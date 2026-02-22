Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Големи части от област Ларнака на остров Кипър са под карантина заради огнище на шап

22 Февруари, 2026 09:08 1 118 7

Движението на животни и животински продукти е забранено без специално разрешение, обявиха местните власти

Големи части от област Ларнака на остров Кипър са под карантина заради огнище на шап - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Големи части от област Ларнака на остров Кипър бяха поставени под строга карантина от кипърските власти, след като ветеринарни служби потвърдиха огнище на шап в района, съобщи в. „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.

Лабораторни резултати са показали, че в епицентъра на огището са две големи стопанства за овце и кози в село Ороклини. Вирусът е бил наличен там най-малко две седмици преди откриването на първия потвърден случай на шап в говедовъдна ферма в близкия град Ливадия.

Движението на животни и животински продукти е забранено без специално разрешение, а пътищата, водещи до животновъдни райони в Ливадия и Ороклини, са затворени с полицейски блокади, информира вестникът.

По информация на вестника само в засегнатия обект в Ливадия около 300 животни ще бъдат унищожени заради шапа, а всички продукти от фермата, включително мляко и месо, са иззети.

Властите заявиха, че всеки допълнителен положителен случай, открит в рамките на трикилометровата защитна зона, автоматично ще доведе до унищожаване на всички животни в съответния обект.

Двадесет и три животновъдни обекта в зоната са поставени под строга карантина, като се извършва ежедневно вземане на проби и проверки.

Властите припомнят, че шапът засяга само чифтокопитни животни и не представлява риск за хората.


  • 1 Пич

    8 1 Отговор
    Либерастките номера за унищожението на животновъдството в Европа, край нямат!!! Колко ли е лесно да се пренесе зараза на изолирано място, каквото е един остров!? Е ако се направи нарочно - лесно е!!!

    09:13 22.02.2026

  • 3 Тоя остров Кипър

    3 2 Отговор
    голям остров ли е? Да не е континент?

    09:15 22.02.2026

  • 5 Не беее

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Що бе":

    Тея от ДБ-ПП масово са болни от шап и където отидат все огнища създават. Преди това ходиха в Брюксел и там пламнаха

    Коментиран от #6

    09:30 22.02.2026

  • 6 Добре

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не беее":

    Извинете тогава!

    09:33 22.02.2026

  • 7 Величко

    1 0 Отговор
    Оффф ... , мразя рекламите ! Иначе манекенките са хубавички ... ! Продават ли се ... ? Бих си купил една ...

    10:07 22.02.2026