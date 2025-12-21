Новини
70 години по-късно: Германия остава магнит за италианците

21 Декември, 2025 16:05 933 10

Германия е дестинация номер едно за италианските емигранти, търсещи по-добри перспективи

70 години по-късно: Германия остава магнит за италианците - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Ливия иска да напредне с немския - затова се е записала на езиков курс в Рим. 26-годишната италианка наскоро се е дипломирала и търси работа като инженер в Германия - най-добре в Берлин, но може и в Хамбург или Мюнхен.

На Ливия ѝ харесва перспективата за работа в чужбина. Като студентка е била в Осло по програмата "Еразъм", а след дипломирането си е прекарала няколко месеца в Германия, разказва тя пред АРД. Германското инженерство има добра репутация , но за нея най-важни са парите и възможностите за развитие, уверява римлянката.

Дестинация номер едно за емиграция

"Тук, в Италия, завършваш университета и започваш някакъв стаж, за който не получаваш и 1000 евро на месец . Когато потърсих работа в чужбина, разбрах, че там наистина още в началото се взимат добри пари - както за нормална работа", разказва Ливия.

Затова тя е кандидатствала в Германия, но бързо е установила, че без познания по немски език ще ѝ бъде трудно. И е тръгнала на курс.

Миналата година Германия е била водеща дестинация за емиграция сред италианците, става ясно от доклада "Италианци по света" на Fondazione Migrantes. Там се казва също, че през 2024-а са емигрирали толкова много италианци, колкото никога през последните 20 години.

Първите кандидати се подбират внимателно

Феноменът емиграция от Италия към Германия не е нов. През 1950/60-те години икономиката на "страната на икономическото чудо" процъфтява, а работна ръка липсва. В същото време Италия е измъчвана от висока безработица. Затова на 20 декември 1955 година Федерална република Германия сключва първото споразумение за набиране на работници именно с Италия.

Няколко месеца по-късно, през април 1956-а, първите т.нар. гастарбайтери пристигат в Германия, припомня АРД. Първоначално кандидатите се подбират от германски комисии в емиграционни центрове във Верона и Неапол, а по-късно желаещите вече могат да кандидатстват и директно в Германия .

Одобрените за работа имат право да останат във Федералната република за ограничен период от време, след което трябва да се върнат обратно. Мнозина обаче идват със семействата си и се установяват трайно в Германия, припомня още изданието.

Актуални данни на Федералната статистическа служба показват, че през 2024 година в Германия все още са живели 67 000 бивши гастарбайтери от Италия, имигрирали между 1955 и 1973 година - когато фазата на набиране на работна ръка приключва. Други са се върнали в родината си.

"Имах пари само за храна и от време на време за кино"

Агостино де Стефано, който днес е на 88 години, през 1960-те е работил близо до Щутгарт - първо в строителството, а по-късно като автомонтьор. Дошъл в Германия, защото в Кампания, Южна Италия, не успял да намери работа, с която да изхранва семейството си.

В началото му било много трудно - през първите 18 месеца парите не стигали за ваканция в родината. "Малкото, което печелех от основната си работа, изпращах на жена си. А аз живеех от това, което изкарвах допълнително, от странични дейности. Стигаше за храна и отвреме навреме за кино", казва той. Италианецът си спомня и още нещо - че често го обиждали, докато не научил езика.

Като цяло обаче се разбирал добре с германците. А те го ценели като усърден работник, дори станал бригадир. И макар че никога не свикнал с германската кухня и все готвел италиански ястия, в един момент все пак решил, че може да остане в Германия . Върнал се отново в родината си заради тежко заболяване на съпругата си.

Днес е по-лесно

Без перспективи в Италия, но с атрактивни възможности за работа в Германия - в известен смисъл историите на 88-годишния Агостино и 26-годишната Ливия звучат доста сходно, макар да ги делят десетилетия. Но дали Ливия се вижда като бъдеща гастарбайтерка?

"В известен смисъл да", казва тя. Но същевременно се чувства много по-привилегирована, защото семейството ѝ я подкрепя. "Ако нещата в Германия не се развият добре, мога да се върна в Италия и да си потърся друга работа в чужбина . При гастарбайтерите по онова време не е било така", добавя Ливия.

Автор: Лиза Вайс (ARD)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    12 2 Отговор
    Бе за италианците, вече, едва ли. Виж, за черните мюсюлмани, определено. Поне докато има пари да ги храни.

    16:09 21.12.2025

  • 2 БОЛШЕВИК

    14 4 Отговор
    Западна Европа приключи и завлече на дъното и пуделите от Източна Европа.

    Коментиран от #9

    16:11 21.12.2025

  • 3 освен това

    6 8 Отговор
    3 милиона крепостни бачкат в Германия,

    16:11 21.12.2025

  • 4 DW - Пропаганден машинен

    11 3 Отговор
    Мама миааа и простотия🤣🤣🤣

    16:12 21.12.2025

  • 5 Италиански клепари има ли желаещи

    3 10 Отговор
    За Раша?😂

    16:13 21.12.2025

  • 6 Миролюб Войнов, любопитен

    5 8 Отговор
    Абе Германия.....
    Какво стана с прословутата Три Дня СВО ? Падна ли Киев, освободен ли е Донбас ? Или поне Купянск, Покровск, Волчанск ? За Часов Яр и Торецк нема питам 😁

    Коментиран от #7

    16:17 21.12.2025

  • 7 аz CВО Победа 80

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Миролюб Войнов, любопитен":

    Купянск вече не е приоритет 🤣🤣🤣

    16:27 21.12.2025

  • 8 Руснаците в Германия.

    1 3 Отговор
    По-нови данни (2021): През 2021 г. се споменава число от около 2,2 милиона, което вероятно включва и руснаци от други бивши съветски републики.
    И руснаците са напаст в Германия....що ли????

    Коментиран от #10

    16:29 21.12.2025

  • 9 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌🍌😁

    16:35 21.12.2025

  • 10 Колко

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руснаците в Германия.":

    Ли германци живеят в Русия ????

    16:45 21.12.2025

