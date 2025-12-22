Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пуснаха идентични публикации на своите страници в X относно резултатите от преговорите в Маями.

„През последните три дни украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни разговори с американски и европейски партньори“, се казва в изявленията на двамата политици.

Уиткоф и Умеров отбелязаха, че Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ, също е участвал в преговорите от американска страна. Освен Умеров, украинската делегация включваше началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Хнатов. Съветници по националната сигурност от европейски страни също участваха в дискусиите, „за да координират позициите на Украйна, Съединените щати и Европа по стратегическия подход“.

Първият кръг от преговорите между делегациите на САЩ и Украйна се проведе в Берлин на 14 декември и продължи приблизително пет часа. Страните продължиха преговорите на 15 декември, а срещата продължи приблизително два часа. Делегацията на САЩ включваше Уиткоф и Къшнър. Умеров, Хнатов и Володимир Зеленски представляваха украинската страна.

Експертът по сливания и придобивания на Белия дом Джош Грюнбаум е участвал в преговори с Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции в Маями, съобщи РИА Новости, позовавайки се на свои източници.

Грюнбаум, назначен през януари 2025 г., преди това е участвал в преговорите за уреждане на украинския конфликт с Киев, но името му не е споменато в дискусиите с Москва. Той има опит в сложни корпоративни сделки и преструктурирания.

Специалният президентски пратеник Стив Уиткоф потвърди участието на Грюнбаум, когото той определи като служител на Белия дом, в срещите с Дмитриев.

Грюнбаум има юридическа степен от Нюйоркския университет и е описван в администрацията като специалист със силна финансова експертиза.