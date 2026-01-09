Новини
Невиждани горски пожари бушуват в Австралия, има изчезнали хора ВИДЕО

9 Януари, 2026 07:56, обновена 9 Януари, 2026 07:00 541 1

Трима души са в неизвестност, предават местните власти

Трима души са в неизвестност, след като неконтролируеми горски пожари бушуват в австралийския щат Виктория, унищожавайки домове и изгаряйки огромни площи гориста местност, съобщиха властите, предаде Ройтерс, цитирана от dariknews.bg.

Комисарят по управление на извънредни ситуации на Виктория Тим Уибуш заяви на пресконференция, че пожарникарите се борят с 30 активни пожара, като степента на пожарна опасност в щата към днешна дата е "катастрофална", най-високата степен.

Властите заявиха, че прогнозираните за северната част на Виктория разрушителни ветрове и температури до 46 градуса по Целзий означават, че всички пожари ще бъдат "неудържими".

"Днес е един от най-опасните дни за пожари, които този щат е преживял от години", заяви премиерът на щат Виктория Джасинта Алън.

Пожарът близо до град Лонгууд е унищожил повече от 35 000 хектара гориста местност, а пожарът близо до Уолва е обхванал около 20 000 хектара.

И двата пожара започнаха в сряда, когато интензивна вълна от горещини в южната част на страната доведе до най-добрите условия за пожари от 2019 г. насам, когато горски пожари унищожиха големи площи в югоизточната част на Австралия, убивайки 33 души, в това, което стана известно като "Черното лято", отбелязва Ройтерс.

Най-големият пожар близо до Лонгууд унищожи общински и жилищни имоти, включително множество къщи, общински център и телефонна централа, каза Уибуш.

"На този етап не можем да потвърдим тези числа, все още е твърде опасно да влезем и да стигнем до мястото", каза той.

Заместник-комисарят на полицията във Виктория Боб Хил заяви, че двама възрастни и едно дете са в неизвестност в Лонгууд, след като пожарникарите ги посъветвали да се укрият в къщите си в четвъртък.

"Те предупредиха тези хора, че рисковете са големи, рисковете са толкова високи, че трябва да се укрият, че е твърде късно да напуснат", каза той.

"По-късно същия следобед същите представители на пожарната се върнаха в района, за да видят къщата, пред която бяха видели тези трима души, и която беше напълно унищожена", каза той.

Десетки общности в близост до пожарите са евакуирани и много от държавните паркове и къмпинги са затворени.


