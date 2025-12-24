Нов голям скандал в Турция: Босът на Фенербахче с положителен тест за кокаин

Президентът на Фенербахче Садетин Саран е дал положителен тест за кокаин, пише "Фанатик". В Истанбул се провежда разследване за разпространение на наркотици, поради което е взета проба от косата на боса на "фенерите", която се е оказала положителна. Докладът вече е изпратен до Главната прокуратура в турския мегаполис.

Като част от разследването Садетин Саран беше призован да даде показания миналия петък по обвинения в „предоставяне на наркотични вещества, употреба на наркотични вещества и улесняване на употребата на наркотични вещества“. Той беше освободен от съда с мярка за съдебен контрол под формата на забрана за пътуване в чужбина.

Самият Саран излезе с официално съобщение, в което категорично отрече някога да е използвал кокаин.

"Тази сутрин възникна необходимост да информирам обществеността по отношение на публикуваните в медиите новини. Първо и най-важното, искам ясно и недвусмислено да заявя, че веществото, за което се твърди, че тестът на Института по съдебна медицина е излязъл положителен, не съм го използвал през целия си живот. Да не говорим за използване, дори не съм го виждал отблизо. Тези твърдения представляват открита кампания за опорочаване, насочена срещу мен, която цели да навреди на моите лични права и репутация, като същевременно преследва и цел да дискредитира институциите, които представлявам", написа Саран.

"В хода на този процес искам също така ясно да заявя, че съм готов незабавно и без никакво колебание да предоставя всякакви проби отново. В този контекст, въпросът за извършването на споменатия тест отново в Института по съдебна медицина и провеждането на повторен тест ще бъде официално поискан от прокуратурата, която води разследването. Освен това, всички свързани тестове ще бъдат извършени възможно най-бързо в независими тестови лаборатории с международна акредитация, а резултатите ще бъдат представени на вниманието на обществеността. Искам още веднъж, и особено да подчертая, че нямам никакви съмнения относно установяването на истината чрез научни методи, в съответствие с универсалните стандарти", продължи той.

"От друга страна, фактът, че информацията, свързана с дело, за което е наложено решение за поверителност, е публикувана едновременно и координирано в някои медии още от първите часове на сутринта, когато се твърди, че е излязъл тестовият резултат, е сериозно обстоятелство, което изисква специално внимателна оценка. Убеден съм, че истината ще излезе наяве рано или късно и процесът ще приключи по справедлив и прозрачен начин в рамките на принципите на правовата държава", завърши босът на Фенербахче.