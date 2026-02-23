ISW: Киев обвинява Москва за атентата в Лвов, предупреждава за ескалация на саботажи

Новини
Украински официални представители обвиниха руските разузнавателни служби, че стоят зад атаката с импровизирани взривни устройства в търговски център в Лвов на 22 февруари. При експлозиите загина един човек, а най-малко 25 души бяха ранени, предава News.bg.

Според украинския президент Володимир Зеленски операцията е била организирана от Русия, като извършителите са били вербувани чрез приложението „Телеграм“. Националната полиция в Лвовска област съобщи, че жена от Ровненска област е била наета от руски специални служби да изработи и постави взривните устройства на предварително определени места.

Първият взрив е избухнал малко след като правоохранителните органи пристигнали в обекта заради сигнал за взлом. Второ устройство е детонирало след пристигането на допълнителни сили. Загинал е един полицай, а най-малко шестима служители на реда са тежко ранени. Към момента не е ясно колко от общо 25-те пострадали са представители на силите за сигурност.

От Института за изследване на войната (ISW) коментират, че Русия вероятно засилва саботажната си кампания с цел да подкопае усещането за сигурност сред украинците и да дестабилизира обществото.

Кметът на Лвов Андрий Садовски заяви, че Москва съзнателно е избрала града заради присъствието на много туристи и военни към момента на атаката, с цел да предизвика по-голям обществен отзвук.

Украинските и молдовските власти наскоро осуетиха заговор за убийството на високопоставени политически и военни фигури. Украинската служба за сигурност предупреди, че подобни действия целят разпространяване на паника и социално-политическа нестабилност.

Президентът Зеленски заяви след атаката в Лвов, че разузнавателните данни сочат вероятност от нови подобни удари. Според анализатори Москва може да използва както реални атаки, така и информации за осуетени заговори, за да засилва недоверието и напрежението в украинското общество.

Паралелно с това се съобщава, че Русия доставя преносими зенитни ракетни комплекси на Иран, вероятно в опит да укрепи позициите си сред съюзниците си.

На фронта руските сили са напреднали в района на Славянск. В нощта срещу 22 февруари Кремъл извърши мащабна комбинирана атака, като според наличната информация се наблюдава промяна в прицелването - от основно енергийна инфраструктура към водоснабдителни и железопътни обекти.


  • 1 гладен бандеровец

    63 7 Отговор
    влезнах да пазарувам, а они дойдоха да ме арестуват.

    07:24 23.02.2026

  • 2 Лука

    7 79 Отговор
    Дали рашистите гледаха олимпиадата ?

    Коментиран от #9, #17

    07:25 23.02.2026

  • 6 Някой

    123 5 Отговор
    На как така? Как Москва си позволява да използва киевските терористични методи? Когато Киев направи атентата, запада е в екстаз. Когато Киев е обект на атентат, почва рев и сополи.

    Коментиран от #125

    07:32 23.02.2026

  • 8 А ГДЕ

    74 5 Отговор
    Кая Калас?

    Коментиран от #47

    07:33 23.02.2026

  • 9 Лука Оригинала

    49 5 Отговор

    До коментар #2 от "Лука":

    Лука ,гледай си лука и не се занимавай с политика .

    Коментиран от #122

    07:34 23.02.2026

  • 10 Е точно вие ли се оплаквате?

    106 4 Отговор
    Не се спряхте с атентатите и убийствата на руски генерали в тил! Платихте на радикални мюсюлмани да направят атентат с 112 цивилни жертви! Айде стига ревахте!

    Коментиран от #124

    07:34 23.02.2026

  • 12 А ГДЕ

    29 2 Отговор
    Баба Сула ?

    07:35 23.02.2026

    86 6 Отговор
    07:38 23.02.2026

  • 18 Закинтос

    76 5 Отговор
    Като има долари и бело не реват, а като дойдат бомбите и ракетите - надуха гайдата.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

    71 6 Отговор
    Я виж ти,във Лвов имало много туристи....Ако искате да развиете туризма,влезте във война,и Малдивите ряпа ще ядът.

    Коментиран от #29, #103

    07:45 23.02.2026

    6 46 Отговор
    07:46 23.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ту Ристьо ту Спас

    57 5 Отговор
    07:48 23.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

    63 3 Отговор

    До коментар #22 от "горски":

    07:51 23.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

    50 4 Отговор
    07:54 23.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Диана

    Ами какво се оплакват укритие?!.. Те убиват генерали в Москва и си мислят, че ще им се размине ли?!... Дребни души и са се изродили и руснаците и украинците, отмъстителни, значи... Скоро слушах английското плашило Джонстън и СИЕ да разтеглят локуми по БиБиСи колко много съчувствали на укритие за ужасните, нетърпимите руснаци, които ги нападали тях, невинните котенца значи.. Но те, англичаните, нямало да оставят тзи работа така, значи... Те били сигурни, че са защитени от американците и можели спокойно да си изпратят там сухопътни войски, значи, за да ги спася ли от тези ужасни руснаци.. На кой свят живеят тези смешковци не стан никак ясно, значи Ами че те украинци и руснаци са хвани единия, пък удари с него другия, без мозъчни, значи... То тоталитаризъм не си играе, обърква всички наред, значи.. Особено ако си близо до ядрото, до управлението нещата са трагични.... А англичаните по стар навик си измислят врагове и си ги гонят, да изглеждат много победител и, значи... Само се чудя дали и това не им е в наследство от евреите, толкова си приличат понякога..

    Коментиран от #52

    08:00 23.02.2026

  • 38 ЗЕЛЕНКО

    42 4 Отговор
    От два месеца не съм си прал потника, няма вода в бункера за златната тоалетна, вмирисан съм, белото свръшва, срам ме е да се покажа да прося пари по европейските столици!

    08:03 23.02.2026

  • 39 Неутрален

    3 38 Отговор
    Буданов да се задейства!Укритие не прощават.

    Коментиран от #61

    08:06 23.02.2026

  • 40 Мдааа

    6 48 Отговор
    По големи терористи от КГБ няма. Те обучават света на терор.

    Коментиран от #46

    08:10 23.02.2026

  • 41 Артилерист

    52 6 Отговор
    Няма да се учудя, ако това е постановка на киевската хунта както в Буча...

    Коментиран от #43, #65

    08:11 23.02.2026

  • 42 катран

    42 3 Отговор
    Арестувайте Зеленото надрусано и ще има мир..и повече никакви пропаднали "артисти" Мир на всички ..без соросоидни марионетки..агенти чуждо влияние..

    08:11 23.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Берлин

    31 2 Отговор
    Колкото по малко окрабандери на този свят, толкова по добре,

    08:22 23.02.2026

  • 46 куку

    35 3 Отговор

    До коментар #40 от "Мдааа":

    Всеки сам избира кой да му клъцне зелката..Имаше едно момче-изродче, което реши да изкара някжой друг долар и отвлече руски хеликоптер ..като утрепа своите колеги..НЕ успя да изхарчи и малката част от тези кървави пари в Испания..клъцнаха му зелката..Никой няма да плаче за такъв..дори поръчители ЦРУ или МИ 6..

    08:23 23.02.2026

  • 47 Точката

    28 3 Отговор

    До коментар #8 от "А ГДЕ":

    Касая Калас чете и пие’-пие и чете.

    Коментиран от #66

    08:26 23.02.2026

  • 48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 12 Отговор
    Намериха ли главата на генерала?

    Коментиран от #51

    08:29 23.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Град Козлодуй

    12 5 Отговор

    До коментар #48 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Не бе не е генерал ,а полковник от СБУ и се казваше Руслан Петренко .

    08:33 23.02.2026

  • 52 Точката

    26 2 Отговор

    До коментар #37 от "Диана":

    Англия идва от името на племето Англи. Две ГЕрмански племена Англи и Сакси завладяват британските острови. По късно идват Норманите. И досега в Германия има провинция Саксония. Един дол дренки са Англия и Германия.

    08:37 23.02.2026

  • 53 Самило

    27 2 Отговор
    Леов трябва да бъде сринат до основи и да бъде една дупка - там е бърлогата са укроНацистите!

    Коментиран от #54, #126

    08:39 23.02.2026

  • 54 Абе трябва

    10 3 Отговор

    До коментар #53 от "Самило":

    Ам,че то от дивана не става.

    08:40 23.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Някой

    21 4 Отговор
    Когато в Русия стрелят по генерал, то е нормално да има отговор.

    08:44 23.02.2026

  • 58 От горе ми се казва

    5 19 Отговор
    Още много руски генерали на да доживеят краят на тридневното Ес Ве О.

    08:46 23.02.2026

  • 59 И това новина ли е или факт?

    21 2 Отговор
    "От Института за изследване на войната (ISW) коментират, че Русия вероятно..."
    Аман с тоя "Институт" бе! Виктория Нюланд поне черпи с курабийки?

    А иначе черните забрадки от Украйна нямат нужда, някой да им плаща или да ги вербува за да трепят бандерите, които са им отвлекли насила мъжете и синовете! И накрая дори да не им платят обещетенията.

    08:49 23.02.2026

  • 60 Мишел

    25 4 Отговор
    Атентатът е оръжие на слабите. Русия има ракети, не ползва атентати. На атентат отвръща с Искандери и с Орешник.

    Коментиран от #62

    08:49 23.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Омазана ватенка

    5 10 Отговор
    Абе нали копейките щяха да умиргат за лева?Гледам още мърдат.

    Коментиран от #64, #127

    08:56 23.02.2026

  • 64 А ГДЕ

    12 0 Отговор

    До коментар #63 от "Омазана ватенка":

    Кая Калас ,балтийската шпрота ?

    08:58 23.02.2026

  • 65 Механик

    3 13 Отговор

    До коментар #41 от "Артилерист":

    Аз няма да се чудя ако скоро препарират Путлер.

    Коментиран от #70, #106

    08:58 23.02.2026

  • 66 Олга

    14 0 Отговор

    До коментар #47 от "Точката":

    Прав си: "Касая Калас чете и пие’- пие и чете." И говори афоризми.

    Коментиран от #68

    08:58 23.02.2026

  • 67 az СВО Победа 80

    16 2 Отговор
    Днес е Денят на защитника на Отечеството или Денят на Червената армия, спасителката на света от кафявата чума!

    Честит празник на всички!
    И дълбок поклон!

    Коментиран от #72, #74, #76

    08:59 23.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Дядо Ванго

    4 4 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Не го мисли чингене ,няма да си жив ,да го видиш,яж ,пий и си прави телефонните измами ,че оная с косата си те е харесала .

    09:01 23.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 9 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    Клепар,утре коя година започва от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #83, #112

    09:04 23.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #67 от "az СВО Победа 80":

    А свещички палиш ли?Палиш ли свещички за един милион избити ватенки? Са?Палиш ли?

    Коментиран от #78, #79

    09:06 23.02.2026

  • 77 Иван

    9 1 Отговор
    Тия смешници ще ме уморят от смях, Абе клоуни кой извърши атентат срещу руския генерал преди седмица, кой стреля по заведение пълно с цивилни и деца и то умишлено. Така че спрете да ревете вие и евролибераските ви подръжници

    Коментиран от #80

    09:07 23.02.2026

  • 78 аz СВО Победа 80

    4 2 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Накратко:Не свещи не паля.Аз съм комунист -атеист!Вярвам само на другарят Кобзон и имам плакат на другарят Путин във дървената тоалетна.

    09:09 23.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Иванчо по Рождение

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "Иван":

    Ли си Проzт или от 4 г си така.Значи убийството на руски генерал отговорен за хиляди смърти сравняваш с атентат в МОЛ срещу невинни граждани.Странна логика в едногънковите глави на бълг.Русофили.Рядко проzти сте.

    09:13 23.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Клепар

    6 3 Отговор

    До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    "Тридневната" завърши с капитулацията на Киев клекнал да подпише Истанбулското!
    След като британците извиха вратлето на Зеленски и главния украински преговарящ бе убит, СВО се превърна във войната на изтощението,- не само срещу Украйна обаче!

    Други въпроси?

    Коментиран от #89, #93

    09:17 23.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Моряка

    3 2 Отговор
    Почерка на Буданов.Не знам Путин какво му е замислил,но ще бъде заслужено и зловещо.Едва ли ще бъде само свободен полет от прозорец.

    09:18 23.02.2026

  • 86 ХА ХА

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Нешо с Чики дж и й ския си мозък":

    Лапуркай бе лепилар ,кво ми се обясняваш !Оди събирай капачки бе клошар ,нали беше по капачките 😂😂😂 .

    09:18 23.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Чики-Рики

    3 2 Отговор
    Няма вече кой да ви повярва! Атентатите си ги правите вие, както в Буча,а в Лвов може и поляците да са замесени,но не и без вашата помощ, естествено!

    Коментиран от #91

    09:19 23.02.2026

  • 89 Всички разбраха

    3 2 Отговор

    До коментар #83 от "Клепар":

    Че руската мечка е едно смешно джудже.Там ви е мястото на всички едногънкови русофили.Ще чопълните редиците на крепостните да има вожда пушечно месо.

    Коментиран от #96

    09:19 23.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Артилерист

    3 4 Отговор

    До коментар #83 от "Клепар":

    200 украинци с Джавелини направиха на пух и прах 60 километровата колона под Киев.

    09:21 23.02.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Космос

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "Всички разбраха":

    Руската армия е най-битата след сръбската.И двете сме ги били.

    Коментиран от #116, #128

    09:22 23.02.2026

  • 97 Ти знаеш ли кой

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "оня с кола":

    Е Цв.Радоймов.Вдичми русофили като него по Закона за защита на държавата.

    Коментиран от #100

    09:23 23.02.2026

  • 98 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Трай ма":

    Мой ми пориш гзааа с език ,ма Чикитта ,щото зъби няма да ти останат .

    09:24 23.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 оня с кола

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Ти знаеш ли кой":

    Първо замахвам с дряновата сопа ,после питам ,гомммньооо !

    09:25 23.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 От чужбина

    4 0 Отговор
    Повече прилича на обществена съпротива срещу уличното ловене на мъже за фронта. Явно търпението на украинците най-после се изчерпа. Как така едни ще ги ловят като маймуни по улиците, а други са защитени защото са полицаи???

    09:28 23.02.2026

  • 103 Обективен

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "горски":

    Градът е пълен с туристи и военни, интересно кой е решил да прави туризъм в една воюваща страна, освен ако няма грешка в изписването на думата и тя да е туристи-военни!

    09:29 23.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Западен клошар

    1 1 Отговор
    Хайде! Бандераците на прах, за да има ко да шмърка зеленясалият у бункера.

    09:32 23.02.2026

  • 106 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Механик":

    Путин е класика.Ако ще е,ще е нещо по модерно.Докато Зелю го очаква нещо по просташко-
    дебел клон на Майдана вероятно.Дано да не е като Мусолини,че е много жестоко,все пак сме 21 век,хуманен,либерастки.
    ,

    09:36 23.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 минаващ

    2 1 Отговор
    защо е така в усраина ! просто ,порошенко имаше около 800 млн долара а сега 4, 5 милиарда !!!! и това си обикноенно за усраинската елита !!! не говоря за чудото зеле РАЗБИРАТЕ ЗАЩО Е ТАКА И КОЙ ИМА ПОЛЗА ОТ ВОЙНА !!!!!!!

    09:41 23.02.2026

  • 109 Моряка

    1 0 Отговор
    Днеска много простаци във форума.Или слънчево изригване,или жълтопаветници се готвят за протест.

    09:41 23.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Ответ.

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Ти си като папуас разбира се, че приветстващ зловещите действия на твоя силния хазяин, който набързо изравнява със земята слаби държавички заедно с нещастните хора, а в Украйна живеят руснаци и уплашени от бандеровците и заблудени украинци и руски воин по възможност ги пази за сметка на време и своя живот, тъй като има много средства (високотехнологично оръжие) за да свърши операция за броени дни.

    Коментиран от #113

    09:50 23.02.2026

  • 113 Ей тия ги

    0 2 Отговор

    До коментар #112 от "Ответ.":

    Слушахме 4 год.Никой на руска пропаганда не вярва.3 дни до Киев.Да ама не никой не иска Руский мир.Никой,съсед не обича блатарите.Да си живеят там в блатото и да траят.

    Коментиран от #120

    09:55 23.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Лапуркай бе":

    Така е, като няма аргументи, обиждате.Ама имам един въпрос. Дали се обиждам от такива като тебе?

    Коментиран от #118

    09:58 23.02.2026

  • 116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Космос":

    И с колко се е увеличила територията на България след като сме били всички?
    Интересното е, че след освобождението, България само намаля

    Коментиран от #117

    10:03 23.02.2026

  • 117 Още през ВСВ Хитлер

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Връща Сев.Дожруджа на България.И това ли не знаеш ма Чи ки йо не до кла те на.

    10:09 23.02.2026

  • 118 Това се отнася за теб.

    1 3 Отговор

    До коментар #115 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.

    10:11 23.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Да пораснеш и тогава ...

    2 0 Отговор

    До коментар #113 от "Ей тия ги":

    Папуасите (ситничките) нямат глас, освен да се надуват с дивана и от тях никой не се интересува.Камо ли да говори за великите.

    10:24 23.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Лука

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лука Оригинала":

    Ако и когато можеш напиши нещо смислено ! А ти гледа ли олимпиадата ?

    10:47 23.02.2026

  • 123 Слава Украина!

    0 3 Отговор
    За 4 години са превзети 60 км. А щяха за три дни да превземат цяла Украйна!!!

    Коментиран от #129

    10:49 23.02.2026

  • 124 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #10 от "Е точно вие ли се оплаквате?":

    Скачането през прозорците в русия е въпрос на държавна политика !

    10:49 23.02.2026

  • 125 Омбре

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Много точно казано.

    10:50 23.02.2026

  • 126 Лука

    0 4 Отговор

    До коментар #53 от "Самило":

    Рашисти та рашисти дай им да рушат !

    10:55 23.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Яяяяяя

    0 0 Отговор

    До коментар #96 от "Космос":

    Кои са тези , които са били и двете армии? Вие средно образование имате ли?

    12:25 23.02.2026

  • 129 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "Слава Украина!":

    Слава на лъжльо!Много си готин!

    15:31 23.02.2026

