Русия атакува Украйна с балистични и крилати ракети

Русия е атакувала Украйна през нощта с десетки щурмови дронове, както и с балистични и крилати ракети, като основна цел е била енергийната инфраструктура на страната, съобщиха украинските въоръжени сили и местни власти, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Нападенията са засегнали Киев и района около столицата, черноморския пристанищен град Одеса, както и части от Централна Украйна.

В Киевска област е пострадал най-малко един човек. Нанесени са щети в пет района, където са повредени повече от десет жилищни сгради, съобщи областният управител на областта Микола Калашник в "Телеграм".

По думите на на председателт на Одеската областна военна администрация Олег Кипер нощната атака с дронове срещу енергийната инфраструктура на региона е предизвикала пожари, които впоследствие са били потушени.

В град Лвов в Северозападна Украйна експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души, съобщи кметът на града.

Няколко експлозии отекнаха рано тази сутрин в украинската столица Киев, след като по-рано властите предупредиха за опасност от атаки с балистични ракети, съобщиха журналисти от Франс прес два дни преди четвъртата годишнина от руската инвазия.

"В Киев беше обявена въздушна тревога заради заплахата врагът да използва балистични оръжия", обяви военната администрация на украинската столица малко преди да се чуят експлозиите около 4:00 местно време (и българско).

Експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души през изминалата нощ в град Лвов в Северозападна Украйна, съобщи кметът на града, определяйки случилото се като терористичен акт, предаде Франс прес.

По информация на Лвовската областна прокуратура полицията е била повикана към 00:30 ч. (и българско време) във връзка с взлом в магазин в центъра на града, посочва Укринформ.

При пристигането на патрула е станала експлозия, последвана от втора при идването на място на втори полицейски екип. Загиналата полицейска служителка е на 23 години, съобщи прокуратурата.

"Очевидно става въпрос за терористичен акт", заяви кметът Андрий Садови във видео, публикувано в социалните мрежи. "В момента петнадесет души получават медицинска помощ, някои са в много тежко състояние. Полицеска служителка почина", допълни той.

Властите публикуваха снимки на фасада на сграда с разбити витрини.