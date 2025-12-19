Новини
Зеленски: Търсим компромис с Вашингтон за Донбас
19 Декември, 2025 05:18, обновена 19 Декември, 2025 05:23 972 13

Въпросът за въоръжаването на бъдещата украинска армия също все още не е разгледан, каза президентът

Зеленски: Търсим компромис с Вашингтон за Донбас - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна и Съединените щати търсят компромис за Донбас, заяви Володимир Зеленски пред репортери.

Според Зеленски все още няма съгласувана версия на мирния план. „Мисля, че когато финализираме всички документи, ще можем да се свържем с Тръмп“, цитира думите му УНИАН.

Зеленски добави, че в момента Съединените щати „търсят компромис“ за Донбас. Въпросът за въоръжаването на бъдещата украинска армия също все още не е разгледан, каза той.

По-рано американският вестник Politico съобщи, че Съединените щати са увеличили натиска върху Киев да наложи отстъпки за прекратяване на конфликта. През последните седмици в Европа, най-вече в Лондон и Берлин, се проведоха разговори за украинско уреждане, с участието на лидери на водещи европейски държави, включително Великобритания, Франция и Германия, както и Зеленски. На срещите беше обсъден мирен план на САЩ, насочен към прекратяване на военните действия в Украйна, като същевременно се вземат предвид исканията на Москва.

На 14 и 15 декември в Берлин се проведоха няколко кръга преговори между представители на САЩ и Украйна. Делегацията на САЩ включваше специалния президентски пратеник Стивън Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър. Украинската страна беше представена от Зеленски, секретаря на Съвета за сигурност Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на украинските въоръжени сили Андрей Гнатов. По-късно беше обявено, че украинската делегация ще замине за Съединените щати в края на седмицата, за да продължи преговорите.


  • 1 Дано

    14 22 Отговор
    търсенето да е с КРЪЧМАР !!!

    Коментиран от #12

    05:26 19.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Уфф

    10 20 Отговор
    Какво да прави наркомана!? Опитва се да си спаси кожата, но едва ли........

    05:37 19.12.2025

  • 4 оня с коня

    9 15 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    05:38 19.12.2025

  • 5 Ъхъ

    7 1 Отговор
    Търсете къде да се скриете! Донбас и укра забравете, окекахте позициите!😂

    05:39 19.12.2025

  • 6 оня с коня

    12 1 Отговор
    важното е че за всеки украинец във бг му се полагат по 800лв/месец да не мизерува а наще пенсионери бъркат по кошовете нощем

    05:39 19.12.2025

  • 7 Каквото търсехте,

    2 0 Отговор
    това и намерихте!

    06:20 19.12.2025

  • 8 Контрабас

    1 0 Отговор
    Украйна не е страна в диалога, а обект на преговорите.

    06:31 19.12.2025

  • 9 Наркос

    2 0 Отговор
    Ех да си вляза в златната тоалетна!

    06:31 19.12.2025

  • 10 Марио

    1 0 Отговор
    И ще намерите но е хубаво да питате Русия какво мисли по въпроса.

    06:32 19.12.2025

  • 11 Лост

    0 0 Отговор
    Володимир толкова бой ще яде ,че от Зеленски ще стане Червенски.Ама той си е далтонист и няма да разбере.

    06:40 19.12.2025

  • 12 В някой бункер е съсела дърт

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дано":

    В Хага също им трябва.

    06:41 19.12.2025

  • 13 русичь..

    1 1 Отговор
    Зеления мухал и урсулците..не разбраха ли че масква няма да отстъпи донбасе,херсоне и запорожко..защото там са проведени законни референдуми и хората са сказали-неть на кieвската хунта..да болно е че бандерско се къса на кусочки но кремля е в правото си да защитава рускоговорящото население в земите основани от великите петър и екатерина

    06:58 19.12.2025

Новини по държави:
