Новини
Свят »
Филипини »
Филипини и Япония засилват военното си сътрудничество

Филипини и Япония засилват военното си сътрудничество

19 Декември, 2025 09:26 411 1

  • филипини-
  • япония-
  • военно сътрудничество

Висши военни лидери обсъдиха регионалната сигурност и споразумението за реципрочен достъп

Филипини и Япония засилват военното си сътрудничество - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Висши военни представители на Филипините и Япония потвърдиха укрепващите се връзки в областта на сигурността между двете страни по време на виртуална среща на високо равнище, проведена в сряда, съобщава Филипинската новинарска агенция (ФНА), предава БТА.

В изявление от вчера вечерта Въоръжените сили на Филипините (ВСФ) уточниха, че началникът на ВСФ генерал Ромео Браунър-младши и началникът на щаба на Японските сили за самоотбрана генерал Хироаки Учикура са потвърдили ангажимента си за засилване на двустранното военно сътрудничество.

„Двамата лидери обмениха мнения относно развитието на регионалната сигурност и проучиха възможностите за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между въоръжените сили на двете държави“, посочиха от ВСФ.

Генерал Браунър изрази признателността на филипинските въоръжени сили за подкрепата на Япония и подчерта значението на устойчивото взаимодействие с партньори със сходни позиции за насърчаване на мир и стабилност в региона.

„Виртуалната среща подчерта стратегическото партньорство между Филипините и Япония, което отразява споделен ангажимент за поддържане на регионалната стабилност и развитие на сътрудничеството в областта на отбраната в Индо-Тихоокеанския регион, основано на взаимно уважение, споделени ценности и спазване на международното право“, се казва в съобщението на ВСФ.

Споразумението за реципрочен достъп между двете държави, влязло в сила на 11 септември 2025 г., позволява по-задълбочено военно сътрудничество и укрепва партньорството между Филипини и Япония.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пепи Волгата

    1 1 Отговор
    Хаха тролове, аз избрах еврото.

    09:32 19.12.2025