ВСУ атакуваха масирано с ракети енергийната структура на Белгород, дронове поразиха Татарстан
  Тема: Украйна

ВСУ атакуваха масирано с ракети енергийната структура на Белгород, дронове поразиха Татарстан

23 Февруари, 2026 04:18, обновена 23 Февруари, 2026 05:50 2 853 42

Според губернатора има сериозни щети в града и областта, както и прекъсвания в електрозахранването, отоплението и водоснабдяването на домовете

ВСУ атакуваха масирано с ракети енергийната структура на Белгород, дронове поразиха Татарстан - 1
Вячеслав Гладков, Снимка: Телеграм
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белгород и Белгородската област бяха подложени на масивна ракетна атака, със значителни щети на енергийната инфраструктура, съобщи областният губернатор Вячеслав Гладков в своя Telegram канал.

„Има прекъсвания в електрозахранването, водоснабдяването и отоплението на домовете. Ще можем да оценим напълно степента на щетите през светлата част на денонощието“, написа той.

Кметът на Белгород Валентин Демидов съобщи за „сериозни“ щети след обстрела. Той каза, че ударите са били насочени към енергийната инфраструктура.

Следобед на 22 февруари Белгород и Белгородската област също бяха под ракетен обстрел. Нямаше жертви, съобщи губернаторът.

Пожар избухна в индустриална зона в Алметевск, Татарстан, след падане на отломки от дрон. Няма пострадали, съобщи градската администрация в своя Telegram канал.

Силите за противовъздушна отбрана унищожиха дроновете в небето над Алметевски район. Падналите отломки предизвикаха локализиран пожар в индустриалната зона.

„В момента се предприемат усилия за смекчаване на последиците. Ситуацията е под контрол и няма пряка заплаха за жителите на района“, се казва в изданието.

Електрозахранването в повечето райони на Запорожка област е било възстановено в неделя вечерта след мащабна украинска атака срещу енергийната инфраструктура в окупираната от Русия част от украинската област.

Това заяви назначеният от Русия губернатор на региона Евгений Балицки, цитиран от Ройтерс и БТА.

Електрозахранването е възстановено в цялата област с изключение на район, където без електричество остават 12 000 домакинства, съобщи Балицки в приложението „Телеграм“.

По-рано вчера той посочи, че в Запорожка област са настъпили две прекъсвания на електрозахранването. Аварийните екипи са възстановили електрозахранването в 50 процента от засегнатата територия, а генератори поддържат критичната инфраструктура, допълни Евгений Балицки.

Междувременно кметът на Москва Сергей Собянин информира в канала си в приложението "Макс", че през последните 24 часа са били неутрализирани 25 украински дрона, насочени към руската столица.

Ограничения за полетите от съображения за сигурност бяха въведени вчера за четири московски летища - Внуково, Домодедово, Жуковски, Шереметиево.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Лост

    39 53 Отговор
    Защо така бе украинци?Нали е зима и е студено.Утре да не плачат в Харков,че нямат ток.

    Коментиран от #14, #16

    05:05 23.02.2026

  • 4 утре

    26 46 Отговор
    вдовиците и сираците ще се увеличат

    05:25 23.02.2026

  • 8 Последния Софиянец

    22 28 Отговор
    В 9 часа отиваме в Министерски съвет да им търсим сметка защо ни вкарват в една безкрайна война която продължава вече 80 години.

    05:52 23.02.2026

  • 10 хихи

    30 28 Отговор
    "Орешник", ще има за всички от сърце?

    06:03 23.02.2026

  • 11 Швейк

    32 18 Отговор
    Пустите му украинци , все отстъпват на запад към Белгород Татарстан и Удмутрия.

    Коментиран от #15

    06:07 23.02.2026

  • 15 хихи

    21 30 Отговор

    До коментар #11 от "Швейк":

    Не е политкоректно да се пише че ВСУ отстъпват!
    Правилно е да се пише успешно реконтратакуват в посока Киев...

    06:27 23.02.2026

  • 16 Това знаеш ли го?

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    В Харков 80% са рускоезични украинци...

    Коментиран от #32

    06:56 23.02.2026

  • 19 Бомбят Русия на поразия

    14 9 Отговор
    Путин безпомощен

    07:26 23.02.2026

  • 20 Митко Зъркела

    12 9 Отговор

    До коментар #3 от "Za Родину":

    Завода за рекети беше ударен преди няколко дена. Проверете си информацията. Има други ракети" Лешник " те все още са секретни , но нямало катерици да ги изстрелват.

    Коментиран от #25, #30

    07:27 23.02.2026

  • 21 Пратете им фламинго

    10 8 Отговор

    До коментар #3 от "Za Родину":

    На руснаците, да ги разтърси.

    Коментиран от #27

    07:27 23.02.2026

  • 23 Свободен

    11 5 Отговор
    Какво има в тези "отломки", че все предизвикват пожари в индустриалните зони?!
    Някой знае ли от какво са направени украинските дронове?
    Падат парчета от тях и взривяват целите си?!
    Да не би руснаците да послъгват?

    07:34 23.02.2026

  • 24 Свободен

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Za Родину":

    То хубаво, ама украинците го строшиха завода за Орешник!
    Дай друга идея!

    Коментиран от #26

    07:36 23.02.2026

  • 25 Свободен

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "Митко Зъркела":

    Направо го закова! 😂😂
    Сега е дезориентиран какви са тези "Лешници" и катерици!
    Ще му трябва време за да се ориентира!

    07:40 23.02.2026

  • 26 Мишел

    9 7 Отговор

    До коментар #24 от "Свободен":

    Строшаването на руски завод за ракети не е по силите на Украйна. Следете руския отговор, за да разбереш как и с какво стават такива работи.
    Схващате ли разликата? След украински удар щетите са 3-4 счупени керемиди на руския завод от парчетата на унищожената ракета. След руски удар, украинският завод е на чакъл, но има 3 оцелели керемиди.

    Коментиран от #41

    08:11 23.02.2026

  • 27 Мишел

    7 4 Отговор

    До коментар #21 от "Пратете им фламинго":

    Фламинго на Англия е поне тридесетото "супероръжие" на петдесет години, което предизвиква само смях в противника. Фламинго на Украйна е некачествено копие, което няма досега нито един успешен полет.

    08:22 23.02.2026

  • 28 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и ботокса не висне от башнята няма да спре световния терор, от мен да го запомните.

    08:25 23.02.2026

  • 29 Стига сте писали лъжи бре,

    4 5 Отговор
    от видеата и кадрите се виждат целенасочени те удари с дронове, по училища, цивилни жители и превозни средства, с цел да се разедини обществото, но то с всеки удар става все по силно консулидирано да се заличи WCкрайна и да няма такава територия и нацистка сган. Змията в предсмъртна та си агония хапе, но все пак края и е сигурен.

    08:47 23.02.2026

  • 31 Ох, поне утре ще научим

    4 3 Отговор
    колко са българите в Одеса и одеска област, според последното преброяване!

    08:56 23.02.2026

  • 32 Разбира се!

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Това знаеш ли го?":

    И точно те дават координатите с целите на руснаците.
    Също както правят и българите в Одеса!

    09:01 23.02.2026

  • 33 Монголяк пияница от просията

    3 3 Отговор
    А где наш пъвъо нет аналогов в най цялото мире???!! 🤣🤣😂😂😂😂

    09:02 23.02.2026

  • 34 Отреазвяващ

    2 4 Отговор
    Значи тези ,,лоши руснаци" са построили много ,,благинки" в УССР.

    09:06 23.02.2026

  • 36 Стига бе

    4 4 Отговор
    Бомбят и ТАТАРСТАН...малко по на юг от Москва. Следващия път ВСУ ша си коригира мерника

    Коментиран от #39

    09:15 23.02.2026

  • 37 Натовско оръжие

    4 4 Отговор
    Бомби Русия. Докъде дъртака кремълски докара мужика руски.

    Коментиран от #40

    09:18 23.02.2026

  • 39 а стига..

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Стига бе":

    Бе..верно ли че у лiвове на 20 км от полско,гръмнали у моло стълбището и много бандерци били батисани

    09:27 23.02.2026

  • 40 хихочко..

    5 2 Отговор

    До коментар #37 от "Натовско оръжие":

    Бравос на орбанчо блокира сто млрда на урсулските джендъри..оти зеленио мухал сакаше с них да си върне запорожкио аец..за да пусне малко тоци и жешко на бандерците хи хи

    09:32 23.02.2026

  • 41 Свободен

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Мишел":

    Не вярвам да си бил на територията на руския завод за да си видял какво се е случило!
    По-скоро си бил в най-малката стая на жилището и си писал оттам твоите виждания..

    10:33 23.02.2026

