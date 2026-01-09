Белият дом защити служителя, който уби 37-годишна американка на улицата

По-малко от 24 часа след като федерален имиграционен служител застреля 37-годишна майка в Минесота, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ce застъпи за замесения офицер, обвини убитата жена и заяви, че инцидентът трябва да бъде политически тест преди междинните избори през 2026 г., предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В Белия дом Ванс нарече случилото се "трагедия", но се изказа в защита на служителя, който беше сред 2000-те федерални служители, изпратени от администрацията на Тръмп в района на Минеаполис тази седмица. Вицепрезидентът използва и социалните мрежи, за да постави под въпрос готовността на политиците от Демократическата партия да подкрепят правоприлагащите органи, което е ясен партиен ход от страна на човек, широко считан за потенциален кандидат за президентските избори след две години, посочва Ройтерс.
Стрелбата в сряда беше заснета в няколко видеоклипа, публикувани онлайн, което предизвика бурни и противоречиви коментари – често по партийни линия – за това как служител на Американската имиграционна и митническа служба е реагирал на действията на шофьорката, която беше убита.
В началото американският президент Доналд Тръмп също публикува подкрепата си за федералния агент и обвини шофьорката, но внезапно Белият дом обяви, че Ванс ще отговори на въпроси на репортерите.
"Атакувайте мен, атакувайте президента на Съединените щати. Не атакувайте нашите правоприлагащи органи", каза Ванс.
Починалата беше идентифицирана като Рене Никол Гуд, американска гражданка.
След като изгледа видеозаписите, Ванс обвини единствено шофьорката. "Сигурен съм, че тя е нарушила закона", каза Ванс, когато репортер го попита за анализа му. "Сигурен съм, че служителят е имал всички основания да смята, че е изложен на сериозна опасност от нараняване или дори за живота си."
1 побърканяк
Коментиран от #3
07:20 09.01.2026
2 Айде пак
07:21 09.01.2026
3 На Ванс жена му
До коментар #1 от "побърканяк":не мачка полицаи с джип.
Коментиран от #5, #12
07:22 09.01.2026
4 Ост
07:24 09.01.2026
5 оли
До коментар #3 от "На Ванс жена му":къде на видеото видя жената да мачка полицай.
Коментиран от #8
07:24 09.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Уса
07:27 09.01.2026
8 вижда се
До коментар #5 от "оли":че бяга с колата. Кого ще блъсне не е ясно. Това че не е успяла да смачка полицай не е оправдание.
Много тъпа псотъпка.
Съжаявам за жената. Но ако някой реши да бърка с двата пръста в контакта, ти какво можеш да направиш???
07:28 09.01.2026
9 Някой
Обаче Америка ските копои са свикнали да стрелят на месо и после да се хвалят пред колеги и близки какви мъжкари са. Гринговци!
Ако направим аналогия с Джордж Флойд, виждаме че се прилага не двоен, с направо четворен Стандард. Черния е регистриран престъпник - дрогиран в момента, както се доказа и с оръжие. За него дадоха доживотен затвор на полицая. В случая, необоснован изстрел на месо срещу американски гражданин. И искат да им се разми е.
Абе, САЩ се разпадат от години. С действия та на Тръмп само се ускорява този процес.
Коментиран от #21, #22
07:29 09.01.2026
10 КЗББ и ДП
07:30 09.01.2026
11 Мдаа
07:32 09.01.2026
12 Лудия касапин
До коментар #3 от "На Ванс жена му":Ти видя ли да мачка, мина през него с четирите колела ли? Защото цял свят вижда, че тя върти волана в противоположна на тази на която стоят убийците сстрана.А жената на гримираното вице на оранжевият клоун едва ли кара кола из бедните квартали, на градовете, все пак там се разкарват некъдърниците от ICE.
Коментиран от #23
07:33 09.01.2026
13 Уса
07:36 09.01.2026
14 Кимбо
07:38 09.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 РЕАЛИСТ
07:40 09.01.2026
17 Георгиев
07:41 09.01.2026
18 Свободен
Онзи, дето не му запомних името, някакъв Чарли Чаплин беше вече се уреди!
07:49 09.01.2026
19 Гост
07:49 09.01.2026
20 Трътлю
Коментиран от #24
07:57 09.01.2026
21 айде айде
До коментар #9 от "Някой":Тука арестуван физик 45 кила с прани гащи го убиха буквално от бой за удоволствие. Друга де пък келеш садист и прерверзник и убец, чст от банда за перверзни тежки криминални престъпления го/ги покриха, щото са им много ценни.
Примери от света колкото щеш.
В любимата ви ЮА убийствата и грабежите са държавна политика....
Ама не, в САЩ така били свикнали, там били най-кръвожадни.
Елементарна необоснвана пропаганда. Колкото да се отбележиш че не си им фен.
08:00 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Като
До коментар #12 от "Лудия касапин":Ти кажат да спреш , не въртиш волана а спираш. В щатите е пълно с откачалници. Куката не знае тая дебелата дали е майка на три деца или поредния откачалник с кола наблъската с експлозив. Разбида се че ще я думне като глиган
08:02 09.01.2026
24 викаш
До коментар #20 от "Трътлю":Сорос организацийките и Блумбърг България ги искаш на шиш?
А имаш ли идея ,че го пишеш в тяхна медия :)))
Инак, верно е, че са зле прикрити комундури, които някак си са успели да монополизират "атантизма". А последователност от тях не чакай.
Коментиран от #27
08:02 09.01.2026
25 БАРС
08:05 09.01.2026
26 Какво става Фафли,
08:08 09.01.2026
27 Трътлю
До коментар #24 от "викаш":Отстреляните от Андреас Бревик не бяха почернели от слънцето европейци вповече. Бяха такива като тази.
08:08 09.01.2026
28 Българин
08:11 09.01.2026
29 къде сте бе боклуци
Скапаняци продажни изроди!
08:13 09.01.2026