Свещеник бе осъден на 24 г. затвор за изнасилване на непълнолетно лице

Бразилски съд осъди бившия свещеник Бернардино Батиста душ Сантуш на 24 г. и девет месеца затвор за изнасилване на непълнолетно лице, сочи документ, получен от Асошиейтед прес, предаде БТА.

Решението е постановено по-рано тази седмица. В 22-страничен документ съдът в щата Минаш Жерайс осъди 78-годишния Сантуш да заплати 30 000 бразилски реала (5570 долара) обезщетение на лицето.

Адвокатът на Душ Сантуш, Леонардо Диниз, заяви в кратко изявление, че е шокиран от решението на съда и ще го обжалва.

Архиепископията на Бело Оризонте отстрани Душ Сантуш от поста му в съседния град Контажем през 2021 г. след десетки жалби, датиращи от 1975 г. Осъждането му обаче се основава на един-единствен случай от 2016 г., след като Бразилия промени законите си за давността в подобни случаи.

Бившият свещеник беше арестуван за първи път през октомври 2024 г., но по-късно беше преместен под домашен арест с гривна за електронно наблюдение на глезена, според властите в Минаш Жерайс.

Адвокатката Ана Каролина Оливейра, която работи за повече от 60 души, за които се твърди, че са били изнасилени от Душ Сантуш, заяви в изявление, че "решението на съда признава сериозността на извършените действия, особената уязвимост на непълнолетната жертва и дълбокото въздействие на нарушенията".