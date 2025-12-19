Новини
Украйна атакува през нощта: 5-месечно бебе е ранено в Белгород, жилищни сгради пострадаха в Таганрог и Липецк
  Тема: Украйна

Украйна атакува през нощта: 5-месечно бебе е ранено в Белгород, жилищни сгради пострадаха в Таганрог и Липецк

19 Декември, 2025 02:35, обновена 19 Декември, 2025 05:00 1 391 3

15-годишно момиче е починало в болница след атака срещу Севастопол. Киевският режим води война срещу децата, културата и религията, заяви говорителят на МВнР на Русия Мария Захарова

Украйна атакува през нощта: 5-месечно бебе е ранено в Белгород, жилищни сгради пострадаха в Таганрог и Липецк - 1
Снимка: belgorod-news.net
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киевският режим води война срещу децата, културата и религията – всичко, което формира традиционните ценности. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, коментирайки раняването на бебе на 5 месеца при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород.

„Киевският режим води война срещу децата, техния роден език, паметници, култура, една от световните религии и героите от Втората световна война – тоест всичко, което формира традиционните ценности“, написа дипломатът в своя Telegram канал.

Още новини от Украйна

По-рано губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че бебе е ранено при атака с дрон на украинските въоръжени сили в Белгород. То е получило затворена черепно-мозъчна травма, нараняване от мина и контузна рана на главата. Състоянието на детето се оценява като средно тежко.

Четири частни къщи бяха повредени при атака с дрон в Таганрог. Няма пострадали.

Това съобщи кметът Светлана Камбулова в своя Telegram канал.

„Атаката с дрон над нашия град е отблъсната. В момента аварийните служби работят на местата на удара. Четири частни къщи са повредени. Няма пострадали“, написа Камбулова.

Фрагменти от дрон удариха жилищна сграда в Липецк. Няма жертви и няма опасност от срутване, съобщи губернаторът на Липецка област Игор Артамонов.

„На мястото на инцидента работят аварийни служби и експерти по обезвреждане на бомби. Помещенията и околността се проверяват. Жителите се евакуират от съображения за безопасност“, написа той в Telegram.

Кметът на Липецк Роман Ченцов съобщи в своя Telegram канал, че евакуираните жители на сградата са настанени във временен център за задържане. Медици са на смяна и ще окажат помощ, ако е необходимо.

15-годишно момиче, ранено по-рано при нападение на украинските въоръжени сили срещу Севастопол, е починало в болницата.

"Момичето, убито в Севастопол, стана поне 238-ото руско дете, убито от украинските въоръжени сили от февруари 2022 г. насам", заяви представителят на руското външно министерство Родион Мирошник.

„Детето почина в деня, в който десетки възрастни „цивилизовани европейци“ се опитаха да откраднат руски пари, за да позволят на тези чудовища да убиват отново и отново“, каза дипломатът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ранчо

    3 6 Отговор
    Защо ги пишеш тия глупости? На русофилите не им пука за руските деца.

    02:49 19.12.2025

  • 2 Фен

    2 3 Отговор
    Е нали за това беше Майдана. Да се провокира Русия, като се затрие всичко руско. И бавно и полека, тия дето скачаха по площада, стигнаха до тук. Дано и нашите скокльовци не ни докарат същото.

    04:25 19.12.2025

  • 3 Арчи

    3 3 Отговор
    Наглия плач на руските нацисти щеше да да е смешен ако не ставаше въпрос за човешки животи. Но за варварите кога човешкият живот е имал стойност. Но пък и резултата от това им поведение е показателен. Преди 110 години в Руската империя е живяло от 9.2 до 9.5% от тогавашното население на планетата а в днешна остатъчна империя на злото живеят едва 1.7 - 1.8% от световното население и тенденцията е устойчива.

    04:44 19.12.2025

