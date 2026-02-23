Вашингтон за убийството на наркобарона Ел Манчо: Страхотно събитие!

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви в социалната мрежа X, че убийството на Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, лидер на мексиканския наркокартел „Ново поколение Халиско“ (CJNG), е „страхотно събитие“.

„Току-що бях информиран, че мексиканските сили за сигурност са елиминирали Ел Менчо, един от най-кървавите и безмилостни наркобарони. Това е страхотно събитие за Мексико, Съединените щати, Латинска Америка и света“, написа Ландау.

Той отбеляза, че „добрите се оказаха по-силни от лошите“.

Заместник-държавният секретар поздрави и правоохранителните органи на Мексико.

На 22 февруари масови вълнения избухнаха в поне пет мексикански щата след съобщения за убийството на Ел Менчо. Според мексиканското Министерство на националната отбрана наркобаронът е бил тежко ранен по време на специална операция. Той е починал, докато е бил транспортиран по въздух до болница в Мексико Сити.

Щатът Халиско се превърна в епицентър на вълненията. В неделя сутринта в община Тапалпа беше проведена федерална операция. В отговор на действията на силите за сигурност, членове на наркокартел блокираха магистрали. В столицата на щата Гуадалахара, Тала, Тапалпа и курортния град Пуерто Валярта бе съобщено за подпалени автомобили и пътни блокади.