Уиткоф и Умеров след срещата в Маями: Проведохме конструктивни и продуктивни разговори

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пуснаха идентични публикации на своите страници в X относно резултатите от преговорите в Маями.
„През последните три дни украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни разговори с американски и европейски партньори“, се казва в изявленията на двамата политици.
Уиткоф и Умеров отбелязаха, че Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ, също е участвал в преговорите от американска страна. Освен Умеров, украинската делегация включваше началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Хнатов. Съветници по националната сигурност от европейски страни също участваха в дискусиите, „за да координират позициите на Украйна, Съединените щати и Европа по стратегическия подход“.
Първият кръг от преговорите между делегациите на САЩ и Украйна се проведе в Берлин на 14 декември и продължи приблизително пет часа. Страните продължиха преговорите на 15 декември, а срещата продължи приблизително два часа. Делегацията на САЩ включваше Уиткоф и Къшнър. Умеров, Хнатов и Володимир Зеленски представляваха украинската страна.
Експертът по сливания и придобивания на Белия дом Джош Грюнбаум е участвал в преговори с Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции в Маями, съобщи РИА Новости, позовавайки се на свои източници.
Грюнбаум, назначен през януари 2025 г., преди това е участвал в преговорите за уреждане на украинския конфликт с Киев, но името му не е споменато в дискусиите с Москва. Той има опит в сложни корпоративни сделки и преструктурирания.
Специалният президентски пратеник Стив Уиткоф потвърди участието на Грюнбаум, когото той определи като служител на Белия дом, в срещите с Дмитриев.
Грюнбаум има юридическа степен от Нюйоркския университет и е описван в администрацията като специалист със силна финансова експертиза.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
06:14 22.12.2025
3 Питай Израел как се прави
До коментар #1 от "Мъжле с токчета и ботокс":Путлерастите нямат авиация. Иначе войната да беше свършила за дни.
06:21 22.12.2025
4 Миролюб Войнов, офицер от НАТО
Пък докато там някъде Четири Года преговарят ние от "победеното" НАТО, отворихме още един мощен логистичен център в Румъния, току до границата с Украйна. Сега модерните ни оръжия много по-бързо и безпрепятствено ще стигат до руснаците.
Рапорт даден, рапорт приет 😁
06:22 22.12.2025
5 Да бе да...
Коментиран от #9
06:23 22.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Миролюб Войнов, опечален
До коментар #6 от "Гориил":Най-лошото е че заради този плешив Умеров загинаха 500 000 русначета !!! Това е нещото което ме тревожи.
Инак да, Русия побеждава, очевидно.......май 😁
06:28 22.12.2025
8 Георгиев
Колкото до тия срещи, ... Да минава времето. Няма никакъв смисъл. И Русия също така счита и прави каквото трябва. За всичко нас обаче е важно войната час по скоро да спре, да няма 90 млрд наше евро за Окраина. Или казвате Урсула няма да ги спре. Тя от тях ще си дърпа комисионната - милиарда, както при ваксините. Няма измъкване с тия продажници от нашата "политическа класа".
Коментиран от #10, #11
06:31 22.12.2025
9 Данко Харсъзина
До коментар #5 от "Да бе да...":Бели гащи също вършат работа. Не е нужно да шият специален байрак.
06:31 22.12.2025
10 Георгиев
До коментар #8 от "Георгиев":Къшнар, вместо кълнат. Коректорът е виновен.
06:33 22.12.2025
11 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Георгиев":За нас е важно войната да не спира, защото цялата ни индустрия работи за Украйна. Ако войната спре, няма да има с какви пари да напълниш количката в магазина. Парите с които българите пълнят количките в магазина идват от производство и продажба на боеприпаси.
Коментиран от #12, #13
06:35 22.12.2025
12 Коношенков, генерал от запаса
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Важното е че нашите героични руски солдати вече Четири Года непрекъснато побеждават, мачкат врага и безкомпромисно настъпват към Покровск, Купянск, Волчанск, Торецк и Часов Яр розположени на 7км от руската граница !!! Пабедаааааааа......😆
06:45 22.12.2025
13 Работим на вересия
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Вземаме заеми под държавна гаранция и работим. Надяваме се, че Украйна ще ни заплати доставките. Хвърляме се в пропастта и се надяваме, че парашутът ни ще се отвори.
07:30 22.12.2025