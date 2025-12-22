Новини
Уиткоф и Умеров след срещата в Маями: Проведохме конструктивни и продуктивни разговори
  Тема: Украйна

Уиткоф и Умеров след срещата в Маями: Проведохме конструктивни и продуктивни разговори

22 Декември, 2025 06:03, обновена 22 Декември, 2025 06:33

В преговорите участваха още Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ, и началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Хнатов

Уиткоф и Умеров след срещата в Маями: Проведохме конструктивни и продуктивни разговори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф и секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров пуснаха идентични публикации на своите страници в X относно резултатите от преговорите в Маями.

„През последните три дни украинската делегация проведе серия от продуктивни и конструктивни разговори с американски и европейски партньори“, се казва в изявленията на двамата политици.

Още новини от Украйна

Уиткоф и Умеров отбелязаха, че Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ, също е участвал в преговорите от американска страна. Освен Умеров, украинската делегация включваше началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Андрий Хнатов. Съветници по националната сигурност от европейски страни също участваха в дискусиите, „за да координират позициите на Украйна, Съединените щати и Европа по стратегическия подход“.

Първият кръг от преговорите между делегациите на САЩ и Украйна се проведе в Берлин на 14 декември и продължи приблизително пет часа. Страните продължиха преговорите на 15 декември, а срещата продължи приблизително два часа. Делегацията на САЩ включваше Уиткоф и Къшнър. Умеров, Хнатов и Володимир Зеленски представляваха украинската страна.

Експертът по сливания и придобивания на Белия дом Джош Грюнбаум е участвал в преговори с Кирил Дмитриев, ръководител на Руския фонд за преки инвестиции в Маями, съобщи РИА Новости, позовавайки се на свои източници.

Грюнбаум, назначен през януари 2025 г., преди това е участвал в преговорите за уреждане на украинския конфликт с Киев, но името му не е споменато в дискусиите с Москва. Той има опит в сложни корпоративни сделки и преструктурирания.

Специалният президентски пратеник Стив Уиткоф потвърди участието на Грюнбаум, когото той определи като служител на Белия дом, в срещите с Дмитриев.

Грюнбаум има юридическа степен от Нюйоркския университет и е описван в администрацията като специалист със силна финансова експертиза.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Преведено на нормален език: Ще бием Зеленски с тоягата.

    06:14 22.12.2025

  • 3 Питай Израел как се прави

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Мъжле с токчета и ботокс":

    Путлерастите нямат авиация. Иначе войната да беше свършила за дни.

    06:21 22.12.2025

  • 4 Миролюб Войнов, офицер от НАТО

    2 5 Отговор
    Да живеят мирните преговори 👍
    Пък докато там някъде Четири Года преговарят ние от "победеното" НАТО, отворихме още един мощен логистичен център в Румъния, току до границата с Украйна. Сега модерните ни оръжия много по-бързо и безпрепятствено ще стигат до руснаците.
    Рапорт даден, рапорт приет 😁

    06:22 22.12.2025

  • 5 Да бе да...

    5 0 Отговор
    А дано са им ушили белия байряк... та да мирне света!!!

    Коментиран от #9

    06:23 22.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Миролюб Войнов, опечален

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Най-лошото е че заради този плешив Умеров загинаха 500 000 русначета !!! Това е нещото което ме тревожи.
    Инак да, Русия побеждава, очевидно.......май 😁

    06:28 22.12.2025

  • 8 Георгиев

    4 1 Отговор
    Докога Кълнат ще го пишете "зетят на президентът Тръмп"? И ако утре се разведе, нямс да участва ли? Няма ли друго представяне?
    Колкото до тия срещи, ... Да минава времето. Няма никакъв смисъл. И Русия също така счита и прави каквото трябва. За всичко нас обаче е важно войната час по скоро да спре, да няма 90 млрд наше евро за Окраина. Или казвате Урсула няма да ги спре. Тя от тях ще си дърпа комисионната - милиарда, както при ваксините. Няма измъкване с тия продажници от нашата "политическа класа".

    Коментиран от #10, #11

    06:31 22.12.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Да бе да...":

    Бели гащи също вършат работа. Не е нужно да шият специален байрак.

    06:31 22.12.2025

  • 10 Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Георгиев":

    Къшнар, вместо кълнат. Коректорът е виновен.

    06:33 22.12.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Георгиев":

    За нас е важно войната да не спира, защото цялата ни индустрия работи за Украйна. Ако войната спре, няма да има с какви пари да напълниш количката в магазина. Парите с които българите пълнят количките в магазина идват от производство и продажба на боеприпаси.

    Коментиран от #12, #13

    06:35 22.12.2025

  • 12 Коношенков, генерал от запаса

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Важното е че нашите героични руски солдати вече Четири Года непрекъснато побеждават, мачкат врага и безкомпромисно настъпват към Покровск, Купянск, Волчанск, Торецк и Часов Яр розположени на 7км от руската граница !!! Пабедаааааааа......😆

    06:45 22.12.2025

  • 13 Работим на вересия

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Вземаме заеми под държавна гаранция и работим. Надяваме се, че Украйна ще ни заплати доставките. Хвърляме се в пропастта и се надяваме, че парашутът ни ще се отвори.

    07:30 22.12.2025