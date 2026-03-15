Почина китаристът на "Motörhead" Фил Кембъл

Китаристът Фил Кембъл почина на 64-годишна възраст, предаде Би Би Си, позовавайки се на съобщение от семейството му.
Той свиреше в британската група „Motörhead” от 1984 до 2015 г., когато бандата се разпадна след смъртта на фронтмена Леми Килмистър.
В публикация във Фейсбук семейството на Кембъл съобщи, че той е починал след „дълга и смела борба в интензивно отделение след сложна голяма операция“. Той бе „предан съпруг, чудесен баща, горд и любящ дядо“, казват роднините му, пише БТА.
„Всички, които го познаваха, го обичаха искрено и ще ни липсва безкрайно“, се казва още в публикацията. „Неговото наследство, музиката и спомените, които създаде у толкова много хора, ще останат завинаги“.
„Мотърхед” отдаде почит на Кембъл с публикация в Инстаграм, описвайки „прекрасния“ китарист като „огромен лъч светлина“.
„Фил беше прекрасен китарист, автор, изпълнител и музикант, в чиито вени течеше „Мотърхед”, написаха от групата. „Не можеше да си около него, без да се усмихнеш поне 20 пъти, защото,... Фил обичаше живота и го живееше с голяма радост. С много любов и почивай в мир, Фил. Светът току-що загуби един огромен лъч светлина и ние сме съкрушени“, се казва в публикацията.
Групата „Motörhead" създаде хевиметъл химни, сред които Ace of Spades. След разпадането на бандата Фил Кембъл продължи да прави турнета със собствената си група, заедно с тримата си сина, припомня Би Би Си.
