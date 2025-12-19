Зеленски: Търсим компромис с Вашингтон за Донбас

Украйна и Съединените щати търсят компромис за Донбас, заяви Володимир Зеленски пред репортери.

Според Зеленски все още няма съгласувана версия на мирния план. „Мисля, че когато финализираме всички документи, ще можем да се свържем с Тръмп“, цитира думите му УНИАН.

Зеленски добави, че в момента Съединените щати „търсят компромис“ за Донбас. Въпросът за въоръжаването на бъдещата украинска армия също все още не е разгледан, каза той.

По-рано американският вестник Politico съобщи, че Съединените щати са увеличили натиска върху Киев да наложи отстъпки за прекратяване на конфликта. През последните седмици в Европа, най-вече в Лондон и Берлин, се проведоха разговори за украинско уреждане, с участието на лидери на водещи европейски държави, включително Великобритания, Франция и Германия, както и Зеленски. На срещите беше обсъден мирен план на САЩ, насочен към прекратяване на военните действия в Украйна, като същевременно се вземат предвид исканията на Москва.

На 14 и 15 декември в Берлин се проведоха няколко кръга преговори между представители на САЩ и Украйна. Делегацията на САЩ включваше специалния президентски пратеник Стивън Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър. Украинската страна беше представена от Зеленски, секретаря на Съвета за сигурност Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов. По-късно беше обявено, че украинската делегация ще замине за Съединените щати в края на седмицата, за да продължи преговорите.