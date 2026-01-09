„Ройтерс“: Остава неясно кой ще управлява Венецуела

Кой ще управлява Венецуела остава неясно след поредното интервю на американския президент Доналд Тръмп по въпроса, дадено пред Фокс Нюз, съобщи Ройтерс, предаде БТА.

През уикенда Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо, тъй като "тя не се ползва с подкрепа и уважение в страната си". Пред Фокс Нюз обаче той посочи, че Мачадо ще бъде следващата седмица във Вашингтон и той ще се срещне с нея.

Тръмп заяви пред телевизията, че ще отнеме време на южноамериканската страна, която в момента се ръководи от временния президент Делси Родригес, да стигне до етап, в който да може да проведе избори.

"Трябва да възстановим страната. Те не биха могли да проведат избори", каза президентът на САЩ. "В момента те дори не биха знаели как да проведат избори."

Венецуела, член на ОПЕК, е един от най-големите производители на петрол. Нейната индустрия се превърна във фокусна точка на администрацията на Тръмп, като високопоставен служител заяви пред Ройтерс, че продажбите на петрол на САЩ ще започнат незабавно с първоначална доставка от приблизително 30 до 50 млн. барела и ще продължат неопределено време.

Тръмп заяви, че ще се срещне с ръководители на петролни компании в Белия дом днес. Според президента тези петролни компании ще играят ключова роля в възстановяването на петролната индустрия на Венецуела.

"Те ще възстановят цялата петролна инфраструктура. Ще похарчат най-малко 100 милиарда долара, а петролът, с който разполагат, е невероятен, както качеството, така и количеството му", каза той.