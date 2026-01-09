„Ройтерс“: Остава неясно кой ще управлява Венецуела

Кой ще управлява Венецуела остава неясно след поредното интервю на американския президент Доналд Тръмп по въпроса, дадено пред Фокс Нюз, съобщи Ройтерс, предаде БТА.
През уикенда Тръмп отхвърли идеята за сътрудничество с лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо, тъй като "тя не се ползва с подкрепа и уважение в страната си". Пред Фокс Нюз обаче той посочи, че Мачадо ще бъде следващата седмица във Вашингтон и той ще се срещне с нея.
Тръмп заяви пред телевизията, че ще отнеме време на южноамериканската страна, която в момента се ръководи от временния президент Делси Родригес, да стигне до етап, в който да може да проведе избори.
"Трябва да възстановим страната. Те не биха могли да проведат избори", каза президентът на САЩ. "В момента те дори не биха знаели как да проведат избори."
Венецуела, член на ОПЕК, е един от най-големите производители на петрол. Нейната индустрия се превърна във фокусна точка на администрацията на Тръмп, като високопоставен служител заяви пред Ройтерс, че продажбите на петрол на САЩ ще започнат незабавно с първоначална доставка от приблизително 30 до 50 млн. барела и ще продължат неопределено време.
Тръмп заяви, че ще се срещне с ръководители на петролни компании в Белия дом днес. Според президента тези петролни компании ще играят ключова роля в възстановяването на петролната индустрия на Венецуела.
"Те ще възстановят цялата петролна инфраструктура. Ще похарчат най-малко 100 милиарда долара, а петролът, с който разполагат, е невероятен, както качеството, така и количеството му", каза той.
1 честен ционист
08:51 09.01.2026
2 Питам
08:52 09.01.2026
3 очевидно е
От другата страна на глобуса някакви камилари, живели 100 поколения в палатки станаха приказно богати...
И не, не е неясно. Казаха ви вече кой ще управлява Венецуела.
Ройтерс кога се превърнаха в КОминформбюро?
Коментиран от #6, #13
08:52 09.01.2026
4 Пич
Коментиран от #8
08:53 09.01.2026
5 Ахахахха
08:53 09.01.2026
6 честен ционист
До коментар #3 от "очевидно е":България е като Венецуела, само че без петрола.
Коментиран от #10
08:54 09.01.2026
7 ФАКТ
08:55 09.01.2026
8 Фани се завий с нещо и пак лягай.
До коментар #4 от "Пич":Следващата седмица Мачадао отива в Белият дом.
08:56 09.01.2026
9 Вие пък...-,,неясно"...?!
Коментиран от #11
08:57 09.01.2026
10 Русия е като Папуа Нова Гвинея
До коментар #6 от "честен ционист":Със сняг.
09:00 09.01.2026
11 Явно е, че путлер загуби
До коментар #9 от "Вие пък...-,,неясно"...?!":И Венецуела.
09:05 09.01.2026
12 Българин
09:05 09.01.2026
13 Фидел Кастро
До коментар #3 от "очевидно е":Бедни са щото бяхя приятели с Путин.
09:08 09.01.2026
14 Последния Софиянец
09:11 09.01.2026
15 САЩ
Путин предаде достойно Мадуро
Коментиран от #16
09:19 09.01.2026
16 666
До коментар #15 от "САЩ":Следват аятоластите, а след това и ботоксовото
Коментиран от #17, #18
09:27 09.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Имаш
До коментар #16 от "666":План кой в какъв ред ще те секси ли?
09:32 09.01.2026
19 От Фафли нито думичка
09:36 09.01.2026
20 Я пък тоя
Мадуро става американец, чака гражданство.😂
09:46 09.01.2026
21 няма да е тръмпи
09:51 09.01.2026
22 селяк
09:52 09.01.2026
23 Фафли...
09:55 09.01.2026
24 ФЕЙК
П.С. Човека вече е на пределна възраст и повече от 20 минути не помни!
09:59 09.01.2026
25 Тхото
09:59 09.01.2026