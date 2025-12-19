Брюксел удължи всички санкции срещу Русия до 31 юли, ще размразява активите й с квалифицирано мнозинство

Срещата на върха на ЕС удължи всички санкции срещу Русия с шест месеца, до 31 юли 2026 г. Това беше обявено от председателя на Европейския съвет Антониу Коща на пресконференция след първия ден от срещата на върха на ЕС.

„Решихме да удължим санкциите срещу Русия“, каза той.

Всичките 19 приети преди това пакета от санкции срещу Русия се удължават едновременно на всеки шест месеца, до 31 януари и 31 юли всяка година.

Деблокирането на замразените активи на Русия в ЕС вече е възможно само с квалифицирано мнозинство от гласовете на страните от ЕС на срещата на върха на ЕС.

Това беше обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на пресконференцията след срещата.

„Преди това активите на Русия в ЕС можеха да бъдат размразени, ако поне една държава от ЕС откажеше да удължи замразяването. Сега руските активи са замразени, докато Русия не плати репарации. Тяхното размразяване вече е възможно само с квалифицирано мнозинство от гласовете на държавите от ЕС“, каза фон дер Лайен.

Квалифицираното мнозинство в ЕС изисква 60% от държавите от ЕС (16 от 27), в които живеят над 55% от населението на ЕС, да гласуват „за“.

Унгарският премиер Орбан нарече заема от ЕС за Украйна „пропилени пари“, предаде Ройтерс.