Социални помощи в Германия: Какво се променя

Социални помощи в Германия: Какво се променя

13 Октомври, 2025 22:08 564 9

В Германия се въвеждат нови и по-строги правила за отпускането на социални помощи

Социални помощи в Германия: Какво се променя
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Управляващата коалиция в Германия, ръководена от канцлера-християндемократ Фридрих Мерц, се споразумя за промени в системата за отпускане на социални помощи. До момента в страната има близо 5,5 млн. души, които получават тази социална подкрепа.

Какво се променя?

Акцентът пада върху сериозни рестриктивни мерки, които подчертават задълженията на безработните в Германия да търсят активно работа и да съдействат на усилията на държавата. Предвидени са например по-строги санкции за неявяване в бюрата по труда.

При първо неявяване ще следва незабавна втора покана за разговор, а който пропусне и нея без сериозна причина, ще поучава социална помощ, съкратена с 30%. Онези, които не се явят и трети път, ще остават без всякаква социална помощ. Ако получателите на държавни помощи продължават да не се явяват и през следващия месец, мерките предвиждат да им бъдат отнети и паричните помощи за плащане на наема, информира АРД.

До границите на позволеното от конституцията

„Онези, които отказват да сътрудничат, ще се сблъскат с трудности“, каза министърката на труда Бербел Бас. Според нея промените опират до границите на онова, което позволява конституцията. Ще се отчита обаче наличието на уважителни причини за отсъствие и обстоятелства, които не позволяват социални крайности.

Друга промяна, която е предвидена, засяга имуществото на засегнатите, което ще бъде вече по-малко защитено. Вместо това, защитеното имущество ще зависи от трудовия стаж, събран през годините.

Защо се налага реформата?

Основните критики към системата на досегашните социални помощи бяха, че са твърде скъпи за държавата, че не стимулират активността за започване на работа, а нарушенията на правилата не водят до сериозни последици. Отделно от това напоследък се породи силно недоволство от наличието на многобройни измами със социални помощи.

„Който работи, трябва да получава забележимо повече от онзи, който не работи“, казва лидерът на ХСС Маркус Зьодер. В побратимения ХДС на канцлера Фридрих Мерц се надяват, че поне 100 000 безработни сега ще бъдат допълнително мотивирани да започнат работа, което би осигурило икономии от 1,3 до 1,5 млрд. евро.

В какъв размер са помощите

Социалните помощи в Германия, които вече ще се наричат „Базисна защита“, гарантират предвидения от Конституцията екзистенцминимум. Несемейни получатели на помощи взимат в момента 563 евро на месец, отделно се полагат помощи за плащането на наем. Децата получават, в зависимостта от възрастта си, 357 до 471 евро.

Какви са реакциите?

Представители на работодателски организации и на бизнес средите подкрепят принципно новите по-строги мерки. Според тях, новите правила водят в правилна посока. Обратно – председателката на Лявата партия Хайди Райхинекговори за „масивна атака срещу социалната държава“ и нарича плановете на правителството „нехуманни и съмнителни от правна гледна точка“.

Колко са хората, които отказват работа?

Съвсем точна статистика няма, но бюрата по труда отчитат, че през последните 12 месеца (към септември 2025) e имало 25 000 отказа за започване на предложена работа, обучение или за преквалификация. По тази причина на 25 000 души са били частично съкратени изплащаните помощи.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 черния

    1 2 Отговор
    Аз сега получава 3800 евро помощи в нойхаузен и имам социално жилище. Едвам вързвам двата края!

    Коментиран от #7

    22:13 13.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мургавелите

    1 0 Отговор
    се завръщат в Родината !

    22:17 13.10.2025

  • 5 ами

    2 0 Отговор
    от една страна изглежда логично, но от друга страна има твърде много възможности за злоупотреба от властите. Чисто хипотетично, ако на един инженер предлагат работа като техник, то защо да се съгласява, ако заплащането на новата работа е съизмеримо с това, което получава като помощи - нито отговаря на ценза и пркатиката му, а и може да се окаже пречка при търсенето на работа, съответстваща на образованието и квалификацията му.
    Очевидно е, че немците почват със съкращаване на социалните придобивки. Това е само първата стъпка към окастрянето им. Завалийките имат д аплащат за войната в 0срайната, която не искат да спира.
    Това го чака целия ЕС. Все по-интензивно намалявае на стандарта на живот, лишаване от придобити права и т.н.. И нас ни чака същото, но поне българина не се е ширил чак толкова, колкото западняците. Ние имаме шнас да прием по-лесно обедняването, защото така или иначе сме си по-бедни от останалите.
    Иначе, за 0срайната - ма няма проблем, ще ги издържаме и ще плащаме.

    22:20 13.10.2025

  • 6 Фен

    2 0 Отговор
    Сега ще разберете защо ни натикаха в Шенген. Германия свършва парите, и ние сме следващите, които ще станем гето. А ни закотвиха и с еврото, да няма на къде да мърдаме. Ама пък дойдоха с избори. Които даже не се наложи да ни отменят, като на румънците.

    22:21 13.10.2025

  • 7 Яшар

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "черния":

    И тук в България е така тези с 3800 евро заплата всяка седмица ходят на море в Гърция или в помакия на почивка да се правят пред хората и жените си на богати но имат по 5 кредита и изнемогват ,

    22:22 13.10.2025

  • 8 Берлин

    2 0 Отговор
    Прах в очите. Как ще извадиш едно семейство което е с4-5деца,как ще им спреш помощите това не е 1940
    г.Тия са дошли и никога няма да си тръгнат без бой,казвам ви го щото съм на терен вече 15г.и знам. Мен също ме дразни, но това може да стане само нови закони и регулаций. Просто това опит за отклоняване вота ,който се колебае м/уАЗГ и нещо друго.

    22:22 13.10.2025

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Като спрат помощите ще обвинят за това Путин за да подкарат изгладнелите фрицове на изток.

    22:24 13.10.2025

