ISW: Киев обвинява Москва за атентата в Лвов, предупреждава за ескалация на саботажи

Украински официални представители обвиниха руските разузнавателни служби, че стоят зад атаката с импровизирани взривни устройства в търговски център в Лвов на 22 февруари. При експлозиите загина един човек, а най-малко 25 души бяха ранени, предава News.bg.

Според украинския президент Володимир Зеленски операцията е била организирана от Русия, като извършителите са били вербувани чрез приложението „Телеграм“. Националната полиция в Лвовска област съобщи, че жена от Ровненска област е била наета от руски специални служби да изработи и постави взривните устройства на предварително определени места.

Първият взрив е избухнал малко след като правоохранителните органи пристигнали в обекта заради сигнал за взлом. Второ устройство е детонирало след пристигането на допълнителни сили. Загинал е един полицай, а най-малко шестима служители на реда са тежко ранени. Към момента не е ясно колко от общо 25-те пострадали са представители на силите за сигурност.

От Института за изследване на войната (ISW) коментират, че Русия вероятно засилва саботажната си кампания с цел да подкопае усещането за сигурност сред украинците и да дестабилизира обществото.

Кметът на Лвов Андрий Садовски заяви, че Москва съзнателно е избрала града заради присъствието на много туристи и военни към момента на атаката, с цел да предизвика по-голям обществен отзвук.

Украинските и молдовските власти наскоро осуетиха заговор за убийството на високопоставени политически и военни фигури. Украинската служба за сигурност предупреди, че подобни действия целят разпространяване на паника и социално-политическа нестабилност.

Президентът Зеленски заяви след атаката в Лвов, че разузнавателните данни сочат вероятност от нови подобни удари. Според анализатори Москва може да използва както реални атаки, така и информации за осуетени заговори, за да засилва недоверието и напрежението в украинското общество.

Паралелно с това се съобщава, че Русия доставя преносими зенитни ракетни комплекси на Иран, вероятно в опит да укрепи позициите си сред съюзниците си.

На фронта руските сили са напреднали в района на Славянск. В нощта срещу 22 февруари Кремъл извърши мащабна комбинирана атака, като според наличната информация се наблюдава промяна в прицелването - от основно енергийна инфраструктура към водоснабдителни и железопътни обекти.