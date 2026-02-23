ISW: Киев обвинява Москва за атентата в Лвов, предупреждава за ескалация на саботажи

Украински официални представители обвиниха руските разузнавателни служби, че стоят зад атаката с импровизирани взривни устройства в търговски център в Лвов на 22 февруари. При експлозиите загина един човек, а най-малко 25 души бяха ранени, предава News.bg.
Според украинския президент Володимир Зеленски операцията е била организирана от Русия, като извършителите са били вербувани чрез приложението „Телеграм“. Националната полиция в Лвовска област съобщи, че жена от Ровненска област е била наета от руски специални служби да изработи и постави взривните устройства на предварително определени места.
Първият взрив е избухнал малко след като правоохранителните органи пристигнали в обекта заради сигнал за взлом. Второ устройство е детонирало след пристигането на допълнителни сили. Загинал е един полицай, а най-малко шестима служители на реда са тежко ранени. Към момента не е ясно колко от общо 25-те пострадали са представители на силите за сигурност.
От Института за изследване на войната (ISW) коментират, че Русия вероятно засилва саботажната си кампания с цел да подкопае усещането за сигурност сред украинците и да дестабилизира обществото.
Кметът на Лвов Андрий Садовски заяви, че Москва съзнателно е избрала града заради присъствието на много туристи и военни към момента на атаката, с цел да предизвика по-голям обществен отзвук.
Украинските и молдовските власти наскоро осуетиха заговор за убийството на високопоставени политически и военни фигури. Украинската служба за сигурност предупреди, че подобни действия целят разпространяване на паника и социално-политическа нестабилност.
Президентът Зеленски заяви след атаката в Лвов, че разузнавателните данни сочат вероятност от нови подобни удари. Според анализатори Москва може да използва както реални атаки, така и информации за осуетени заговори, за да засилва недоверието и напрежението в украинското общество.
Паралелно с това се съобщава, че Русия доставя преносими зенитни ракетни комплекси на Иран, вероятно в опит да укрепи позициите си сред съюзниците си.
На фронта руските сили са напреднали в района на Славянск. В нощта срещу 22 февруари Кремъл извърши мащабна комбинирана атака, като според наличната информация се наблюдава промяна в прицелването - от основно енергийна инфраструктура към водоснабдителни и железопътни обекти.
1 гладен бандеровец
07:24 23.02.2026
2 Лука
Коментиран от #9, #17
07:25 23.02.2026
6 Някой
Коментиран от #125
07:32 23.02.2026
8 А ГДЕ
Коментиран от #47
07:33 23.02.2026
9 Лука Оригинала
До коментар #2 от "Лука":Лука ,гледай си лука и не се занимавай с политика .
Коментиран от #122
07:34 23.02.2026
10 Е точно вие ли се оплаквате?
Коментиран от #124
07:34 23.02.2026
12 А ГДЕ
07:35 23.02.2026
16 Тома
07:38 23.02.2026
18 Закинтос
07:41 23.02.2026
22 горски
Коментиран от #29, #103
07:45 23.02.2026
23 Е па кво чакате?
07:46 23.02.2026
26 Ту Ристьо ту Спас
07:48 23.02.2026
29 оФчара
До коментар #22 от "горски":Става дума за наемници.Ама туристи звучи по Европейски.
07:51 23.02.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руснаците
07:54 23.02.2026
37 Диана
Коментиран от #52
39 Неутрален
08:06 23.02.2026
40 Мдааа
Коментиран от #46
41 Артилерист
08:11 23.02.2026
08:22 23.02.2026
46 куку
08:23 23.02.2026
До коментар #8 от "А ГДЕ":Касая Калас чете и пие’-пие и чете.
08:26 23.02.2026
48 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #51
08:29 23.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Град Козлодуй
До коментар #48 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Не бе не е генерал ,а полковник от СБУ и се казваше Руслан Петренко .
08:33 23.02.2026
До коментар #37 от "Диана":Англия идва от името на племето Англи. Две ГЕрмански племена Англи и Сакси завладяват британските острови. По късно идват Норманите. И досега в Германия има провинция Саксония. Един дол дренки са Англия и Германия.
08:37 23.02.2026
Коментиран от #54, #126
08:39 23.02.2026
До коментар #53 от "Самило":Ам,че то от дивана не става.
08:40 23.02.2026
57 Някой
08:44 23.02.2026
58 От горе ми се казва
08:46 23.02.2026
Аман с тоя "Институт" бе! Виктория Нюланд поне черпи с курабийки?
08:49 23.02.2026
60 Мишел
Коментиран от #62
08:49 23.02.2026
63 Омазана ватенка
Коментиран от #64, #127
08:56 23.02.2026
64 А ГДЕ
До коментар #63 от "Омазана ватенка":Кая Калас ,балтийската шпрота ?
08:58 23.02.2026
65 Механик
До коментар #41 от "Артилерист":Аз няма да се чудя ако скоро препарират Путлер.
Коментиран от #70, #106
08:58 23.02.2026
66 Олга
До коментар #47 от "Точката":Прав си: "Касая Калас чете и пие’- пие и чете." И говори афоризми.
Коментиран от #68
08:58 23.02.2026
67 az СВО Победа 80
Честит празник на всички!
И дълбок поклон!
Коментиран от #72, #74, #76
08:59 23.02.2026
70 Дядо Ванго
До коментар #65 от "Механик":Не го мисли чингене ,няма да си жив ,да го видиш,яж ,пий и си прави телефонните измами ,че оная с косата си те е харесала .
09:01 23.02.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":Клепар,утре коя година започва от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #83, #112
09:04 23.02.2026
76 Българин
До коментар #67 от "az СВО Победа 80":А свещички палиш ли?Палиш ли свещички за един милион избити ватенки? Са?Палиш ли?
Коментиран от #78, #79
09:06 23.02.2026
77 Иван
Коментиран от #80
09:07 23.02.2026
78 аz СВО Победа 80
До коментар #76 от "Българин":Накратко:Не свещи не паля.Аз съм комунист -атеист!Вярвам само на другарят Кобзон и имам плакат на другарят Путин във дървената тоалетна.
09:09 23.02.2026
80 Иванчо по Рождение
До коментар #77 от "Иван":Ли си Проzт или от 4 г си така.Значи убийството на руски генерал отговорен за хиляди смърти сравняваш с атентат в МОЛ срещу невинни граждани.Странна логика в едногънковите глави на бълг.Русофили.Рядко проzти сте.
09:13 23.02.2026
83 Клепар
До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":"Тридневната" завърши с капитулацията на Киев клекнал да подпише Истанбулското!
След като британците извиха вратлето на Зеленски и главния украински преговарящ бе убит, СВО се превърна във войната на изтощението,- не само срещу Украйна обаче!
Други въпроси?
Коментиран от #89, #93
09:17 23.02.2026
85 Моряка
09:18 23.02.2026
86 ХА ХА
До коментар #81 от "Нешо с Чики дж и й ския си мозък":Лапуркай бе лепилар ,кво ми се обясняваш !Оди събирай капачки бе клошар ,нали беше по капачките 😂😂😂 .
09:18 23.02.2026
88 Чики-Рики
Коментиран от #91
09:19 23.02.2026
89 Всички разбраха
До коментар #83 от "Клепар":Че руската мечка е едно смешно джудже.Там ви е мястото на всички едногънкови русофили.Ще чопълните редиците на крепостните да има вожда пушечно месо.
Коментиран от #96
09:19 23.02.2026
93 Артилерист
До коментар #83 от "Клепар":200 украинци с Джавелини направиха на пух и прах 60 километровата колона под Киев.
09:21 23.02.2026
96 Космос
До коментар #89 от "Всички разбраха":Руската армия е най-битата след сръбската.И двете сме ги били.
Коментиран от #116, #128
09:22 23.02.2026
97 Ти знаеш ли кой
До коментар #92 от "оня с кола":Е Цв.Радоймов.Вдичми русофили като него по Закона за защита на държавата.
Коментиран от #100
09:23 23.02.2026
98 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #94 от "Трай ма":Мой ми пориш гзааа с език ,ма Чикитта ,щото зъби няма да ти останат .
09:24 23.02.2026
100 оня с кола
До коментар #97 от "Ти знаеш ли кой":Първо замахвам с дряновата сопа ,после питам ,гомммньооо !
09:25 23.02.2026
102 От чужбина
09:28 23.02.2026
103 Обективен
До коментар #22 от "горски":Градът е пълен с туристи и военни, интересно кой е решил да прави туризъм в една воюваща страна, освен ако няма грешка в изписването на думата и тя да е туристи-военни!
09:29 23.02.2026
105 Западен клошар
09:32 23.02.2026
106 Моряка
До коментар #65 от "Механик":Путин е класика.Ако ще е,ще е нещо по модерно.Докато Зелю го очаква нещо по просташко-
дебел клон на Майдана вероятно.Дано да не е като Мусолини,че е много жестоко,все пак сме 21 век,хуманен,либерастки.
,
09:36 23.02.2026
108 минаващ
09:41 23.02.2026
109 Моряка
09:41 23.02.2026
112 Ответ.
До коментар #74 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Ти си като папуас разбира се, че приветстващ зловещите действия на твоя силния хазяин, който набързо изравнява със земята слаби държавички заедно с нещастните хора, а в Украйна живеят руснаци и уплашени от бандеровците и заблудени украинци и руски воин по възможност ги пази за сметка на време и своя живот, тъй като има много средства (високотехнологично оръжие) за да свърши операция за броени дни.
Коментиран от #113
09:50 23.02.2026
113 Ей тия ги
До коментар #112 от "Ответ.":Слушахме 4 год.Никой на руска пропаганда не вярва.3 дни до Киев.Да ама не никой не иска Руский мир.Никой,съсед не обича блатарите.Да си живеят там в блатото и да траят.
Коментиран от #120
09:55 23.02.2026
115 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #84 от "Лапуркай бе":Така е, като няма аргументи, обиждате.Ама имам един въпрос. Дали се обиждам от такива като тебе?
Коментиран от #118
09:58 23.02.2026
116 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #96 от "Космос":И с колко се е увеличила територията на България след като сме били всички?
Интересното е, че след освобождението, България само намаля
Коментиран от #117
10:03 23.02.2026
117 Още през ВСВ Хитлер
До коментар #116 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Връща Сев.Дожруджа на България.И това ли не знаеш ма Чи ки йо не до кла те на.
10:09 23.02.2026
118 Това се отнася за теб.
До коментар #115 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Редовите русофили никога не са били обременени от знания, интелект или морални норми, но за сметка на това винаги са изпитвали патологична любов към Русия и негодника, който се е докопал до властта в Кремъл. И са мразели всичко свързано със свободата и демокрацията, които според тях са проклятие за човечеството.
10:11 23.02.2026
120 Да пораснеш и тогава ...
До коментар #113 от "Ей тия ги":Папуасите (ситничките) нямат глас, освен да се надуват с дивана и от тях никой не се интересува.Камо ли да говори за великите.
10:24 23.02.2026
122 Лука
До коментар #9 от "Лука Оригинала":Ако и когато можеш напиши нещо смислено ! А ти гледа ли олимпиадата ?
10:47 23.02.2026
123 Слава Украина!
Коментиран от #129
10:49 23.02.2026
124 Лука
До коментар #10 от "Е точно вие ли се оплаквате?":Скачането през прозорците в русия е въпрос на държавна политика !
10:49 23.02.2026
125 Омбре
До коментар #6 от "Някой":Много точно казано.
10:50 23.02.2026
126 Лука
До коментар #53 от "Самило":Рашисти та рашисти дай им да рушат !
10:55 23.02.2026
128 Яяяяяя
До коментар #96 от "Космос":Кои са тези , които са били и двете армии? Вие средно образование имате ли?
12:25 23.02.2026
129 гост
До коментар #123 от "Слава Украина!":Слава на лъжльо!Много си готин!
15:31 23.02.2026