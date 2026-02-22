Култовите мотоциклети Ural късат с китайските си корени, но отново ще се правят в Китай

Легендарното име Ural е на прага на нова ера. След интензивна едногодишна разработка, инженерите на компанията официално обявиха, че проектът Neo 500 е завършен и мотоциклетът е готов да се изправи и пред най-критичните потребители. Този модел не е просто поредната премиера, а опит за пълно преобразяване на идентичността на марката.

Главният инженер Василий Хозеров не скри емоциите си след последните тестови изпитания. По думите му, досега прототипите са се усещали по-скоро като китайския донор Yingang SUV500, но след мащабните промени, днес това е истински Ural Neo 500. „Усещането е коренно различно и резултатът наистина ме впечатли“, споделя той, давайки зелена светлина за серийното производство.

Промените под кожата на машината са драстични и засягат почти всеки механичен възел. Инженерният екип е преработил из основи системата за подаване на въздух и софтуерните настройки на двигателя, за да изстиска оптимална мощност и надеждност. Съединителят също е претърпял сериозна метаморфоза, като вече работи с хирургическа прецизност и изключителна мекота – нещо критично за тежките мотоциклети с кош.

Окачването и спирачната система също не са пренебрегнати. Ето основните подобрения в конструкцията:

Подсилени вилки и спирачни апарати за по-сигурно спиране при пълно натоварване.

Хидравличен амортисьор на волана, който обира вибрациите при неравен терен.

Изцяло нова геометрия на коша, монтиран по иновативен начин за по-добра стабилност.

Специално разработени амортисьори, настроени за комфорт и проходимост.

Ръчна спирачка – малък, но важен детайл, който гарантира, че тежката композиция няма да тръгне сама при престой под наклон.

Вниманието към детайла личи и в кокпита. Електрическата инсталация е изградена наново, а лостовете, превключвателите и арматурното табло са с подменено качество, отговарящо на съвременните стандарти. Въпреки че сглобяването ще се извършва в Китай, от компанията настояват, че интелектуалната собственост и настройките са изцяло техен патент.

Първите, които ще имат привилегията да тестват Neo 500, са потребителите в САЩ, където ще стартира мащабна демонстрационна обиколка. Очаква се мотоциклетът да стъпи официално на пазара преди края на 2026 година, като стартовата цена ще бъде около 15 000 долара.