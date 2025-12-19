Владимир Путин ще отговаря днес на въпроси в рамките на годишната си пресконференция

Руският президент Владимир Путин днес ще даде традиционната си годишна пресконференция в Москва, по време на която се очаква в продължение на няколко часа да отговаря на въпроси на руски и чуждестранни журналисти по широк кръг от теми. За това съобщава германската агенция ДПА, предава БТА.
Както и през предишни години, събитието ще бъде комбинирано с телевизионния формат „Директна линия“, който позволява на гражданите на Русия да поставят лични и обществени проблеми, да търсят решения и да отправят директни въпроси към президента.
Руската държавна телевизия информира, че до момента са постъпили над два милиона въпроса от зрители и граждани. По думите на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков, Путин се подготвя за участието си в предаването още от сряда.
Сред традиционно обсъжданите теми са социалните и икономическите предизвикателства пред страната, включително бедността, проблемите в здравеопазването и критиките към състоянието на инфраструктурата. Събитието се излъчва на живо по националните телевизионни канали и в новинарските сайтове в цяла Русия, отбелязва ДПА.
Войната в Украйна също заема централно място в дискусиите, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия през 2022 г., като много руснаци изразяват желание за прекратяване на военните действия и кръвопролитието.
Ежегодното телевизионно участие служи и за изграждане на публичния образ на Путин като лидер, който лично се ангажира с проблемите на гражданите и е способен да намира решения. Миналогодишното издание на „Директна линия“ продължи малко под четири часа и половина.
1 Миролюб Войнов, анализатор
08:47 19.12.2025
2 Тук е България, не Брюксел!
08:47 19.12.2025
3 Пич
08:49 19.12.2025
4 Мордор
Всичко е по план !!!
Който е малоумен вярва .
Киев за три дни - вече четири години , но всичко е точно .
Робите ушанки слушат и се кефят колко са велики , а после отиват да се наредят на опашка за бензин
08:50 19.12.2025
6 А ти
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, анализатор":Днес говориш в мъжката баня , а утре ще правиш пърформанс на площад Възраждане с четири вибратора.
08:51 19.12.2025
7 Много
До коментар #6 от "А ти":Елементарно
Като теб
Иначе казано
Просто
Като теб
08:52 19.12.2025
9 Вашето мнение
08:53 19.12.2025
11 гнусен Цирк
08:54 19.12.2025
12 Неуспешен опит
До коментар #8 от "Те отговориха, бре":Опитай пак .
08:54 19.12.2025
13 Орк
До коментар #5 от "А някой ще пита ли":С този въпрос към Зеленски.
08:55 19.12.2025
15 Ние сме ЕС!
До коментар #2 от "Тук е България, не Брюксел!":Българите са част от ЕС!!! Кво да гледаме пожизнен президент Агресор от руската Фашистка демокрация?
08:56 19.12.2025
16 болгарин..
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, анализатор":Вова ще отговори на бгбандерците..че внужник0 напеефски има гавнатьциза кушаньие-поне за още една петилетка
08:57 19.12.2025
17 Още
До коментар #12 от "Неуспешен опит":Странно е обаче, че ние, поляците, сме лъгани повече от украинците. Междувременно, като формално неутрална страна, ние трябва да получаваме вярна информация и да предприемаме подходящи действия въз основа на нея".
08:58 19.12.2025
18 Нещо за Пригожин
Или още цапа дупето с тиква като се сети ?
09:03 19.12.2025
19 Да прав си
До коментар #17 от "Още":Точно .
А земята е плоска
А ти си великан научен
09:04 19.12.2025
20 Руският
09:05 19.12.2025
21 русичь..
До коментар #15 от "Ние сме ЕС!":Пускай си бандертв и зяпай как на одесското пристанище пошли на фюють..над 300 хиляди бгснарядчета,а хлопците се кефат че зеления мухал е пак със средн0е пръстьче из0тьзадзи
09:05 19.12.2025
22 Герги
09:05 19.12.2025
23 Отговор
До коментар #1 от "Миролюб Войнов, анализатор":Urodi като теб са главната цел за промиване на мозъци на нацистите като Урула,кая и цялата измет в ЕКЧ
09:05 19.12.2025
24 ?????
Сектата на тостерите пикаещи във външни тоалетни гледам се е активирала.
Но като няма кво смислено да кажат си разнасят дежурните лозунги.
09:06 19.12.2025
25 Нали
До коментар #22 от "Герги":Когато видя тиквата в България и простачката Урсула да отговарят на въпроси 4 часа, мога да проявя поне малко рабиране към промитият ти мозък.
България затова е на това дередже ,защото е пълна с бокл ...ци като теб!
09:09 19.12.2025
26 Коментар
До коментар #15 от "Ние сме ЕС!":Хахах
Гледай тогаяа лъжите на нацистката крадла Урсула.
Нали ЕС е демокрация?
Защо тогава европрокърарурата я пази от подсъдимата скамейка ,след като е доказана далаветаъа и заедно с мъжа и за ваксините?И когато е имало българи и България още е нямало никаква Европа.
Нив сме в основата на провославието,а сега дебили като вас лъжат подметките на католиците и сатанистите в западна Европа
09:16 19.12.2025
27 Някой ще се престраши ли
Още не може да превземе Донбас!
09:16 19.12.2025
28 Коко Н
Това е единственият ден,за отговорност,отговаря де, от него.
09:17 19.12.2025
29 Герги
До коментар #25 от "Нали":Чета ти дивотиите и не е нужно да казвам кой е мусора...излишно е да го казвам,вижда се без бинокъл...на теб ти липсват всичките години до момента ,също и на тези който са те лайквали,за езика...Ако ще и 10 часа да приказва това са лъжи предназначени за такива шарани като теб...това е похват на Кремъл...малий колко демократично...
09:18 19.12.2025
30 Предложение
09:19 19.12.2025
31 Трайчо Траев
До коментар #3 от "Пич":Ще наддава!
09:19 19.12.2025
33 Путлер да обясни това:
За пореден път ВСУ атакува и порази Орловската ТЕЦ и остави без парно и ток хиляди руснаци.
Информация за пожар и щети след атака с дронове има и за един от най-големите химически заводи-производители на амоняк в света "Толиатиазот" (ТОАЗ), в топ 10. В Телеграм местни жители казват, че пътят към завода е затворен с блокада. Има неофициални данни за поне 6 взрива. Заводът се намира в района на град Толиати, Самарска област
По-рано тази нощ в руския град Ростов спря токът - явно заради въздушна атака, като има данни за липса на електричество в половината град. Според губернатора на Ростовска област Юрий Слюсар, който публикува съобщение в Телеграм, причината за срива с електричеството е понесъл поражения високоволтов електропровод. Има поразени и други електропроводи, заради които е спрян токът и в по-малки населени места.
09:21 19.12.2025
34 Нашите
09:21 19.12.2025
35 гост
До коментар #30 от "Предложение":не си в час,това си е проруски сайт...ДОКАЗАНО...явно си кьорав...
09:21 19.12.2025
36 Общо взето
09:22 19.12.2025
37 Българин
09:24 19.12.2025
39 Руснаков
09:26 19.12.2025
40 Истината
До коментар #29 от "Герги":Опростачването на народа продължава.
Хора които не знаят рода си и се кланят на чужди идоли се наричат.....!
Защо сме толкова слепи?
Защо не познааваме историята си?
Защо верваме на запдните пропаганатори?
Нали щеше да издигнат паметнил в Брюксел на кан Тервел,спасол Европа от арабите?
Цялата тази гръцко - латинска общност целяща заличаването ни като цивилизация явно е намерила добра почва в изродените души на чуждопоклонниците в тази завладяна територия.
09:26 19.12.2025
41 Един
09:26 19.12.2025
42 Китай счита Сибир
На всички китайски карти Сибир и градовете и наименованията в него са дадени с китайските им имена.
Включително и Владивосток- главното пристанище.
От години Китай прилага метода на постепенната инфилтрация на Сибир. Китайски фирми и работници бавно и методично овладяват всичко в Сибир, всеки бизнес, всяка инфраструктура. Китай не бърза, те са хилядолетна империя и плановете им са за век напред. Така Сибир става китайски без бой. Местните жители са толкова бедни, че се записват в армията на Путин за пари и мрат в Украйна. Сибир остава без мъже и местните жени се омъжват за китайци. Раждат китайчета!
Така Путин помага на Китай още по бързо да завладее Сибир. Др. Си е доволен, хем купува евтини суровини от Русия, хем завладява Сибир!
Китайците са майстори на дългите позиции, Путин е хамсилак, един Донбас не може да завладее вече 5 години!
09:30 19.12.2025
43 Кои руски "журналисти" бе?
Няма такъв смях.
09:34 19.12.2025
44 Хаха
09:37 19.12.2025
45 Първите 10 хиляди
До коментар #42 от "Китай счита Сибир":Индийци пристигнаха в Путинландия
Очакват се още 100 хиляди .
Уж да работят .
Китайци и Индийци
Лека полека ще окупират Кочината.
Което е много добра новина .
Със Годините Руските Мусори
Все повече ще намалеят като бройка
Благодарение на Политиката
На Бункерния Фюрер.
09:38 19.12.2025
46 Ами да
До коментар #40 от "Истината":Кланят се на някаква
Пучя Въшка.
Това е идолът .
Нали му целувате. ..К...
Всяка вечер .
09:40 19.12.2025
47 КГБ Пропадняка
И Кремълските Тампони
Ще попиват...
Идеално .
09:43 19.12.2025
48 Герги
До коментар #40 от "Истината":И каква е историята,такава я знаем,,, каквато са ни я наливали в главите 45 год.а дали е било така,само Господ знае...Ти на кой се кланяш,,на Вожда от Кремъл ли...и при теб има жалба за младост...
09:53 19.12.2025
49 Ухаааа
09:56 19.12.2025
50 Ами
09:56 19.12.2025
51 Идиот
До коментар #27 от "Някой ще се престраши ли":300%
Защо наркомана не обяви война на Русия.?
Кажи бе отпадък
09:58 19.12.2025
52 стоян
10:06 19.12.2025
54 гост
До коментар #51 от "Идиот":нали у Вас имаш огледало,застани пред него и виж Отпадъка в целият му блясък...хора без обиди можете ли да коментирате...
10:07 19.12.2025
55 Архимандрисандрит Бибиян
10:07 19.12.2025