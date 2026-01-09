Свещеник бе осъден на 24 г. затвор за изнасилване на непълнолетно лице

Бразилски съд осъди бившия свещеник Бернардино Батиста душ Сантуш на 24 г. и девет месеца затвор за изнасилване на непълнолетно лице, сочи документ, получен от Асошиейтед прес, предаде БТА.
Решението е постановено по-рано тази седмица. В 22-страничен документ съдът в щата Минаш Жерайс осъди 78-годишния Сантуш да заплати 30 000 бразилски реала (5570 долара) обезщетение на лицето.
Адвокатът на Душ Сантуш, Леонардо Диниз, заяви в кратко изявление, че е шокиран от решението на съда и ще го обжалва.
Архиепископията на Бело Оризонте отстрани Душ Сантуш от поста му в съседния град Контажем през 2021 г. след десетки жалби, датиращи от 1975 г. Осъждането му обаче се основава на един-единствен случай от 2016 г., след като Бразилия промени законите си за давността в подобни случаи.
Бившият свещеник беше арестуван за първи път през октомври 2024 г., но по-късно беше преместен под домашен арест с гривна за електронно наблюдение на глезена, според властите в Минаш Жерайс.
Адвокатката Ана Каролина Оливейра, която работи за повече от 60 души, за които се твърди, че са били изнасилени от Душ Сантуш, заяви в изявление, че "решението на съда признава сериозността на извършените действия, особената уязвимост на непълнолетната жертва и дълбокото въздействие на нарушенията".
1 Пич
Да беше само този , но колко изгърмяха , включително и кардинали.....
Коментиран от #8
10:05 09.01.2026
2 Роден в НРБ
10:05 09.01.2026
3 Тома
10:07 09.01.2026
4 БПЦ
Манастири и поски обитания - раз врат от висша категория
10:08 09.01.2026
5 баба гуси
10:13 09.01.2026
6 БеГемот
10:19 09.01.2026
7 Хмм
10:21 09.01.2026
8 Не е само този
До коментар #1 от "Пич":Има и друг извод: - България, която влезе в ЕС, ужким за да стане по-демократична, всъщност е мнооооого по-далеч от това.
В България наскоро за предумишлено убийство по особено жесток начин дадоха 8 г. ....
Но - да не забравяме, че с ген.сек. на МВР мутра от 2001 до ден днешен БГ съд и държава са в ръцете на доказана мутра ...
Коментиран от #12
10:28 09.01.2026
9 Додо Попе
10:29 09.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Малко детенце
10:34 09.01.2026
12 Пич
До коментар #8 от "Не е само този":Много пъти съм казвал че няма борба , а ако има , тя ще бъде изключително трудна ! Защото не е вярно че Мутрата е проблем - Мутрата е част от решението на проблема ! А самият истински Проблем е много по голям от Мутрата. Лошото - големите Проблеми се решават единствено с разсичане на Гордиевият възел ! А това разсичане се задава...
10:34 09.01.2026
13 24 не са малко
10:38 09.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Малко спомени
10:51 09.01.2026
16 ей не се научиха тия хора
10:51 09.01.2026