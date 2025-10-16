Студент в Германия: когато наемът за една стая е 600 евро

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В средата на октомври в Германия започна зимният семестър. Много от първокурсниците обаче са със смесени чувства - вълненията от първите дни в университета избледняват на фона на притесненията, свързани с търсенето на квартира. В много от градовете броят на предлаганите стаи и жилища на достъпни цени е крайно недостатъчен.

Това води до нетрадиционни идеи. В Технологичния институт в Карлсруе например спешно са се заели с осигуряването на временен подслон за студенти, в който ще могат да преспиват и да учат онези първокурсници, които не са успели да си намерят квартира, информира германската обществена телевизия АРД. Но не става дума за стаи или жилища, а за спални помещения на територията на кампуса с походни легла. "Моля, носете си спален чувал и постелка за спане", пише в обявата на Студентския съвет към института.

В Бон пък местната туристическа хижа предлага стаи на първокурсници за по-дълъг период от време. Те обаче не са особено изгодни.

За първи път средно над 500 евро за студентска стая

Колко тежка е ситуацията на пазара на жилища за студенти, показват и данните на Федералната статистическа служба: средно 53% от доходите на студента отиват за наем.

Според актуални данни на института "Мойсей Менделсон" (MMI) в началото на новия семестър наемите за стая в споделено студентско жилище са достигнали рекордни стойности: за първи път студентите в Германия плащат средно над 500 евро месечен наем. Точната сума е 505 евро.. Дори и помощите, отпускани на социално слаби студенти, не успяват да покрият тази сума. Общата сума за жилищни разходи по Федералния закон за подпомагане на обучението (BAföG) е значително по-ниска – 380 евро.

"Тук става дума за социален подбор", казва Матиас Анбул, председател на управителния съвет на Германската студентска организация. "В кой град да уча трябва да зависи от моите интереси и талант. Но заради наемите виждаме, че някои градове стават недостъпни за студентите", допълва той пред АРД.

Според данните от анализа на MMI в 70 от 88 анализирани града общата сума за жилищни разходи по BAföG вече не е достатъчна за наемането на стая в жилище с други съквартиранти.

В коалиционното споразумение сегашното германско правителство се ангажира да увеличи парите по закона за подпомагане на обучението на 440 евро. Промяната трябва да влезе в сила през зимния семестър на 2026/27 година. "Това са 60 евро повече от досега, което е напредък. Само че тези пари са недостатъчни още днес, да не говорим за 2026", посочва представителят на студентската организация.

Трудности и за стажантите

Разходите за наем са непосилни и за много от курсистите в професионално обучение, част от което е и стаж в определена фирма от съответния бранш. Според Германския съюз на профсъюзите (DGB) около 63% от тях имат проблеми да се издържат от възнаграждението, което получават. "Има стажанти, на които им се налага да работят и на второ място или да разчитат на пари от родителите си. Това е тревожно", казва Кристоф Бекер, федерален секретар по въпросите на младежта в DGB. Затова той призовава заплатата на обучаващите се да бъде увеличена от настоящите 682 евро на поне 834 евро.

За да се насърчи достъпното жилищно настаняване за стажанти и студенти, в Германия са предприети редица мерки. Така например от 2023 съществува програмата Junges Wohnen (Младежко жилищно настаняване) като част от социалното жилищно строителство. Оттогава германското правителство предоставя на федералните провинции ежегодно 500 милиона евро субсидия за модернизация и строителство на места в общежития. През следващата година сумата трябва да бъде удвоена.

Подобни мерки могат да облекчат донякъде тежкото състояние на пазара за студентски жилища. Те обаче няма да решат общия проблем. Затова дългосрочният въпрос е как наемите да спрат да нарастват с темповете от последните няколко години, четем в публикацията на АРД.

Какви са актуалните цени? Къде е най-скъпо?

Анализът на MMI посочва и размера на наемите за студентска стая в споделено жилище в отделните провинции и градове. Най-скъпо се оказва в провинциите Бавария (603 €), Хамбург (620€) и Берлин (650 €). А най-евтино - в Саксония-Анхалт (350 €), Тюрингия (362 €) и Саксония (377 €).

От 2019 особено силно са нараснали цените в Берлин (+170 €), Бавария (+133 €) и Баден-Вюртемберг (+120 €).

В най-многолюдната федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия нивото на наемите отразява многообразието на градовете: докато една стая в Кьолн и Дюселдорф струва средно 600 евро на месец, а в Бон - 525 евро, то в Билефелд цената е 360 евро.

Автор: Юлия Вирот (ARD)