Преместват американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски"

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ в отговор на въпрос дали армията се привежда в някаква вид бойна готовност, различна от нормалната заради кризата в Близкия изток.
Зам.-министърът на отбраната обясни, че американските военни власти не са отправяли допълнителни искания за промяна на характера на пребиваването или самите средства, които са на наша територия, както това се случи в Румъния:
Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "В Румъния летището "Михаил Когалничану" е предвидено за предно разполагане на американски сили, аз бях миналата година там, много голямо летище, много сериозни инвестиции се правят там, така че на това летище, което е предвидено за предно разполагане на американски сили, за това са поискали съответно разполагане и там."
Божилов обясни, че се работи по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но тепърва трябва да се оценят някои военно-технически съображения.
Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Тези, които са в България, те са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че тези самолети са за укрепване на източния фланг. Както казах, имаме и друг военен конфликт, така че тези самолети нямат нищо общо с цистерните и които да било други сили на Съединените щати и на Израел, които оперират в Иран."
Йордан Божилов отново изтъкна доброто военно сътрудничество между България и Гърция и изрази благодарност за бързия отговор на молбата да бъде разположена батерия система Patriot за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, както и да бъдат отделени двата самолета F-16.
По повод полетите на F-16 над София Божилов обясни, че това са българските самолети, които вече извършват тренировки.
Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Приемам критиката, че в Министерството на отбраната, като че ли подценихме елемента на информираност на хората. Трябваше да го съобщим това, за да може да се види, че наистина българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има, могат да ги вдигнат, могат да ги управляват при това сигурно и качествено, както трябва, професионално."
За трите ракети, които бяха свалени над Турция, Божилов каза, че самият факт е тревожен, но по-важното е, че те са били засечени и свалени, което показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана действа в пълния си обем. Зам.-министърът на отбраната изтъкна, че българската противовъздушна система е част от тази на НАТО, което е залог на пълната гаранция за нашата сигурност от нашите съюзници.
Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Системата за противовъздушна отбрана на НАТО включва разполагане на радари и системи за поразяване и в Полша, и в Румъния, в Турция, на море, както казах, и в космос. Всичко това ни защитава, тъй като ни дава гаранцията, че ако бъде изстрелян ракета, дрон или каквото и да било, той ще бъде поразен. Далеч преди да застигне българското небе."
Ние сме изправени пред две войни, допълни Божилов.
Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Не трябва да забравяме, че войната, която се води в Украйна, представлява директна заплаха за нашата национална сигурност. Тази война се развива буквално на няколко стотин километра от нашите граници. Новата война, която започне в Близкия изток, тя е с друг характер. От нея произтичат други рискове и заплахи. Както видяхме, много бързо трябваше да бъдат извозени българските граждани. Това за мен беше първата и най-съществена заплаха. Сега виждаме нарастването на цените на петрола, въобще на енергоносителите, което пък ще има доста рефлексии върху други сектори. Може да очакваме и други рискове, асоциирани с тази война. Но това, което е важно, и това трябва да го знаят нашите зрители, че ситуацията и в Украйна, и в Близкия изток, и в други региони постоянно се анализира."
4 в заднио
До коментар #1 от "Сила":двор ?
11:35 15.03.2026
6 Коуега
До коментар #2 от "Ти си":Щом българинът търпи всичко това,значи е такъв.
11:35 15.03.2026
11 az СВО Победа 80
Сигурни и след като падне бомбата ще продължи да повтаря нищо незначещата фраза:
"ситуацията постоянно се анализира" ... 🤣🤣🤣🤣
12 Ти да видиш
По изрично желание на американското правителство за укрепване на източния фланг, а не на НАТО!!
Къде точно е източния фланг на САЩ бе тъпунгер, не се ли намира в Маями, Ню Йорк , Виржиния!?
България източния фланг на Щатите ли е!??
14 гост
До коментар #11 от "az СВО Победа 80":Може да е въздух под налягане, но е в ръководството на атлантическия клуб!
17 койдазнай
До коментар #13 от "гост":Който е срещу евреите, сам си е избрал съдбата да е от страната на губещите!
11:52 15.03.2026
22 Гост
До коментар #16 от "Смешни.к":Сега ясно ли е, защо ни поскъпна горивото?
Коментиран от #30
11:55 15.03.2026
24 Гост
До коментар #19 от "Читател":Обсъждат се възможности за преместването на софиянци по родните им села.
Коментиран от #31
11:56 15.03.2026
26 Гост
До коментар #20 от "Костадинов":Стокхолмският синдром те е обзел.
11:57 15.03.2026
27 Файърфлай
До коментар #12 от "Ти да видиш":На този "убавец",ако му заповядат да ги паркира на жълтите павета,Ще Ги паркират.И ако му заповядат,че паметника на Царя Освободител им пречи да маневрират,Ще Го съборят.Про сти тут ки!
Коментиран от #57
11:57 15.03.2026
29 az СВО Победа 80
До коментар #14 от "гост":Там му е мястото при всите въздухари! 🤣🤣🤣
11:57 15.03.2026
30 Нали ти казах бе
До коментар #22 от "Гост":Ще караш лекторокар.
11:57 15.03.2026
34 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #16 от "Смешни.к":1000 тона вика😂Колко върви литър керосин?
12:01 15.03.2026
35 Доктор Путин
До коментар #7 от "Решение":Така като те гледам и ти пръцнал у кофата.!?
Коментиран от #45
12:02 15.03.2026
41 тъй тъй
До коментар #3 от "Ютюб кълекшън":то и 🔞 канали показват фирата на анн усати
12:06 15.03.2026
45 А бре,
До коментар #35 от "Доктор Путин":за къде сме без тия систерни ?
12:08 15.03.2026
46 ФАКТ
До коментар #42 от "Ксаниба":Кулишев май яко тее напълнил Ксаниби с м а р диш яко на течен материал))))))
12:09 15.03.2026
53 питай
До коментар #9 от "си дзън":рундью хаскойски
12:15 15.03.2026
54 тва са си
До коментар #13 от "гост":лично твои сенсуални предпочитания
12:16 15.03.2026
55 помак
До коментар #15 от "Българин":руzcлямския башибоzyk
12:17 15.03.2026
57 Спайдар
До коментар #27 от "Файърфлай":много ласкаво за мамашати
12:18 15.03.2026
59 Паваж
До коментар #1 от "Сила":Копейката е боклук, а паветните сте боклук х10 !
12:39 15.03.2026
