Вашингтон за убийството на наркобарона Ел Манчо: Страхотно събитие!

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау заяви в социалната мрежа X, че убийството на Немесио Осегера Сервантес, известен още като Ел Менчо, лидер на мексиканския наркокартел „Ново поколение Халиско“ (CJNG), е „страхотно събитие“.
„Току-що бях информиран, че мексиканските сили за сигурност са елиминирали Ел Менчо, един от най-кървавите и безмилостни наркобарони. Това е страхотно събитие за Мексико, Съединените щати, Латинска Америка и света“, написа Ландау.
Той отбеляза, че „добрите се оказаха по-силни от лошите“.
Заместник-държавният секретар поздрави и правоохранителните органи на Мексико.
На 22 февруари масови вълнения избухнаха в поне пет мексикански щата след съобщения за убийството на Ел Менчо. Според мексиканското Министерство на националната отбрана наркобаронът е бил тежко ранен по време на специална операция. Той е починал, докато е бил транспортиран по въздух до болница в Мексико Сити.
Щатът Халиско се превърна в епицентър на вълненията. В неделя сутринта в община Тапалпа беше проведена федерална операция. В отговор на действията на силите за сигурност, членове на наркокартел блокираха магистрали. В столицата на щата Гуадалахара, Тала, Тапалпа и курортния град Пуерто Валярта бе съобщено за подпалени автомобили и пътни блокади.
1 Ей тогава всенародно веселие
06:03 23.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 цру ООД
06:17 23.02.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #5
06:55 23.02.2026
5 Мдаа
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ДЕА и ЦРУ са най големите наркокартели в Света !
Коментиран от #8
07:05 23.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А за Петрохан
07:17 23.02.2026
8 Марио
До коментар #5 от "Мдаа":След влизането на САЩ във Афганистан производството на хероин се увеличило 17 ПЪТИ!
07:22 23.02.2026
9 Още един приятел ня Путин
Коментиран от #11
07:30 23.02.2026
10 665
07:38 23.02.2026
11 Боруна Лом
До коментар #9 от "Още един приятел ня Путин":НА ЗЕЛЕНСКИ,БАЦЕ!
07:42 23.02.2026
12 не знам защо
Коментиран от #14, #17, #18, #20
07:44 23.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "не знам защо":В мрежата доскоро беше налично видеото със злорадото задоволство на държавнАТА секретарКА на ШАШт която гледаше в реално време убийството на Кадафи ❗
07:59 23.02.2026
15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
/ за "чичо мАнчо , снех те!" питам/
08:01 23.02.2026
16 Думнаха Менчо!
08:57 23.02.2026
17 Нещо да кажеш?
До коментар #12 от "не знам защо":Нещо да кажеш за паметниците на Шамил Басаев, Тарас Шевченко, Степан Бандера в Руската федерация?
09:01 23.02.2026
18 Соваж бейби
До коментар #12 от "не знам защо":Мен ако питаш такива като Ел Менчо заедно с всичките му работници,без невинните деца и възрастни които работят в фабриките за дрога по неволя.Трябва да получат см.присъда на обществена трибуна!Жалкото е че на този вече е в действие заместник .Хубаво е но много наивно наистина да се отприщи война към всички нарко картели и да се изгори реколтата ама няма да го направят никога хората с власт.
11:47 23.02.2026
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
13:30 23.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.