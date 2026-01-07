Южна Корея отчита напредък в доверието с Китай и подчертава значението на отношенията с Япония

Южнокорейският президент И Дже-мьон заяви днес, че е постигнат съществен напредък във възстановяването на доверието между Сеул и Пекин, като подчерта, че отношенията с Япония са също толкова важни, колкото и тези с Китай. Изявлението му беше направено в Шанхай и цитирано от Ройтерс, предава БТА.

По време на държавното си посещение в Китай И Дже-мьон проведе разговори с китайския президент Си Цзинпин. По думите на южнокорейския лидер Си е отбелязал, че при обсъждането на въпроса за въоръжената с ядрено оръжие Северна Корея е необходимо търпение.

Президентът на Южна Корея направи изявлението си пред местни медии в Шанхай, като коментарите му бяха излъчени на живо по телевизията. Той посочи, че е информирал китайския държавен глава за досегашните, но все още безрезултатни опити на Сеул да ангажира Пхенян в диалог и да подобри двустранните отношения, като е призовал Си да съдейства като посредник за постигане на мир на Корейския полуостров.

„Президентът Си призна усилията, които сме положили досега, и подчерта, че е нужно търпение“, заяви И Дже-мьон.

Настоящото посещение е част от стремежа на южнокорейския президент да открие „нова фаза“ в отношенията с Китай след няколко години на охлаждане. Това напрежение беше засилено и от решението на Пекин да ограничи достъпа на популярни южнокорейски културни продукти до китайския пазар след спора около разполагането на американска противоракетна система в Южна Корея през 2017 г. Срещата между И и Си е втората им за по-малко от три месеца.

И Дже-мьон допълни, че Си Цзинпин е отбелязал колко трудно е изграждането на доверие и взаимно уважение между държавите, като е посочил, че „да се говори е лесно, но действията изискват значителни усилия“.

Южнокорейският президент подчерта още, че дипломатическите отношения по своята същност са сложни, тъй като изискват балансиране на ключовите национални интереси, и изрази надежда напрежението между Япония и Китай да бъде преодоляно.