Русия атакува Украйна с балистични и крилати ракети
  Тема: Украйна

Русия атакува Украйна с балистични и крилати ракети

22 Февруари, 2026 09:40 3 292 172

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града

Русия атакува Украйна с балистични и крилати ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.

В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".

По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.

Няколко експлозии отекнаха рано тази сутрин в украинската столица Киев, след като по-рано властите предупредиха за опасност от атаки с балистични ракети, съобщиха журналисти от Франс прес два дни преди четвъртата годишнина от руската инвазия.

"В Киев беше обявена въздушна тревога заради заплахата врагът да използва балистични оръжия", обяви военната администрация на украинската столица малко преди да се чуят експлозиите около 4:00 местно време (и българско).

Експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души през изминалата нощ в град Лвов в Северозападна Украйна, съобщи кметът на града, определяйки случилото се като терористичен акт, предаде Франс прес.

По информация на Лвовската областна прокуратура полицията е била повикана към 00:30 ч. (и българско време) във връзка с взлом в магазин в центъра на града, посочва Укринформ.

При пристигането на патрула е станала експлозия, последвана от втора при идването на място на втори полицейски екип. Загиналата полицейска служителка е на 23 години, съобщи прокуратурата.

"Очевидно става въпрос за терористичен акт", заяви кметът Андрий Садови във видео, публикувано в социалните мрежи. "В момента петнадесет души получават медицинска помощ, някои са в много тежко състояние. Полицеска служителка почина", допълни той.

Властите публикуваха снимки на фасада на сграда с разбити витрини.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Данко Харсъзина

    45 10 Отговор
    Ще има работа за българските строителни фирми след войната. Дюлгеритте ще захлебят.

    Коментиран от #6, #60

    09:43 22.02.2026

  • 4 оня с коня

    73 8 Отговор
    Поредният як руски шут в зурлите на многополловитте от натютютю ! Да подготвят са самолетите линейки в Жешов ,бая материал ще има пак !

    Коментиран от #84

    09:43 22.02.2026

  • 5 Орешник

    76 6 Отговор
    Това не са ракети а летящи лопати

    Коментиран от #40, #76

    09:44 22.02.2026

  • 6 гробар

    57 6 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Колегите в Украйна се скъсаха от работа и под пари останаха .

    Коментиран от #89

    09:45 22.02.2026

  • 9 первол

    73 4 Отговор
    край нямат тези перални.

    09:46 22.02.2026

  • 10 Пич

    57 5 Отговор
    Ваах и чудесните !? А вчера хохо лите ги бяха унищожили...?!

    09:46 22.02.2026

  • 11 Хасковски каунь

    66 5 Отговор
    Всичко ще свърши с много по-малко жертви и бързо ако руснаците карат дюс. Като УСА

    Коментиран от #18

    09:46 22.02.2026

  • 12 Оги

    47 17 Отговор
    Някои много се кефят как Путин ги унищожава, но нали се сещате, че токът им идва от Унгария и Словакия, заплатите и пенсиите и всичко останало кой го плаща, а? Целокупния ЕС барабар с Ганчо.

    Коментиран от #19, #59

    09:48 22.02.2026

  • 14 Само питам

    63 5 Отговор
    Е как бе , че те руснаците нямат ракети ?
    Нали укрите им унищожиха заводите и сега напредват към Москва ?

    09:52 22.02.2026

  • 15 Хаха

    53 5 Отговор
    Във Киев Путин им запали огньовете за поклади. А за Лвов нещо не пишете. Имало нещо като "терористичен" акт.

    09:53 22.02.2026

  • 16 Гост

    47 4 Отговор
    Ама , ама , нали старлинг там нещо си.

    09:54 22.02.2026

  • 17 Жеко

    53 4 Отговор
    Чувам , че борката джосаан свършил парите. Пак подкокоросва зеления да проси и да бълват оръжия.

    09:55 22.02.2026

  • 18 Прав си

    38 62 Отговор

    До коментар #11 от "Хасковски каунь":

    Така би трябвало да се действа ! Това е правилния начин ! Войната на изтощение води до повече жертви , отколкото бързите , светкавични действия , каквито прилагат кра ва ри те ! Точно тази тактика спасява много човешки животи !

    Коментиран от #77

    09:55 22.02.2026

  • 20 интересно

    50 48 Отговор
    А Зельони къде се крие от ракетите ? В Полша ?

    09:56 22.02.2026

  • 21 читател

    53 4 Отговор
    Зеленски да врътне телефонче на Борис Джонсън.Пак за съветче.Пък и нали не губят войната,значи вс.е наред.

    09:57 22.02.2026

  • 23 млад атлантик

    43 6 Отговор
    Да подкрепим Украйна с един мощен прайд

    09:58 22.02.2026

  • 24 болгарин..

    37 4 Отговор
    Млатеньие,чанч и eваньие..само от тва разбира бандерецо

    09:58 22.02.2026

  • 25 Трътлю

    51 4 Отговор
    Има видео от Орешника как в Лвiв забравиха украинската мова и проговориха на руски. Случва се с украинките когато раждат и когато ги еб..

    10:00 22.02.2026

  • 26 Та значи

    49 5 Отговор
    Като умират хиляди на фронта няма проблем, но когато е полицайка с джуки проблема е голям.

    10:02 22.02.2026

  • 27 Обръча се затяга все повече

    48 4 Отговор
    на врата на фашистите в Киев!

    Коментиран от #42

    10:04 22.02.2026

  • 28 За Украйна плачем

    42 3 Отговор
    на летище "Васил Левски" бомби влачим.... само някоя иранска ракета да не закачим....

    10:10 22.02.2026

  • 29 трябва да предупредят укрите

    31 3 Отговор
    Само са пропуснали да им обяснят как да държат автомата като думне атома! По далеко от краката да не се окапят с разтопено желязо докато бавно без паника се движат към гробищата!

    Коментиран от #31

    10:10 22.02.2026

  • 30 Курти

    5 36 Отговор
    Тоя филм го гледаме 4 години и превзеха рашистите 2 села и половина а бг копеите се канят и лаят четири години

    Коментиран от #43, #65

    10:11 22.02.2026

  • 31 Русофил

    3 18 Отговор

    До коментар #29 от "трябва да предупредят укрите":

    Това го кажи на рашистите

    10:13 22.02.2026

  • 32 искаха да ограбят Русия

    39 3 Отговор
    Европа старателно превръща Русия в заплаха за себе си, като и прави raдоcтu. Защо и е на Русия да напада Европа, някой може ли да каже? Зле ли и беше когато търгуване с нея? Зле ли и беше тогава и на Европа?

    10:16 22.02.2026

  • 33 Един

    4 13 Отговор
    Всичко се връща...

    Коментиран от #34

    10:16 22.02.2026

  • 34 Мишел

    29 4 Отговор

    До коментар #33 от "Един":

    Бой и еб.н се не връщат, само се преглъщат. Поговорка .

    Коментиран от #122

    10:19 22.02.2026

  • 35 Берлин

    24 3 Отговор
    Добра новина, колкото повече толкова по добре за всички, окрабандеровци и нацюгите не трябва да съществуват.

    10:19 22.02.2026

  • 36 К00ПЕЙКИте

    4 20 Отговор
    Свикнахте ли с еврото?защо поредна година никой немидва на Дунав??Нищо не обаждате.

    Коментиран от #165

    10:20 22.02.2026

  • 37 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 24 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    10:20 22.02.2026

  • 38 Димяща ушанка 🤩💀

    2 24 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #130

    10:20 22.02.2026

  • 39 УСПЕХ УКРАЙНА

    3 23 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #162

    10:21 22.02.2026

  • 40 Мишел

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Орешник":

    Орешник се превежда лешник.

    10:22 22.02.2026

  • 41 Хи хи

    20 4 Отговор
    В Русия вече перат на ръка ! Всички им перални са изкормени за чипове !!

    Коментиран от #90

    10:22 22.02.2026

  • 42 И така

    24 2 Отговор

    До коментар #27 от "Обръча се затяга все повече":

    алката се уплътнява защото е резтлачена.🤣😂🤣😂😂😂Но дали ще има лубрикант зависи от евро понитата защото те се възбуждат като даряват пари.Вече се вижда, че всички €вро лидери са се навели на буква Г разтворили са охранени бузи и се вижда кафява цепка с аромат на ферментирала сьомга и хайвер.Това не са лидери а кафяв мазен мармалад.

    10:23 22.02.2026

  • 43 Ами

    27 3 Отговор

    До коментар #30 от "Курти":

    Щом върната територия колкото цяла България ви се вижда малко и предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците,дето и сефа се потвърждават не ви правят впечатление,ами давайте по препоръката на оная разчленена дамаджана Джонсън и отменере мирните преговори пак и догодина и Одеса ще дават бандерите:)))

    Коментиран от #71, #171

    10:23 22.02.2026

  • 44 Дако

    25 2 Отговор
    Урсула обеща седалки за бременни в танка а Шмърц обеща на Асан по висок танк да не му опира чалмата и ще осигури на всички килимчета за молитва ( ако имат време за нея). Обещаха на Асан съотношението да е 50-50 с трето половите за да са доволни и от двата лагера! Ама като го попитаха кво да правят като дойдат руснаците той им каза Просто е само се наведете!

    10:24 22.02.2026

  • 46 истината

    24 3 Отговор
    Украйна няма да получи обещаните 90 млрд. ойро, дорде киевската хунта не възстанови транзита на нефт по "Дружба".

    Коментиран от #51

    10:25 22.02.2026

  • 48 Путин е бесен,

    4 24 Отговор
    понеже Украйна бомбардира завода за ракетни двигатели в Ижевск, където се парвят руските балистики.

    ВСУ угря все по- навътре в Русия и то със собствени средства.
    Това докарва пристъпи на злоба у Путин.

    Дори обкръжението му взе да дава признаци на паника- появиха се изказвания на руски военни , че силата на руската армия била силно преувеличена. Медиите заблуждавали обществото. То опиянченото общество само си проси да го заблуждават, ама това е друг въпрос.

    Коментиран от #85, #86

    10:28 22.02.2026

  • 49 елементарно

    22 4 Отговор
    Е,не се заяждайте с Русия и няма да ядете бой,ЕВРОатлантици ЖАЛКИ ЛЪЖЛИВИ!

    10:28 22.02.2026

  • 50 къде е тая демокрация

    16 3 Отговор
    Просто трябва да се изолират военнолюбците и шапкари, да не заемат постове в политиката на България и Европа! Да се върнат нормалните взаимоотношения и да върнат руската територия Украйна на родината им Русия!

    10:28 22.02.2026

  • 51 Надявай се, вата! Само това ви остана,

    11 20 Отговор

    До коментар #46 от "истината":

    да се надявате на Орбан, Фицо и Радев!

    Коментиран от #72

    10:30 22.02.2026

  • 52 Моряка

    24 2 Отговор
    Естествено,пак са ударени училища ,детски градини,ясли,болници.Явно тези заведения се саморазмножават.Иначе отдавна трябваше да свършат.

    10:31 22.02.2026

  • 54 Хаха

    19 4 Отговор
    Не може да има атака!
    Вчера всушанките "унищожиха" завода за производство на Орешник и Искандер, както и продукцията в складовете! Така писаха всички "правилни" медии и требЕ да им вЕрваме....

    10:35 22.02.2026

  • 55 Абсолютен

    18 2 Отговор
    фейк е тази новина. Всички знаят, че Русия отдавна свърши ракетите с чипове от перални и хладилници. Дроновете също, щото Иран отдаена не им изпраща такива, а те нищо не могат да направят, така че откъде ги измислихте тези дронове и ракети? Освен това Патриотите всичко свалят, дори това което не е излетяло и не се налага дори да вдигат ефките.

    10:37 22.02.2026

  • 56 Замислен

    20 2 Отговор
    Да ти налеят 400 млр долара за 5 год и ти на петата година да си без 4 области,без ток и вода,говори много лошо за възможностите на фюрера Зеленски.

    10:42 22.02.2026

  • 57 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 4 Отговор
    Ракетите са убили легнала полицайка в горада Лвив.🦧💋🖕💋🦧

    10:43 22.02.2026

  • 58 Путлеристите не могат да победят

    3 14 Отговор
    Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс
    -;-
    Като Рашмахта атакува каквото може , да не би да побеждава и да има бъдеще в Света!

    Кой иска да си има отношение със Четвъртия райх!

    Дано след време СССР-то и Четвъртия райх да бъдат поставени на къшмерното си място!

    10:46 22.02.2026

  • 59 А ти

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Оги":

    дали се сещаш че ние от ЕС сами се натискаме да плащаме и никой не ни е виновен за това това?

    Коментиран от #94

    10:49 22.02.2026

  • 62 Абе

    11 1 Отговор
    Нали оня ден квичахте че разрушен завод някъде бе. А втор път да знаете че след всяка дума следва ШАМАР. Додек ви изгорят бузите.

    10:53 22.02.2026

  • 64 Евроасматик с нервен тик

    12 3 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм.

    10:56 22.02.2026

  • 65 Големички

    5 3 Отговор

    До коментар #30 от "Курти":

    ще да са тези две и половина селца с територия колкото Бъл гария, ама щом казваш вервам ти.

    10:57 22.02.2026

  • 67 Урсул фон дер Бандер

    7 3 Отговор
    Споко урсуляци мои, да не пометнете

    10:58 22.02.2026

  • 68 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #63 от "Джамбаза":

    Ако рекът да си го вземат.

    10:59 22.02.2026

  • 71 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Върната територия 120 000 кв. км.. България е 111 000.

    11:02 22.02.2026

  • 72 Овчи

    9 9 Отговор

    До коментар #51 от "Надявай се, вата! Само това ви остана,":

    надявай се урсула и кая, най-умните" фитки в цялата вселена

    11:02 22.02.2026

  • 73 Накратко

    23 13 Отговор
    Русия губи войната.

    За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО".
    Затова системно бомбардират градовете на украинците . Типични ypoди.

    Коментиран от #78, #105, #109

    11:03 22.02.2026

  • 74 Урсул фон дер Бандер

    7 6 Отговор

    До коментар #69 от "Механик":

    Удри механика по каптажа

    11:03 22.02.2026

  • 76 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Орешник":

    Ами тя лопатата върши работа. Удря и заравя.

    11:05 22.02.2026

  • 77 Баце,

    11 12 Отговор

    До коментар #18 от "Прав си":

    Принципно си прав, обаче...
    При светкавични действия у крайна приключва за седмици, но остава населението й с промитите мозъци, и ЕсеС в добро икономическо състояние и нахъсен да воюва с Русия. След четири години бавно и продължително мачкане имаме тотално приключила у крайна с вече поумняло и обезверено население и практически обезоръжен ЕсеС със затихваща икономика.
    Та знам ли, преди четири години може би руснаците са си направили верните изводи, макар и късничко. Нали ги знаеш, че бавно запрягат?

    11:07 22.02.2026

  • 78 Ами

    10 12 Отговор

    До коментар #73 от "Накратко":

    На укрите им се губят само някакви си 7 000 000 годни и носещи оръжие.

    Коментиран от #88

    11:07 22.02.2026

  • 79 Софиянец

    8 2 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😅😂

    11:10 22.02.2026

  • 82 Хихихии

    5 1 Отговор
    Наздаровя! 🍻
    Довечера още!

    11:11 22.02.2026

  • 83 az СВО Победа 80

    13 2 Отговор
    Накратко удари по:

    1. Триполска ТЕЦ. При удара са използвани приблизително шест крилати ракети Х-101, четири ракети „Циркон“, четири „Искандер-М“ и две „Искандер-К“. Предполага се, че е използвана и една крилата ракета Х-59/69.

    2. ТЕЦ-5. При удара са използвани шест крилати ракети Х-101 и четири крилати ракети „Искандер-К“.

    3. ТЕЦ-6. При удара са използвани четири ракети „Искандер-М“.

    4. Кировоградска ТЕЦ в Кировоградска област.

    5. Подстанция „Украинка“ 330 kV в Кировоградска област.

    При ударите в Кировоградска област са използвани общо 15 оперативно тактически ракети „Искандер-М“.

    6. Подстанция „Винница“ 750 kV във Виницка област. При удара са използвани четири крилати ракети Х-101.

    7. Подстанция в Болград, Одеска област. При удара са използвани дронове-камикадзе „Геран-2“.

    8. Неизвестна засега цел североизточно от Киев. При удара са използвани четири ракети „Циркон“. Явно целта е била с висок приоритет!

    9. Освен това, дронове-камикадзе „Геран-2“ са използвани при удари срещу гореспоменатите и други второстепенни цели в Днепропетровск, Черкаси и Николаев.

    Коментиран от #100, #104

    11:12 22.02.2026

  • 84 Лука

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "оня с коня":

    Фашизма е в русия тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    Коментиран от #92, #93

    11:13 22.02.2026

  • 86 БАЦЕ ЕООД

    7 1 Отговор

    До коментар #48 от "Путин е бесен,":

    верно ли БАЛИСТИКИТЕ се правят там? като ги преписваш тия, мислиш ли коя дума какво значи?

    11:14 22.02.2026

  • 88 Да допълня.

    10 2 Отговор

    До коментар #78 от "Ами":

    Укрите са могли да съберат 11 000 000 армия, редовна и резервисти. 7 000 000 са били напълно годни за война. Нещо ги няма изчезнаха т опряха на колумбийци, африканци, испанци и тем подобни. По данни наемниците били коло 20 000. И всичко минус.

    11:15 22.02.2026

  • 89 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "гробар":

    Нисък ти е хоризонта !

    11:15 22.02.2026

  • 90 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хи хи":

    Китай снабдява Русия с необходимите електронни елементи, а е чрез Тайланд снабдява Русия с всички видове дронове.

    11:16 22.02.2026

  • 91 Путине

    2 7 Отговор
    Где старлинк?

    Коментиран от #96, #131

    11:16 22.02.2026

  • 92 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #84 от "Лука":

    Ще стане фашистка, когато направи пещи и изгори отпадъците като теб.

    11:16 22.02.2026

  • 93 някой си

    7 1 Отговор

    До коментар #84 от "Лука":

    пълните ли памперса центчета смешни

    11:16 22.02.2026

  • 94 Оги

    7 1 Отговор

    До коментар #59 от "А ти":

    Сещам се, и какво? Колкото повече се руши, толкова повече ще плащаме. Ресурсите са за Америка вече спазарени, сметката за абдалите от Европа.

    11:17 22.02.2026

  • 95 Дедо

    2 10 Отговор
    Руските алкохолици виждат ,че на бойното поле не могат да победят украинците и им остава само да използват балистични ракети. Колко са долни и нечестни.

    Коментиран от #97, #98, #101, #114

    11:17 22.02.2026

  • 96 Ъхъ ъхъ

    12 2 Отговор

    До коментар #91 от "Путине":

    Имат си техен .
    Старлинг използувахафза да лъжат тъпите укри на които и гащите им са подарък

    11:18 22.02.2026

  • 97 някой си

    3 2 Отговор

    До коментар #95 от "Дедо":

    дедо,дишаш ли още,ще поправим тази грешка!

    11:19 22.02.2026

  • 98 Ха ХаХа

    11 1 Отговор

    До коментар #95 от "Дедо":

    Тъпунгер колко процента превзе ВСУ от Русия?
    Щом Русия е превзета 25% укротеритория тя е победител безказарменико.

    11:20 22.02.2026

  • 99 А после

    7 2 Отговор
    Нека говорят, че човешкият живот нямал цена. Колкото и да е цинично, ежедневно виждаме, че за пари хората правят всичко, включително и да обикалят да ловят свои съграждани, да ги тъпчат като животни във ванове и да ги хвърлят на фронта. Странно що и не се чува ни една феминистка - да излезе да каже как е дискриминирана и иска и тя да иде на фронта. Ама кво да се прави...да живеят Лицемерието и двойните стандарти.

    11:21 22.02.2026

  • 101 Баба Абсурдана

    6 2 Отговор

    До коментар #95 от "Дедо":

    Дедо ,докато редеше заучени проzто тии и източваше стария гущер ,обилно си поля пантофите .Не се чуди после откъде мирише постоянно на конюшна .

    Коментиран от #108

    11:21 22.02.2026

  • 105 Сметки

    7 14 Отговор

    До коментар #73 от "Накратко":

    За 8 г. преди СВО в Донбас убиха 14 хил. След това, за 4 г. убитите станаха над милион!
    Преди СВО имаше единични взривове и някоя запалена сграда, след това не останаха здрави нито сгради, нито заводи, нито улици...
    Това е победа!? Русофилите са тежко Zомбирани и нищо не може да ги оправи.

    11:22 22.02.2026

  • 106 Бгг

    10 3 Отговор
    Миме, мисирко хубава. Нали пишеше че руските ракети свършват. Кво стана бе Миме?

    Коментиран от #112

    11:22 22.02.2026

  • 107 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор
    Относно случката в Лвов:

    Подаден е фалшив сигнал за взлом в магазин. Малко след пристигането на полицията избухва взрив. Пристигат още полицаи на мястото на първоначалната експлозия, тогава следва втора експлозия.

    Местните власти съобщиха за смъртта на един полицай и ранявания на 24 други, включително член на Националната гвардия. Инцидентът е класифициран като терористична атака.

    Коментиран от #111

    11:23 22.02.2026

  • 108 Българин

    2 8 Отговор

    До коментар #101 от "Баба Абсурдана":

    Зеленски им развинти главите пияни.

    11:23 22.02.2026

    3 9 Отговор

    До коментар #107 от "az СВО Победа 80":

    Абе нали щеше да умиргаш за лева?Гледам още мърдаш.

    Коментиран от #143

    11:27 22.02.2026

  • 112 Мимето

    5 2 Отговор

    До коментар #106 от "Бгг":

    Това не са ракети,а лопати.

    11:27 22.02.2026

  • 116 az СВО Победа 80

    10 1 Отговор
    И нещо любопитно:

    Ударен е и завода за шоколадови изделия на американската компания Mondelez в Тростянец, Източна Украйна. Вероятно е бил използван за складиране на боеприпаси и военна техника.

    11:29 22.02.2026

  • 117 Реалността

    2 9 Отговор
    Пред руския башибозук бяха поставени ясни цели на "СВО" и за 4 години не е изпълнена дори 1/10 от тях.
    Това се нарича ПРОВАЛ. Русия губи войната щом не може да постигне това което иска.
    Затова бомбардират украинските градове. Точка.

    11:30 22.02.2026

  • 119 Анонимен

    8 2 Отговор
    Чак до Лвов ли стигнаха............

    пишете после пак статии, че руснаците губели войната.

    Коментиран от #126

    11:30 22.02.2026

  • 121 Хаха

    8 2 Отговор
    Хамбарът наречен Украйна гори. Изчезва.

    11:31 22.02.2026

  • 122 Един

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Този отгоре гледа, забавя, но не забравя...

    11:31 22.02.2026

  • 123 някой си

    7 2 Отговор

    До коментар #120 от "Демократ":

    да не плачкаш после като всички други смешни центове

    11:32 22.02.2026

  • 126 Жик так

    2 10 Отговор

    До коментар #119 от "Анонимен":

    Вчера Фламинго мина покрай Москва и думна завод за Искандери на 1500 километра във вътрешноста на Раша.

    11:35 22.02.2026

  • 130 Само питам

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "Димяща ушанка 🤩💀":

    Да не си се нас р ал бе козляк ?

    11:37 22.02.2026

  • 131 Мишел

    8 4 Отговор

    До коментар #91 от "Путине":

    Не се бой. Същите бройки герани и крилатите ракети на Русия летят и улучват целите си без Старлинк. Русия качи над Украйна на 40 км. височина аеростати с ретранслатори и чрез тях управляват оръжията си..

    Коментиран от #142

    11:37 22.02.2026

  • 132 Обтегача

    4 1 Отговор

    До коментар #127 от "А ГДЕ":

    Ами Мочата се процежда на капки от нанн найкатти нинджатта .Попивай !

    11:37 22.02.2026

  • 133 Демократ

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Демократ":

    Почват великите пости жребецо и и минавам на постно ,но мойш ми рррргашш чушки 🌶️ в боба до Великден !

    11:39 22.02.2026

    3 7 Отговор
    Още един детайл!
    За две седмици ВСУ убиха 35 000 руснаци и освободиха толкова територии колкото руснаците превзеха за една година.

    Коментиран от #146, #147

    11:48 22.02.2026

  • 137 име

    6 1 Отговор
    Малко им е на неонацистите, 8 години трепаха хората в Донбас, значи заслужават още 7 години да са без ток и вода!

    11:49 22.02.2026

  • 138 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 6 Отговор
    Който разбрал, разбрал.

    11:49 22.02.2026

    4 0 Отговор

    До коментар #140 от "Копейкотрошач":

    Лапуррркай бе ,пррррр деллллл наzzz .раннн !

    11:52 22.02.2026

  • 142 Нищо чудно без старлинк някоя

    0 3 Отговор

    До коментар #131 от "Мишел":

    Крилата да мине и през теб, панимайш?

    11:52 22.02.2026

  • 143 До омазания

    4 1 Отговор

    До коментар #111 от "Омазана ватенка":

    ,, Терористичен акт”:Убит полицай и 15 ранени при две експлозии в магазин в украинския град Лвов
    Публикувано рано сутринта във Факти.

    11:52 22.02.2026

  • 145 Мишел

    2 4 Отговор
    До като не се унищожи калния бункер и ботокса не висне от башнята няма да спре терора по света.

    11:53 22.02.2026

  • 147 Пропагандата

    1 3 Отговор

    До коментар #136 от "аz СВО Победа 80":

    винаги има за цел глупака!

    11:54 22.02.2026

  • 150 Нали е циганин

    6 2 Отговор

    До коментар #146 от "az СВО Победа 80":

    и показва падението на запада да краде и лъже. После защо Русия е велика. Такива глупаци я правят такава!

    11:55 22.02.2026

  • 154 Кражбата и лъжата

    4 1 Отговор

    До коментар #151 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    не показват само твоето падение. За жалост показват дъното и пошлостта на запада. Затова запада стана толкова жалък, а Русия изглежда толкова велика!

    12:00 22.02.2026

  • 155 някой си

    1 2 Отговор
    Блатарите трепат баби и деца по нощите, а на фронта пищят и бягат на където могат.

    Коментиран от #159

    12:01 22.02.2026

  • 156 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #153 от "Обтегача":

    колегите ще те докарат където трябва

    12:01 22.02.2026

  • 158 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    11та година ботокса боксува в донбас, а замина над милион вата при кабзоня, все па план!

    12:03 22.02.2026

  • 161 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #160 от "гробар":

    центче смешно,по добре от ся си копай дупката и скачай в нея

    12:05 22.02.2026

  • 162 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022, а бункерното беше тръгнал парад да прави в Киев на втория ден!

    Коментиран от #167, #170

    12:06 22.02.2026

  • 163 Илиан Илиин Мокрия

    4 0 Отговор

    До коментар #157 от "От редакцията":

    Мартине ,ще има скоро опит за свободно летене от 3етаж офиса на Блиц ,до паметника на Цар Освободител .Настъпана жаба виждал ли си ?

    12:06 22.02.2026

  • 164 От оплакване няма нужда

    4 0 Отговор

    До коментар #157 от "От редакцията":

    Падението на глупака да краде и лъже не показва само неговото падение, а и това на запада! Затова Русия изглежда велико, а запада на дъното на клоаката! Лъжата и кражбата са приоритет само на отпадъка в едно общество!

    12:07 22.02.2026

  • 166 Елит -Пун4еви

    4 0 Отговор

    До коментар #160 от "гробар":

    Мартине ,лично теб жив ке те копаме със камера вътре да те гледаме по Биг Брадър ,докато изпънеш търнака .

    12:08 22.02.2026

  • 168 Милен Ганев

    2 1 Отговор

    До коментар #157 от "От редакцията":

    Лапуркай бе мрррршляккк !

    12:09 22.02.2026

  • 169 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #165 от "някой си":

    с това темпо бая време ще си в мазата

    12:15 22.02.2026

  • 170 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #162 от "някой си":

    ама не бой се,ше ти давам вода и хляб

    12:16 22.02.2026

  • 171 Сметки

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    Рано е руснаците да "върнат територия колкото България". Те още не са я унищожили.

    Трябва да сринат и поне една от столиците на окупираните украински области, да доунижощат войската си, да обеднеят драстично, да минат през "голодомор", да прехвърлят цялата вина за страданията си на Путлер, да го изхвърлят от мавзолея като Сталин, да се разпаднат като СССР, и тогава ще връщат.
    Върнаха Източна Европа, съветските републики, Афганистан, Сирия, Венецуела... ама много са грабили и още дълго ще връщат. Първо в Украйна, после Сибир, Курилите, Калининград...

    12:32 22.02.2026

  • 172 Статистик

    1 0 Отговор
    Рашистите са НЕМОЖАЧИ .

    За 4 години война не можаха дори да превземат малката част от Донбас която оставаше от тази която беше окупирана през 2014 година . Имат и в пъти повече загуби от тези на Украйна .

    13:05 22.02.2026

