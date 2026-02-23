Новини
ЕС настоява САЩ да спазват търговското споразумение след новите мита на Тръмп

23 Февруари, 2026 07:59 1 061 12

Еврокомисията поиска „пълна яснота“ от Вашингтон и предупреди, че непредсказуемите тарифи подкопават доверието на пазарите

ЕС настоява САЩ да спазват търговското споразумение след новите мита на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейска комисия призова Съединени щати да се придържат към условията на търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато миналата година, след като във Вашингтон бе взето решение за нови мита, предава БТА.

Повод за реакцията стана решението на Върховен съд на САЩ да отмени глобалните тарифи, въведени от Доналд Тръмп. В отговор той обяви временни универсални мита от 10%, които ден по-късно увеличи на 15%, съобщава Ройтерс.

Комисията, която отговаря за търговската политика от името на 27-те държави членки, поиска „пълна яснота“ относно последващите действия на американската администрация. В позицията си Брюксел подчерта, че настоящата ситуация не съответства на договорената цел за „справедлива, балансирана и взаимноизгодна“ трансатлантическа търговия и инвестиции. „Сделката си е сделка“, заявиха от институцията.

Новото изявление на Комисията е значително по-категорично от първоначалната ѝ реакция, в която се посочваше, че анализира съдебното решение и поддържа контакт с американските власти.

Миналогодишното споразумение предвиждаше 15% американски мита за повечето стоки от ЕС, с изключения за определени сектори като стоманата, както и нулеви тарифи за продукти като самолети и резервни части. В замяна ЕС се ангажира да премахне мита върху редица американски стоки и се отказа от ответни мерки.

От Брюксел подчертаха, че европейските продукти трябва да продължат да се ползват от договореното конкурентно третиране, без нови увеличения на митата извън вече определените тавани. Според Комисията непредсказуемите тарифи са разрушителни за бизнеса и подкопават доверието на глобалните пазари.

В събота европейският комисар по търговията Марош Шефчович е провел разговори с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и с министъра на търговията Хауърд Лътник относно създалата се ситуация.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 4 Отговор
    Котката не се интересува за какво настояват мишките !!! След като си поиграе с тях, ги изяжда!!!

    08:04 23.02.2026

  • 2 горски

    8 3 Отговор
    Ако не мога да го победя,ще го опикая.....

    08:04 23.02.2026

  • 3 Ванков

    8 3 Отговор
    А кои беха тия, ЕС?...

    Коментиран от #4

    08:07 23.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин сила

    3 9 Отговор
    Позорен страхливец, който жертва милиони за лично его, корумпиран елит и рухваща “суперсила”. Русия – в разруха, Украйна – в кръв, а той – в историята като най-големия провал на века.

    08:16 23.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бункерният стратег

    3 2 Отговор
    Копае най новият си Бункер на 1500 метра под земята
    Бункера е сила Бункера е мощ
    Бункера ще оцелее

    08:20 23.02.2026

  • 8 Абе кой ви

    8 3 Отговор
    Бръсне за червива слива? С тоя "кьопав" "елит" рижия си трие обувките. Били искали? То може да искаш, ама кой ще се съобразява с вас???

    Коментиран от #10

    08:26 23.02.2026

  • 9 Край Русия Утече у канала

    1 4 Отговор
    Бункерният Грозник за пореден път се провали
    Гробето расте

    08:26 23.02.2026

  • 10 Така е виж какво направиха и със Русия

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "Абе кой ви":

    Кочина, външна тоалетна
    Унищожиха народа на Русия кой без крака кой без глава, а другите гладуват и Робуват

    08:29 23.02.2026

  • 11 Иван

    2 1 Отговор
    😅😅😅😅😅😅😅 И кво ще направите, ще пратите 25 те човека от Гренландия. Либерасти смешни че чак жалки.

    09:33 23.02.2026

  • 12 дядо поп

    3 1 Отговор
    Какво настоявате и му се церемоните , спрете всякакъв износ за САЩ и ще видите колко бързо ще си седне на дъртия задник.

    10:44 23.02.2026