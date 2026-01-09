Новини
Белият дом защити служителя, който уби 37-годишна американка на улицата

9 Януари, 2026 07:17

Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност, каза вицепрезидентът

Белият дом защити служителя, който уби 37-годишна американка на улицата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По-малко от 24 часа след като федерален имиграционен служител застреля 37-годишна майка в Минесота, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ce застъпи за замесения офицер, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори през 2026 г., предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В Белия дом Ванс нарече случилото се "трагедия", но се изказа в защита на служителя, който беше сред 2000-те федерални служители, изпратени от администрацията на Тръмп в района на Минеаполис тази седмица. Вицепрезидентът използва и социалните мрежи, за да постави под въпрос готовността на политиците от Демократическата партия да подкрепят правоприлагащите органи, което е ясен партиен ход от страна на човек, широко считан за потенциален кандидат за президентските избори след две години, посочва Ройтерс.

Стрелбата в сряда беше заснета в няколко видеоклипа, публикувани онлайн, което предизвика бурни и противоречиви коментари – често по партийни линия – за това как служител на Американската имиграционна и митническа служба е реагирал на действията на шофьорката, която беше убита.

В началото американският президент Доналд Тръмп също публикува подкрепата си за федералния агент и обвини шофьорката, но внезапно Белият дом обяви, че Ванс ще отговори на въпроси на репортерите.

"Атакувайте мен, атакувайте президента на Съединените щати. Не атакувайте нашите правоприлагащи органи", каза Ванс.

Починалата беше идентифицирана като Рене Никол Гуд, американска гражданка.

След като изгледа видеозаписите, Ванс обвини единствено шофьорката. "Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс, когато репортер го попита за анализа му. "Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност от нараняване или дори за живота си."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    20 10 Отговор
    Дано и на Ванс гръмнат жена му по този начин да видим тогава какво ще измъца.

    Коментиран от #3

    07:20 09.01.2026

  • 2 Айде пак

    6 0 Отговор
    един тон мастило о лакърдии…

    07:21 09.01.2026

  • 3 На Ванс жена му

    12 17 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    не мачка полицаи с джип.

    Коментиран от #5, #12

    07:22 09.01.2026

  • 4 Ост

    14 8 Отговор
    Няма демокрация има вече тръмпизъм в кравария.трепят хората като мишки на пътя

    07:24 09.01.2026

  • 5 оли

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "На Ванс жена му":

    къде на видеото видя жената да мачка полицай.

    Коментиран от #8

    07:24 09.01.2026

  • 7 Уса

    9 15 Отговор
    Браво на офицера

    07:27 09.01.2026

  • 8 вижда се

    14 7 Отговор

    До коментар #5 от "оли":

    че бяга с колата. Кого ще блъсне не е ясно. Това че не е успяла да смачка полицай не е оправдание.
    Много тъпа псотъпка.
    Съжаявам за жената. Но ако някой реши да бърка с двата пръста в контакта, ти какво можеш да направиш???

    07:28 09.01.2026

  • 9 Някой

    12 4 Отговор
    Какво да ви кажа. Да, бяга от агентите, но не име застрашила живота. Никак даже.
    Обаче Америка ските копои са свикнали да стрелят на месо и после да се хвалят пред колеги и близки какви мъжкари са. Гринговци!
    Ако направим аналогия с Джордж Флойд, виждаме че се прилага не двоен, с направо четворен Стандард. Черния е регистриран престъпник - дрогиран в момента, както се доказа и с оръжие. За него дадоха доживотен затвор на полицая. В случая, необоснован изстрел на месо срещу американски гражданин. И искат да им се разми е.
    Абе, САЩ се разпадат от години. С действия та на Тръмп само се ускорява този процес.

    Коментиран от #21, #22

    07:29 09.01.2026

  • 10 КЗББ и ДП

    7 0 Отговор
    Марче пиши за орешника над Лвов

    07:30 09.01.2026

  • 11 Мдаа

    3 3 Отговор
    Има си хас да не го защити.Гарван гарвану око не вади, а царствата, държавите и управляващите, които сатана нарича родина, отечества, бащи на нацията, Библията нарича зверове.

    07:32 09.01.2026

  • 12 Лудия касапин

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "На Ванс жена му":

    Ти видя ли да мачка, мина през него с четирите колела ли? Защото цял свят вижда, че тя върти волана в противоположна на тази на която стоят убийците сстрана.А жената на гримираното вице на оранжевият клоун едва ли кара кола из бедните квартали, на градовете, все пак там се разкарват некъдърниците от ICE.

    Коментиран от #23

    07:33 09.01.2026

  • 13 Уса

    4 5 Отговор
    Аз такива,като отрепаната не ги съжалявам те по природа са отрепани и като избяга ще отрепе на пътя невинни и кой знае още какви бели ще направи и ще я изкарат дрогирана и пуснат на свобода,но анархията свърши ще има още много трепане

    07:36 09.01.2026

  • 14 Кимбо

    5 4 Отговор
    Тия съвсем са се самозабравили. Жената се опитва да избяга защото и се нахвърлиха.

    07:38 09.01.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    9 5 Отговор
    Първо, това не са полицаи, а някакъв башибозук с неясна юрисдикция. Второ, те са участници в пътен инцидент, несвързан със служебните им задължения. Трето, човекът на видеото ясно обяснява, че глупакът няма право да застава пред колата. Жената не е имала никакво намерение да мачка някого.

    07:40 09.01.2026

  • 17 Георгиев

    12 4 Отговор
    Какъв закон е нарушила? Опитала се е да избяга по някаква причина. Когато тя тръгва, полицаят вече е с извадено оръжие, готов да я спре и видяхме как я спря. Уби в като куче. В някои европейски страни полицаите даже са без оръжие. Нищо цивилизовано не се случва в тази държава. Слушаш президента, вицепрезидента - говорят някак странно, казват на черното бяло и то с увереност. Странна държава!

    07:41 09.01.2026

  • 18 Свободен

    0 5 Отговор
    А дано и Ванс да получи своите 9 грама.
    Онзи, дето не му запомних името, някакъв Чарли Чаплин беше вече се уреди!

    07:49 09.01.2026

  • 19 Гост

    1 1 Отговор
    Тия там стават …..Ама това ще им на републиканците скоро няма помиришат белия дом пак..

    07:49 09.01.2026

  • 20 Трътлю

    2 3 Отговор
    Алоо, коментиращите! Съвсем ви се сбъркаха мозъците. Вие искате Европа без Урсула, а защитавате една шофьорка на Урсула в Минеаполис. Определете се най-накрая - джендъри ли сте или не сте! Сенаторът на Минесота отива на съд при Мадуро. Този същият който щеше да е вицепрезидент на Камала ако Урсулите бяха победили Тръмп. Всяка джендър активистка е най-добре мъртва и заровена да не и зяпа устата. Дай Боже ICE да се развъртят и тук в ЕС. Друго спасение няма.

    Коментиран от #24

    07:57 09.01.2026

  • 21 айде айде

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Тука арестуван физик 45 кила с прани гащи го убиха буквално от бой за удоволствие. Друга де пък келеш садист и прерверзник и убец, чст от банда за перверзни тежки криминални престъпления го/ги покриха, щото са им много ценни.
    Примери от света колкото щеш.
    В любимата ви ЮА убийствата и грабежите са държавна политика....
    Ама не, в САЩ така били свикнали, там били най-кръвожадни.
    Елементарна необоснвана пропаганда. Колкото да се отбележиш че не си им фен.

    08:00 09.01.2026

  • 23 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Лудия касапин":

    Ти кажат да спреш , не въртиш волана а спираш. В щатите е пълно с откачалници. Куката не знае тая дебелата дали е майка на три деца или поредния откачалник с кола наблъската с експлозив. Разбида се че ще я думне като глиган

    08:02 09.01.2026

  • 24 викаш

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трътлю":

    Сорос организацийките и Блумбърг България ги искаш на шиш?
    А имаш ли идея ,че го пишеш в тяхна медия :)))

    Инак, верно е, че са зле прикрити комундури, които някак си са успели да монополизират "атантизма". А последователност от тях не чакай.

    Коментиран от #27

    08:02 09.01.2026

  • 25 БАРС

    0 0 Отговор
    ТАЗИ ВЕЧЕР РАШКИТЕ ДУМНАХА ВОЕННИ ЦЕЛИ С ОРЕШНИК .ОЧАКВАЙТЕ ЗЕ ПАК ДА СЕ ЖАЛВА

    08:05 09.01.2026

  • 26 Какво става Фафли,

    0 0 Отговор
    пак спите удобно? "Сенатът ограничава Тръмп от нови военни акции срещу Венецуела."

    08:08 09.01.2026

  • 27 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "викаш":

    Отстреляните от Андреас Бревик не бяха почернели от слънцето европейци вповече. Бяха такива като тази.

    08:08 09.01.2026

  • 28 Българин

    0 1 Отговор
    И няма какво да се циври за една жертва, която не се е подчинила на разпореждането на държавните органи. Всеки, който дръзне да не се подчинява на властта, няма какво да очаква, освен сурово наказание. Това е основата на държавата. И за това Ванс подкрепя службите и това искат американците от правителството си!

    08:11 09.01.2026

  • 29 къде сте бе боклуци

    0 0 Отговор
    Които твърдяхте че е била мигрантка и зя това е било правилно убийството на невинната американка а НЕ МИГРАНТКА!

    Скапаняци продажни изроди!

    08:13 09.01.2026