Кирил Дмитриев след преговорите в САЩ: Благодаря ти, Маями. Следващия път: Москва ВИДЕО
  Тема: Украйна

Кирил Дмитриев след преговорите в САЩ: Благодаря ти, Маями. Следващия път: Москва ВИДЕО

22 Декември, 2025 00:01, обновена 22 Декември, 2025 05:34

Подстрекателите на войната не успяха да попречат на мирния процес, заяви специалният пратеник на Путин. Преговорите за разрешаване на украинския конфликт бяха продуктивни, заяви специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф

Кирил Дмитриев след преговорите в САЩ: Благодаря ти, Маями. Следващия път: Москва ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на руския президент за инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави, заяви, че „подстрекателите на война“ не са в състояние да попречат на преговорния процес.

Той заяви това пред репортери след новия кръг от преговори с американската страна в Маями на 20 и 21 декември, съобщава РИА Новости.

„Те не успяха“, отговори Дмитриев на журналистически въпрос по темата.

„Благодаря ти, Маями. Следващия път: Москва“, написа той по-късно на страницата си във Facebook. Към публикацията беше прикачена снимка на Дмитриев, облечен с тениска с надпис „Следващия път в Москва“ и подписана от руския президент Владимир Путин.

Така Дмитриев приключи двудневните преговори със Съединените и отпътува от Маями.

Кирил Дмитриев след преговорите в САЩ: Благодаря ти, Маями. Следващия път: Москва ВИДЕО
Снимка: Фейсбук

Разговорите се проведоха в голф клуб. Там Дмитриев се срещна с пратеника на президента на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп, Джаред Къшнър. Специалният пратеник на руския президент преди това нарече разговорите „конструктивни“.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Дмитриев е пътувал до САЩ с мисията да се запознае с европейските и американските развития по мирния план за Украйна и да предаде тази информация на Кремъл.

Преди това, на 19 декември, в Маями се проведе нов кръг консултации между САЩ и Украйна. Според Axios, в разговорите са участвали и съветници по националната сигурност на лидерите на Германия, Франция и Обединеното кралство. На следващия ден украинският президент Володимир Зеленски обяви, че САЩ са предложили директни преговори с Украйна, Русия и Европа. Киев подкрепи тази инициатива.

Руският президент Владимир Путин преди това спомена възможността за двустранна среща със Зеленски, но само ако последният е готов да пътува до Москва. Зеленски отказа посещението.

Преговорите в Маями за разрешаване на украинския конфликт бяха продуктивни, заяви специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

„През последните три дни във Флорида украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни срещи с американски и европейски партньори“, пише той.

Уиткоф съобщи, че с представители на Киев са обсъдили „разработването на 20-точков план, координирането на позициите по рамката на многостранните гаранции за сигурност, координирането на позициите по рамката на гаранциите за сигурност на САЩ за Украйна и по-нататъшното разработване на план за икономическо развитие и просперитет“.

Уиткоф добави, че разговорите са се фокусирали върху „обсъждане на времето и последователността на следващите стъпки“.

„Украйна остава напълно ангажирана с постигането на справедлив и устойчив мир“, подчерта специалният пратеник.

Той отбеляза, че приоритет е прекратяването на военните действия, осигуряването на гаранции за сигурност и създаването на условия за възстановяване на Украйна.

Украинската делегация беше представена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров и началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна генерал-лейтенант Андрий Хнатов.

Уиткоф изрази увереност, че Русия е напълно ангажирана с мира в Украйна.

Понастоящем няма планове за нова среща между Русия и Съединените щати за справяне с противоречията в двустранните отношения, съобщиха от посолството на САЩ в Москва пред „Известия“.

„В момента не се планират предстоящи преговори в този формат“, заявиха те.

Посолството обаче отбеляза, че Вашингтон разглежда „канала за двустранни операции като конструктивна и текуща платформа за преговори за стабилизиране на работата на мисиите“ на двете страни.


