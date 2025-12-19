Владимир Путин ще отговаря днес на въпроси в рамките на годишната си пресконференция

Руският президент Владимир Путин днес ще даде традиционната си годишна пресконференция в Москва, по време на която се очаква в продължение на няколко часа да отговаря на въпроси на руски и чуждестранни журналисти по широк кръг от теми. За това съобщава германската агенция ДПА, предава БТА.

Както и през предишни години, събитието ще бъде комбинирано с телевизионния формат „Директна линия“, който позволява на гражданите на Русия да поставят лични и обществени проблеми, да търсят решения и да отправят директни въпроси към президента.

Руската държавна телевизия информира, че до момента са постъпили над два милиона въпроса от зрители и граждани. По думите на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, Путин се подготвя за участието си в предаването още от сряда.

Сред традиционно обсъжданите теми са социалните и икономическите предизвикателства пред страната, включително бедността, проблемите в здравеопазването и критиките към състоянието на инфраструктурата. Събитието се излъчва на живо по националните телевизионни канали и в новинарските сайтове в цяла Русия, отбелязва ДПА.

Войната в Украйна също заема централно място в дискусиите, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., като много руснаци изразяват желание за прекратяване на военните действия и кръвопролитието.

Ежегодното телевизионно участие служи и за изграждане на публичния образ на Путин като лидер, който лично се ангажира с проблемите на гражданите и е способен да намира решения. Миналогодишното издание на „Директна линия“ продължи малко под четири часа и половина.