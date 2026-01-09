Министерството на отбраната на Сирия обяви примирие в Алепо

Министерството на отбраната на Сирия обяви примирие в три квартала на северния град Алепо днес сутринта, което може да спре новите сражения между правителствените войски и кюрдските бойци, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

Ожесточените престрелки продължиха през нощта, като спасителните екипи се бореха да потушат пожарите, предизвикани от обстрела, преди министерството на отбраната да обяви, че ще даде на въоръжените групи шест часа, за да напуснат оспорваните райони.

Смъртоносното противопоставяне между Дамаск и кюрдските власти, които се съпротивляват на интегрирането в централното правителство, е голямо предизвикателство за сирийския президент Ахмед аш Шараа, който обеща да обедини страната след 14 години гражданска война.

"Примирие ще влезе в сила в околностите на кварталите Шейх Максуд, Ашрафия и Бани Заид в град Алепо, в сила от 03:00 часа след полунощ", гласи изявление на министерството на отбраната.

"Въоръжените групи в кварталите се приканват да напуснат района от 03:00 часа след полунощ. Крайният срок изтича в 09:00 часа в петък."

По-рано, в здрача над хоризонта на града се издигнаха стълбове дим и в целия Алепо се чуваше артилерийска стрелба, докато кюрдските бойци се опитваха да отблъснат настъплението на войските и да се задържат в кварталите под техен контрол.

Боевете, които избухнаха във вторник, са прогонили повече от 140 000 души от домовете им и доведоха до смъртта на най-малко седем цивилни, твърдят сирийските власти.

Вчера сирийската армия даде възможност на жителите да се евакуират от кварталите, контролирани от кюрдските сили в Алепо, преди да започне нови удари по тях. Тя публикува повече от седем карти, на които са отбелязани районите, които според нея ще бъдат атакувани, и обяви вечерен час в кварталите Шейх Максуд и Ашрафие от 15:00 часа.

Кюрдските сили, включително Сирийските демократични сили (СДС) и Асаиш, или вътрешните сили за сигурност, заявиха, че са отблъснали атаките на сирийските войски.

В четвъртък САЩ призоваха за прекратяване на сблъсъците между правителствените войски и кюрдските бойци в Алепо, като заявиха, че са сериозно загрижени от ситуацията.