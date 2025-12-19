Филипини и Япония засилват военното си сътрудничество

Висши военни представители на Филипините и Япония потвърдиха укрепващите се връзки в областта на сигурността между двете страни по време на виртуална среща на високо равнище, проведена в сряда, съобщава Филипинската новинарска агенция (ФНА), предава БТА.

В изявление от вчера вечерта Въоръжените сили на Филипините (ВСФ) уточниха, че началникът на ВСФ генерал Ромео Браунър-младши и началникът на щаба на Японските сили за самоотбрана генерал Хироаки Учикура са потвърдили ангажимента си за засилване на двустранното военно сътрудничество.

„Двамата лидери обмениха мнения относно развитието на регионалната сигурност и проучиха възможностите за по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между въоръжените сили на двете държави“, посочиха от ВСФ.

Генерал Браунър изрази признателността на филипинските въоръжени сили за подкрепата на Япония и подчерта значението на устойчивото взаимодействие с партньори със сходни позиции за насърчаване на мир и стабилност в региона.

„Виртуалната среща подчерта стратегическото партньорство между Филипините и Япония, което отразява споделен ангажимент за поддържане на регионалната стабилност и развитие на сътрудничеството в областта на отбраната в Индо-Тихоокеанския регион, основано на взаимно уважение, споделени ценности и спазване на международното право“, се казва в съобщението на ВСФ.

Споразумението за реципрочен достъп между двете държави, влязло в сила на 11 септември 2025 г., позволява по-задълбочено военно сътрудничество и укрепва партньорството между Филипини и Япония.