Новини
Свят »
Бразилия »
Свещеник бе осъден на 24 г. затвор за изнасилване на непълнолетно лице

Свещеник бе осъден на 24 г. затвор за изнасилване на непълнолетно лице

9 Януари, 2026 10:01 1 536 16

  • изнасилване-
  • свещеник-
  • бразилия

Адвокатът на свещеника заяви в кратко изявление, че е шокиран от решението на съда и ще го обжалва

Свещеник бе осъден на 24 г. затвор за изнасилване на непълнолетно лице - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилски съд осъди бившия свещеник Бернардино Батиста душ Сантуш на 24 г. и девет месеца затвор за изнасилване на непълнолетно лице, сочи документ, получен от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Решението е постановено по-рано тази седмица. В 22-страничен документ съдът в щата Минаш Жерайс осъди 78-годишния Сантуш да заплати 30 000 бразилски реала (5570 долара) обезщетение на лицето.

Адвокатът на Душ Сантуш, Леонардо Диниз, заяви в кратко изявление, че е шокиран от решението на съда и ще го обжалва.

Архиепископията на Бело Оризонте отстрани Душ Сантуш от поста му в съседния град Контажем през 2021 г. след десетки жалби, датиращи от 1975 г. Осъждането му обаче се основава на един-единствен случай от 2016 г., след като Бразилия промени законите си за давността в подобни случаи.

Бившият свещеник беше арестуван за първи път през октомври 2024 г., но по-късно беше преместен под домашен арест с гривна за електронно наблюдение на глезена, според властите в Минаш Жерайс.

Адвокатката Ана Каролина Оливейра, която работи за повече от 60 души, за които се твърди, че са били изнасилени от Душ Сантуш, заяви в изявление, че "решението на съда признава сериозността на извършените действия, особената уязвимост на непълнолетната жертва и дълбокото въздействие на нарушенията".


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 2 Отговор
    Хм...... единствено верният извод от това е , че католическата църква покровителства и укрива подобни практики !!! Десетки години , десетки сигнали - а педофила поучава паството....
    Да беше само този , но колко изгърмяха , включително и кардинали.....

    Коментиран от #8

    10:05 09.01.2026

  • 2 Роден в НРБ

    9 3 Отговор
    Нормален католически свещеник. Някой изненадан? Те 99% от тези еретици са педофили начело с папата

    10:05 09.01.2026

  • 3 Тома

    10 2 Отговор
    А кмета на Симитли кога

    10:07 09.01.2026

  • 4 БПЦ

    9 1 Отговор
    А тук кога?
    Манастири и поски обитания - раз врат от висша категория

    10:08 09.01.2026

  • 5 баба гуси

    3 1 Отговор
    льошо колега

    10:13 09.01.2026

  • 6 БеГемот

    2 3 Отговор
    Ако лицето е момченце не се брои...то му е зачислено по библия...

    10:19 09.01.2026

  • 7 Хмм

    5 1 Отговор
    това в католическата църква е практика, осъдили са го, защото вече не е свещеник, гледайте филма "Спотлайт", за журналистическо разследване в американската католическа църква, децата обикновено са от бедни семейства, разделени родители, майката зависи от помощите на църквата, ако децата споделят, майката или не вярва, или казва на детето да си мълчи, защото зависи от помощта на църквата, повечето деца се самоубиват когато пораснат

    10:21 09.01.2026

  • 8 Не е само този

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Има и друг извод: - България, която влезе в ЕС, ужким за да стане по-демократична, всъщност е мнооооого по-далеч от това.
    В България наскоро за предумишлено убийство по особено жесток начин дадоха 8 г. ....
    Но - да не забравяме, че с ген.сек. на МВР мутра от 2001 до ден днешен БГ съд и държава са в ръцете на доказана мутра ...

    Коментиран от #12

    10:28 09.01.2026

  • 9 Додо Попе

    1 3 Отговор
    Та нали си имате млади пингвини по църквите? Що си посегнал на не пингвини извън църквата?

    10:29 09.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Малко детенце

    0 1 Отговор
    Бoг да прoстит пoпа Cтaнка, кой ми даде книга, та се пoучих, как да клeцaм млaди мoми!

    10:34 09.01.2026

  • 12 Пич

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не е само този":

    Много пъти съм казвал че няма борба , а ако има , тя ще бъде изключително трудна ! Защото не е вярно че Мутрата е проблем - Мутрата е част от решението на проблема ! А самият истински Проблем е много по голям от Мутрата. Лошото - големите Проблеми се решават единствено с разсичане на Гордиевият възел ! А това разсичане се задава...

    10:34 09.01.2026

  • 13 24 не са малко

    1 3 Отговор
    да се покайва . божи служител . говори с бог . а ходи да блудства . може да го евтаназират . или кастрират . колкото повече са в една страна толкова повече лоши истории има . и във ватикана . и в украйна . правят лоши неща . единични случаи . до какво ги води самотата и постенето . замътва им се съзнанието . възприел е момченце за красива и надарена жена . може да е взел наркотици .

    10:38 09.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Малко спомени

    2 0 Отговор
    Минало, бешело... Еди Рама беше рекъл тези дни: "Докато поповете спорели дали ангелите водят полов живот, турците превзели Константинопол."

    10:51 09.01.2026

  • 16 ей не се научиха тия хора

    2 0 Отговор
    до кога ще ги тормозят тия католици с тези съдилища да им признаят педофилството за тяхна религиозна ценност и да се оправят !!! католиците са най-големите мошенници в религиозен план те играят с мафията-управляващи навсякъде по света например ватикана е най-голямата мафиотска структура на планетата няма якудза няма мс13 те са топ!!!

    10:51 09.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания