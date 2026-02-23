ЕС настоява САЩ да спазват търговското споразумение след новите мита на Тръмп

Европейска комисия призова Съединени щати да се придържат към условията на търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато миналата година, след като във Вашингтон бе взето решение за нови мита, предава БТА.

Повод за реакцията стана решението на Върховен съд на САЩ да отмени глобалните тарифи, въведени от Доналд Тръмп. В отговор той обяви временни универсални мита от 10%, които ден по-късно увеличи на 15%, съобщава Ройтерс.

Комисията, която отговаря за търговската политика от името на 27-те държави членки, поиска „пълна яснота“ относно последващите действия на американската администрация. В позицията си Брюксел подчерта, че настоящата ситуация не съответства на договорената цел за „справедлива, балансирана и взаимноизгодна“ трансатлантическа търговия и инвестиции. „Сделката си е сделка“, заявиха от институцията.

Новото изявление на Комисията е значително по-категорично от първоначалната ѝ реакция, в която се посочваше, че анализира съдебното решение и поддържа контакт с американските власти.

Миналогодишното споразумение предвиждаше 15% американски мита за повечето стоки от ЕС, с изключения за определени сектори като стоманата, както и нулеви тарифи за продукти като самолети и резервни части. В замяна ЕС се ангажира да премахне мита върху редица американски стоки и се отказа от ответни мерки.

От Брюксел подчертаха, че европейските продукти трябва да продължат да се ползват от договореното конкурентно третиране, без нови увеличения на митата извън вече определените тавани. Според Комисията непредсказуемите тарифи са разрушителни за бизнеса и подкопават доверието на глобалните пазари.

В събота европейският комисар по търговията Марош Шефчович е провел разговори с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и с министъра на търговията Хауърд Лътник относно създалата се ситуация.