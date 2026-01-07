Новини
Свят »
Южна Корея »
Южна Корея отчита напредък в доверието с Китай и подчертава значението на отношенията с Япония

7 Януари, 2026 08:24 560 4

  • южна корея-
  • китай-
  • япония

Президентът И Дже-мьон заяви в Шанхай, че Пекин може да играе посредническа роля за мир на Корейския полуостров

Южна Корея отчита напредък в доверието с Китай и подчертава значението на отношенията с Япония - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви днес, че е постигнат съществен напредък във възстановяването на доверието между Сеул и Пекин, като подчерта, че отношенията с Япония са също толкова важни, колкото и тези с Китай. Изявлението му беше направено в Шанхай и цитирано от Ройтерс, предава БТА.

По време на държавното си посещение в Китай И Дже-мьон проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин. По думите на южнокорейския лидер Си е отбелязал, че при обсъждането на въпроса за въоръжената с ядрено оръжие Северна Корея е необходимо търпение.

Президентът на Южна Корея направи изявлението си пред местни медии в Шанхай, като коментарите му бяха излъчени на живо по телевизията. Той посочи, че е информирал китайския държавен глава за досегашните, но все още безрезултатни опити на Сеул да ангажира Пхенян в диалог и да подобри двустранните отношения, като е призовал Си да съдейства като посредник за постигане на мир на Корейския полуостров.

„Президентът Си призна усилията, които сме положили досега, и подчерта, че е нужно търпение“, заяви И Дже-мьон.

Настоящото посещение е част от стремежа на южнокорейския президент да открие „нова фаза“ в отношенията с Китай след няколко години на охлаждане. Това напрежение беше засилено и от решението на Пекин да ограничи достъпа на популярни южнокорейски културни продукти до китайския пазар след спора около разполагането на американска противоракетна система в Южна Корея през 2017 г. Срещата между И и Си е втората им за по-малко от три месеца.

И Дже-мьон допълни, че Си Цзинпин е отбелязал колко трудно е изграждането на доверие и взаимно уважение между държавите, като е посочил, че „да се говори е лесно, но действията изискват значителни усилия“.

Южнокорейският президент подчерта още, че дипломатическите отношения по своята същност са сложни, тъй като изискват балансиране на ключовите национални интереси, и изрази надежда напрежението между Япония и Китай да бъде преодоляно.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухаааа!👍

    1 0 Отговор
    Страхът от северният съсед сковава американските подлоги!😂

    08:28 07.01.2026

  • 2 Госあ

    0 0 Отговор
    Както не веднъж съм казвал, двуполюстният свят трябва да бъде по осите Русия-ЕС и Китай-Япония-Корея.

    08:34 07.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор
    Русия тoже бележи забележителен напредък в доверието със Сирия, Венецуела, Сърбия, С.А.Щ и най-вече с България !!! 99.9% от колите и стоките в България не са руски ! Само любимата ми "руска" Берьозка, ма тя комай да е украинска всъщност .....

    08:42 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

