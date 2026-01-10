Един убит и 27 безследно изчезнали сред срутване на лавина от боклук във Филипините (СНИМКИ)

Лавина от боклук затрупа работници в съоръжение за разделяне на отпадъци в централен филипински град, убивайки един човек, ранявайки 7 и оставяйки най-малко 27 други под нея, съобщи полицията.

Спасители са извадили 8 души живи и издирват изчезналите, които все още са в капан, след като огромна купчина боклук и отломки се срути върху тях в село Биналиу в град Себу, пише CNN. Сред засегнатите са работници на сметището, но не е ясно дали сред жертвите има неработещи.

Една от спасените жени, работеща на сметището, е починала, докато е била транспортирана до болница, каза регионалният директор на полицията бригаден генерал Родерик Маранан пред Асошиейтед прес, добавяйки, че останалите са оцелели, но са ранени.

Кметът на град Себу Нестор Арчивал заяви, че най-малко 12 души са спасени, а 38 други остават в неизвестност. Причината за различния брой на изчезналите и спасените, даден от полицията и Арчивал, не е ясна.

„Всички екипи за реагиране остават напълно ангажирани в усилията за търсене и извличане на останалите изчезнали лица при стриктно спазване на протоколите за безопасност“, се казва в изявление на Арчивал, публикувано във Facebook.

На депото десетки спасители се бориха през нощта в търсене на заседнали хора.