Владимир Путин ще отговаря днес на въпроси в рамките на годишната си пресконференция
  Тема: Украйна

19 Декември, 2025 08:46

Държавният глава ще отговаря с часове на въпроси на журналисти и руски граждани

Владимир Путин ще отговаря днес на въпроси в рамките на годишната си пресконференция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин днес ще даде традиционната си годишна пресконференция в Москва, по време на която се очаква в продължение на няколко часа да отговаря на въпроси на руски и чуждестранни журналисти по широк кръг от теми. За това съобщава германската агенция ДПА, предава БТА.

Както и през предишни години, събитието ще бъде комбинирано с телевизионния формат „Директна линия“, който позволява на гражданите на Русия да поставят лични и обществени проблеми, да търсят решения и да отправят директни въпроси към президента.

Руската държавна телевизия информира, че до момента са постъпили над два милиона въпроса от зрители и граждани. По думите на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, Путин се подготвя за участието си в предаването още от сряда.

Сред традиционно обсъжданите теми са социалните и икономическите предизвикателства пред страната, включително бедността, проблемите в здравеопазването и критиките към състоянието на инфраструктурата. Събитието се излъчва на живо по националните телевизионни канали и в новинарските сайтове в цяла Русия, отбелязва ДПА.

Войната в Украйна също заема централно място в дискусиите, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., като много руснаци изразяват желание за прекратяване на военните действия и кръвопролитието.

Ежегодното телевизионно участие служи и за изграждане на публичния образ на Путин като лидер, който лично се ангажира с проблемите на гражданите и е способен да намира решения. Миналогодишното издание на „Директна линия“ продължи малко под четири часа и половина.


  • 1 Миролюб Войнов, анализатор

    18 26 Отговор
    Днес отговаря в Русия, завтра в Хага !!!

    Коментиран от #6, #16, #23

    08:47 19.12.2025

  • 2 Тук е България, не Брюксел!

    25 6 Отговор
    Ще го гледаме !!

    Коментиран от #15

    08:47 19.12.2025

  • 3 Пич

    16 1 Отговор
    Все някой ще го пита как мисли да отреагира в ситуацията с руските активи в ЕС ! Интересно ще е да чуем какво ще отговори !

    Коментиран от #31

    08:49 19.12.2025

  • 4 Мордор

    15 21 Отговор
    Говори
    Всичко е по план !!!
    Който е малоумен вярва .
    Киев за три дни - вече четири години , но всичко е точно .
    Робите ушанки слушат и се кефят колко са велики , а после отиват да се наредят на опашка за бензин

    08:50 19.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А ти

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Днес говориш в мъжката баня , а утре ще правиш пърформанс на площад Възраждане с четири вибратора.

    Коментиран от #7

    08:51 19.12.2025

  • 7 Много

    4 9 Отговор

    До коментар #6 от "А ти":

    Елементарно
    Като теб
    Иначе казано
    Просто
    Като теб

    08:52 19.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    17 4 Отговор
    А мъарцуля вчера обгази фермерите и ни набута да плащаме репарации години наред, заради това че Путин насили пуделите и.

    08:53 19.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гнусен Цирк

    8 15 Отговор
    пожизнениея руски президент Фашист ще отговаря.....

    08:54 19.12.2025

  • 12 Неуспешен опит

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Те отговориха, бре":

    Опитай пак .

    Коментиран от #17

    08:54 19.12.2025

  • 13 Орк

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "А някой ще пита ли":

    С този въпрос към Зеленски.

    08:55 19.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ние сме ЕС!

    7 19 Отговор

    До коментар #2 от "Тук е България, не Брюксел!":

    Българите са част от ЕС!!! Кво да гледаме пожизнен президент Агресор от руската Фашистка демокрация?

    Коментиран от #21, #26

    08:56 19.12.2025

  • 16 болгарин..

    8 7 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Вова ще отговори на бгбандерците..че внужник0 напеефски има гавнатьциза кушаньие-поне за още една петилетка

    08:57 19.12.2025

  • 17 Още

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Неуспешен опит":

    Странно е обаче, че ние, поляците, сме лъгани повече от украинците. Междувременно, като формално неутрална страна, ние трябва да получаваме вярна информация и да предприемаме подходящи действия въз основа на нея".

    Коментиран от #19

    08:58 19.12.2025

  • 18 Нещо за Пригожин

    7 5 Отговор
    Ще сподели ли ?
    Или още цапа дупето с тиква като се сети ?

    09:03 19.12.2025

  • 19 Да прав си

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "Още":

    Точно .
    А земята е плоска
    А ти си великан научен

    09:04 19.12.2025

  • 20 Руският

    7 9 Отговор
    Войнолюбив народ е прокълнат от векове и за векове да живее в глад, мизерия и изолация

    09:05 19.12.2025

  • 21 русичь..

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ние сме ЕС!":

    Пускай си бандертв и зяпай как на одесското пристанище пошли на фюють..над 300 хиляди бгснарядчета,а хлопците се кефат че зеления мухал е пак със средн0е пръстьче из0тьзадзи

    09:05 19.12.2025

  • 22 Герги

    4 8 Отговор
    .....на въпроси внимателно подбрани от изтривалките на Путин...колко удобно..

    Коментиран от #25

    09:05 19.12.2025

  • 23 Отговор

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    Urodi като теб са главната цел за промиване на мозъци на нацистите като Урула,кая и цялата измет в ЕКЧ

    09:05 19.12.2025

  • 24 ?????

    5 5 Отговор
    Ха ха.
    Сектата на тостерите пикаещи във външни тоалетни гледам се е активирала.
    Но като няма кво смислено да кажат си разнасят дежурните лозунги.

    09:06 19.12.2025

  • 25 Нали

    12 4 Отговор

    До коментар #22 от "Герги":

    Когато видя тиквата в България и простачката Урсула да отговарят на въпроси 4 часа, мога да проявя поне малко рабиране към промитият ти мозък.
    България затова е на това дередже ,защото е пълна с бокл ...ци като теб!

    Коментиран от #29, #38

    09:09 19.12.2025

  • 26 Коментар

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ние сме ЕС!":

    Хахах
    Гледай тогаяа лъжите на нацистката крадла Урсула.
    Нали ЕС е демокрация?
    Защо тогава европрокърарурата я пази от подсъдимата скамейка ,след като е доказана далаветаъа и заедно с мъжа и за ваксините?И когато е имало българи и България още е нямало никаква Европа.
    Нив сме в основата на провославието,а сега дебили като вас лъжат подметките на католиците и сатанистите в западна Европа

    09:16 19.12.2025

  • 27 Някой ще се престраши ли

    4 3 Отговор
    да попита Путлер какво постигна след почти 5 години пълномащабна война, 1, 5 млн. руски жертви, многомилиардни загуби, разбита армия, пълна зависимост от Китай, разрушена икономика и фалирала държава?

    Още не може да превземе Донбас!

    Коментиран от #51

    09:16 19.12.2025

  • 28 Коко Н

    0 0 Отговор
    " "Стойката" ,почивен ден няма!"
    Това е единственият ден,за отговорност,отговаря де, от него.

    09:17 19.12.2025

  • 29 Герги

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Нали":

    Чета ти дивотиите и не е нужно да казвам кой е мусора...излишно е да го казвам,вижда се без бинокъл...на теб ти липсват всичките години до момента ,също и на тези който са те лайквали,за езика...Ако ще и 10 часа да приказва това са лъжи предназначени за такива шарани като теб...това е похват на Кремъл...малий колко демократично...

    Коментиран от #40

    09:18 19.12.2025

  • 30 Предложение

    1 3 Отговор
    Модераторите на нацисткият сайт да си е..т майката.

    Коментиран от #35

    09:19 19.12.2025

  • 31 Трайчо Траев

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Ще наддава!

    09:19 19.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Путлер да обясни това:

    4 2 Отговор
    Само от снощи:

    За пореден път ВСУ атакува и порази Орловската ТЕЦ и остави без парно и ток хиляди руснаци.

    Информация за пожар и щети след атака с дронове има и за един от най-големите химически заводи-производители на амоняк в света "Толиатиазот" (ТОАЗ), в топ 10. В Телеграм местни жители казват, че пътят към завода е затворен с блокада. Има неофициални данни за поне 6 взрива. Заводът се намира в района на град Толиати, Самарска област

    По-рано тази нощ в руския град Ростов спря токът - явно заради въздушна атака, като има данни за липса на електричество в половината град. Според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, който публикува съобщение в Телеграм, причината за срива с електричеството е понесъл поражения високоволтов електропровод. Има поразени и други електропроводи, заради които е спрян токът и в по-малки населени места.

    09:21 19.12.2025

  • 34 Нашите

    0 1 Отговор
    мекотели хем много страхливи хем на много хитри се правят. Видиш ли те цититат германската агенция ДПА т.е. те оттам научили за пресконференцията. Сакън да не ги обвинят че са казали нещо за Русия което не е плювка, а напротив нещо повече от демократично. То бива бива безгръбначие ама пък чак толкова? Ходи после че им вярвай на глупостите които непрекъснато ръсят.

    09:21 19.12.2025

  • 35 гост

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "Предложение":

    не си в час,това си е проруски сайт...ДОКАЗАНО...явно си кьорав...

    09:21 19.12.2025

  • 36 Общо взето

    5 1 Отговор
    Вдовици и майки на убити руснаци в тридневната специална операция ще благодарят за получените мелнички за медо

    09:22 19.12.2025

  • 37 Българин

    3 0 Отговор
    Дърт палячо.

    09:24 19.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Руснаков

    3 0 Отговор
    МАСЙНАТА ТИ...

    09:26 19.12.2025

  • 40 Истината

    2 3 Отговор

    До коментар #29 от "Герги":

    Опростачването на народа продължава.
    Хора които не знаят рода си и се кланят на чужди идоли се наричат.....!
    Защо сме толкова слепи?
    Защо не познааваме историята си?
    Защо верваме на запдните пропаганатори?
    Нали щеше да издигнат паметнил в Брюксел на кан Тервел,спасол Европа от арабите?
    Цялата тази гръцко - латинска общност целяща заличаването ни като цивилизация явно е намерила добра почва в изродените души на чуждопоклонниците в тази завладяна територия.

    Коментиран от #46, #48

    09:26 19.12.2025

  • 41 Един

    2 1 Отговор
    Молеца пак ще се прави на велик.

    09:26 19.12.2025

  • 42 Китай счита Сибир

    6 3 Отговор
    за своя земя, дадена на Русия по силата на два договора през 19 век, но преди това биля част от Китайската империя.
    На всички китайски карти Сибир и градовете и наименованията в него са дадени с китайските им имена.
    Включително и Владивосток- главното пристанище.

    От години Китай прилага метода на постепенната инфилтрация на Сибир. Китайски фирми и работници бавно и методично овладяват всичко в Сибир, всеки бизнес, всяка инфраструктура. Китай не бърза, те са хилядолетна империя и плановете им са за век напред. Така Сибир става китайски без бой. Местните жители са толкова бедни, че се записват в армията на Путин за пари и мрат в Украйна. Сибир остава без мъже и местните жени се омъжват за китайци. Раждат китайчета!

    Така Путин помага на Китай още по бързо да завладее Сибир. Др. Си е доволен, хем купува евтини суровини от Русия, хем завладява Сибир!

    Китайците са майстори на дългите позиции, Путин е хамсилак, един Донбас не може да завладее вече 5 години!

    Коментиран от #45

    09:30 19.12.2025

  • 43 Кои руски "журналисти" бе?

    4 2 Отговор
    Путинистите ли?
    Няма такъв смях.

    09:34 19.12.2025

  • 44 Хаха

    4 1 Отговор
    Путлер за пореден път ще отговаря на подбрани въпроси и ще продължи да лъже.

    09:37 19.12.2025

  • 45 Първите 10 хиляди

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Китай счита Сибир":

    Индийци пристигнаха в Путинландия
    Очакват се още 100 хиляди .
    Уж да работят .

    Китайци и Индийци
    Лека полека ще окупират Кочината.
    Което е много добра новина .

    Със Годините Руските Мусори
    Все повече ще намалеят като бройка
    Благодарение на Политиката
    На Бункерния Фюрер.

    09:38 19.12.2025

  • 46 Ами да

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "Истината":

    Кланят се на някаква
    Пучя Въшка.

    Това е идолът .
    Нали му целувате. ..К...

    Всяка вечер .

    09:40 19.12.2025

  • 47 КГБ Пропадняка

    2 0 Отговор
    Ще говори
    И Кремълските Тампони
    Ще попиват...

    Идеално .

    09:43 19.12.2025

  • 48 Герги

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Истината":

    И каква е историята,такава я знаем,,, каквато са ни я наливали в главите 45 год.а дали е било така,само Господ знае...Ти на кой се кланяш,,на Вожда от Кремъл ли...и при теб има жалба за младост...

    09:53 19.12.2025

  • 49 Ухаааа

    2 0 Отговор
    Ще казва, кога ще нахлуе в Молдов и кога в България. Гледайте го българи и се радвайте, че пак ще имате освободител и Баце ще е новият Бай ви Тошо!

    09:56 19.12.2025

  • 50 Ами

    3 0 Отговор
    Тоя плъх какво ще отговаря на мужиците,да върви да отговоря в Хага

    09:56 19.12.2025

  • 51 Идиот

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Някой ще се престраши ли":

    300%
    Защо наркомана не обяви война на Русия.?
    Кажи бе отпадък

    Коментиран от #54

    09:58 19.12.2025

  • 52 стоян

    1 0 Отговор
    Някой рузнак ще има ли смелоста да попита с въпрос - другарю путин верно ли е че с нашите рузки пари европейците ще купуват оръжия за украинците с които оръжия украинците ще избиват нашите ,, пацани ,,

    10:06 19.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Идиот":

    нали у Вас имаш огледало,застани пред него и виж Отпадъка в целият му блясък...хора без обиди можете ли да коментирате...

    10:07 19.12.2025

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    1 0 Отговор
    Путилифонът батю Путйо сподели скимтейки каде го страхува само един въпрос- защо всеки ден мо се налага да нагъва сутрин обед и вечер на потникът ръкава!?

    10:07 19.12.2025

