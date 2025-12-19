Британското правителство потвърди кибератака срещу свои системи

Британският държавен министър в министерството на бизнеса и търговията Крис Брайънт потвърди, че правителството е станало обект на кибератака през октомври, съобщава Ройтерс, предава БТА.
С това частично се потвърждават публикации на вестник „Сън“, според които китайска група е проникнала в правителствени системи с цел достъп до данни на външното министерство.
„Със сигурност е имало хакерска атака“, каза Брайънт пред „Таймс радио“, като добави, че не може да потвърди дали атаката е пряко свързана с китайски лица или с държавата. Той подчерта, че правителството е „доста уверено“, че случилото се не застрашава отделни лица.
Според „Сън“ китайската хакерска група „Сторм 1849“ (Storm 1849) е отговорна за пробива, като предполагаемата атака е поставила под риск десетки хиляди данни за визи. Вестникът посочва, че групата е насочвала атаките си срещу политици и организации, критикуващи китайското правителство.
Брайънт уточни, че част от публикуваната информация е спекулация и че властите държат ситуацията под контрол. „Уверени сме, че рискът отделни лица да бъдат засегнати е нисък“, добави той пред „Скай Нюз“.
Правителствен говорител потвърди, че продължава разследването на случая и подчерта, че сигурността на системите и данните се третира „изключително сериозно“.
1 кибератака по смешковци
10:53 19.12.2025
2 Kaлпазанин
10:53 19.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 чугун
На тези изтрещели островитяни май са им за смяна чиповете.
С такива от перални поне, а дано малко им се ускори мисленето.
10:59 19.12.2025
5 Руски колхозник
11:00 19.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Някой
Но това е добро - за защита на демокрацията. Обратното е нападени на зли антидемократични сили. Убеден съм!
11:28 19.12.2025