Проверяват за евентуален „глич“в софтуера на системите на електроразпределителните дружества

22 Февруари, 2026 13:41 3 560 99

Част от електромерите, по които са подадени сигнали, са демонтирани и предоставени за експертиза в независима лаборатория с цел да се установи коректността на отчитането

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Всеки потребител, който е бил ощетен заради завишени сметки за електроенергия, ще бъде компенсиран чрез директно възстановяване на суми или чрез приспадане на надплатеното от следващата месечна фактура". Това заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков пред БНР.

"И един човек да има, който е ощетен, трябва по предвидените законови механизмите да бъде компенсиран - било с парични средства, или с приспадане от следващата сметка", каза Трайков.

Вчера министърът заяви, че абонатите с основателни жалби за завишени сметки за ток ще бъдат компенсирани.

По думите му от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) са установили значителна разлика между декемврийските и ноемврийските сметки. Част от обяснението е обективно – през ноември 2025 г. потреблението е било по-ниско в сравнение със същия месец на предходната година, докато през декември 2025 г. е отчетено съществено увеличение спрямо декември 2024 г.

Трайков посочи, че към момента броят на основателните жалби е малък. Част от електромерите, по които са подадени сигнали, са демонтирани и предоставени за експертиза в независима лаборатория с цел да се установи коректността на отчитането.

Регулаторът проверява и хипотеза за евентуален „глич“ – техническа грешка в софтуера на билинг системите на електроразпределителните дружества. Министърът изрази очакване окончателните резултати от проверките и пълната информация по случая да бъдат налични до края на февруари или началото на март.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 26 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    65 6 Отговор
    Сметките са си същите ама в евро.

    13:43 22.02.2026

  • 2 Бай Глич

    84 3 Отговор
    А иначе никой не е пипал софтуера? Той сам си е преценил колко и на кого да надпише?

    Коментиран от #30

    13:47 22.02.2026

  • 3 Глист,червей

    55 2 Отговор
    не е ли?

    13:48 22.02.2026

  • 4 Мнение

    68 5 Отговор
    Да проверят мургавите избиратели на Фандъкова и Методиев, на които плащаме тока

    13:48 22.02.2026

  • 5 име

    72 10 Отговор
    "Глича" леко надписва сметката, че все пак няма дyпeтатите с ВЕИтата или австрийското ЕРП, дето само точи печалба да плащат тока на киевската хунта. Радвайте се че руснаците им го спряха, иначе щяха да станат още по-високи.

    Коментиран от #94, #96

    13:49 22.02.2026

  • 6 Фокус мокус

    43 7 Отговор
    В подстанция 20кв се обръща една фаза и готово!

    Коментиран от #99

    13:50 22.02.2026

  • 7 Сега ще е

    31 1 Отговор
    Трайч....

    13:51 22.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Начи

    60 4 Отговор
    като взема едно дръво, такъв "глич" ще ви дам, че тройчо ЕРП–то ще ми стане само на евроцентове!

    13:56 22.02.2026

  • 11 мани беги

    63 3 Отговор
    нещо ни нямаше по улици и площади, когато подариха тока на 3 чужди фирми, зад които може и бг мафиоти да стоят ... нещо пак ни ня когат заграбиха и водата и кво ли още не ... ми трайте си и мишкувайте, и плащайте за мълчанието си ...

    Коментиран от #17

    13:56 22.02.2026

  • 12 ШЕФА

    67 2 Отговор
    Само в България престъпник който трябва да е в затвора може да стане Кмет и Министър !!!

    Коментиран от #28, #36

    13:57 22.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Крадеца вика

    61 2 Отговор
    Дръжте крадеца. Всички сте един дол дренки. И общите водомери са завишени. По времето на Живков тока за българите беше жълти стотинки и изнасяхме. Сега се навързахте хиляди на хранилка и само скубете от хората. И енергото и топлофикация и ВИК и газпром.....всичките сте за затвор. Включая и тез които затвориха блоковете на АЕЦ и спряха и разпродадоха новият проект.

    Коментиран от #51

    13:58 22.02.2026

  • 15 Давинов

    50 1 Отговор
    няма ли официално лице от комисиите най-после да излезе с обяснение ,този "Глич" от глист работещ в енерго разпределителното дружество ли е пуснат ,чрез коригиращи се дистанционно коефициенти в самите електромери . Могат ли да се сменят коефициенти за грешка в съвременния електромер на тези фирми произвели ги и поставени за отчитане . Възможно ли е това или е мит ? Да го докажат с технически документи и гаранция ,че не могат дистанционно да коригират отчитането и в произволно избран момент да върнат на коефициент 1 без да оставя слиде кога е правена манипулацията. Вярно е ,че политиците и частните им ЕРД -та имат стимул в такова нещо за собствено обогатяване според интересите им в Енергетиката . Май е крайно време държавата да си вземе тези скапани политически фирми с всичките им надписани сметки и плащания наложени върху самата цена на енергията. начисляват на всички "загуба " за коят единствено частника си е виновен и ако хвант някой да краде ток си го съдят и ако го осъдят отново му прибират двойно и тройно тези суми , които са взети от всички . Кой друг частник е облагодетелстван с предварително обещетение на ЕВентуални загуби. Тези частници ,застрахователи и банки - всички които са създадени от политическа олигархия . А сега вече и ЖП печаливши линии . А Германия преди години е направила частни единствено непопулярни къси очастъци частни. Тук мафия и Мошета.

    13:59 22.02.2026

  • 16 КЕВР🎃🐷👨🏻‍🦲

    40 1 Отговор
    Глича Гинка Върбакова.

    13:59 22.02.2026

  • 17 Бяга към площадите

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "мани беги":

    Не може колега , а са си точно такива. От перките до чистачката в офиса.

    14:01 22.02.2026

  • 18 Национализаци и съд за ел.дружествата!

    41 2 Отговор
    Тези които мамят после сами се проверяват дали са измамили!

    Коментиран от #22

    14:03 22.02.2026

  • 19 Гиката

    41 3 Отговор
    Тоя е акционер в евн срещу себе ли ши работи крадец долен

    14:05 22.02.2026

  • 20 В мазетата

    29 1 Отговор
    има плъхове,в електомерите глисти!ХЕИ защо не пръска?

    14:06 22.02.2026

  • 21 Абе боклук продажен ДБ-ейски

    42 3 Отговор
    Ама как ще възстановяват само на подалите жалба, бе леке крадливо? А останалите няколко стотин хиляди с надписани сметки, ще го изд..ат, тъй ли?!

    14:08 22.02.2026

  • 22 Май само

    26 2 Отговор

    До коментар #18 от "Национализаци и съд за ел.дружествата!":

    Мая Манолова е човекът за тия колективни жалби и дела по съдилищата. Не се сещам, кой друг би се захванал с подобна кауза пердута.

    14:10 22.02.2026

  • 23 Абе

    29 3 Отговор
    Мушморока Трайчов, слугата и марионетката на евиен, щял да ги проверява за "глич"! Оксиморон!

    14:10 22.02.2026

  • 24 енергото

    40 0 Отговор
    Разгледах сметката на моето семейство и на двете сестри . Мисля че вместо да рзделят сумата на 1,95583 , са я умножили по курса ,затова сметките са двойни

    Коментиран от #50

    14:10 22.02.2026

  • 25 Сталин

    41 1 Отговор
    Абе как тоя глич никога не е в полза на хората

    Коментиран от #33, #35

    14:11 22.02.2026

  • 26 Пловдив

    29 4 Отговор
    Трайчо работеше в ЕВН и ги знае тези работи

    14:12 22.02.2026

  • 27 предположение

    31 1 Отговор
    Само се оправдават с някакъв глич. Питам се, някой въобще вярва ли им на приказките. А защо всички гличове са само нагоре и нито един не е надолу. Глич било, а? Държавата трябва да си върне собствеността върху гличавите ерепета. Хайде да видим ще има ли наказани за предизвиканото социално напрежение.

    14:12 22.02.2026

  • 28 УСА

    22 2 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    И при нас в Щатите убийци и педоффили стават президенти и бизнесмени.

    14:13 22.02.2026

  • 29 Комунизма свърши отдавна!

    6 23 Отговор
    Ганя още иска да плаща евтин ток!

    14:13 22.02.2026

  • 30 Паркинг Линк

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Глич":

    Глич било..Едно време какви гличове имаше !

    14:13 22.02.2026

  • 31 Глистите

    17 2 Отговор
    на Гюров !

    14:15 22.02.2026

  • 32 Айде бе! Всеки уикенд в Гърция

    6 15 Отговор
    ама немали пари за ток!

    14:16 22.02.2026

  • 33 Има има

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    но си траят,!Под 1% се жалват!

    14:16 22.02.2026

  • 34 Цвете

    23 1 Отговор
    ДА ПРОВЕРЯВАТ СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА.НИКОГА НЕ Е ИМАЛО ПОНЕ ВЕДНЪЖ В ПОЛЗА НА ПОТРБИТЕЛЯ.

    Коментиран от #48

    14:16 22.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 и в Брюксел,

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "ШЕФА":

    и в Брюксел....

    14:17 22.02.2026

  • 37 хихи

    25 0 Отговор
    Дефинирай "основателни", защото у ЕРП-тата и хляба и ножа и ги дефинират, като неоснователни...... и ако има "глич" или както там се казва кой сертифичира и контролира софтуера и защо греши само в посока ощетяване на пхотребителите...

    14:17 22.02.2026

  • 38 Сзо

    25 2 Отговор
    Как пък един път не стана глич за по ниски сметки?

    14:19 22.02.2026

  • 39 Перо

    24 2 Отговор
    Какво се правят на 2,5? Това не е техническа грешка, а престъпно надписване и незаконно ценообразуване! Разчитат, че поради липсата на нормално правосъдие, ще върнат 1/3 сумите по подадените жалби, другите с малки надписвания или нямащи време да се занимават с престъпниците от електроснабдителните дружества, печалбата от рекета ще остане за бандитите, без последствия! В НИМХ има точни данни за температурата за декември, по населени места и могат да направят всякаква справка за времето! Защо няма разследване по сезиране на прокуратурата и предварителни производства по наказателния кодекс за конкретните виновни лица, както и глоби реципрочни на кражбата!

    14:19 22.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Купете си

    1 9 Отговор
    има контролни уреди по 12 лева!

    Коментиран от #54

    14:20 22.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 665

    7 4 Отговор
    Миналата пролет ми смениха електромера и сметките паднаха с около 1/3 !

    14:22 22.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кадиев

    7 2 Отговор
    и Касчиев казаха,че колкото повече консумираш повече печелиш !

    14:23 22.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 И от ток

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Цвете":

    ли разбираш?

    Коментиран от #65

    14:25 22.02.2026

  • 49 Гербаджийския хрантутник

    19 0 Отговор
    Продажниците от ЕВН, които искат рушвет да свършат всяко нещо, което им влиза в задълженията, си имат помпичка, глич или каквото там е. Пускат, увеличава ти числата и после изключват и ни лук яли и т.н. Проверявайте после колкото си искате. Дори и да отсъстваш ти слагат потребление минимум, колкото миналата година. И другите ЕРП та са същите. И на тях да им е. Б. А . Мамата също

    14:25 22.02.2026

  • 50 Сметач

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "енергото":

    стават четворни ,бе !

    14:26 22.02.2026

  • 51 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Крадеца вика":

    ....В ЗАТВОРА..НИКОЙ НЯМА ДА ВЛЕЗЕ...НОООО...КАТАФАЛКА ВЪРШИ РАБОТА

    Коментиран от #57

    14:29 22.02.2026

  • 52 Яяяяяя

    20 1 Отговор
    Каква хубава българска дума” глич”

    14:30 22.02.2026

  • 53 Яяяяяя

    18 0 Отговор
    Каква хубава българска дума” глич”

    14:33 22.02.2026

  • 54 ганев

    12 0 Отговор

    До коментар #41 от "Купете си":

    ..ЕЕЕ..И..КАКВО....ЩЕ ИМ ПОКАЖЕШ..И ТЕ ЩЕ ТИ ВЪРНАТ .ПАРИТЕ ..НА МОМЕНТА

    14:33 22.02.2026

  • 55 Бай онзи

    21 0 Отговор
    И как тоя ГЛИЧ се появи точно по това време,защо не се появи м.юли?????Де гиди дряновица!!!!!!Вън тия кръвопийци от България!!!От такива гнусни далавери,хора няма да останат в тази държава!

    14:33 22.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ганев

    19 1 Отговор
    ДОКАТО..СЕ ПРАВИМ..НА ЗАПАДНЯЦИ..ТАКА ЩЕ БЪДЕ...НЕ ГЛИЧ...А ЯК...ГЪРЧ..ДОКАТО СЕ СТОПИМ..ЕДНО ВРЕМЕ..ТОКА БЕШЕ..2СТ..КИЛОВАТ...НОЩНА 1СТ...И БЪЛГАРИТЕ БЯХА...9...000...000..

    Коментиран от #64, #86

    14:38 22.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не зная какво е

    14 0 Отговор
    "ГЛИЧ" този гербераст да вземе да се научи да говори български и да не се прави на умен като цитира чуждици ! Софтуерът няма вина, той се управлява не от изкуствен интелект, а от ЕСТЕСТВЕН и да вземат да проверят на този интелект спестовните му сметки и движимото и недвижимо имущество, да не се прави този повече на "умчо" а да задейства средства против корупцията ! Софтуерът бил виновен ха ха ха, че са какво е тази администрация като софтуерите работят вместо тях ? От първият си работен ден този нещастник покрива измамата, айде да вземат сега ония лекета от чалга-депутатите да се опитат да го оплюят !

    14:50 22.02.2026

  • 61 Чичо Али Хаменей

    10 1 Отговор
    Имате гличове в кратуните. Пълни са с гличове.

    14:51 22.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 кой му дреме

    5 0 Отговор
    какво е "глич" ?
    същото като "жендьр" ?

    15:08 22.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Тома

    5 0 Отговор
    Аз знам че глича е с червена глава и дисаги пуснат от правителството да се радва народа

    15:12 22.02.2026

  • 74 ганев

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    ПРИ240В ТОК 10А...ЕЛЕКТРОМЕРА ОТЧИТА...240..Х.10 2400ВАТА....НОО ПРИ 180....САМО 1800..ВАТА

    Коментиран от #75, #78, #81

    15:16 22.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 В качеството си на министър

    10 0 Отговор
    продава на бившия си работодател 33% държавен дял. Прословутата алинея 4, намалява концесионни такси злато и премахва контрол върху изнесеното. Забавя разширение на Чирен.
    Заради такива хора трябва да отпадне Закон "колетивни органи да не носят Наказателна отговорност".
    Втори Закон "Веднъж обвинен и оправдан, да може да бъде разследван и обвинен ВТОРИ ПЪТ, поради политически назначения в съдебни и разследващи органи.".
    Затова всичките се самообвиниха и самооправдаха, за да не ги обвинят повторно.
    Причинил е особено големи щети на държавата и косвено и причинил от студуване и пестене на ток и парно болести с финален край на стотици хиляди българи.
    Колко по-кадърни българи бяха съкратени от постовете си в енергетиката.
    Този човек е професионален "продавач на Концесии".

    Коментиран от #89, #90

    15:24 22.02.2026

  • 77 Случаи

    8 0 Отговор
    През есента на 2012 г. трима служители на ЧЕЗ, занимаващи се с отчитане на консумираната електроенергия, са задържани за манипулиране на уреди при спецоперация на полицията. Те заработвали на черно, като "пипали" електромерите на около 30 търговски обекта - ресторанти и офиси в София, за да им намалят показанията за консумирана електроенергия. Срещу тази услуга те получавали по 500 лв. "Задържаните са специалисти, които притежават определени технически умения и са извършвали манипулациите ежемесечно", уточнява главен инспектор Златка Падинкова, началник на сектор "Престъпления против собствеността" към СДВР.
    Затова в някои страни членки електронните уреди са забранени за доставчиците. Но забранени или не, разпоредбите на Европейския съюз изискват "умните" електромери да се монтират единствено и
    само след информираното съгласие на потребителя.

    15:30 22.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Абе Трайчо

    5 1 Отговор
    кога стана министър, кога нова дума измисли!?

    15:31 22.02.2026

  • 80 ЕС Директиви

    4 0 Отговор
    4 април 2011 г., работна група за защита на личните данни по член 29 на Директива 95/46/ЕО предупреждава, че "съществува риск от нарушаване на неприкосновеността на личния живот на гражданите" чрез "умните" електромери, защото те "дават възможност за много по-широко генериране, предаване и анализ на данни, отнасящи се до потребителите, отколкото е възможно с традиционния измервателен уред. Те следователно дават възможност и на доставчиците на енергия да събират подробни данни за потреблението и моделите на потребление, както и да вземат решения относно отделни потребители въз основа на потребителските им профили". ИГРАЯТ СИ С НАПРЕЖЕНИЕТО :) ТАМ Е " ГЛИТЧ"-А , ИМА РАЗЛИКА МЕЖДУ 240 И 200 ВОЛТА
    Много милиарди се генерират в Електробизнес. 80% от бивши и настоящи депутати имат интереси в електро "бизнесът" чрез подставени лица.

    15:33 22.02.2026

  • 81 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #74 от "ганев":

    Трябва ли народът да разбира този неразбираем ЕЛЕКТРОЕЗИК, за да не бъде лъган ? Аз след като нямам никакви познания по електричество, а от зоология и археология как и кога да разбера тия нещастни крадци на пари от народа, че ме лъжат и обират ? Този бил министър и щял да бори корупцията, а аз не мога да разбера дума която явно не е българска, а иска да му вярвам, че ме смята за човек, а не за лесна плячка ?

    15:33 22.02.2026

  • 82 Ами сега?

    7 0 Отговор
    Че е човшка, човешка е, но дали е грешка??? Докато продължаваме да чакаме няКОЙ да си оправи грешките или да се надяваме, че друг ще се появи ей тъй, от нищото, ще пренебрегне личните си интереси и ще реши всичките ни пробеми в живота така ще продължава.

    „Нека никой не чака от другиго да го освободи. Нашата свобода от нас зависи!“ (Георги Раковски)
    “Да живееш, значи да се бориш-робът за свободата, а свободният за съвършенството” ( Яне Сандански)

    15:33 22.02.2026

  • 83 Член

    6 0 Отговор
    От мен един голям ГЛИЧ за Мара,и за май ка и!!!! И за ЕРП-тата.

    15:41 22.02.2026

  • 84 Архимандрисандрит Бибиян

    6 0 Отговор
    Януари месец ни брусат секоя година од двайсе години насам.

    15:42 22.02.2026

  • 85 Анонимен

    4 1 Отговор
    Онова леке ямболийско от ИТН поиска неправилната оставка съвсем откровено знаейки, че не трябва да иска оставката на този Трайчо, първо - за да защити интересите на синът си които са в електрозахранването, второ - защото този Трайчо е на Тиквата човекът и трето за да отвлече вниманието от Петрохан, защото там така се объркаха убийците от ДАНС, че се наложи вече този трагичен случай да се позабрави ! Българите сами се обричаме на тези страдания като избираме само престъпници, лицемери и ЧАЛГАРИ да ни управляват и манипулират !

    15:44 22.02.2026

  • 86 Ганев,

    2 1 Отговор

    До коментар #58 от "ганев":

    това което коментираш,крещейки бе при заплати за бачкаторите по онива време от 90-120 лева на месец.Забравяш факта,че през 80-те години имаше режим на тока,зимата.Държавата изнасяше електроенергия за сметка на 8 840 000 българи,за да печели долари.АЕЦ Козлодуй работеше на пълна мощност с всичките си налични реактори тогава.Би ли обяснил,защо имаше този режим на тока?

    15:45 22.02.2026

  • 87 9689

    6 0 Отговор
    Тлич-манипулират се дистанционно.КЕВР е кухо,престъпно,крадливо недоразумение.Тотална смяна.

    16:06 22.02.2026

  • 88 кьораф

    0 0 Отговор
    такэф г.ич шти гегля

    16:06 22.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Хаха

    4 0 Отговор
    Шмекера Вечният Трайчо много лъжеш и много крадеш
    . Колко взе като подписа Анекса за златото? Кажи си Трайчо да ти олекне?

    16:26 22.02.2026

  • 92 От въглищата

    0 0 Отговор
    Глич не разбираме,но от На зло куче--зъл прът,веднага си слагаме табелите на врата с надписа:Аз съм зло куче.....

    16:29 22.02.2026

  • 93 Всяка

    4 0 Отговор
    година декември-януари ЕРД ни надписват сметките, но тази година заради еврото направиха голям удар. Голямата част от абонатите ще бъдат прецакани. Някои свои ще получат компенсации. И така до следващата зима, когато филча ще се повтори...

    16:38 22.02.2026

  • 94 До тук

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    58 глупака

    16:58 22.02.2026

  • 95 Гост

    0 0 Отговор
    Като кажете глич, чувствате ли се повече европейци?

    18:31 22.02.2026

  • 96 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Как пък един глич не направи сметките по-малки?
    Как все повече ги надписва, всеки пусти глич?

    18:33 22.02.2026

  • 97 димитри

    0 0 Отговор
    вероятно могат да се манипулират електромерите със дистанционно отчитане и от там да се правят шашми от енергийните фирми.Представям си какво ще стане с дистанционните топломери....вероятно и те ще могат да се манипулират дистанционно от топлото....та краденето ще е безкрайно.......

    18:41 22.02.2026

  • 98 Шоо

    1 0 Отговор
    Тоя глич енергото си го завре у...

    19:37 22.02.2026

  • 99 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фокус мокус":

    До 6 ком - като размениш фазите всички трифазови мотори ще завъртят обратно - което е недопустимо

    20:32 22.02.2026

