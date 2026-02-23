Новини
Вашингтон за убийството на наркобарона Ел Манчо: Страхотно събитие!

23 Февруари, 2026 05:57, обновена 23 Февруари, 2026 06:02 4 619 20

Добрите се оказаха по-силни от лошите, заяви зам.-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау

Вашингтон за убийството на наркобарона Ел Манчо: Страхотно събитие! - 1
Кристофър Ландау , Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви в социалната мрежа X, че убийството на Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, лидер на мексиканския наркокартел „Ново поколение Халиско“ (CJNG), е „страхотно събитие“.

„Току-що бях информиран, че мексиканските сили за сигурност са елиминирали Ел Менчо, един от най-кървавите и безмилостни наркобарони. Това е страхотно събитие за Мексико, Съединените щати, Латинска Америка и света“, написа Ландау.

Той отбеляза, че „добрите се оказаха по-силни от лошите“.

Заместник-държавният секретар поздрави и правоохранителните органи на Мексико.

На 22 февруари масови вълнения избухнаха в поне пет мексикански щата след съобщения за убийството на Ел Менчо. Според мексиканското Министерство на националната отбрана наркобаронът е бил тежко ранен по време на специална операция. Той е починал, докато е бил транспортиран по въздух до болница в Мексико Сити.

Щатът Халиско се превърна в епицентър на вълненията. В неделя сутринта в община Тапалпа беше проведена федерална операция. В отговор на действията на силите за сигурност, членове на наркокартел блокираха магистрали. В столицата на щата Гуадалахара, Тала, Тапалпа и курортния град Пуерто Валярта бе съобщено за подпалени автомобили и пътни блокади.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ей тогава всенародно веселие

    32 6 Отговор
    А на Тиквата ?

    06:03 23.02.2026

  • 3 цру ООД

    24 6 Отговор
    и кВо трафика на бело намаля ли?

    06:17 23.02.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 4 Отговор
    Въпросът е "Кои са добрите?"🤔🤔

    Коментиран от #5

    06:55 23.02.2026

  • 5 Мдаа

    23 7 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ДЕА и ЦРУ са най големите наркокартели в Света !

    Коментиран от #8

    07:05 23.02.2026

  • 7 А за Петрохан

    17 1 Отговор
    Нищо не казаха...

    07:17 23.02.2026

  • 8 Марио

    19 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мдаа":

    След влизането на САЩ във Афганистан производството на хероин се увеличило 17 ПЪТИ!

    07:22 23.02.2026

  • 9 Още един приятел ня Путин

    8 22 Отговор
    Замина

    Коментиран от #11

    07:30 23.02.2026

  • 10 665

    7 3 Отговор
    От петроханци започнаха нещата.

    07:38 23.02.2026

  • 11 Боруна Лом

    11 5 Отговор

    До коментар #9 от "Още един приятел ня Путин":

    НА ЗЕЛЕНСКИ,БАЦЕ!

    07:42 23.02.2026

  • 12 не знам защо

    11 6 Отговор
    обаче си мисля, че да наречеш едно убийство "страхотно събитие", говори за сатанинската същност на този, който го е окачествил по такъв начин. Разликата между ангосаксите и руснаците е тази, че на руснаците мъртвите не са им врагове и не събарят паметниците им. Другите мразят докато дишат и след това.

    Коментиран от #14, #17, #18, #20

    07:44 23.02.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "не знам защо":

    В мрежата доскоро беше налично видеото със злорадото задоволство на държавнАТА секретарКА на ШАШт която гледаше в реално време убийството на Кадафи ❗

    07:59 23.02.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Абе теА мЕнчо ли са убили или мАнчо 🤔🤔🤔
    / за "чичо мАнчо , снех те!" питам/

    08:01 23.02.2026

  • 16 Думнаха Менчо!

    3 0 Отговор
    Най-големият работодател и данъкоплатец на щата Халиско!

    08:57 23.02.2026

  • 17 Нещо да кажеш?

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "не знам защо":

    Нещо да кажеш за паметниците на Шамил Басаев, Тарас Шевченко, Степан Бандера в Руската федерация?

    09:01 23.02.2026

  • 18 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "не знам защо":

    Мен ако питаш такива като Ел Менчо заедно с всичките му работници,без невинните деца и възрастни които работят в фабриките за дрога по неволя.Трябва да получат см.присъда на обществена трибуна!Жалкото е че на този вече е в действие заместник .Хубаво е но много наивно наистина да се отприщи война към всички нарко картели и да се изгори реколтата ама няма да го направят никога хората с власт.

    11:47 23.02.2026

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    1 1 Отговор
    Калния бункер под кремль е най големия трафикант на наркотици последното десетилетие, навремето неребето от това се издържаше, същото е сега и в блатата❗❗

    13:30 23.02.2026

