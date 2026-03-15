Почина китаристът на "Motörhead" Фил Кембъл

Почина китаристът на "Motörhead" Фил Кембъл

15 Март, 2026 11:37 1 515 19

Музикантът е издъхнал на 64-годишна възраст

Почина китаристът на "Motörhead" Фил Кембъл - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева

Китаристът Фил Кембъл почина на 64-годишна възраст, предаде Би Би Си, позовавайки се на съобщение от семейството му.

Той свиреше в британската група „Motörhead” от 1984 до 2015 г., когато бандата се разпадна след смъртта на фронтмена Леми Килмистър.

В публикация във Фейсбук семейството на Кембъл съобщи, че той е починал след „дълга и смела борба в интензивно отделение след сложна голяма операция“. Той бе „предан съпруг, чудесен баща, горд и любящ дядо“, казват роднините му, пише БТА.

„Всички, които го познаваха, го обичаха искрено и ще ни липсва безкрайно“, се казва още в публикацията. „Неговото наследство, музиката и спомените, които създаде у толкова много хора, ще останат завинаги“.

„Мотърхед” отдаде почит на Кембъл с публикация в Инстаграм, описвайки „прекрасния“ китарист като „огромен лъч светлина“.

„Фил беше прекрасен китарист, автор, изпълнител и музикант, в чиито вени течеше „Мотърхед”, написаха от групата. „Не можеше да си около него, без да се усмихнеш поне 20 пъти, защото,... Фил обичаше живота и го живееше с голяма радост. С много любов и почивай в мир, Фил. Светът току-що загуби един огромен лъч светлина и ние сме съкрушени“, се казва в публикацията.

Групата „Motörhead" създаде хевиметъл химни, сред които Ace of Spades. След разпадането на бандата Фил Кембъл продължи да прави турнета със собствената си група, заедно с тримата си сина, припомня Би Би Си.


Подобни новини


  • 1 Абе

    2 10 Отговор
    А Миле Китич добре ли е?

    Коментиран от #16

    11:42 15.03.2026

  • 2 ИВАН

    5 24 Отговор
    Абсолютно безинтересни и ненужни информации, обаче пък много политкоректни, да се слагаме и мазним на някого, пълна липса на българска гордост и самочувствие.

    Коментиран от #4

    11:52 15.03.2026

  • 3 Легенди

    15 1 Отговор
    Да почива в мир и светла му памет.
    Brotherhood of Man - актуална и понастоящем, освен вечна класика.

    12:07 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добри

    2 16 Отговор
    Пореден дърт сатанист си замина и какво от това?
    Нужен е само на хората в черно които служат на рогатия.

    Коментиран от #13, #14, #15

    12:15 15.03.2026

  • 6 Метал

    6 1 Отговор
    Ето това е лоша новина. Не на Сиракови семейните простотии.

    12:46 15.03.2026

  • 7 Жалко,

    5 0 Отговор
    а бяха железни ..............

    13:02 15.03.2026

  • 8 РАТМ

    0 5 Отговор
    тоя беше за руснаците

    13:05 15.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Идън

    9 0 Отговор
    Фил Кембъл е автор на,, Tilll The End,,-2015 год- Легендите не умират!

    13:29 15.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Моторхед фен

    9 0 Отговор
    Благодаря Ви за музиката Фил Кембъл....

    13:40 15.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 да уточним

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Добри":

    Това е трудно смилаемо за теб-не го разбираш.

    Коментиран от #19

    14:17 15.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БеГемот

    0 1 Отговор
    Голям пич ....не съм голям фен обаче са големи мъжкари....и позьори.... хахаха....

    16:57 15.03.2026

  • 18 Трътлю

    0 0 Отговор
    Тримата от първия Моторхед отдавна заминаха, сега тръгват и другите. Алкохолът не прощава!

    17:26 15.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.