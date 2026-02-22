Новини
Авто
Култовите мотоциклети Ural късат с китайските си корени, но отново ще се правят в Китай

22 Февруари, 2026 13:30

Финални щрихи преди пазарния десант на модела Neo 500

Култовите мотоциклети Ural късат с китайските си корени, но отново ще се правят в Китай - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Легендарното име Ural е на прага на нова ера. След интензивна едногодишна разработка, инженерите на компанията официално обявиха, че проектът Neo 500 е завършен и мотоциклетът е готов да се изправи и пред най-критичните потребители. Този модел не е просто поредната премиера, а опит за пълно преобразяване на идентичността на марката.

Главният инженер Василий Хозеров не скри емоциите си след последните тестови изпитания. По думите му, досега прототипите са се усещали по-скоро като китайския донор Yingang SUV500, но след мащабните промени, днес това е истински Ural Neo 500. „Усещането е коренно различно и резултатът наистина ме впечатли“, споделя той, давайки зелена светлина за серийното производство.

Промените под кожата на машината са драстични и засягат почти всеки механичен възел. Инженерният екип е преработил из основи системата за подаване на въздух и софтуерните настройки на двигателя, за да изстиска оптимална мощност и надеждност. Съединителят също е претърпял сериозна метаморфоза, като вече работи с хирургическа прецизност и изключителна мекота – нещо критично за тежките мотоциклети с кош.

Окачването и спирачната система също не са пренебрегнати. Ето основните подобрения в конструкцията:

Подсилени вилки и спирачни апарати за по-сигурно спиране при пълно натоварване.
Хидравличен амортисьор на волана, който обира вибрациите при неравен терен.
Изцяло нова геометрия на коша, монтиран по иновативен начин за по-добра стабилност.
Специално разработени амортисьори, настроени за комфорт и проходимост.
Ръчна спирачка – малък, но важен детайл, който гарантира, че тежката композиция няма да тръгне сама при престой под наклон.

Вниманието към детайла личи и в кокпита. Електрическата инсталация е изградена наново, а лостовете, превключвателите и арматурното табло са с подменено качество, отговарящо на съвременните стандарти. Въпреки че сглобяването ще се извършва в Китай, от компанията настояват, че интелектуалната собственост и настройките са изцяло техен патент.

Първите, които ще имат привилегията да тестват Neo 500, са потребителите в САЩ, където ще стартира мащабна демонстрационна обиколка. Очаква се мотоциклетът да стъпи официално на пазара преди края на 2026 година, като стартовата цена ще бъде около 15 000 долара.


  • 1 Никой

    16 12 Отговор
    Великата орда дава отражение .

    13:33 22.02.2026

  • 2 име

    26 7 Отговор
    Смях, мотоциклет Урал, ама правен в Китай. Вярно че са малко бутикови, не е като всеки трети да кара мотор с кош, ама толкова пък да не могат да си преобразуват производството, че да го изнасят и те в Китай. Целия свят изнася производства в Китай, утре няма да има технически грамотни хора за елементарен ремонт да извършат, какво остава за производство или някакви разработки.

    13:36 22.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1234

    9 4 Отговор
    Що не земете да премахнете модераторите. Абе кви сте вие бе.

    14:40 22.02.2026

  • 9 Евродебил

    13 11 Отговор
    Ясно,по примера на евроинтегрираните малоумци в западната част на Европа сте проевали страхотната класическа машина "Урал".Какви софтуеъри,какви простотии...и защо китайска ръчица пипа там дето не и е работа?Този мотоциклет бе икона за високо проходими мотоциклети,така както Ровер-Дефендер бе за автомобилите с висока проходимост.място за компютри и анджъклами в тази техника няма.

    14:42 22.02.2026

  • 10 Джо

    21 21 Отговор
    Урал били култови, айде бе.

    Коментиран от #11

    14:42 22.02.2026

  • 11 Миндич

    14 9 Отговор

    До коментар #10 от "Джо":

    Повече от култов,но не това китайско електронизирано гумно на снимката.

    Коментиран от #12

    14:47 22.02.2026

  • 12 Игор

    20 16 Отговор

    До коментар #11 от "Миндич":

    Колко да е бил култов ? Едно нескопосано копие на БМВ

    15:00 22.02.2026

  • 13 ЛЕЛЕИЙЙЙЙЙЙ!

    13 9 Отговор
    В Хонда, Кавазаки, Харлей д…..и други подобни треперят от страх пред прецизния Урал!!!

    15:09 22.02.2026

  • 14 факт

    14 11 Отговор
    Кло зет на колела.За да нямат пазарен дял моторите с кош показва че явно никой не иска такъв продукт и че не става за нищо заради трудната управляемост в завои и опасност от преобръщане. Само т ъп руснак може да произведе такава дри сня.

    15:14 22.02.2026

  • 15 факт

    12 15 Отговор
    Урал си е провинция на Китай, от поне 5 хиляди години!

    Коментиран от #17

    15:19 22.02.2026

  • 16 Пламен

    11 8 Отговор
    Имах ИЖ-Планета Спорт 350 . Култов руски модел . :)
    Трагедия !!!

    След това си купих ,,СУЗУКИ" и разбрах какво означава МОТОЦИКЛЕТ .

    16:05 22.02.2026

  • 17 т-п тpoл соpocоиден

    12 6 Отговор

    До коментар #15 от "факт":

    Ти влизал ли си поне веднъж в час по география? Карта на Земята виждал ли си някога?

    16:07 22.02.2026

  • 18 Кой ще даде тия пари за

    1 1 Отговор
    тоя псевдо китайски кенеф...

    19:12 22.02.2026

  • 19 По селата на Урал може да са Култови

    0 2 Отговор
    Мотоциклети с кош са забранени поради високата опасност от произшествие при остър завой на дясно!

    21:12 22.02.2026