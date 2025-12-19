Новини
Британското правителство потвърди кибератака срещу свои системи

19 Декември, 2025 10:43

Крис Брайънт заяви, че ситуацията е под контрол и рискът за гражданите е нисък

Британският държавен министър в министерството на бизнеса и търговията Крис Брайънт потвърди, че правителството е станало обект на кибератака през октомври, съобщава Ройтерс, предава БТА.

С това частично се потвърждават публикации на вестник „Сън“, според които китайска група е проникнала в правителствени системи с цел достъп до данни на външното министерство.

„Със сигурност е имало хакерска атака“, каза Брайънт пред „Таймс радио“, като добави, че не може да потвърди дали атаката е пряко свързана с китайски лица или с държавата. Той подчерта, че правителството е „доста уверено“, че случилото се не застрашава отделни лица.

Според „Сън“ китайската хакерска група „Сторм 1849“ (Storm 1849) е отговорна за пробива, като предполагаемата атака е поставила под риск десетки хиляди данни за визи. Вестникът посочва, че групата е насочвала атаките си срещу политици и организации, критикуващи китайското правителство.

Брайънт уточни, че част от публикуваната информация е спекулация и че властите държат ситуацията под контрол. „Уверени сме, че рискът отделни лица да бъдат засегнати е нисък“, добави той пред „Скай Нюз“.

Правителствен говорител потвърди, че продължава разследването на случая и подчерта, че сигурността на системите и данните се третира „изключително сериозно“.


  • 1 кибератака по смешковци

    7 1 Отговор
    „Голям УДАР за войнолюбците в ЕС, водени от провалилата се Урсула – гласовете на разума в ЕС БЛОКИРАХА НЕЗАКОННОТО използване на руските активи за финансиране на Украйна“, написа Дмитриев в „Екс“, очевидно визирайки председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

    10:53 19.12.2025

  • 2 Kaлпазанин

    8 1 Отговор
    Повод да има ,за нещо което не може да се види и усети ,също като хим оръжия в Ирак ,"диктатора"Кадафи в Либия ,и Сирия сега и Венецуела наркотици ,важното е да се мрази Русия и да се насажда злоба

    10:53 19.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 чугун

    4 1 Отговор
    Кога е октомври, кога е края на декември..
    На тези изтрещели островитяни май са им за смяна чиповете.
    С такива от перални поне, а дано малко им се ускори мисленето.

    10:59 19.12.2025

  • 5 Руски колхозник

    7 1 Отговор
    Гаранция, че Русия е атакувала с кибер лопати

    11:00 19.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Някой

    2 0 Отговор
    Ех, как така сте изпуснали да обвините руснаците? Само китайци обвинявате сега. Интересно, Ми-6 колко такива операции е извършило срещу Китай и Русия? Убеден съм, че не са малко.
    Но това е добро - за защита на демокрацията. Обратното е нападени на зли антидемократични сили. Убеден съм!

    11:28 19.12.2025

