той настоя документите да бъдат публикувани незабавно и обвини Белия дом в прикриване на факти.

От Белия дом не последва незабавен коментар по темата.

Междувременно Гислейн Максуел, осъдена като съучастник на Епстийн в сексуална експлоатация на непълнолетни, е подала искане до федерален съд за отмяна или преразглеждане на 20-годишната ѝ присъда.