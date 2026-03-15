Преместват американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски"

15 Март, 2026 11:28 2 287 61

Тези, които са в България, те са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че тези самолети са за укрепване на източния фланг, каза той

Преместват американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски" - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза зам.-министърът на отбраната Йордан Божилов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ в отговор на въпрос дали армията се привежда в някаква вид бойна готовност, различна от нормалната заради кризата в Близкия изток.

Зам.-министърът на отбраната обясни, че американските военни власти не са отправяли допълнителни искания за промяна на характера на пребиваването или самите средства, които са на наша територия, както това се случи в Румъния:

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "В Румъния летището "Михаил Когалничану" е предвидено за предно разполагане на американски сили, аз бях миналата година там, много голямо летище, много сериозни инвестиции се правят там, така че на това летище, което е предвидено за предно разполагане на американски сили, за това са поискали съответно разполагане и там."

Божилов обясни, че се работи по преместването на американските самолети-цистерни от летище "Васил Левски", включително и на военно летище, но тепърва трябва да се оценят някои военно-технически съображения.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Тези, които са в България, те са по заявка или по молба на американското правителство и изрично е посочено, че тези самолети са за укрепване на източния фланг. Както казах, имаме и друг военен конфликт, така че тези самолети нямат нищо общо с цистерните и които да било други сили на Съединените щати и на Израел, които оперират в Иран."

Йордан Божилов отново изтъкна доброто военно сътрудничество между България и Гърция и изрази благодарност за бързия отговор на молбата да бъде разположена батерия система Patriot за допълнително усилване на противовъздушната отбрана, както и да бъдат отделени двата самолета F-16.

По повод полетите на F-16 над София Божилов обясни, че това са българските самолети, които вече извършват тренировки.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Приемам критиката, че в Министерството на отбраната, като че ли подценихме елемента на информираност на хората. Трябваше да го съобщим това, за да може да се види, че наистина българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има, могат да ги вдигнат, могат да ги управляват при това сигурно и качествено, както трябва, професионално."

За трите ракети, които бяха свалени над Турция, Божилов каза, че самият факт е тревожен, но по-важното е, че те са били засечени и свалени, което показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана действа в пълния си обем. Зам.-министърът на отбраната изтъкна, че българската противовъздушна система е част от тази на НАТО, което е залог на пълната гаранция за нашата сигурност от нашите съюзници.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Системата за противовъздушна отбрана на НАТО включва разполагане на радари и системи за поразяване и в Полша, и в Румъния, в Турция, на море, както казах, и в космос. Всичко това ни защитава, тъй като ни дава гаранцията, че ако бъде изстрелян ракета, дрон или каквото и да било, той ще бъде поразен. Далеч преди да застигне българското небе."

Ние сме изправени пред две войни, допълни Божилов.

Йордан Божилов, зам.-министър на отбраната: "Не трябва да забравяме, че войната, която се води в Украйна, представлява директна заплаха за нашата национална сигурност. Тази война се развива буквално на няколко стотин километра от нашите граници. Новата война, която започне в Близкия изток, тя е с друг характер. От нея произтичат други рискове и заплахи. Както видяхме, много бързо трябваше да бъдат извозени българските граждани. Това за мен беше първата и най-съществена заплаха. Сега виждаме нарастването на цените на петрола, въобще на енергоносителите, което пък ще има доста рефлексии върху други сектори. Може да очакваме и други рискове, асоциирани с тази война. Но това, което е важно, и това трябва да го знаят нашите зрители, че ситуацията и в Украйна, и в Близкия изток, и в други региони постоянно се анализира."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    10 42 Отговор
    Да ги паркират в двора на Копейкин в Тюленово ...

    Коментиран от #4, #10, #59

    11:31 15.03.2026

  • 2 Ти си

    63 4 Отговор
    Интересно как Божилов успя с толкова малко думи и време да натовари толкова много глупости ?
    Нас политиците наистина ни вземат за абсолютни идиоти ......

    Коментиран от #6

    11:34 15.03.2026

  • 3 Ютюб кълекшън

    55 5 Отговор
    В чуждестранни медии се върти информация,че 4 от самолетите излетели от София,са дали фира над ОАЕ.

    Коментиран от #41

    11:34 15.03.2026

  • 4 в заднио

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    двор ?

    11:35 15.03.2026

  • 5 Барбалан

    32 4 Отговор
    На бас, че и боксерките са му розови...

    11:35 15.03.2026

  • 6 Коуега

    33 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ти си":

    Щом българинът търпи всичко това,значи е такъв.

    11:35 15.03.2026

  • 7 Решение

    5 4 Отговор
    Не пипайте систерните !

    Коментиран от #35

    11:36 15.03.2026

  • 8 ЯСНО ДОКАЗАНА

    31 3 Отговор
    ФАЛШИВА СТАТИЯ !!!! КОГАТО ГО НАПРАВЯТ НАИСТИНА , ЩЕ ПОВЯРВАМ , ЧЕ ГИ МАХАТ !!!

    11:36 15.03.2026

  • 9 си дзън

    29 1 Отговор
    Браво бе. От 20 пратени преди 5 години, само двама изкарали изпита за Ф-16.
    Пита се - от кога ще почнат да ни пазят, или първо ще се пенсионират с космически
    пенсии.

    Коментиран от #53

    11:36 15.03.2026

  • 10 Буба шпек

    34 4 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Нестава , първо са американски и второ Костадинов не ги е канил. Ще е по удобно да ги ореместят в Банкя или на паркинга пред хотел Хаяши

    11:38 15.03.2026

  • 11 az СВО Победа 80

    33 2 Отговор
    И тоя гОркият е пълен въздух под налягане!

    Сигурни и след като падне бомбата ще продължи да повтаря нищо незначещата фраза:

    "ситуацията постоянно се анализира" ... 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    11:45 15.03.2026

  • 12 Ти да видиш

    33 2 Отговор
    Ето го поредния евроатлантически продажен идиот който ни сапунисва докато ни лъже е очите!!!
    По изрично желание на американското правителство за укрепване на източния фланг, а не на НАТО!!
    Къде точно е източния фланг на САЩ бе тъпунгер, не се ли намира в Маями, Ню Йорк , Виржиния!?

    България източния фланг на Щатите ли е!??

    Коментиран от #27

    11:48 15.03.2026

  • 13 гост

    19 2 Отговор
    Те и германските самолети през ноември 1943 г. излетяха от София натоварени с парашутисти към Техеран с цел атентат срещу Сталин, Рузвелт и Чърчил и после защо сме отново от страната на булката!

    Коментиран от #17, #54

    11:48 15.03.2026

  • 14 гост

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 80":

    Може да е въздух под налягане, но е в ръководството на атлантическия клуб!

    Коментиран от #29

    11:50 15.03.2026

  • 15 Българин

    14 1 Отговор
    Местят ги защото снощи два самолета са повредени от силите на българското опълчение!

    Коментиран от #55

    11:51 15.03.2026

  • 16 Смешни.к

    17 1 Отговор
    Всеки ден точат по 1000 тона гориво и участват активно във военните действия !!!

    Коментиран от #22, #34

    11:51 15.03.2026

  • 17 койдазнай

    3 12 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Който е срещу евреите, сам си е избрал съдбата да е от страната на губещите!

    11:52 15.03.2026

  • 18 Факт

    21 0 Отговор
    Молбите от американското правителство завършват с: - Изпълнявай!

    11:52 15.03.2026

  • 19 Читател

    15 3 Отговор
    Не е коректно да търсите сензация със заглавия, когато населението и софиянци са под стрес, откакто започнаха атаките над Иран! Напишете, че се обсъждат възможности за преместване!!

    Коментиран от #24

    11:53 15.03.2026

  • 20 Костадинов

    4 15 Отговор
    Добре че е НАТО че да ни пази от терористичния рашиски режим.

    Коментиран от #26

    11:54 15.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Смешни.к":

    Сега ясно ли е, защо ни поскъпна горивото?

    Коментиран от #30

    11:55 15.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    Обсъждат се възможности за преместването на софиянци по родните им села.

    Коментиран от #31

    11:56 15.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "Костадинов":

    Стокхолмският синдром те е обзел.

    11:57 15.03.2026

  • 27 Файърфлай

    18 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ти да видиш":

    На този "убавец",ако му заповядат да ги паркира на жълтите павета,Ще Ги паркират.И ако му заповядат,че паметника на Царя Освободител им пречи да маневрират,Ще Го съборят.Про сти тут ки!

    Коментиран от #57

    11:57 15.03.2026

  • 28 кви

    7 0 Отговор
    пилоти имаш бе ,като оня юнак дето си сложил нашивки на пилот и си праВИ кръгчета в небето и поставя рекорди защото никой друг не си гони като лудо куче опашката И лъже че били рекорди за гинес, И ги подобрява с по 200 % за секи случай

    11:57 15.03.2026

  • 29 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Там му е мястото при всите въздухари! 🤣🤣🤣

    11:57 15.03.2026

  • 30 Нали ти казах бе

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    Ще караш лекторокар.

    11:57 15.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Я споко бе

    2 15 Отговор
    Голям страх ги тресе копейките от няколко паркирани американси самолета.Ако бяха руски сигурно щяха да играят казачок около летището.

    11:58 15.03.2026

  • 33 Отстрани

    12 1 Отговор
    Не ги местете, иначе ракетите могат да ни подминат а толкова се надявахме да паднат точно в София!!

    12:01 15.03.2026

  • 34 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Смешни.к":

    1000 тона вика😂Колко върви литър керосин?

    12:01 15.03.2026

  • 35 Доктор Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Решение":

    Така като те гледам и ти пръцнал у кофата.!?

    Коментиран от #45

    12:02 15.03.2026

  • 36 Банго Костя

    1 9 Отговор
    Всички цигани от иранското посолство да бъдат изгонени в Русия,а посолството закрито!

    12:03 15.03.2026

  • 37 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Краварите какви самолети ще местят от летище София,при положение,че не останаха?

    12:06 15.03.2026

  • 38 Лост

    4 1 Отговор
    Любенов,защо не го попита тогава ,кой по-добре да ги удари с дронове или ракета -Иран или Русия?

    12:06 15.03.2026

  • 39 ФАКТ

    6 0 Отговор
    НА ИЗТОК ОПС ВАРНА НА КИНООО

    12:06 15.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 тъй тъй

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ютюб кълекшън":

    то и 🔞 канали показват фирата на анн усати

    12:06 15.03.2026

  • 42 Ксаниба

    2 6 Отговор
    Копейки заминавайте за Ру́сский мир.Там няма американскии самальоти.

    Коментиран от #46, #47

    12:07 15.03.2026

  • 43 ФАКТ

    6 0 Отговор
    Чао Варна чао море чао сезон

    12:07 15.03.2026

  • 44 Механик

    1 0 Отговор
    Слава М Ес Ей

    12:08 15.03.2026

  • 45 А бре,

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Доктор Путин":

    за къде сме без тия систерни ?

    12:08 15.03.2026

  • 46 ФАКТ

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ксаниба":

    Кулишев май яко тее напълнил Ксаниби с м а р диш яко на течен материал))))))

    12:09 15.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Най обичам

    3 0 Отговор
    Пълен цент догоре с кулишевски материал мммм как с Ма р ди само

    12:11 15.03.2026

  • 49 Другарю Радев

    6 0 Отговор
    Къде е нашата МОДЕРНА Натовска ПВО и кога ще имаме такава Сега ще стискаме палци на съюзниците да ни опазят от терористични нападения

    12:12 15.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хон Гил Джон

    4 1 Отговор
    Сега, последно има ли заплаха или няма? Дъртото момче на единия ден каза, че няма никаква заплаха. На другия ден казва, че вече не било безопасно. Сега слушаме, че заплаха отново няма. Въздушното пространство на БГ-то се пазило от два Ф-16 и един патриот - напълно недостатъчно за каквото и да било. Когато един ден някъде в страната нещо думне - дали летище, дали военен завод, да не започнем да обвиняваме Иран. Че май точно така ще стане. Сега в момента Иран е агресор, а не Израел и САЩ. Няма да остана изненадан, ако Тръмп получи вече своя лична премия за мир. За Кайчето от Естония Русия е нападала 19 държави, че и по няколко пъти. Сакнции има само за руснаците. Абе, този свят от европейци и американци и евреи, разбира се, се превърна в една голяма клоака.

    12:14 15.03.2026

  • 52 ицо

    4 1 Отговор
    майкопродавци

    12:14 15.03.2026

  • 53 питай

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    рундью хаскойски

    12:15 15.03.2026

  • 54 тва са си

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    лично твои сенсуални предпочитания

    12:16 15.03.2026

  • 55 помак

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    руzcлямския башибоzyk

    12:17 15.03.2026

  • 56 ТОЗИ Е

    4 0 Отговор
    Чужд агент.

    12:18 15.03.2026

  • 57 Спайдар

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Файърфлай":

    много ласкаво за мамашати

    12:18 15.03.2026

  • 58 ганев

    4 0 Отговор
    АБЕ...ТО МОЖЕ...ЛЪЖИ ЛЪЖИ..ЛЪЖИ......АМА ЧАК ....ТОЛКОЗ

    12:30 15.03.2026

  • 59 Паваж

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Копейката е боклук, а паветните сте боклук х10 !

    12:39 15.03.2026

  • 60 Дърт

    1 0 Отговор
    Е тоя с това " тези самолети са за укрепване на източния фланг. Както казах, имаме и друг военен конфликт," директно ни вкарва в конфликт с Русия. След като са само за подкрепа, защо и къде летят всеки ден. След това изказване " българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има, могат да ги вдигнат, могат да ги управляват при това сигурно и качествено, както трябва, професионално." искам да го видя тоя когато "професионално" потрошат някой от Ф-16. А това до една година ще стане, като знам нивото на българските пилоти.

    12:40 15.03.2026

  • 61 Нов

    0 0 Отговор
    Абе ИДИОТ каква защита бе мьрлио иранците направиха Израел на тентел марка макар че има наи добрата

    12:46 15.03.2026

