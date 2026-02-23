ВСУ атакуваха масирано с ракети енергийната структура на Белгород, дронове поразиха Татарстан

Белгород и Белгородската област бяха подложени на масивна ракетна атака, със значителни щети на енергийната инфраструктура, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.
„Има прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и отоплението на домовете. Ще можем да оценим напълно степента на щетите през светлата част на денонощието“, написа той.
Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи за „сериозни“ щети след обстрела. Той каза, че ударите са били насочени към енергийната инфраструктура.
Следобед на 22 февруари Белгород и Белгородската област също бяха под ракетен обстрел. Нямаше жертви, съобщи губернаторът.
Пожар избухна в индустриална зона в Алметевск, Татарстан, след падане на отломки от дрон. Няма пострадали, съобщи градската администрация в своя Telegram канал.
Силите за противовъздушна отбрана унищожиха дроновете в небето над Алметевски район. Падналите отломки предизвикаха локализиран пожар в индустриалната зона.
„В момента се предприемат усилия за смекчаване на последиците. Ситуацията е под контрол и няма пряка заплаха за жителите на района“, се казва в изданието.
Електрозахранването в повечето райони на Запорожка област е било възстановено в неделя вечерта след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура в окупираната от Русия част от украинската област.
Това заяви назначеният от Русия губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс и БТА.
Електрозахранването е възстановено в цялата област с изключение на район, където без електричество остават 12 000 домакинства, съобщи Балицки в приложението „Телеграм“.
По-рано вчера той посочи, че в Запорожка област са настъпили две прекъсвания на електрозахранването. Аварийните екипи са възстановили електрозахранването в 50 процента от засегнатата територия, а генератори поддържат критичната инфраструктура, допълни Евгений Балицки.
Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин информира в канала си в приложението "Макс", че през последните 24 часа са били неутрализирани 25 украински дрона, насочени към руската столица.
Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени вчера за четири московски летища - Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лост
Коментиран от #14, #16
05:05 23.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 утре
05:25 23.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Последния Софиянец
05:52 23.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хихи
06:03 23.02.2026
11 Швейк
Коментиран от #15
06:07 23.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хихи
До коментар #11 от "Швейк":Не е политкоректно да се пише че ВСУ отстъпват!
Правилно е да се пише успешно реконтратакуват в посока Киев...
06:27 23.02.2026
16 Това знаеш ли го?
До коментар #2 от "Лост":В Харков 80% са рускоезични украинци...
Коментиран от #32
06:56 23.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Бомбят Русия на поразия
07:26 23.02.2026
20 Митко Зъркела
До коментар #3 от "Za Родину":Завода за рекети беше ударен преди няколко дена. Проверете си информацията. Има други ракети" Лешник " те все още са секретни , но нямало катерици да ги изстрелват.
Коментиран от #25, #30
07:27 23.02.2026
21 Пратете им фламинго
До коментар #3 от "Za Родину":На руснаците, да ги разтърси.
Коментиран от #27
07:27 23.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Свободен
Някой знае ли от какво са направени украинските дронове?
Падат парчета от тях и взривяват целите си?!
Да не би руснаците да послъгват?
07:34 23.02.2026
24 Свободен
До коментар #3 от "Za Родину":То хубаво, ама украинците го строшиха завода за Орешник!
Дай друга идея!
Коментиран от #26
07:36 23.02.2026
25 Свободен
До коментар #20 от "Митко Зъркела":Направо го закова! 😂😂
Сега е дезориентиран какви са тези "Лешници" и катерици!
Ще му трябва време за да се ориентира!
07:40 23.02.2026
26 Мишел
До коментар #24 от "Свободен":Строшаването на руски завод за ракети не е по силите на Украйна. Следете руския отговор, за да разбереш как и с какво стават такива работи.
Схващате ли разликата? След украински удар щетите са 3-4 счупени керемиди на руския завод от парчетата на унищожената ракета. След руски удар, украинският завод е на чакъл, но има 3 оцелели керемиди.
Коментиран от #41
08:11 23.02.2026
27 Мишел
До коментар #21 от "Пратете им фламинго":Фламинго на Англия е поне тридесетото "супероръжие" на петдесет години, което предизвиква само смях в противника. Фламинго на Украйна е некачествено копие, което няма досега нито един успешен полет.
08:22 23.02.2026
28 Последния Софиянец
08:25 23.02.2026
29 Стига сте писали лъжи бре,
08:47 23.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ох, поне утре ще научим
08:56 23.02.2026
32 Разбира се!
До коментар #16 от "Това знаеш ли го?":И точно те дават координатите с целите на руснаците.
Също както правят и българите в Одеса!
09:01 23.02.2026
33 Монголяк пияница от просията
09:02 23.02.2026
34 Отреазвяващ
09:06 23.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Стига бе
Коментиран от #39
09:15 23.02.2026
37 Натовско оръжие
Коментиран от #40
09:18 23.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 а стига..
До коментар #36 от "Стига бе":Бе..верно ли че у лiвове на 20 км от полско,гръмнали у моло стълбището и много бандерци били батисани
09:27 23.02.2026
40 хихочко..
До коментар #37 от "Натовско оръжие":Бравос на орбанчо блокира сто млрда на урсулските джендъри..оти зеленио мухал сакаше с них да си върне запорожкио аец..за да пусне малко тоци и жешко на бандерците хи хи
09:32 23.02.2026
41 Свободен
До коментар #26 от "Мишел":Не вярвам да си бил на територията на руския завод за да си видял какво се е случило!
По-скоро си бил в най-малката стая на жилището и си писал оттам твоите виждания..
10:33 23.02.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.