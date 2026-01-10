Новини
Свят »
Филипини »
Един убит и 27 безследно изчезнали сред срутване на лавина от боклук във Филипините (СНИМКИ)

Един убит и 27 безследно изчезнали сред срутване на лавина от боклук във Филипините (СНИМКИ)

10 Януари, 2026 12:35 645 8

  • филипини-
  • боклук-
  • затрупване-
  • хора-
  • загинали-
  • в неизвестност-
  • ранени

Спасители са извадили 8 души живи

Един убит и 27 безследно изчезнали сред срутване на лавина от боклук във Филипините (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Лавина от боклук затрупа работници в съоръжение за разделяне на отпадъци в централен филипински град, убивайки един човек, ранявайки 7 и оставяйки най-малко 27 други под нея, съобщи полицията.

Спасители са извадили 8 души живи и издирват изчезналите, които все още са в капан, след като огромна купчина боклук и отломки се срути върху тях в село Биналиу в град Себу, пише CNN. Сред засегнатите са работници на сметището, но не е ясно дали сред жертвите има неработещи.

Една от спасените жени, работеща на сметището, е починала, докато е била транспортирана до болница, каза регионалният директор на полицията бригаден генерал Родерик Маранан пред Асошиейтед прес, добавяйки, че останалите са оцелели, но са ранени.

Кметът на град Себу Нестор Арчивал заяви, че най-малко 12 души са спасени, а 38 други остават в неизвестност. Причината за различния брой на изчезналите и спасените, даден от полицията и Арчивал, не е ясна.

„Всички екипи за реагиране остават напълно ангажирани в усилията за търсене и извличане на останалите изчезнали лица при стриктно спазване на протоколите за безопасност“, се казва в изявление на Арчивал, публикувано във Facebook.

Един убит и 27 безследно изчезнали сред срутване на лавина от боклук във Филипините (СНИМКИ)

Един убит и 27 безследно изчезнали сред срутване на лавина от боклук във Филипините (СНИМКИ)

На депото десетки спасители се бориха през нощта в търсене на заседнали хора.


Филипини
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДС Терзиев

    2 1 Отговор
    Това в София ли е станало?

    12:39 10.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Утре в 12 часа акция пред Столичната община за носене на боклук.

    12:40 10.01.2026

  • 3 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТОВА НЕ Е ЛИ ОТ ЛЮЛИН?

    12:41 10.01.2026

  • 4 бай Бай

    2 0 Отговор
    Идиокраси.
    За да видите какво следва, гледайте филма idiocracy от 2006, прайслес!

    12:42 10.01.2026

  • 5 еврохабиби

    1 1 Отговор
    бали и там във филипините некоги сащ свалиха диктатора и донесоха демокрация

    12:42 10.01.2026

  • 6 Перо

    1 1 Отговор
    При сегашния кмет на София, може и цунами от боклук да ни сполети! Във Филипините само лавина е имало!

    12:48 10.01.2026

  • 7 Дедо

    1 0 Отговор
    Елате вижте ската на Максуда във Варна , същата работа. Хем през няколко месеца има доброволчески акции , да го почистват. Но след 5 дена пак целия скат е заринат от боклуци. На пъпа на Варна има огромно сметище в незаконната етническа махала , която отвсякъде е заобиколена от зелена платена зона ,но не и в самата махала. Това е безумие в центъра на Варна, Депо за продажба на наркотици и сметище.

    Коментиран от #8

    12:56 10.01.2026

  • 8 Баба

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дедо":

    Добре сме докато са в махалата. Какво ще правим ако излязат от нея?

    13:07 10.01.2026