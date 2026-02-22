Русия атакува Украйна с балистични и крилати ракети

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.
В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".
По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.
В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.
Няколко експлозии отекнаха рано тази сутрин в украинската столица Киев, след като по-рано властите предупредиха за опасност от атаки с балистични ракети, съобщиха журналисти от Франс прес два дни преди четвъртата годишнина от руската инвазия.
"В Киев беше обявена въздушна тревога заради заплахата врагът да използва балистични оръжия", обяви военната администрация на украинската столица малко преди да се чуят експлозиите около 4:00 местно време (и българско).
Експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души през изминалата нощ в град Лвов в Северозападна Украйна, съобщи кметът на града, определяйки случилото се като терористичен акт, предаде Франс прес.
По информация на Лвовската областна прокуратура полицията е била повикана към 00:30 ч. (и българско време) във връзка с взлом в магазин в центъра на града, посочва Укринформ.
При пристигането на патрула е станала експлозия, последвана от втора при идването на място на втори полицейски екип. Загиналата полицейска служителка е на 23 години, съобщи прокуратурата.
"Очевидно става въпрос за терористичен акт", заяви кметът Андрий Садови във видео, публикувано в социалните мрежи. "В момента петнадесет души получават медицинска помощ, някои са в много тежко състояние. Полицеска служителка почина", допълни той.
Властите публикуваха снимки на фасада на сграда с разбити витрини.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #60
09:43 22.02.2026
4 оня с коня
Коментиран от #84
09:43 22.02.2026
5 Орешник
Коментиран от #40, #76
09:44 22.02.2026
6 гробар
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Колегите в Украйна се скъсаха от работа и под пари останаха .
Коментиран от #89
09:45 22.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 первол
09:46 22.02.2026
10 Пич
09:46 22.02.2026
11 Хасковски каунь
Коментиран от #18
09:46 22.02.2026
12 Оги
Коментиран от #19, #59
09:48 22.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Само питам
Нали укрите им унищожиха заводите и сега напредват към Москва ?
09:52 22.02.2026
15 Хаха
09:53 22.02.2026
16 Гост
09:54 22.02.2026
17 Жеко
09:55 22.02.2026
18 Прав си
До коментар #11 от "Хасковски каунь":Така би трябвало да се действа ! Това е правилния начин ! Войната на изтощение води до повече жертви , отколкото бързите , светкавични действия , каквито прилагат кра ва ри те ! Точно тази тактика спасява много човешки животи !
Коментиран от #77
09:55 22.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 интересно
09:56 22.02.2026
21 читател
09:57 22.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 млад атлантик
09:58 22.02.2026
24 болгарин..
09:58 22.02.2026
25 Трътлю
10:00 22.02.2026
26 Та значи
10:02 22.02.2026
27 Обръча се затяга все повече
Коментиран от #42
10:04 22.02.2026
28 За Украйна плачем
10:10 22.02.2026
29 трябва да предупредят укрите
Коментиран от #31
10:10 22.02.2026
30 Курти
Коментиран от #43, #65
10:11 22.02.2026
31 Русофил
До коментар #29 от "трябва да предупредят укрите":Това го кажи на рашистите
10:13 22.02.2026
32 искаха да ограбят Русия
10:16 22.02.2026
33 Един
Коментиран от #34
10:16 22.02.2026
34 Мишел
До коментар #33 от "Един":Бой и еб.н се не връщат, само се преглъщат. Поговорка .
Коментиран от #122
10:19 22.02.2026
35 Берлин
10:19 22.02.2026
36 К00ПЕЙКИте
Коментиран от #165
10:20 22.02.2026
37 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
10:20 22.02.2026
38 Димяща ушанка 🤩💀
Коментиран от #130
10:20 22.02.2026
39 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #162
10:21 22.02.2026
40 Мишел
До коментар #5 от "Орешник":Орешник се превежда лешник.
10:22 22.02.2026
41 Хи хи
Коментиран от #90
10:22 22.02.2026
42 И така
До коментар #27 от "Обръча се затяга все повече":алката се уплътнява защото е резтлачена.🤣😂🤣😂😂😂Но дали ще има лубрикант зависи от евро понитата защото те се възбуждат като даряват пари.Вече се вижда, че всички €вро лидери са се навели на буква Г разтворили са охранени бузи и се вижда кафява цепка с аромат на ферментирала сьомга и хайвер.Това не са лидери а кафяв мазен мармалад.
10:23 22.02.2026
43 Ами
До коментар #30 от "Курти":Щом върната територия колкото цяла България ви се вижда малко и предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците,дето и сефа се потвърждават не ви правят впечатление,ами давайте по препоръката на оная разчленена дамаджана Джонсън и отменере мирните преговори пак и догодина и Одеса ще дават бандерите:)))
Коментиран от #71, #171
10:23 22.02.2026
44 Дако
10:24 22.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 истината
Коментиран от #51
10:25 22.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путин е бесен,
ВСУ угря все по- навътре в Русия и то със собствени средства.
Това докарва пристъпи на злоба у Путин.
Дори обкръжението му взе да дава признаци на паника- появиха се изказвания на руски военни , че силата на руската армия била силно преувеличена. Медиите заблуждавали обществото. То опиянченото общество само си проси да го заблуждават, ама това е друг въпрос.
Коментиран от #85, #86
10:28 22.02.2026
49 елементарно
10:28 22.02.2026
50 къде е тая демокрация
10:28 22.02.2026
51 Надявай се, вата! Само това ви остана,
До коментар #46 от "истината":да се надявате на Орбан, Фицо и Радев!
Коментиран от #72
10:30 22.02.2026
52 Моряка
10:31 22.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хаха
Вчера всушанките "унищожиха" завода за производство на Орешник и Искандер, както и продукцията в складовете! Така писаха всички "правилни" медии и требЕ да им вЕрваме....
10:35 22.02.2026
55 Абсолютен
10:37 22.02.2026
56 Замислен
10:42 22.02.2026
57 Mими Кучева🐕🦺
10:43 22.02.2026
58 Путлеристите не могат да победят
-;-
Като Рашмахта атакува каквото може , да не би да побеждава и да има бъдеще в Света!
Кой иска да си има отношение със Четвъртия райх!
Дано след време СССР-то и Четвъртия райх да бъдат поставени на къшмерното си място!
10:46 22.02.2026
59 А ти
До коментар #12 от "Оги":дали се сещаш че ние от ЕС сами се натискаме да плащаме и никой не ни е виновен за това това?
Коментиран от #94
10:49 22.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Абе
10:53 22.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Евроасматик с нервен тик
10:56 22.02.2026
65 Големички
До коментар #30 от "Курти":ще да са тези две и половина селца с територия колкото Бъл гария, ама щом казваш вервам ти.
10:57 22.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Урсул фон дер Бандер
10:58 22.02.2026
68 Ами
До коментар #63 от "Джамбаза":Ако рекът да си го вземат.
10:59 22.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Някой
До коментар #43 от "Ами":Върната територия 120 000 кв. км.. България е 111 000.
11:02 22.02.2026
72 Овчи
До коментар #51 от "Надявай се, вата! Само това ви остана,":надявай се урсула и кая, най-умните" фитки в цялата вселена
11:02 22.02.2026
73 Накратко
За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".
Затова системно бомбардират градовете на украинците . Типични ypoди.
Коментиран от #78, #105, #109
11:03 22.02.2026
74 Урсул фон дер Бандер
До коментар #69 от "Механик":Удри механика по каптажа
11:03 22.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Някой
До коментар #5 от "Орешник":Ами тя лопатата върши работа. Удря и заравя.
11:05 22.02.2026
77 Баце,
До коментар #18 от "Прав си":Принципно си прав, обаче...
При светкавични действия у крайна приключва за седмици, но остава населението й с промитите мозъци, и ЕсеС в добро икономическо състояние и нахъсен да воюва с Русия. След четири години бавно и продължително мачкане имаме тотално приключила у крайна с вече поумняло и обезверено население и практически обезоръжен ЕсеС със затихваща икономика.
Та знам ли, преди четири години може би руснаците са си направили верните изводи, макар и късничко. Нали ги знаеш, че бавно запрягат?
11:07 22.02.2026
78 Ами
До коментар #73 от "Накратко":На укрите им се губят само някакви си 7 000 000 годни и носещи оръжие.
Коментиран от #88
11:07 22.02.2026
79 Софиянец
11:10 22.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Хихихии
Довечера още!
11:11 22.02.2026
83 az СВО Победа 80
1. Триполска ТЕЦ. При удара са използвани приблизително шест крилати ракети Х-101, четири ракети „Циркон“, четири „Искандер-М“ и две „Искандер-К“. Предполага се, че е използвана и една крилата ракета Х-59/69.
2. ТЕЦ-5. При удара са използвани шест крилати ракети Х-101 и четири крилати ракети „Искандер-К“.
3. ТЕЦ-6. При удара са използвани четири ракети „Искандер-М“.
4. Кировоградска ТЕЦ в Кировоградска област.
5. Подстанция „Украинка“ 330 kV в Кировоградска област.
При ударите в Кировоградска област са използвани общо 15 оперативно тактически ракети „Искандер-М“.
6. Подстанция „Винница“ 750 kV във Виницка област. При удара са използвани четири крилати ракети Х-101.
7. Подстанция в Болград, Одеска област. При удара са използвани дронове-камикадзе „Геран-2“.
8. Неизвестна засега цел североизточно от Киев. При удара са използвани четири ракети „Циркон“. Явно целта е била с висок приоритет!
9. Освен това, дронове-камикадзе „Геран-2“ са използвани при удари срещу гореспоменатите и други второстепенни цели в Днепропетровск, Черкаси и Николаев.
Коментиран от #100, #104
11:12 22.02.2026
84 Лука
До коментар #4 от "оня с коня":Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
Коментиран от #92, #93
11:13 22.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 БАЦЕ ЕООД
До коментар #48 от "Путин е бесен,":верно ли БАЛИСТИКИТЕ се правят там? като ги преписваш тия, мислиш ли коя дума какво значи?
11:14 22.02.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Да допълня.
До коментар #78 от "Ами":Укрите са могли да съберат 11 000 000 армия, редовна и резервисти. 7 000 000 са били напълно годни за война. Нещо ги няма изчезнаха т опряха на колумбийци, африканци, испанци и тем подобни. По данни наемниците били коло 20 000. И всичко минус.
11:15 22.02.2026
89 Лука
До коментар #6 от "гробар":Нисък ти е хоризонта !
11:15 22.02.2026
90 Мишел
До коментар #41 от "Хи хи":Китай снабдява Русия с необходимите електронни елементи, а е чрез Тайланд снабдява Русия с всички видове дронове.
11:16 22.02.2026
91 Путине
Коментиран от #96, #131
11:16 22.02.2026
92 Ха ХаХа
До коментар #84 от "Лука":Ще стане фашистка, когато направи пещи и изгори отпадъците като теб.
11:16 22.02.2026
93 някой си
До коментар #84 от "Лука":пълните ли памперса центчета смешни
11:16 22.02.2026
94 Оги
До коментар #59 от "А ти":Сещам се, и какво? Колкото повече се руши, толкова повече ще плащаме. Ресурсите са за Америка вече спазарени, сметката за абдалите от Европа.
11:17 22.02.2026
95 Дедо
Коментиран от #97, #98, #101, #114
11:17 22.02.2026
96 Ъхъ ъхъ
До коментар #91 от "Путине":Имат си техен .
Старлинг използувахафза да лъжат тъпите укри на които и гащите им са подарък
11:18 22.02.2026
97 някой си
До коментар #95 от "Дедо":дедо,дишаш ли още,ще поправим тази грешка!
11:19 22.02.2026
98 Ха ХаХа
До коментар #95 от "Дедо":Тъпунгер колко процента превзе ВСУ от Русия?
Щом Русия е превзета 25% укротеритория тя е победител безказарменико.
11:20 22.02.2026
99 А после
11:21 22.02.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Баба Абсурдана
До коментар #95 от "Дедо":Дедо ,докато редеше заучени проzто тии и източваше стария гущер ,обилно си поля пантофите .Не се чуди после откъде мирише постоянно на конюшна .
Коментиран от #108
11:21 22.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Сметки
До коментар #73 от "Накратко":За 8 г. преди СВО в Донбас убиха 14 хил. След това, за 4 г. убитите станаха над милион!
Преди СВО имаше единични взривове и някоя запалена сграда, след това не останаха здрави нито сгради, нито заводи, нито улици...
Това е победа!? Русофилите са тежко Zомбирани и нищо не може да ги оправи.
11:22 22.02.2026
106 Бгг
Коментиран от #112
11:22 22.02.2026
107 az СВО Победа 80
Подаден е фалшив сигнал за взлом в магазин. Малко след пристигането на полицията избухва взрив. Пристигат още полицаи на мястото на първоначалната експлозия, тогава следва втора експлозия.
Местните власти съобщиха за смъртта на един полицай и ранявания на 24 други, включително член на Националната гвардия. Инцидентът е класифициран като терористична атака.
Коментиран от #111
11:23 22.02.2026
108 Българин
До коментар #101 от "Баба Абсурдана":Зеленски им развинти главите пияни.
11:23 22.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Омазана ватенка
До коментар #107 от "az СВО Победа 80":Абе нали щеше да умиргаш за лева?Гледам още мърдаш.
Коментиран от #143
11:27 22.02.2026
112 Мимето
До коментар #106 от "Бгг":Това не са ракети,а лопати.
11:27 22.02.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 az СВО Победа 80
Ударен е и завода за шоколадови изделия на американската компания Mondelez в Тростянец, Източна Украйна. Вероятно е бил използван за складиране на боеприпаси и военна техника.
11:29 22.02.2026
117 Реалността
Това се нарича ПРОВАЛ. Русия губи войната щом не може да постигне това което иска.
Затова бомбардират украинските градове. Точка.
11:30 22.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Анонимен
пишете после пак статии, че руснаците губели войната.
Коментиран от #126
11:30 22.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Хаха
11:31 22.02.2026
122 Един
До коментар #34 от "Мишел":Този отгоре гледа, забавя, но не забравя...
11:31 22.02.2026
123 някой си
До коментар #120 от "Демократ":да не плачкаш после като всички други смешни центове
11:32 22.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Жик так
До коментар #119 от "Анонимен":Вчера Фламинго мина покрай Москва и думна завод за Искандери на 1500 километра във вътрешноста на Раша.
11:35 22.02.2026
127 Този коментар е премахнат от модератор.
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Само питам
До коментар #38 от "Димяща ушанка 🤩💀":Да не си се нас р ал бе козляк ?
11:37 22.02.2026
131 Мишел
До коментар #91 от "Путине":Не се бой. Същите бройки герани и крилатите ракети на Русия летят и улучват целите си без Старлинк. Русия качи над Украйна на 40 км. височина аеростати с ретранслатори и чрез тях управляват оръжията си..
Коментиран от #142
11:37 22.02.2026
132 Обтегача
До коментар #127 от "А ГДЕ":Ами Мочата се процежда на капки от нанн найкатти нинджатта .Попивай !
11:37 22.02.2026
133 Демократ
До коментар #125 от "Демократ":Почват великите пости жребецо и и минавам на постно ,но мойш ми рррргашш чушки 🌶️ в боба до Великден !
11:39 22.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 аz СВО Победа 80
За две седмици ВСУ убиха 35 000 руснаци и освободиха толкова територии колкото руснаците превзеха за една година.
Коментиран от #146, #147
11:48 22.02.2026
137 име
11:49 22.02.2026
138 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
11:49 22.02.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 ХА ХА
До коментар #140 от "Копейкотрошач":Лапуррркай бе ,пррррр деллллл наzzz .раннн !
11:52 22.02.2026
142 Нищо чудно без старлинк някоя
До коментар #131 от "Мишел":Крилата да мине и през теб, панимайш?
11:52 22.02.2026
143 До омазания
До коментар #111 от "Омазана ватенка":,, Терористичен акт”:Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов
Публикувано рано сутринта във Факти.
11:52 22.02.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Мишел
11:53 22.02.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Пропагандата
До коментар #136 от "аz СВО Победа 80":винаги има за цел глупака!
11:54 22.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Нали е циганин
До коментар #146 от "az СВО Победа 80":и показва падението на запада да краде и лъже. После защо Русия е велика. Такива глупаци я правят такава!
11:55 22.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Кражбата и лъжата
До коментар #151 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":не показват само твоето падение. За жалост показват дъното и пошлостта на запада. Затова запада стана толкова жалък, а Русия изглежда толкова велика!
12:00 22.02.2026
155 някой си
Коментиран от #159
12:01 22.02.2026
156 някой си
До коментар #153 от "Обтегача":колегите ще те докарат където трябва
12:01 22.02.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Данко Харсъзина
12:03 22.02.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 някой си
До коментар #160 от "гробар":центче смешно,по добре от ся си копай дупката и скачай в нея
12:05 22.02.2026
162 някой си
До коментар #39 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022, а бункерното беше тръгнал парад да прави в Киев на втория ден!
Коментиран от #167, #170
12:06 22.02.2026
163 Илиан Илиин Мокрия
До коментар #157 от "От редакцията":Мартине ,ще има скоро опит за свободно летене от 3етаж офиса на Блиц ,до паметника на Цар Освободител .Настъпана жаба виждал ли си ?
12:06 22.02.2026
164 От оплакване няма нужда
До коментар #157 от "От редакцията":Падението на глупака да краде и лъже не показва само неговото падение, а и това на запада! Затова Русия изглежда велико, а запада на дъното на клоаката! Лъжата и кражбата са приоритет само на отпадъка в едно общество!
12:07 22.02.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Елит -Пун4еви
До коментар #160 от "гробар":Мартине ,лично теб жив ке те копаме със камера вътре да те гледаме по Биг Брадър ,докато изпънеш търнака .
12:08 22.02.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Милен Ганев
До коментар #157 от "От редакцията":Лапуркай бе мрррршляккк !
12:09 22.02.2026
169 някой си
До коментар #165 от "някой си":с това темпо бая време ще си в мазата
12:15 22.02.2026
170 някой си
До коментар #162 от "някой си":ама не бой се,ше ти давам вода и хляб
12:16 22.02.2026
171 Сметки
До коментар #43 от "Ами":Рано е руснаците да "върнат територия колкото България". Те още не са я унищожили.
Трябва да сринат и поне една от столиците на окупираните украински области, да доунижощат войската си, да обеднеят драстично, да минат през "голодомор", да прехвърлят цялата вина за страданията си на Путлер, да го изхвърлят от мавзолея като Сталин, да се разпаднат като СССР, и тогава ще връщат.
Върнаха Източна Европа, съветските републики, Афганистан, Сирия, Венецуела... ама много са грабили и още дълго ще връщат. Първо в Украйна, после Сибир, Курилите, Калининград...
12:32 22.02.2026
172 Статистик
За 4 години война не можаха дори да превземат малката част от Донбас която оставаше от тази която беше окупирана през 2014 година . Имат и в пъти повече загуби от тези на Украйна .
13:05 22.02.2026